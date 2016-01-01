Депрессия у мужчин

Известно, что мужчины чаще, чем женщины, прибегают к алкоголю и курению. Психологи считают, что таким образом они ищут выход из депрессии. Как ни странно, но мужчины, в отличие от женщин, других способов не признают, и, в конечном итоге, получается, что мужская депрессия куда опаснее женской.
Женщины справляются с душевными переживаниями и походами в магазины и парикмахерские, и разговорами с подругами, и даже, в трудных случаях, сами обращаются к психологу или психотерапевту. А вот мужчин к врачам затащить вообще очень трудно.
Более того, сильный пол вообще неохотно признает, что нуждается в чьей-то помощи. Так уж устроена мужская психология, что даже в том случае, если протягивают руку помощи, мужчины стараются ее не принимать, потому что, в отличие от женщин, доверяют только себе, винят, как правило, только себя, а уж если научились расслабляться с помощью рюмки, редко изменяют своей привычке.
От чего чаще всего случают депрессии у мужчин? Специалисты составили список, в котором на первом месте стоит неудачная карьера, затем конфликты с близкими людьми, отсутствие денег. Когда жизнь мужчины не отличается стабильностью, количество причин для депрессии возрастает. Причем если женщина быстро находит выход, чтобы уменьшить свои душевные муки, то мужчина свою депрессию будет лелеять, носиться с ней, пока окончательно не замучает себя и окружающих.
Что делать женщине, если ее муж близок к депрессии, можно ли ему помочь? Можно, но делать это нужно аккуратно, осторожно, стараясь не задевать самолюбие, потому что в силу мужской психологии, мужчины не прощают, собственной слабости ни себе, ни тому, кто явился ее свидетелем.
Самое главное, не наседать на него, не обвинять в несостоятельности, не упрекать и не демонстрировать свое недовольство сложившейся ситуацией. Не нужно стараться переложить весь груз забот на свои плечи, потому что мужчины считают, что это они должны заботиться о семье, детях, и им больно и обидно, когда они видят, что потеряли лидирующие позиции в жизни.
Иногда мужчине нужно просто дать время на то, чтобы он разобрался в проблемах и нашел выход. Но если кризис затягивается, и появилась опасность утратить ваши хорошие взаимоотношения, есть смысл обратиться вместе к психологу.
Но для начала поймите сами, по какой причине наступила депрессия. Если это случилось из-за отсутствия денег, возможно, ваш муж переоценил себя, поставив перед собой невыполнимые задачи. Лучше, конечно, не допустить его до этого, вовремя остановить, чтобы потом было не столь больно.
Да и отсутствие денег не всегда показатель, потому что может преследовать и тех, кто старается, вкладывает силы, но его преследуют неудачи. Но безденежье может быть и следствием лежания на диване, хронического безделья. Даже если и так, не спешите его выгонять или клеймить всеми словами.
Наберитесь терпения, снова и снова предлагайте свою помощь, старайтесь вовлечь в какие-то дела, даже выслушивайте его бесконечные жалобы, пусть вам выть уже от них хочется. Черная полоса рано или поздно кончится. Да и где гарантия, что вы сами не будете когда-нибудь нуждаться в его плече?
Мужчина, в силу свой психологии, ориентирован на успех, который гарантирует ему, прежде всего, физическое выживание. От этого успеха зависит вся его жизнь - наличие денег, достойная работа, женщины и друзья. Поэтому просто необходимо понять и принять - если у него депрессия, связанная с проблемами на службе, отсутствием перспектив в карьере, он не сможет расслабиться вне зависимости от своих желаний. Но если разобраться, ведь все, что он делает, в конечном итоге для семьи, детей и жены.
Если вы хотите, чтобы рядом был сильный, состоявшийся мужчина, принимайте его таким, какой он есть, а лучшим лекарством от его депрессий будет ваше понимание и поддержка.