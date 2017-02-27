Как понять мужчин?

by Записки Дикой Хозяйки

Мужская психология

Вы знаете, что психоневрологи подсчитали: в течение дня женщина произносит примерно 8 тысяч слов, а мужчина ровно в 2 раза меньше. Получается, что мы говорим-говорим, а они даже и не реагируют? Это ли не повод для семейной ссоры?! А если все же немного подумать и попытаться понять, чем психология мужчин отличается от женской психологии.

Ко многим мужским привычкам можно относиться терпимее, если посмотреть на них с… медицинской точки зрения! Врачи не шутят, когда утверждают, что физиологические различия в наших организмах влияют на то, что мужчина и женщина по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию.

Самый простой пример – ситуация, на которую очень часто жалуются женщины. Муж пришел с работы, едва поздоровался, на все вопросы отвечает: «Нормально!», да и то, через силу. Не начинайте мучиться, выдумывая себе страхи, от«он разлюбил» до «случилось что-то очень плохое». Выше уже сказано, что они, мужчины, просто по природе своей молчаливее, за редким исключением, подтверждающим общее правило. Более того, наверняка он устал, а в его представлении активный разговор – тоже работа! Пусть отдохнет, тогда он станет разговорчивее.

Наверняка вы не раз попадали в ситуацию, когда пытаетесь что-то спросить, рассказать, а муж вас не слышит. И ведь не занят, не спит – газету читает – с возмущением думаете вы! Но причина сосем в другом – он действительно вас… не слышит!

Невропатологи выяснили, что делать одновременно несколько дел позволяют соединения между левым и правым полушарием мозга. Женский мозг имеет их за счет женских гормонов, благодаря чему женщина одновременно может готовить ужин, давать мужу ценные указания и следить за любимым сериалом по телевизору.

Хотите, чтобы мужчина вас услышал, отнимите газету или дождитесь, когда он сам закроет ее и отложит в сторону. Вот теперь можно и разговаривать! Но, если вы высказываете очередную партию претензий, говорите последовательно, а то он просто во всем этом не разберется и… снова перестанет воспринимать.

Кстати не только слух у мужчин отличается от женского – зрение тоже! Офтальмологи заявляют, что периферическое зрение, позволяющее видеть слева, справа и даже сзади, у женщины развито значительно лучше, чем у мужчины. То есть у него оно вообще не развито, и он хорошо смотрит лишь вперед и вдаль. Поэтому он запросто может полдня искать свои носки, которые валяются возле дивана, и при этом прекрасно видеть в окно, что делается на той стороне улицы.

Ссоры между мужем и женой чаще всего случаются именно из-за различий между мужским и женским мозгом. Мужской мозг выделяет больше основного стимулирующего вещества окситоцина и гораздо меньше «успокаивающего» фермента серотонина.

Именно поэтому для усталой женщины эмоциональный разговор - это идеальный способ расслабиться, а усталому мужчине нужно просто «отключиться», отвлечься от всего. Поэтому не обвиняйте мужей во вредности, когда они не в состоянии вас поддержать или понять – они это не нарочно!

Мужской мозг менее чувствителен и, соответственно, менее восприимчив к деталям. Поэтому мужчины воспринимают пыль или беспорядок в доме совсем не так, как женщины, и придают ему меньше значения.

Гормоны, такие как тестостерон и вазопрессин, выделяющиеся в мужском мозгу, заставляют мужчин стремиться туда, где есть соперничество и иерархия. Таким образом, мужчинам легче доказать собственную значимость, состоятельность.

И еще, мужчины все свои чувства, любовь, выражают скорее через поступки, чем через слова. Если ваш молчун-муж помогает вам в домашних делах, выносит мусорное ведро или чинит кран, встречает вечерами после работы, ходит в магазин, чтобы вы не таскали тяжелые сумки, не сомневайтесь, он вас любит, даже если не говорит об этом!