Депрессия у мужчин

Владимир-mizin2000.wix.com/oster Остёр Уважаемые женщины! Мы - мужчины, не оправдываем себя постоянными пьянками, *лядством, и печалью, которую Вам, уважаемые, иногда приходится слышать или слушать... Мы всего лишь просим Вас - поддержать нас тогда, когда нам это необходимо, только и всего. Мы уважаем Вас и признаем что у вас прибавилось проблем в жизни в принципе, но это отнюдь не по причине того, что мужчины стали слабее. Я рекомендовал бы Вам дарить нам больше ВОСХИЩЕНИЯ. Нам нужно чтобы нами восхищались даже тогда когда мы не в полной мере этого заслуживаем.

Ирина Анна Уже достала эта депрессия. У нас с мужем она одна на двоих. Вся наша нажитая жизнь потеряла цену. Мужчины в депрессии хуже женщин. И свои переживания для них дороже всего. "Ты меня не поддерживаешь... Ты меня критикуешь...." -какая чушь. Что не скажи все не так во всем слышит скрытый подтекст, чего даже не подозреваешь. Нам обоим тяжело, я это понимаю. И сколько это еще будет продолжаться? Где взять сил? Мой муж совсем поплыл от оптимизма (потеряв реальность), до обид и злобы на других. А началось все с моей депресии , заразила мужа и копец совсем.

Ирина Крайгород Прекрааааааасная статья!!! У меня благодаря таким советам муж 3 года в депрессии ходил на фоне неудач в карьере, а я ему сопли вытирала, детей троих тянула и маму пенсионерку. нормальный мужик с депрессией спортзалом (как вариант) а не рюмкой бороться будет! И таких примеров полно. А тут хлюпика нарисовали и призывают его поддерживать и из него настоящего выращивать!

Андрей Крайгород Интересно ! Кто, это. написал ? Психологи ? Грошь вам цена , вы не чего не делаете , только деньги берёти ! Интересно тот кто это фуфло на черкал , имеет жену , или мужа ? ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ , О ПСИХОЛОГИИ , ГДЕ ВЫ БЫЛИ , КОГДА НУЖНО БЫЛО ! МОЖЕТЕ ДАЖЕ НЕ ОТВЕЧАТЬ , Я ВАС СЛОМАЮ ПО ПСИХОЛОГИИ , ВЫ НЕ ЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ , У ВАС СТОЛЬКО ПАЦИЕНТОВ НЕТ .

Настенька Крайгород Блин,мой просто невменяемый,гулял с друзьями , бухал.мне не звонил даже,да ещё и говорит что устал,от чего интересно-от пьянки..........я не понимаю как жить, секса уже давно нет!!! А он говорит , что я его устраиваю, просто просит ему дать отдохнуть пару деньков,и всё снова стабилизируется!! вот что в таком случае делать...может кто-то уже с этим же сталкивался, подскажите!!!!!

Таня Крайгород А если он не имеет цели, не заботиться о семье, избегает общения, устраивает истерики, боится любой работы по дому, врет - это депрессия?

Наташа Крайгород А почему женщине легче? - хочется спросить. С самого детства девочке говорят: "ты же девочка, ты должна...". Терпи, когда критические дни, когда рожаешь детей, ростишь 24 часа в сутки детей (ты этим живешь), поддерживай мужчину во всем, береги очаг... И вы заметили, что нам всегда говорят, что если мужчине плохо, виновата женщина. Ладно пусть так. В этом есть правда. А за что отвечают мужчины?

noby Крайгород Только вам и плохо, женщинам, а нормальные мужики от вас же и страдают - от ваших неоправданных обид (не так посмотрел, лишний раз не поцеловал, не обратил внимания, не похвалил и прочая ху..я)!

катя Крайгород а если уже жить не на что? и он не хочет идти на работу, ниже своего професионального уровня, а на своем уровне-он не востребован?

Рыжая Крайгород Да, зашибись. Он сидит ноет, каждый день заглядывае в рюмку, встречается с друзьями якобы поговорить о проблемах (с рюмкой естественно), а ты сиди наберись терпения и просто будь рядом. Ну и долго ждать и терпеть и молчать, чтоб не задеть его самолюбие? Во что это , скажу я вам, превратится? Дайте конкретный совет как разговаривать, как направить на путь дальнейший, как незаметно помочь? А если молчать так и без мужа можно остаться, сопьется просто, да и привыкнет к роли жертвы.

Плойка Крайгород А, не смотря на то, что мужчины у нас сильный пол, они зачастую выглядят, как дети - такие же маленькие и беззащитные. Потому мы должны быть достаточно умными и много знать о них и их психологии, чтобы не давать им впадать в подобные ситуации.