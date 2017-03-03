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Ты мне не снишься, я тебе тоже

Супружеские измены
Супружеские измены

Иногда меня моя работа просто бесит! Кто-то скажет, что я не имею права на выражение таких чувств, ведь я все-таки психолог, и должна быть вежливо, толерантно и с пониманием относиться к проблемам своих пациентов. Но моя работа – она такая же, как и любая другая. Бывают моменты, когда не хочется быть ни вежливой, ни толерантной, а просто высказать все, что думаешь. Как есть – так и высказать!

Супружеские измены

Вот сидит передо мной парочка. Поженились пять лет назад, уже есть совместный ребенок, сын трех лет. Нормальное материальное положение, карьера у обоих вполне нормально сложилась. И от скуки, видимо (я еще уточню), муж изменил жене. Так, мимоходом, случайно… Просто на работе очень настойчивая сослуживица попалась, а маленький корпоративчик в отделе создал идеальные условия для прелюбодеяния.

И жена узнала! Узнала буквально на следующий день, потому что супруг не обладает навыками скрывать следы преступления, а алкоголь притупляет умственные способности. Догадайтесь, что сделала жена? Нет, не выгнала, не закатила скандал, не подала на развод. Она отомстила, изменив мужу с парнем, который давно был к ней неравнодушен. Ну, а так как это была месть, то, чтобы насладиться ею, она не стала скрывать свою измену.

Супружеские измены

И вот теперь они сидят передо мной, такие несчастные, и ждут, что я им помогу. Как будто у меня есть таблетки от глупости! А я должна при этом делать сочувственный вид, и внимательно выслушивать все, что они скажут. Еще я должна найти для них выход из сложившейся, прямо-таки скажем – идиотской, ситуации.

Но вся беда в том, что я отлично знаю психологию мужчины и женщины. Для мужчины собственная измена значит не более, чем выпитый стакан воды, но зато измену жены он запомнит на всю жизнь. Он теперь будет всегда ее подозревать, и все дело только в том, способен ли он контролировать свою ревность, или со временем она перерастет в паранойю.

Также я знаю, что женщины часто выбирают в качестве мести измену. По принципу: «Ты мне сделал больно, а я – тебе. Почувствуй, то же, что чувствую я». И как объяснить мужу, что она никогда не простит его за то, что своими действиями он заставил ее пойти на измену? Вот такая запутанная психология женщины. Жена будет теперь себя чувствовать вымазанной, и это для нее намного болезненнее, чем факт измены мужа.

Супружеские измены

Но мы, как и положено на сеансе психотерапии, будем скользить по поверхности туда-сюда, пока не сгладим внешнее выражение этого конфликта. Если бросить чашку о стену, она разобьется. И можно каяться перед ней, просить ее собраться вновь, давать обещания. Но это не вернет чашке первоначальный вид. Да, ее можно склеить. Но следы разлома останутся навечно. Вот так и с этими ребятами: мы на сеансах склеим разбитую ими чашку. Я просто научу их жить с этим, приспособиться. Но это будет только внешний лоск, а внутри все останется таким же разбитым и непременно, рано или поздно, даст о себе знать. В результате эта пара станет моими постоянными клиентами.

Зачем? Разве минутное удовольствие стоило того, что вернуть простое человеческое, семейное счастье уже будет невозможно?

Супружеские измены

Иногда (а если честно – часто) я виню в этом именно психологов. Мы сами очень много и взахлеб говорим о важности сексуальной жизни. Целые теории разрабатываем, включаем туда и психологическое и физическое здоровье. Слишком много секса стало в нашей жизни. Но, работая с супружескими парами каждый день, я поняла, что мы ставим телегу впереди лошади. Не секс нужен человеку для здоровья, а душевное тепло и понимание. Нужно, чтобы рядом был СВОЙ человек, а не очередной чужой.

Семьи начали распадаться именно тогда, когда психологи стали очень много говорить о сексе. Измены стали рядовым явлением именно из-за этой, постоянно муссируемой в обществе темы. Но душу человеческую не изменишь, ей необходимо тепло, понимание, забота. Вот теперь и буду думать о том, как помочь этим ребятам вернуть утраченное. Работу над ошибками буду делать.

Юлия Сотникова, психолог, консультант по семейным вопросам
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