25 психологических трюков, которые реально работают

by Записки Дикой Хозяйки

Специально для вас — самые эффективные психологические трюки.

Сегодня мы поделимся с вами крутыми и полезными психологическими трюками. Они и правда работают. Прежде чем начать, хотим сказать: мы не оправдываем поступки людей, прибегающих к манипуляциям для достижения целей. Тем не менее, есть масса приёмов, о которых надо знать. Они очень пригодятся в жизни. Другие люди могут управлять вами для своей выгоды (весь рекламный маркетинг построен на подобных принципах). В нашей очередной подборке специально для вас — самые эффективные психологические трюки.

Подарки

Даже незначительный презент может тронуть человека до глубины души

Многочисленные исследования показали: предложив кому-нибудь пусть самый маленький сувенирчик, вы можете радикально поменять его отношение к вам.

Страдательный залог

Не стоит применять в общении метод прямого обвинения: он вызывает у собеседника рефлекторное отрицание

Чтобы не входить в конфронтацию с собеседником, но донести своё мнение, используйте в речи пассивный (страдательный) залог. Например, вместо «Ты не посылала мне электронную таблицу», скажите так: «Электронные таблицы не были отправлены».

Приём десяти минут

Иногда мозг «обманывает» нас, вызывая чувство лени и нежелания что-то делать. Но в процессе работы это ощущение может смениться интересом и активностью

Не чувствуете мотивации делать какую-то работу? Тогда всё равно заставьте себя делать её хотя бы на протяжении 10 минут. Даже если вы не сможете продолжить, 10 минут лучше, чем ничего.

Будьте уверенным

Зачастую окружающие принимают уверенного в себе человека за авторитетного, обладающего лидерскими качествами

Ведите себя как человек, который знает, что делает — и окружающие будут доверять вам. Конечно же, нельзя использовать данную уловку в противозаконных целях. И все же, проверено: в сложных ситуациях этот приём действительно работает.

Страх потери

На страхе потери спекулируют многие рекламодатели и менеджеры

Люди боятся что-то терять. Потому так успешна реклама «осталось два места слева» при сбыте билетов на автобус. Такой же принцип используют для стабильности продаж — он мотивирует людей купить товар. Помните об этой хитрости, и вы не станете жертвой манипуляций.

Иллюзия выбора

Иллюзия выбора потому считается иллюзией, что главная её цель — манипуляция, где при любом выборе инициатор игры одерживает победу

Вам надо заставить ленивого сослуживца или ребёнка сделать что-то? Дайте им лже-выбор! Что это значит? Если надо подмести пол и сложить бельё, просто спросите: «Ты хочешь складывать или подметать»? Они получат ощущение контроля, и примутся за работу с большим энтузиазмом.

Метод «Дверью по лицу»

Человек испытывает неудобство, отказывая в просьбе; и потому он с радостью помогает, если требования существенно снижаются

Этот маркетинговый трюк гласит: сначала потребуй от человека недосягаемого, а потом — того, чего хочешь на самом деле. Другими словами, если мечтаешь о щенке, сначала попроси пони.

Приём «Ногою в дверь»

Приучив кого-либо оказывать мелкие услуги, нетрудно сподвигнуть его и на что-то грандиозное. Человек привыкает к тому, что он обязан помогать

Этот трюк — ярая противоположность «двери в лицо». Если вы просите о маленьких услугах, то впоследствии люди станут склонны выполнять и нечто большее для вас.

Молчание — золото

Люди боятся затяжных пауз во время бесед. Достаточно лишь вспомнить тягостные моменты, когда за праздничным столом зависает молчание

Вам необходимо выудить побольше информации о ком-то, либо желаете заключить выгодную сделку? В этом поможет… молчание. Паузы в общении вызовут чувство неловкости, и ваш собеседник невольно будет стремиться заполнить их.

Открытый язык тела

Одним из главных признаков открытости человека являются руки, разведённые в стороны, повёрнутые ладонями вверх

Чтобы выглядеть более уверенно, используйте язык открытых жестов и поз в той или иной ситуации. Старайтесь не скрещивать руки на груди, использовать открытый взгляд и так далее.

Метод «Зеркало»

Каждый восхищается позитивными чертами в окружающих, которыми обладает он сам. Но и в других мы ненавидим то, что чувствуем в самих себе

Слегка подражая человеку, вы сможете настроиться «на его волну», вызвав у него расположение к своей персоне. Только не переборщите, чтобы не показаться странным и не оттолкнуть от себя собеседника.

Маленькие услуги

Желание быть нужным и причастным к коллективу других людей генетически заложено в нас с момента зарождения человечества

Когда вы просите о чем-то, или другие люди просят вас, у каждого появляется ощущение, что в нём нуждаются. Такое выражение благосклонности способствует сближению между людьми. Разумеется, речь идёт о небольших благодеяниях, и тут важно не переусердствовать.

Соглашайтесь

Базируйте общение на том, что вас объединяет с оппонентом; таким образом можно прийти к взаимовыгодному согласию

Это может стать мощным оружием, в особенности если вы — против. Поначалу обязательно найдите общий язык с собеседником. Например: «Я с вами согласен, но…», или же: «Я понимаю это, однако…»

Метод Тома Сойера

Заинтересовать и заставить работать — эффективный метод, который очень активно используется в теории управления

Известный герой романа Марка Твена применил мудрый психологический трюк. В чём он заключается? Если не хочешь что-то делать, притворись, что эта работа — интересная и весёлая. Возможно, кто-то вдохновится и выполнит её вместо тебя?

Признавайте свои ошибки

Обличая себя в маленьких недочётах, вы даёте другим ощущение величия, такому самокритичному человеку готовы простить многое

Хороший способ выстроить доверие — признавать свои ошибки, особенно мелкие. Также стратегически верно (хоть и неправильно с точки зрения этики) – взять вину за проступок, которого не совершал. Использование такого метода увеличивает степень доверия к человеку в дальнейшем.

Сохраняйте нейтралитет

Взвешенный подход ко всем ракурсам проблемы помогает решить её более эффективно

Этот способ — один из лучших секретов убеждения в мире. Покажите собеседнику, что готовы принять разные аргументированные доводы, и у того будет больше поводов вам доверять.

Оценивающий взгляд

Главное при встрече с подозрительными личностями — не показывать страха

Если вы часто гуляете по городу, этот приём может пригодиться. Когда увидите кого-то подозрительного, поймайте его взгляд (но не смотрите при этом угрожающе). Теперь посмотрите вниз, на ноги, после чего опять — в глаза. В итоге быстро отведите взгляд в сторону и продолжайте путь. Это молчаливое «оценивание» подаст сигнал, что вы не увидели в человеке угрозы. PS: такой метод хорошо сработает, если у вас уверенный шаг и статная осанка. Но даже если вы считаете себя невысоким, представьте себя большим и сильным, это поможет в данной ситуации.

Не спорьте по главному вопросу

Грамотное построение дискуссии помогает в решении многих, даже самых глобальных, проблем

Если вы участвуете в переговорах, не оспаривайте свою основную точку зрения. Лучше сразу перейдите к второстепенным аргументам. Например: вы хотите построить стену. Не спорьте о том, будет она построена или нет. Немедленно коснитесь вопроса, кто оплатит постройку. Тогда люди сочтут само существование стены как необходимость.

Улыбка для ребёнка

Азами невербального взаимодействия с окружающими младенец обладает практически с рождения

Если вы не являетесь родителем, ловите один секрет, меняющий ход жизни… улыбнитесь плачущему ребёнку, и произойдёт чудо! Вы будете приятно удивлены при виде того, как быстро сменится настроение малыша.

Укусите ручку

При улыбке наш организм посылает сигналы в мозг, а тот начинает вырабатывать эндорфины, гормоны радости

Такое странное действие вызовет у вас улыбку. Почему это произошло? Заставив себя улыбнуться (даже штучным методом), вы действительно почувствуете себя счастливее.

Избегайте говорить «но», или «однако»

Слово «но» собеседником воспринимается как отказ. Грамотно формулируйте предложения, так вы избавитесь от неудобных моментов в общении

Вы заметили, что даже в нашем информационном топе была использована приставка «но» – для выражения согласия? Хотя правда заключается в том, что люди более восприимчивы к словосочетанию «да, и…», чем к «да, но…».

Используйте имена

Каждому человеку приятно, когда его называют по имени

Использование в разговоре имени собеседника может увеличить его симпатию к вам. Однако не злоупотребляйте, чтобы не настроить его против себя.

Позвольте людям говорить

Умение внимательно слушать является очень редким на сегодняшний день

Даже если вы владеете информацией, разрешите человеку поучать вас, или показывать что-то, с его точки зрения, важное. Люди обожают учительствовать. Хотите, чтобы собеседник реально получал удовольствие от общения с вами? Просто позвольте ему говорить о себе любимом.

Вам предстоит интервью по телефону?

В офисных костюмах не увидишь ярких кричащих деталей, поскольку они рассеивают внимание

Наденьте свою деловую одежду, и это на полном серьёзе! Даже несмотря на то, что интервьюирование планируется в телефонном режиме, вы почувствуете себя более собрано и уверенно.

Да, я помню, ты рассказывал(а) мне об этом

Каждый из нас имеет в своём арсенале «коронные» рассказы. Некоторые из таких хочется озвучивать снова и снова

Если человек рассказывает что-то в очередной раз, не обрывайте его: «Я уже слышал это от тебя». Мягко напомните визави: вы не забыли его слова, и нет необходимости повторять информацию. Тем не менее, ваш собеседник поймёт: вы цените то, о чём он говорит.

Теперь вы знаете о психологических приёмах намного больше. Многие закономерности вы наблюдали в общении с близкими, сотрудниками, во время просмотра телевизионных реклам. Нашей целью было привлечь ваше внимание к таким явлениям. Надеемся, что теперь вы сможете более продуктивно решать межличностные проблемы и вовремя распознавать попытки манипулирования.