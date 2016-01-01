До развода

Психология семьи: развод

Женщины часто возмущаются, мол, все-то они должны: и понимать, и разделять, и терпеть, и уважать, и делать вид, и так далее. Женщины ругают мужчин, ругают психологов, которые призывают их не принимать скоропалительных решений, ругают подруг и родственников, дающих ненужные советы.

Непонятно только одно – зачем возмущаться? Не нравится терпеть, пытаться наладить семейные отношения, искать компромиссы, не стоит и трудиться. Развод нынче – дело простое. Разведенная женщина в современном обществе – явление привычное. А там дальше уж как сложится. Вдруг и найдется такой мужчина, который будет соответствовать всем требованиям, которого и упрекнуть не в чем будет.

Правда, непонятно, откуда он возьмется. Ведь и нынешнего мужа, к которому претензии не кончаются, вы тоже сами выбирали. Откуда гарантия, что следующий будет лучше или что он вообще – будет? Мужчины ведь тоже довольно разборчивы и каждый, даже не будучи принцем, мечтает о принцессе.

Особенно сложно бывает женщине успешной, самостоятельной, самодостаточной. Она точно знает, что и как должно быть, от мужчины не зависит ни психологически, ни финансово, искать компромиссы у нее просто нет времени, да и желания. Вот и решение о разводе такие женщины принимают довольно быстро. Правда, как показывает статистика, именно они чаще всего остаются неустроенными в личной жизни.

Им бы быть помягче, поспокойнее, да повнимательнее, ведь не зря же когда-то они выбрали именно этого мужчину из череды поклонников. Выбрали не на день-два, а на жизнь. Может, не стоит рубить сплеча? Кроме того, кто знает, куда повернет судьба через несколько лет, а в трудную минуту даже сильной женщине просто необходимо опереться на плечо надежного мужчины! Может, прежде чем произносить это слово – «развод», стоит лишний раз подумать и о детях: будет ли другой мужчина их любить, заботиться?

Чаще всего решение о разводе принимается женщинами после сильной обиды на мужа. Причем, не сиюминутной, а накапливающейся и обрастающей мелочами. И однажды это все, словно лавина, захлестывает, не давая перевести дух, остановиться в своих эмоциях и подумать.

Когда обида накапливается - она делает совместную жизнь невыносимой. Но, возможно, что тот самый главный недостаток мужа, отравляющий семейную жизнь, можно исправить? Пусть не сразу, а постепенно. Но попытаться же нужно…

Правда, есть и просто неуживчивые женщины. Таким вряд ли вообще возможно найти тот самый идеальный вариант, с которым они научатся ладить. И что делать? Так и менять мужей или жить в гордом одиночестве, считая всех мужчин скопищем недостатков? А если обернуться и поглядеть на себя?

Да, вот как раз о том, что, прежде, чем предъявлять счет и ставить точку в семейной жизни, наверное, стоит задуматься о собственном характере, привычках манерах, поведении и отношении к людям, в первую очередь к мужу, человеку близкому, отцу ваших детей. Неужели вы сотканы из одних достоинств и считаете себя подарком для любого мужчины? Подумайте, может быть, и вашему мужу приходится со многим мириться, на что-то закрывать глаза, терпеть, искать общие решения и пути к пониманию? И всегда ли вы помогаете ему в этом?

Да, развод, как принято нынче говорить, не конец жизни, а начало новой. Только вот есть ли уверенность в том, что новая жизнь будет лучше той, которая есть сейчас? И другая любовь сильнее? И понимание само собой появится с первого и до последнего дня? Мужчина-то может быть другим, а вот вы сами останетесь прежней…