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Развод - не конец жизни!

Как пережить развод
Как пережить развод

Развод… что же, и так заканчивается бывшая когда-то счастливой любовь. Что делать – по-разному складываются судьбы. Как правило, независимо от того, по чьей инициативе случается развод, каждый из двоих испытывает чувство вины. И за то, что не смог сохранить отношения, за то, что разрушает семью, бросает или его бросают, за то, что переживают родственники и друзья, и, конечно, за то, что страдают дети. Но развод, прокатившись по нашим жизням, неминуемо оставляет неизгладимый след в душе: кого-то, раздавит, кого-то, испугает, кого-то покалечит…

Как пережить развод

А если в процессе развода мы еще и не в состоянии удержать себя в руках, демонстрируем не лучшие качества своей натуры, это самое чувство вины удваивается из-за того, что не смоли сдержаться, потеряли лицо. И самое ужасное, что ничего нельзя вернуть, даже если и свои ошибки, приведшие к разводу, становятся очевидными, и сейчас бы, по размышлении, многие слова не были бы сказаны, слезы не выплаканы, а оскорбления не прозвучали бы… Но что случилось – то случилось.

Развод у многих, как клеймо на лице. Он и в опущенных уголках губ, и в небрежности прически, макияжа, одежды, и, конечно, в глазах, погасших или настороженных, на дне которых застыла боль. Но это случается только тогда, когда мы сами считаем развод крахом всей жизнь, когда цепляемся за прошлое, заново переживая и счастливые, и горестные дни. И часто такое состояние души мешает нам начать строить новую жизнь. Если мы сумеем разобраться в том, что с нами происходит, это и будет тем лекарством от страданий, которые принес развод.

Как пережить развод

Одна из причин депрессии во время и после развода, это чувство озлобленности по отношению к бывшему мужу. Обвиняя его во всем, мы зачастую кривим душой, не желая брать на себя часть ответственности за случившееся. При этом обвиняем всех подряд: свекровь, друзей, родителей – кого угодно, только не себя.

Эта ненависть к мужу, разрушившему ваш семейный очаг, настолько сильное чувство, что оно начинает распространяться на всех мужчин вообще, а расхожее выражение, что «все они козлы и сволочи», возводится в ранг принципа. И понятно, что с таким отношением к жизни, к мужчинам надеяться на счастливое будущее не приходится. Вот и встречаются все время на пути именно такие мужчины, какими мы их считаем. Правду говорят – наша жизнь то, что мы о ней думаем.

Очень немногие женщины после развода вдруг начинают чувствовать свободу, дополнительные возможности, интерес к тому, на что раньше не хватало сил, времени, да и не позволяло положение замужней женщины. Чаще всего наступает разочарование в самой себе, в своей внешности, уме, характере – во всех человеческих качествах. Особенно, если в ажиотаже развода в ваш адрес было произнесено много обидных слов, озвучена негативная информация, которую накапливали всю совместную жизнь. И где-то там, в глубине души, начинает вертеться – а вдруг это правда?!

Как пережить развод

Даже если слова не были сказаны, вряд ли осознание того, что вам предпочли другую, повысит вашу самооценку или укрепит самоуважение. Пусть вы старались изо всех сил сохранить семью, но развод убивает иллюзию отношений. И наступает одиночество, отдаленность от того, чем вы жили долгие годы, веря в незыблемость семьи, строя долгосрочные планы, мечтая о будущем.

Но это все то, что уже есть, состоялось! Развод, разрушение семьи стало реальностью. Так зачем же все снова и снова сыпать соль на рану и констатировать в сотый раз очевидное? Это не только не поможет вам ничем, но, напротив, усугубит ваше состояние, доводя до нервного срыва.

Миллионы женщин пережили развод, более того, сумели стать счастливыми и дожить до глубокой старости, вырастив детей и не потеряв себя. И после развода люди влюбляются, создают новые семьи и рожают детей. А чем хуже вы? Почему вы заранее отказываете себе в счастье, в будущем? Почему вы поставили всю жизнь в зависимость от одного-единственного мужчины?

Как пережить развод

Подумайте, а вдруг и в разводе есть что-то хорошее? Например, вам не нужно больше бежать домой, сломя голову, чтобы приготовить ужин и обед, не нужно вставать ни свет, ни заря, чтобы сварить кофе, подать рубашку. У вас появилось время, которое вы сможете потратить на себя, на своих подруг, увлечения, на занятия собственной внешностью и фигурой.

Психологи утверждают, что после развода женщина начинает внимательнее относиться к своей жизни, к своему внутреннему миру, к своей карьере и личным отношениям. Она словно активизируется, напрягает свои жизненные силы, чтоб справиться с навалившейся на нее жизненной проблемой. Конечно, многие жизненные вопросы ей теперь приходится решать самостоятельно, но, положив руку на сердце, разве вы и раньше не брали на себя ответственность за семью?

То, что произошло – уже произошло! Но жизнь продолжается, потому доверьтесь ей! Не бывает абсолютно плохих вещей, и, если судьбе было угодно именно так распорядиться, то примите ее решение, как данность и живите дальше. Не нужно ворошить прошлое, не нужно со страхом заглядывать в будущее – живите здесь и сейчас, радуйтесь каждому дню, новым встречам, цветам, друзьям – да мало ли причин для радости?!

Как пережить развод

Вспомните, чем вам приходилось жертвовать ради своей семьи. Теперь появилось больше возможностей, наконец, всем этим заняться вплотную. И не просто заняться, а добиться чего-то, потому что у вас появился стимул самосовершенствования и развития. И теперь ваша жизнь зависит только от вас!

Вы обязательно почувствуете себя и любимой, и желанной, и уверенной в себе, но для этого вам необходимо закрыть двери в прошлое и выйти в открывшийся для вас мир.

разместил(а)  Зорина Валерия
  жизнь после развода   проблемы в семейных отношениях   причины развода   развод      

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Коментарии

Леся Крайгород В принципе все правильно написано:это не конец жизни, нужно жить и радоваться ей, входить в открытые дверио...Но мы забываем о том, что после развода теряется уверенность в себе, в своих силах, падает самооценка, повышается самокритика.В первую очередь нужно поверить в себя,в свои силы,повысить свой авторитет для себя самих,и уже после того, как у нас откроется гармония с нашим внутренним миром-вот тогда нужно входить в открытые двери!!!
Алла Крайгород Самое страшное, когда человек после развода посвящает свою жизнь мести бывшему супругу. Бывшая жена моего мужа, хоть и сама стала причиной их развода, но все свои лучшие годы отдала деланью нам разных гадостей. В результате наша любовь только крепче стала, а она осталась у разбитого корыта. Дочь замужем за иностранцем, у самой - нищенская пенсия и букет хронических болезней. А ведь могла бы и новую семью создать, и еще ребенка родить. А так - вся жизнь коту под хвост.
Аноним Крайгород Все то оно может быть так,в моем случае виновата я....
Капитан Немо Крайгород марина. статья хорошая. прочитать нужно тому кто перенёс развод.надо взять себя в руки и жить будущим. я прожила 25 лет в браке,сейчас стораюсь жить детьми,больше смотреться в зеркало и следить за своей внешностью.хотя и в браке я о себе не забывала.всё будет хорошо.
Валерий Крайгород В этой статье все минусы на мужчин,плюсы в разводе женщинам. НЕ СОГЛАСЕН!т.к. не всегда
Марина Крайгород Точно точно так оно все и есть:)) улыбайтесь, дышите и все будет еще лучше чем было:))
гость Крайгород Если бы все это было так просто сделать.....

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