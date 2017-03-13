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Жизнь в состоянии аффекта

Женская психология: наедине с собой
Женская психология: наедине с собой

Состояние аффекта — это эмоциональный всплеск, который может быть всплеском радости или негативными эмоциями - гневом, страхом и т. д. Но есть люди, для которых состояние аффекта — это норма, и общаться с такими людьми невероятно сложно.

Женская психология: наедине с собой

В момент эмоциональных всплесков такие люди перестают контролировать свои эмоции, теряют власть над собой, над своими словами и поступками. У тех, кому свойственно руководствоваться в поведении именно своими эмоциями, не развито чувство ответственности перед окружающими, поэтому они и дают волю разыгравшимся чувствам, не задумываясь о последствиях такого поведения для окружающих и, особенно, для близких людей.

Самая привычная и наиболее легкая форма поведения в состоянии аффекта – это крик, оскорбление, унижение окружающих. В семьях дело доходит и до рукоприкладства. Понятно, что такие формы проявления чувств оставляют неприятный осадок и делают человека, склонного к подобным срывам, очень неприятным в общении. А уж в семьях это приводит к тяжким последствиям для супруга, и, конечно, детей.

Женская психология: наедине с собой

Часто такие люди бывают отходчивы, и, успокоившись, искренне раскаиваются, просят прощения, клянутся, что не допустят подобное поведение, но проходит время, и неконтролируемые вспышки гнева снова повторяются.

И вот уже мы просто боимся общения с такими людьми, избегаем их при любой возможности. В семьях, где необузданным вспышкам ярости подвержен муж, дети прячутся от отца, а жена боится сказать лишнее слово, что все равно не уберегает ее от повторов скандалов и множества оскорблений.

Очень часто люди склонны к бесконтрольному выражению своих эмоций из-за безнаказанности: они уверены, что им за это ничего не будет. Так ведет себя муж, уверенный, что жена никуда не денется, так ведет себя и разбушевавшийся начальник-самодур. Да, зачастую мы сталкиваемся с таким поведением на работе, где начальство срывается на своих подчиненных, и их срывы являются причиной несправедливого увольнения сотрудников.

Что делать, как вести себя, попав в подобную ситуацию? Если в вашем окружении есть человек со взрывным характером и вы просто вынуждены с ним контактировать, попробуйте придерживаться следующих правил.

Женская психология: наедине с собой

- Не бойтесь общения с такими людьми, не прячьтесь от них, не избегайте встреч. Такое поведение может быть расценено как неуважение к человеку и может быть причиной очередного взрыва.

- Будьте в меру вежливы и приветливы, даже если общение с таким человеком не доставляет вам особого удовольствия. Помните, что перед вами слабый человек, он — раб своих эмоций.

- Не лебезите перед такими людьми, не старайтесь угодить во всем, тщательно исполняя требования вашего взбалмошного начальника.

- Будьте в меру аккуратны и исполнительны, но имейте и собственное мнение, и не бойтесь его высказывать. Делайте это тактично и корректно, чтобы не разозлить вспыльчивого человека. О своих идеях заявляйте более чем скромно и всегда ссылайтесь на авторитет вашего начальника.

- Ни в коем случае не провоцируйте гнев и недовольство, не храбритесь своим бесстрашием, намеренно нарушая правила и порядок, установленный вашим шефом. Иначе вы рискуете выслушать немало неприятного в свой адрес или вообще потерять место в престижной компании.

Женская психология: наедине с собой

- Если вам все-таки необходимо сообщить человеку, склонному к состоянию аффекта, неприятную новость, тогда ни в коем случае не рубите сплеча, не начинайте сразу с неприятного. Сначала подготовьте почву, настройте его на нужный лад. Предварительно расскажите о том, как вы старались и что сделали для того, чтобы избежать ошибки. После того как вы выложите ему неприятное известие, оправдываться будет поздно.

- Настройтесь морально на то, что вам придется выслушать немало неприятного в свой адрес. В такие моменты спорить бесполезно, просто перетерпите взрыв эмоций (если это, конечно, не противоречит чувству вашего достоинства), а уже потом приступайте к анализу проблемы и исправлению ошибок.

- Задумайтесь серьезно – стоит ли ваша работа того количества негативных впечатлений и унижений, которые вы вынуждены терпеть. Может быть, вам следует поискать другое место, чтобы не набираться ежедневно отрицательных эмоций и не находится постоянно в ожидании скандала? Иначе это может привести и к стрессу, и к депрессии. Кроме того, даже самая любимая работа, сопровождаемая таким количеством отрицательных эмоций, может стать ненавистной.

Женская психология: наедине с собой

Если подобным поведением отличается кто-то из ваших друзей, то тоже подумайте вот о чем – можно ли считать другом человека, который использует вас в качестве «груши для отработки удара»? Даже если ваш друг – человек отходчивый, то отсутствие чувства ответственности за свое поведение рано или поздно приведет вас к ситуации, когда его очередной взрыв станет причиной для серьезного конфликта. Друзья должны приносить радость – иначе, какие это друзья?!

А что делать жене, у которой муж с взрывным характером? Все зависит от того, как далеко он заходит в выражении своих эмоций, и как вы сами к этому относитесь. Есть женщины, которые спокойно поворачиваются спиной и занимаются своими делами, не обращая внимание на кипение мужа. Есть женщины, которые могут дать отпор и утихомирить буяна, но есть и те, которые молча страдают, плачут и сохраняют семью только ради детей.

Только последним стоит задуматься, а нужно ли это детям, которые сначала боятся, а потом начинают тихо ненавидеть такого отца и страдать, видя слезы матери. В каждом конкретном случае женщина должна решать сама, как ей жить дальше. Но решать с учетом интересов детей тоже. Говорят, «милые бранятся – только тешатся», но постоянные скандалы в семье расшатывают нервную систему у детей, что приводит к тяжелым последствиям.

разместил(а)  Филимонова Дарья
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Коментарии

татьяна Крайгород а если у самой нервы не в порядке и уйти некуда что тогда делать
ТАСЯ Крайгород Очень хорошо написано и правильно. Действительно, если человек впадает в истерики - это ужасно, производит впечатление больного, а скорей всего так и есть. Призываю не бороться с такими, а расставаться.

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