Женские измены: причины и следствия

На упреки в неверности мужчины часто отвечают, что изменяют-то они с женщинами, то есть, женская неверность – не такая уж редкость. Ну что же, если быть объективными, то измена жены – тоже довольно частая причина для разводов. Правда, это совсем не значит, что женщины изменяют чаще мужчин, а, скорее, потому, что жена может простить измену мужа, в то время, как мужчины жить, осознавая, что им изменили, не в состоянии.
Причины женских измен, конечно, разные. Так, 60% женщин оправдывают свою неверность тем, что муж не удовлетворяет их в постели. Ничего не скажешь – причина серьезная, ведь каждый человек имеет право на счастье. Да и время нынче другое – сексуальная грамотность у населения повысилась, женщины стали гораздо более самостоятельны и независимы и в суждениях, и в поступках.
Часто причиной измены женщины называют желание отомстить мужу или партнеру за его измену. Но такая месть – далеко не лучший способ восстановить или укрепить отношения. Вас обманули, вы обманули… И что? Куда это заведет? Не лучше ли поговорить по душам и обоим понять причины и следствия случившегося, чем доказывать любимому человеку, что вы тоже способны причинить ему боль, изменить, как и он?
Безусловно, соблазны подстерегают не только мужчин, но и женщин. И не только мужчины со временем перестают обращать внимание на некогда страстно любимую женщину – привычка, утрата новизны отношений делает свое дело. Не только мужчины замечают, что жена дома в халате и бигуди, с маской на лице, но и жены наблюдают небритых, валяющихся на диване в растянутых спортивных штанах мужей, думающих только о еде и футболе.
А на работе молодой и симпатичный коллега снова сделал комплимент и сразу заметил новую стрижку, которую муж уже вторую неделю не видит. И ведь так хочется снова почувствовать себя желанной! И цветов хочется не только восьмого марта и в день рождения, и чтобы свидания, и сердце замирало от взглядов…
Дома очередная стычка: на обвинения в невнимании муж вспылил и долго кричал, что имеет право на отдых. И как тут удержаться, чтобы не ответить согласием на сто крат повторенное приглашение того же коллеги вместе поужинать? Оправдания есть – хочется хоть немного тепла, внимания, ласки…
Многие женщины даже пользу от такого небольшого приключения видят – они снова занимаются собой: садятся на диету, тщательно подбирают макияж, вспомнили про парикмахерские и салоны красоты. И одежда теперь подбирается внимательно, и маникюр каждый день обновляется! Даже муж стал замечать, как похорошела супруга, но… но, неужели ради этого нужно сначала изменить?
И как с этим жить дальше? Хорошо, если вы вовремя опомнитесь и никому, ни единой душе не расскажете о том, что случилось. А если коллеги что-то поняли, или подруга в курсе? Кто знает, чем обернется такой милый на первый взгляд роман.
Случается и так, что страсть, внезапная, всепоглощающая, обрушилась с такой силой, что полностью утерян контроль над собой. И вы готовы за ним бежать на край света или… хотя бы до ближайшего отеля, чтобы вкусить мгновение счастья. Но ведь это не любовь – это амок, который обязательно рассеется и оставит вас одну. Сможете удержаться – будете потом благодарить судьбу, а если нет?
Основная проблема женской измены в том, что для женщины любовь и секс – неразделимые понятия. И, соглашаясь на близость, женщина чувствует себя влюбленной, и она готова на любые жертвы ради своих чувств. Но проходит немного времени, и чары рассеиваются, а сам факт измены остается. Хорошо, если этот самый факт не всплывет, и не будет стоить семьи.
Но если вы все же решились изменить мужу, вкусить запретный плод, или, как говорят сейчас, освежить отношения, постарайтесь хотя бы не влюбляться, а просто расслабиться и приятно провести время.
Если вы ищете только секс, или же хотите завести красивый роман, а, может, просто вызвать ревность у собственного мужа, не заходите дальше намеченной цели, не позволяйте другому человеку полностью завладеть вашими мыслями и чувствами.
У вас есть любовник, и вы не хотите от него отказываться, но при этом ни в коем случае не желаете разрушить семью и потерять мужа? Тогда с самого начала расставьте акценты в ваших отношениях и не обнадеживайте любовника, строя совместные планы на будущее. Тогда и расставание будет цивилизованным, и никаких опасных последствий для вашей семьи и репутации можно не ожидать.
И, самое главное, никогда и никому не рассказывайте о ваших любовных похождениях! Не храните письма и записки, номера телефонов и sms-ки, не принимайте подарки и не оставляйте никаких следов вашего общения с другим мужчиной. Исключений из этого правила быть не должно, иначе тайное обязательно станет явным.
Но, решаясь завести роман на стороне, подумайте еще раз: стоит ли рисковать семьей, вашими отношениями, доверием, чувствами, которые, пусть и поутихли, но, несомненно, еще имеются, счастьем и покоем детей, ради мимолетной связи, которая, неизвестно еще, принесет вам удовлетворение или нет. Потом, может оказаться, поздно будет об этом думать.