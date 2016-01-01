Кусочек краденого счастья

Женская психология: случайные связи

Я много читала и слышала, когда женщины клеймят позором жен, изменяющих своим мужьям, а уж как достается тем, кто увел мужа из семьи, и говорить нечего. Когда-то и я тоже нетерпимо относилась к самому факту супружеской измены. Может, не ругала вслух, не клеймила позором, но никогда не одобряла, считая, что раз уж ты замужем, то веди себя соответственно женскому долгу.

Но случился в моей жизни такой эпизод, который заставил меня помалкивать, когда обсуждаются подобные темы, и не потому, что я потеряла право кого-то судить, а оттого, что поняла для себя, что в жизни бывает всякое, и существуют такие силы, которые не превозмочь.

Сама я замужем уже 23 года. Семья у нас дружная, мужа я люблю и уважаю. Вырастили двоих детей, а теперь помогаем растить внуков. Казалось бы, жизнь прожита не зря, долг свой выполнила сполна, но когда я думаю о прожитых годах, то в первую очередь вспоминаю не супружескую жизнь, а тот самый эпизод.

Может быть, кому-то он покажется незначительным, или совсем не таким, чтобы его стоило вспоминать столько лет, но для меня это очень важно. Он перевернул всю мою жизнь, заставил на себя по-другому посмотреть, и на других людей тоже, особенно на женщин и их женские судьбы.

Как я уже сказала, семья у нас хорошая, благополучная. Никаких особых проблем в отношениях с мужем у меня не было, если и ссорились, то по пустякам, и так же быстро мирились, а серьезные вещи умели решать сообща. И в супружеских отношениях у нас с ним все было хорошо, хотя сравнивать мне было не с чем – муж у меня был первым мужчиной, и я ему не изменяла.

Тем летом мы планировали всей семьей поехать в Турцию, долго собирались, но мужа отправили в командировку на месяц, и все планы рухнули. Детей я отвезла к родителям, а сама перенесла отпуск, чтобы по приезду мужа отдохнуть вместе с ним. Вечером мне позвонила моя подруга, с которой мы вместе в институте учились. Она сказала, что приехали наши однокурсники, и решено собраться всем вместе. Я тоже с радостью согласилась пойти, тем более, что дома все равно дел никаких, и никто не ждет.

Георгий, Гоша был моей первой любовью. Мы с ним дружили с первого курса и собирались пожениться, но глупое поведение его, взыгравшее самолюбие у меня сделали так, что мы расстались. Он быстро женился на какой-то девушке из другой группы, а я познакомилась со своим мужем. Потом они уехали куда-то, и я до этой вот встречи ничего о нем не слышала и не знала.

Как все произошло, я до сих пор не очень понимаю. Мы удрали с ним из ресторана, проговорили всю ночь, а наутро он меня уговорил уехать с ним хотя бы на неделю к морю. Я до сих пор не могу объяснить, что со мной произошло, но когда я его увидела, словно и не было тех лет разлуки, вся моя любовь к нему просто подступила к горлу, не давая вздохнуть. Это было сильнее меня. И я видела, что он чувствует то же самое… И все так сложилось - и с работой, и в остальном, что я не успела опомниться, как уже сидела в самолете.

Эту неделю я никогда не забуду. Именно тогда я поняла, что такое – быть женщиной, желанной, любимой, обожаемой. Женщиной, которую боготворят, угадывают каждое желание, купают в нежности и любви. Мы купались и загорали, танцевали, пили вино, гуляли и любили друг друга так, словно первые это придумали. Даже сейчас сердце щемит, когда я вспоминаю эти дни. Это было как угар, но такой сильный и волнующий, что ни одной здравой мысли не приходило в голову. Когда пролетела неделя нашего счастья, мы, как в полусне, вернулись.

Конечно, я опомнилась. Проплакала всю ночь и поняла, что ничего у нас не получится: у каждого своя жизнь, семьи, дети, и разрушать все это просто нечестно. Я вышла на работу, а Гоша уехал домой. Когда мы расставались, даже слез не было, такая тупая боль внутри. И еще, я попросила его никогда больше не приезжать.

Это случилось много лет назад. Я столько всего передумала. Честное слово, мне никогда до этого случая и в голову не приходило мужу изменить, другие мужчины меня не интересовали. А тут я словно с ума сошла – так сильно меня потянуло к Георгию, что противостоять я не смогла. Мне кажется, что если б даже муж был дома, то я все равно сбежала бы. Разве что дети у порога смогли бы меня удержать… Так что семья моя на волоске держалась…

Муж, конечно, никогда не узнал и не узнает об этом. Но то, что я как-то изменилась, заметил сразу. Правда, списал это на разлуку – мы так надолго с ним не расставались никогда. Про Гошу однажды бывшая однокурсница обмолвилась, что он с семьей и детьми (их у него трое) уехал в США.

А я с тех пор, когда слышу про чью-то любовь, сразу вспоминаю, как сама тогда весь разум потеряла, справиться с собой не могла, и не осуждаю других. Есть эта неведомая сила, которая сильнее нас, которая заставляет и людскую молву пережить, и угрызения совести – все на свете. А те, кто считает, что все это глупости, просто не пережил ничего похожего. Может, повезло, а может, стоит пожалеть, что не дано. Все от человека зависит.