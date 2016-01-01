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Идеальная женщина

Женская психология: узнай себя
Женская психология: узнай себя

Прочитав заголовок, вы возразите, что идеальных женщин, да и вообще – людей, не бывает. Но вот в вашем присутствии коллега или просто мужчина, проводя взглядом женщину, вдруг сказал вслух: «Классная женщина, мечта любого мужчины!» И вы уже смотрите вслед той, в чей адрес прозвучали такие слова. О чем думаете? Да, даже при всем субъективизме, нельзя не признать, что в незнакомке чувствуется стиль, характер, то, что называется – высший класс!

Женская психология: узнай себя

Не стоит лукавить, каждая женщина хотела бы услышать подобные слова и в свой адрес. Но далеко не все, во-первых, представляют, что это такое – класс, стиль, а, во-вторых, не все и готовы что-то сделать, чтобы достичь этого самого класса.

Ну, для женщин, имеющих высокую самооценку, интерес представит сравнение перечисленных критериев с их представлениями о самих себе. Тут останется только пожелать объективности. А вот тем, кто хотел бы что-то изменить в себе, но не очень представляет, что именно, наверное, будет интересно прочитать, какими критериями определяется класс женщины.

Женская психология: узнай себя

Сразу стоит сказать, что такие критерии, довольно расплывчаты, но, тем не менее… Итак, идеальная, стильная, классная женщина -

* всегда одета со вкусом и «с изюминкой». Она не станет, руководствуясь принципом «дешево и сердито», все покупать исключительно по дешевке и радоваться сэкономленным деньгам. Она не стремиться бежать впереди моды, но именно ее туалеты, а не модные бренды, являются образцом элегантности и вкуса

* всегда будет поддерживать спокойные ровные отношения с коллегами, даже с теми, кто ей совсем не нравится

* даже при скромных средствах найдет способ выразить благодарность за любую мелочь, для нее сделанную. Она никогда не подумает про оказанную ей услугу или любезность, что это мелочь и ничего не стоило

* поддерживает порядок даже там, куда, кроме нее, никто не заглядывает. У нее всегда достает самоуважения быть аккуратной ради самой себя, а не кого-то другого

Женская психология: узнай себя

* никогда не цепляется за любимого человека, потому что не считает, что ее единственная ценность заключается в отношениях с ним. В жизни такой женщины есть многое, чем она может щедро поделиться со своим другом. Но при этом, она готова и может отвлечься от собственных дел, чтобы переключиться на проблемы мужчины, и он прислушивается к ее советам

* никогда не скажет мужчине, что ей не нравится, как она выглядит

* зная о своих недостатках, борется с ними, а не отравляет мужчине жизнь постоянным обсуждением этого вопроса

* не считает, что мужчина обязан водить ее в рестораны и дарить дорогие подарки, если знает, что он отнюдь не миллионер. Она может удовлетвориться одним кофе, не боится ходить по музеям и приглашать друга к себе на ужин

* не рассматривает мужчину как инструмент для самоутверждения

* может принимать самостоятельные решения

* позвонив подруге, не углубляется в подробности своего романа, а в отсутствии такового не опускается до нытья и обсуждения бытовых проблем, сплетен и болезней

Женская психология: узнай себя

* никогда не поставит присутствующих в неловкое положение, а об отсутствующих не станет говорить в третьем лице

* внимательна к интересам друзей, в обществе умеет тактично вовлечь в общий разговор застенчивого гостя, старается облегчить и скрасить людям жизнь

* не демонстрирует свои знакомства с известными и высокопоставленными людьми

* никогда не пытается выдать себя за кого-то, кем она не является на самом деле

* не боится быть естественной, а точнее, быть самой собой в любой ситуации.

Неправда ли, серьезные критерии? Менять что-то в себе или нет, воспитывать какие-то качества, которыми вы не обладаете – это ваше решение, но, самое главное, - не бойтесь быть собой.

Женская психология: узнай себя

Чаще всего отсутствие класса и стиля в женщине выдает именно страх. Страх сделать что-то не то, не понравиться, быть отвергнутой, непонятой, смешной или неловкой. Именно страх ведет к скованности и болезненной застенчивости или, напротив, к развязной самоуверенности. И в том, и в другом случае вряд ли женщина услышит о себе восхищенные слова: «Это - высший класс!»

разместил(а)  Щербакова Татьяна
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Коментарии

Янита Крайгород Женщина обязана быть идеальной.Это быть ухоженой,целеустремленной,с собственным достоинством.Такой чтобы могли гордились близкие люди.

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