Главная >>  Журнал >>  Семья >>  Семейные отношения >>  До развода

До развода

Психология семьи: развод
Психология семьи: развод

Женщины часто возмущаются, мол, все-то они должны: и понимать, и разделять, и терпеть, и уважать, и делать вид, и так далее. Женщины ругают мужчин, ругают психологов, которые призывают их не принимать скоропалительных решений, ругают подруг и родственников, дающих ненужные советы.

Непонятно только одно – зачем возмущаться? Не нравится терпеть, пытаться наладить семейные отношения, искать компромиссы, не стоит и трудиться. Развод нынче – дело простое. Разведенная женщина в современном обществе – явление привычное. А там дальше уж как сложится. Вдруг и найдется такой мужчина, который будет соответствовать всем требованиям, которого и упрекнуть не в чем будет.

Психология семьи: развод

Правда, непонятно, откуда он возьмется. Ведь и нынешнего мужа, к которому претензии не кончаются, вы тоже сами выбирали. Откуда гарантия, что следующий будет лучше или что он вообще – будет? Мужчины ведь тоже довольно разборчивы и каждый, даже не будучи принцем, мечтает о принцессе.

Особенно сложно бывает женщине успешной, самостоятельной, самодостаточной. Она точно знает, что и как должно быть, от мужчины не зависит ни психологически, ни финансово, искать компромиссы у нее просто нет времени, да и желания. Вот и решение о разводе такие женщины принимают довольно быстро. Правда, как показывает статистика, именно они чаще всего остаются неустроенными в личной жизни.

Психология семьи: развод

Им бы быть помягче, поспокойнее, да повнимательнее, ведь не зря же когда-то они выбрали именно этого мужчину из череды поклонников. Выбрали не на день-два, а на жизнь. Может, не стоит рубить сплеча? Кроме того, кто знает, куда повернет судьба через несколько лет, а в трудную минуту даже сильной женщине просто необходимо опереться на плечо надежного мужчины! Может, прежде чем произносить это слово – «развод», стоит лишний раз подумать и о детях: будет ли другой мужчина их любить, заботиться?

Чаще всего решение о разводе принимается женщинами после сильной обиды на мужа. Причем, не сиюминутной, а накапливающейся и обрастающей мелочами. И однажды это все, словно лавина, захлестывает, не давая перевести дух, остановиться в своих эмоциях и подумать.

Психология семьи: развод

Когда обида накапливается - она делает совместную жизнь невыносимой. Но, возможно, что тот самый главный недостаток мужа, отравляющий семейную жизнь, можно исправить? Пусть не сразу, а постепенно. Но попытаться же нужно…

Правда, есть и просто неуживчивые женщины. Таким вряд ли вообще возможно найти тот самый идеальный вариант, с которым они научатся ладить. И что делать? Так и менять мужей или жить в гордом одиночестве, считая всех мужчин скопищем недостатков? А если обернуться и поглядеть на себя?

Да, вот как раз о том, что, прежде, чем предъявлять счет и ставить точку в семейной жизни, наверное, стоит задуматься о собственном характере, привычках манерах, поведении и отношении к людям, в первую очередь к мужу, человеку близкому, отцу ваших детей. Неужели вы сотканы из одних достоинств и считаете себя подарком для любого мужчины? Подумайте, может быть, и вашему мужу приходится со многим мириться, на что-то закрывать глаза, терпеть, искать общие решения и пути к пониманию? И всегда ли вы помогаете ему в этом?

Психология семьи: развод

Да, развод, как принято нынче говорить, не конец жизни, а начало новой. Только вот есть ли уверенность в том, что новая жизнь будет лучше той, которая есть сейчас? И другая любовь сильнее? И понимание само собой появится с первого и до последнего дня? Мужчина-то может быть другим, а вот вы сами останетесь прежней…

Людмила Зорина
  причины развода   жизнь после развода   развод   семейные отношения   проблемы в семейных отношениях      

  Следующие статьи из этого раздела

Причины для развода бывают разные...

Мой коллега разводится с женой. Разводов вокруг столько, что ничего из ряда вон выходящего тут нет. Насколько он переживает, непонятно – мужчина, а потому старается не подавать вида, держать все в себе. У нас вполне доверительные отношения. Не то, чтобы мы обсуждали в деталях личную жизнь друг друга, но время от времени какие-то разговоры о семье, мужьях, женах случались.
Одиночество или нелюбимый муж

Нелюбимый муж - не такая уж это и редкость… Не верите? Задайте вопрос: «Любите ли вы своего мужа?» женщинам после 40-45 лет. Ответы будут самыми разнообразными: вы услышите про привычку, про уважение, про то, что «чего уж сейчас про любовь говорить – не молодые». Радует уже то, что многие женщины, не задумываясь, ответят утвердительно. Но какая-то часть женщин оставит этот вопрос без ответа...

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно:
Развод и дети: как принимают развод дети, и что должны делать родители

Развод и дети: как принимают развод дети, и что должны делать родители

Развод – это сильнейший стресс не только для взрослых, но и для детей

В разном возрасте дети по-разному реагируют на то, что папа и мама будут жить не вместе, как раньше, а порознь. Возможно любое проявление чувств: от полной замкнутости до истерик и скандалов. Как дети воспринимают изменения в семье, и что нужно делать родителям, чтобы свести к минимуму негативное влияние развода на ребенка?
Развод - не конец жизни! (как пережить развод)

Развод - не конец жизни!

Как пережить развод

Развод… что же, и так заканчивается бывшая когда-то счастливой любовь. Что делать – по-разному складываются судьбы. Как правило, независимо от того, по чьей инициативе случается развод, каждый из двоих испытывает чувство вины.
Развод – это полезный опыт (психология женщины)

Развод – это полезный опыт

Семейные проблемы: развод

Что так боятся женщины развода? Как послушаешь, так прямо после него жизнь закончилась, и все покрыто мраком и туманом. Многие воспринимают развод, как чуть ли не смерть. Почему? Почему женщины не хотят взглянуть дальше своего носа?
О них говорят: дочь Машкова разводится, Собчак подает в суд

О них говорят: дочь Машкова разводится, Собчак подает в суд

Не успели СМИ обсудить развод актера Владимира Машкова со своей супругой Оксаной Шелест, как появилась информация, что дочь Владимира Мария, также подала на развод со своим мужем Артемом Семакиным. Как пишет "КП", причиной развода стал служебный роман Артема с актрисой Софьей Каштановой на съемках фильма Льва Прудкина "Луна-Луна".
Измена мужа: простить или нет?

Муж изменил - не прощайте измену!

Прощать или не прощать изменившего мужа?

Меня возмущают призывы прощать мужей-изменников ради сохранения семьи, мол, «конь о четырех ногах и то спотыкается»! А зачем нужен постоянно «спотыкающийся конь»? Для чего терпеть обман и измены? Ведь это только на словах раскаяние. А на деле изменяют и дальше, только стараются конспирацию соблюдать получше.
Почему женщины подают на развод?

Почему женщины подают на развод?

Развод или все же сохранить семью?

Скучная, но правдивая, госпожа Статистика утверждает, что в последние годы инициаторами развода все чаще становятся женщины. При этом раньше женщина, как правило, подавала на развод из-за неверности супруга или его склонности к пьянству. Наивные были времена!
Как жить после развода?

Как жить после развода?

Что делать, чтобы пережить развод?

Муж ушёл, и теперь всё изменилось. Боль, страх, обида – это, конечно, трагично здорово, но ведь как-то надо жить дальше. А если рядом с тобой ещё и дети, то стимулов для обретения силы предостаточно. Итак, с чего начинать жизнь после развода?
«Странная» причина для развода (психология семьи)

«Странная» причина для развода

Развод с мужем

Прошло уже три месяца после развода, а мои родители со мной не общаются, считая меня законченной дурой, которая из вздорного характера и собственной глупости потеряла замечательного мужа. Осуждают меня и подруги, считая, что я совершила глупость, и единодушно уговаривают меня вернуться, пока не поздно, пока муж, уже бывший, меня еще может принять.
Топ-10 звездных разводов века

Топ-10 звездных разводов века

Голливудские звезды без бурной личной жизни были бы значительно менее интересны публике. Одна из самых любимых тем обсуждения — звездные расставания. Разводы, судебные процессы и все, что связано с окончанием "вечной любви", долго не уходит с экранов телевизоров и обложек журналов. Какие же разводы запомнились нам больше всего?
С чего начинается развод? семейная психология

С чего начинается развод?

Семейные отношения: причины развода

С чего начинается развод? С того, что муж говорит тебе вещи, которые ты слышать не должна. То есть не только те, которые ты не хочешь слышать, а и те, которые не должна слышать женщина вообще, конкретная женщина от конкретного мужчины, потому что после таких слов нельзя жить вместе.
"Звездные" разводы: весеннее обострение (светская жизнь)

"Звездные" разводы: весеннее обострение (светская жизнь)

Весна принесла с собой не только тепло и романтическое настроение, но и многочисленные сообщения о расставаниях "звездных" пар. Разводы Сандры Буллок, Тины Канделаки, Оксаны Федоровой и других знаменитостей - в обзоре Glomu.ru.
Мужчина и женщина: жизнь после развода

Мужчина и женщина: жизнь после развода

Семейные проблемы: развод с мужем

После долгих наблюдений и исследований, психологи установили, что после развода большинство мужчин впадают в грусть и депрессию, рассматривая развод, как предательство со стороны жены. Некоторых даже посещают мысли о самоубийстве, а кое-кто всерьез подумывает о том, как бы отомстить супруге, решившейся на разрыв отношений.



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550