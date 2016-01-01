Моя «несравненная»!

Статистика утверждает, что в течение полутора-двух лет после развода каждый третий мужчина бросает любовницу и возвращается к брошенной жене.

Психологи давно нас убедили, что больше всего человек страдает от сравнения. То есть, глянет, что у соседа, сравнит со всем своим и начинает мучиться. А найти тех, у кого «ситец прочнее, вода мокрее и вообще – все лучше» легко и просто, особенно сейчас.

Но тогда получается, что большая часть человечества не живет, а сравнивает и мучается? «Ну, нет» - скажут психологи, - многим вполне достаточно того, что они имеют и им как-то совершенно безразлично, какой по счету миллиард присоединил к своему благосостоянию Билл Гейтс, и ни капельки не волнуют золотые унитазы султана Брунея.

Они даже могут радоваться чужим успехам и ни чуточки не страдать оттого, что коллежанка каждый день меняет наряды, а соседка по несколько раз в году раскатывает по заграницам.

Но полбеды, если идет сравнение нарядом и достатка. Куда как хуже, если такому же анализу подвергается человек, который рядом. Причем, выводы делаются совсем не в пользу своей половины.

Не сравнивай, и не сравним будешь!

Не будем спорить с психологами, а подумаем вот о чем: мужчина – тоже человек. И мучается он, и страдает, особенно, когда рассматривает молоденьких красоток и невольно сравнивает их со своей законной половиной, прошедшей с ним вместе долгий жизненный путь от юности до – чего уж там – солидного возраста. А, поскольку жизнь легкой не была, то и следы она на некогда юном и милом личике и в бытность оную стройной фигурке, оставила.

А эти, юные, задорные, холеные, с глазками, в которых жажда жизни и развлечений, с улыбкой, способной заставить задрожать то, что, казалось, уже давно почивает, так и ходят мимо, так и вертят упругими попками.

И столько в них, этих красотках, жизни, что этому самому мужу, который тоже человек, так и хочется тряхнуть стариной и всем, что еще осталось, чтобы хоть на минуту почувствовать себя не старым мерином, а молодым жеребцом.

Хорошо, если вполне конкретный муж ограничивается рассматриванием, немым восторгом и тайными вздохами. Тогда его умудренная опытом супруга снисходительно покачает головой и напомнит ненавязчиво, чтобы он завтра поддел кальсоны, а то мороз обещали.

А если у него взыграет ретивое, и он решит перейти от взглядов к делу, от сравнения к выбору? Тут перспективы самые туманные – и уже многое будет зависеть от выбранного им объекта.

От соблазна трудно уберечься

Нужно честно признать, что охотниц за чужими мужьями сейчас полным-полно. И расхожая фраза, про жену, которая не стена и подвинется, сегодня звучит значительно чаще, чем некоторое количество лет назад. Раньше такое поведение и отношение к жизни порицалось обществом, а сейчас вполне считается нормой, ведь нынче объявлена полная свобода, и все хотят быть счастливыми, все равно каким способом!

А уж, если этот самый, сравнивающий свою жену с молодыми девочками, муж – человек состоятельный и состоявшийся, пусть даже не олигарх, но способный обеспечить небедную жизнь со всем набором развлечений для молодой супруги, то, подцепив его на крючок, молодая хищница проявит такую изворотливость, такое знание психологии, что запросто заткнет за пояс психолога-консультанта по семейным делам. И не отступится она, пока не доведет до ЗАГСа. Меньше всего ее будет волновать чужая семья и дети – тут война за личный интерес.

Всезнающая статистика утверждает, что количество браков молодых женщин с мужчинами намного старше себя во всем мире увеличивается, например, в Москве в каждом двадцатом браке жена намного моложе мужа. Добавим, что учтены лишь зарегистрированные браки. А не зарегистрированные? В гражданском браке такой мезальянс встречается еще чаще.

Все чаще мужчина в возрасте содержит молоденькую любовницу, а то и целую семью. А те мужчины, которые, не теряют голову совершенно, но и не собираются отказывать себе в удовольствиях заполучить для сексуальных утех вместо старой и надоевшей жены на все согласную нимфетку, время от времени устраивают для себя забеги налево в ночные клубы, сауны и массажные салоны. Там предлагают самые разнообразные услуги – были бы деньги! Причем делается это без демонстраций, так, чтобы дражайшая половина не узнала – зачем огорчать жену, если ничего серьезного – а так, бес в ребро?!

Сладок только запретный плод?

Итак – случилось! Развод, и теперь есть полная свобода, и никто не помешает реализовать все тайные мечты о пылких и нежных подругах, которые вдохнут новые силы и сделают жизнь по-настоящему привлекательной. И, в самом деле, первое время разведенный мужчина радуется всему: тому, что можно сколько угодно валяться на диване, глядя футбол и потягивая пиво прямо из бутылки. Тому, что никто не потребует отчета о зарплате, не станет препятствовать чисто мужским посиделкам или обнюхивать рубашку после корпоратива. Да и мало ли таких радостей, которые были недоступны из-за жены, все время пытающейся взывать к чувству ответственности и долга.

Правда, довольно скоро вся эта свобода перестает радовать, и жить одному вовсе не так уж и здорово, как казалось раньше. Во-первых, сразу на голову сваливается куча домашних забот – уборка, стирка, готовка и прочее. Оказывается, чистая рубашка и носки не появляются сами по себе, да и еда в холодильник неизвестно откуда не поступает. Даже, если есть средства нанять домработницу, за ней тоже нужно присматривать. И вечерами дома стало непривычно тихо и пусто без детских голосов, да и ворчание жены почему-то начинает казаться вполне уютным.

Как вскочить в последний вагон

Но нет – к прошлому возврата не будет! И начинаются попытки привести в дом новую хозяйку – качеством получше, возрастом помоложе, и чтобы любила беззаветно, во всем и везде угождала. Свобода – можно выбирать! Тем более, что до развода именно мечты о множестве любовных связей казались необычайно привлекательными.

Но уже через какое-то время реальность начинает напрягать. Во-первых, утомляет период ухаживаний, опять же с новой партнершей нужно разговаривать, в то время, как жена понимала с полуслова. Новую подругу, особенно, если она молода и хороша собой, требуется завоевывать, постоянно доказывать ей, что ты на высоте во всех отношениях. Но годы дают о себе знать, и появляется новая неудовлетворенность и ощущение, что «все женщины одинаковы, всем нужны только деньги».

Правда если денег достаточно, то есть вероятность очень скоро оказаться с новым штампом в паспорте. Тогда и начнутся сравнения новой молодой жены со старой, такой знакомой и родной. Все дело в том, что юные, красивые, стройные редко бывают покладистыми, скромными, умелыми, добрыми и верными. Нет, они существуют, но уже давно замужем и греют свои семейные очаги.

От добра добра не ищут

С годами, увы, и сил становится меньше, и здоровья, а ведь молодой спутнице нужно соответствовать. Вот и возникают все чаще мысли о прежней супруге, которая, как оказалось, и хозяйкой была хорошей, и матерью, да и понимала с полуслова. И так, когда-то опостылевшая жизнь, которую мужчина променял на свободу, теперь кажется привлекательной и единственно настоящей, семейной, а надоевшая жена – доброй, верной и вполне симпатичной.

Конечно, случается по-всякому – и в новой семье мужчины обретают счастье. Только вот всезнающая статистика утверждает, что в течение полутора-двух лет после развода каждый третий мужчина бросает любовницу и возвращается к брошенной жене. И в повторном браке каждый второй считает, что первая супруга была лучше новой.

Вот и вспомнится тут русская пословица, что «от добра добра не ищут». Так стоит ли рисковать семейным счастьем, чтобы изловить мифического журавля?