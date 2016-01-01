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Депрессия у мужчин

Мужская психология
Мужская психология

Известно, что мужчины чаще, чем женщины, прибегают к алкоголю и курению. Психологи считают, что таким образом они ищут выход из депрессии. Как ни странно, но мужчины, в отличие от женщин, других способов не признают, и, в конечном итоге, получается, что мужская депрессия куда опаснее женской.

Женщины справляются с душевными переживаниями и походами в магазины и парикмахерские, и разговорами с подругами, и даже, в трудных случаях, сами обращаются к психологу или психотерапевту. А вот мужчин к врачам затащить вообще очень трудно.

Мужская психология

Более того, сильный пол вообще неохотно признает, что нуждается в чьей-то помощи. Так уж устроена мужская психология, что даже в том случае, если протягивают руку помощи, мужчины стараются ее не принимать, потому что, в отличие от женщин, доверяют только себе, винят, как правило, только себя, а уж если научились расслабляться с помощью рюмки, редко изменяют своей привычке.

От чего чаще всего случают депрессии у мужчин? Специалисты составили список, в котором на первом месте стоит неудачная карьера, затем конфликты с близкими людьми, отсутствие денег. Когда жизнь мужчины не отличается стабильностью, количество причин для депрессии возрастает. Причем если женщина быстро находит выход, чтобы уменьшить свои душевные муки, то мужчина свою депрессию будет лелеять, носиться с ней, пока окончательно не замучает себя и окружающих.

Мужская психология

Что делать женщине, если ее муж близок к депрессии, можно ли ему помочь? Можно, но делать это нужно аккуратно, осторожно, стараясь не задевать самолюбие, потому что в силу мужской психологии, мужчины не прощают, собственной слабости ни себе, ни тому, кто явился ее свидетелем.

Самое главное, не наседать на него, не обвинять в несостоятельности, не упрекать и не демонстрировать свое недовольство сложившейся ситуацией. Не нужно стараться переложить весь груз забот на свои плечи, потому что мужчины считают, что это они должны заботиться о семье, детях, и им больно и обидно, когда они видят, что потеряли лидирующие позиции в жизни.

Мужская психология

Иногда мужчине нужно просто дать время на то, чтобы он разобрался в проблемах и нашел выход. Но если кризис затягивается, и появилась опасность утратить ваши хорошие взаимоотношения, есть смысл обратиться вместе к психологу.

Но для начала поймите сами, по какой причине наступила депрессия. Если это случилось из-за отсутствия денег, возможно, ваш муж переоценил себя, поставив перед собой невыполнимые задачи. Лучше, конечно, не допустить его до этого, вовремя остановить, чтобы потом было не столь больно.

Да и отсутствие денег не всегда показатель, потому что может преследовать и тех, кто старается, вкладывает силы, но его преследуют неудачи. Но безденежье может быть и следствием лежания на диване, хронического безделья. Даже если и так, не спешите его выгонять или клеймить всеми словами.

Мужская психология

Наберитесь терпения, снова и снова предлагайте свою помощь, старайтесь вовлечь в какие-то дела, даже выслушивайте его бесконечные жалобы, пусть вам выть уже от них хочется. Черная полоса рано или поздно кончится. Да и где гарантия, что вы сами не будете когда-нибудь нуждаться в его плече?

Мужчина, в силу свой психологии, ориентирован на успех, который гарантирует ему, прежде всего, физическое выживание. От этого успеха зависит вся его жизнь - наличие денег, достойная работа, женщины и друзья. Поэтому просто необходимо понять и принять - если у него депрессия, связанная с проблемами на службе, отсутствием перспектив в карьере, он не сможет расслабиться вне зависимости от своих желаний. Но если разобраться, ведь все, что он делает, в конечном итоге для семьи, детей и жены.

Если вы хотите, чтобы рядом был сильный, состоявшийся мужчина, принимайте его таким, какой он есть, а лучшим лекарством от его депрессий будет ваше понимание и поддержка.

разместил(а)  Зорина Валерия
  мужская психология   кризис среднего возраста   какие бывают мужчины      

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Коментарии

Владимир-mizin2000.wix.com/oster Остёр Уважаемые женщины! Мы - мужчины, не оправдываем себя постоянными пьянками, *лядством, и печалью, которую Вам, уважаемые, иногда приходится слышать или слушать... Мы всего лишь просим Вас - поддержать нас тогда, когда нам это необходимо, только и всего. Мы уважаем Вас и признаем что у вас прибавилось проблем в жизни в принципе, но это отнюдь не по причине того, что мужчины стали слабее. Я рекомендовал бы Вам дарить нам больше ВОСХИЩЕНИЯ. Нам нужно чтобы нами восхищались даже тогда когда мы не в полной мере этого заслуживаем.
Ирина Анна Уже достала эта депрессия. У нас с мужем она одна на двоих. Вся наша нажитая жизнь потеряла цену. Мужчины в депрессии хуже женщин. И свои переживания для них дороже всего. "Ты меня не поддерживаешь... Ты меня критикуешь...." -какая чушь. Что не скажи все не так во всем слышит скрытый подтекст, чего даже не подозреваешь. Нам обоим тяжело, я это понимаю. И сколько это еще будет продолжаться? Где взять сил? Мой муж совсем поплыл от оптимизма (потеряв реальность), до обид и злобы на других. А началось все с моей депресии , заразила мужа и копец совсем.
Ирина Крайгород Прекрааааааасная статья!!! У меня благодаря таким советам муж 3 года в депрессии ходил на фоне неудач в карьере, а я ему сопли вытирала, детей троих тянула и маму пенсионерку. нормальный мужик с депрессией спортзалом (как вариант) а не рюмкой бороться будет! И таких примеров полно. А тут хлюпика нарисовали и призывают его поддерживать и из него настоящего выращивать!
Андрей Крайгород Интересно ! Кто, это. написал ? Психологи ? Грошь вам цена , вы не чего не делаете , только деньги берёти ! Интересно тот кто это фуфло на черкал , имеет жену , или мужа ? ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ , О ПСИХОЛОГИИ , ГДЕ ВЫ БЫЛИ , КОГДА НУЖНО БЫЛО ! МОЖЕТЕ ДАЖЕ НЕ ОТВЕЧАТЬ , Я ВАС СЛОМАЮ ПО ПСИХОЛОГИИ , ВЫ НЕ ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ , У ВАС СТОЛЬКО ПАЦИЕНТОВ НЕТ .
Настенька Крайгород Блин,мой просто невменяемый,гулял с друзьями , бухал.мне не звонил даже,да ещё и говорит что устал,от чего интересно-от пьянки..........я не понимаю как жить, секса уже давно нет!!! А он говорит , что я его устраиваю, просто просит ему дать отдохнуть пару деньков,и всё снова стабилизируется!! вот что в таком случае делать...может кто-то уже с этим же сталкивался, подскажите!!!!!
Таня Крайгород А если он не имеет цели, не заботиться о семье, избегает общения, устраивает истерики, боится любой работы по дому, врет - это депрессия?
Наташа Крайгород А почему женщине легче? - хочется спросить. С самого детства девочке говорят: "ты же девочка, ты должна...". Терпи, когда критические дни, когда рожаешь детей, ростишь 24 часа в сутки детей (ты этим живешь), поддерживай мужчину во всем, береги очаг... И вы заметили, что нам всегда говорят, что если мужчине плохо, виновата женщина. Ладно пусть так. В этом есть правда. А за что отвечают мужчины?
noby Крайгород Только вам и плохо, женщинам, а нормальные мужики от вас же и страдают - от ваших неоправданных обид (не так посмотрел, лишний раз не поцеловал, не обратил внимания, не похвалил и прочая ху..я)!
катя Крайгород а если уже жить не на что? и он не хочет идти на работу, ниже своего професионального уровня, а на своем уровне-он не востребован?
Рыжая Крайгород Да, зашибись. Он сидит ноет, каждый день заглядывае в рюмку, встречается с друзьями якобы поговорить о проблемах (с рюмкой естественно), а ты сиди наберись терпения и просто будь рядом. Ну и долго ждать и терпеть и молчать, чтоб не задеть его самолюбие? Во что это , скажу я вам, превратится? Дайте конкретный совет как разговаривать, как направить на путь дальнейший, как незаметно помочь? А если молчать так и без мужа можно остаться, сопьется просто, да и привыкнет к роли жертвы.
Плойка Крайгород А, не смотря на то, что мужчины у нас сильный пол, они зачастую выглядят, как дети - такие же маленькие и беззащитные. Потому мы должны быть достаточно умными и много знать о них и их психологии, чтобы не давать им впадать в подобные ситуации.
Candle Крайгород Господи, хоть когда-нибудь, где-нибудь найти бы статью, адресованную мужчинам с рекомендациями, как помочь своей женщине! А то, что ни статья, то советы на тему "как доказать вашему мужчине, что вы его достойны". Тоска берет уже от этих советов, и главное - везде одно и тоже, типа, женщинам проще, поэтому надо быть терпеливой, любящей неназойливой и т.д. и т.п.

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