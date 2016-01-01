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Женские измены: причины и следствия

Семейные отношения: измена жены
Семейные отношения: измена жены

На упреки в неверности мужчины часто отвечают, что изменяют-то они с женщинами, то есть, женская неверность – не такая уж редкость. Ну что же, если быть объективными, то измена жены – тоже довольно частая причина для разводов. Правда, это совсем не значит, что женщины изменяют чаще мужчин, а, скорее, потому, что жена может простить измену мужа, в то время, как мужчины жить, осознавая, что им изменили, не в состоянии.

Причины женских измен, конечно, разные. Так, 60% женщин оправдывают свою неверность тем, что муж не удовлетворяет их в постели. Ничего не скажешь – причина серьезная, ведь каждый человек имеет право на счастье. Да и время нынче другое – сексуальная грамотность у населения повысилась, женщины стали гораздо более самостоятельны и независимы и в суждениях, и в поступках.

Семейные отношения: измена жены

Часто причиной измены женщины называют желание отомстить мужу или партнеру за его измену. Но такая месть – далеко не лучший способ восстановить или укрепить отношения. Вас обманули, вы обманули… И что? Куда это заведет? Не лучше ли поговорить по душам и обоим понять причины и следствия случившегося, чем доказывать любимому человеку, что вы тоже способны причинить ему боль, изменить, как и он?

Безусловно, соблазны подстерегают не только мужчин, но и женщин. И не только мужчины со временем перестают обращать внимание на некогда страстно любимую женщину – привычка, утрата новизны отношений делает свое дело. Не только мужчины замечают, что жена дома в халате и бигуди, с маской на лице, но и жены наблюдают небритых, валяющихся на диване в растянутых спортивных штанах мужей, думающих только о еде и футболе.

Семейные отношения: измена жены

А на работе молодой и симпатичный коллега снова сделал комплимент и сразу заметил новую стрижку, которую муж уже вторую неделю не видит. И ведь так хочется снова почувствовать себя желанной! И цветов хочется не только восьмого марта и в день рождения, и чтобы свидания, и сердце замирало от взглядов…

Дома очередная стычка: на обвинения в невнимании муж вспылил и долго кричал, что имеет право на отдых. И как тут удержаться, чтобы не ответить согласием на сто крат повторенное приглашение того же коллеги вместе поужинать? Оправдания есть – хочется хоть немного тепла, внимания, ласки…

Многие женщины даже пользу от такого небольшого приключения видят – они снова занимаются собой: садятся на диету, тщательно подбирают макияж, вспомнили про парикмахерские и салоны красоты. И одежда теперь подбирается внимательно, и маникюр каждый день обновляется! Даже муж стал замечать, как похорошела супруга, но… но, неужели ради этого нужно сначала изменить?

Семейные отношения: измена жены

И как с этим жить дальше? Хорошо, если вы вовремя опомнитесь и никому, ни единой душе не расскажете о том, что случилось. А если коллеги что-то поняли, или подруга в курсе? Кто знает, чем обернется такой милый на первый взгляд роман.

Случается и так, что страсть, внезапная, всепоглощающая, обрушилась с такой силой, что полностью утерян контроль над собой. И вы готовы за ним бежать на край света или… хотя бы до ближайшего отеля, чтобы вкусить мгновение счастья. Но ведь это не любовь – это амок, который обязательно рассеется и оставит вас одну. Сможете удержаться – будете потом благодарить судьбу, а если нет?

Основная проблема женской измены в том, что для женщины любовь и секс – неразделимые понятия. И, соглашаясь на близость, женщина чувствует себя влюбленной, и она готова на любые жертвы ради своих чувств. Но проходит немного времени, и чары рассеиваются, а сам факт измены остается. Хорошо, если этот самый факт не всплывет, и не будет стоить семьи.

Семейные отношения: измена жены

Но если вы все же решились изменить мужу, вкусить запретный плод, или, как говорят сейчас, освежить отношения, постарайтесь хотя бы не влюбляться, а просто расслабиться и приятно провести время.

Если вы ищете только секс, или же хотите завести красивый роман, а, может, просто вызвать ревность у собственного мужа, не заходите дальше намеченной цели, не позволяйте другому человеку полностью завладеть вашими мыслями и чувствами.

У вас есть любовник, и вы не хотите от него отказываться, но при этом ни в коем случае не желаете разрушить семью и потерять мужа? Тогда с самого начала расставьте акценты в ваших отношениях и не обнадеживайте любовника, строя совместные планы на будущее. Тогда и расставание будет цивилизованным, и никаких опасных последствий для вашей семьи и репутации можно не ожидать.

Семейные отношения: измена жены

И, самое главное, никогда и никому не рассказывайте о ваших любовных похождениях! Не храните письма и записки, номера телефонов и sms-ки, не принимайте подарки и не оставляйте никаких следов вашего общения с другим мужчиной. Исключений из этого правила быть не должно, иначе тайное обязательно станет явным.

Но, решаясь завести роман на стороне, подумайте еще раз: стоит ли рисковать семьей, вашими отношениями, доверием, чувствами, которые, пусть и поутихли, но, несомненно, еще имеются, счастьем и покоем детей, ради мимолетной связи, которая, неизвестно еще, принесет вам удовлетворение или нет. Потом, может оказаться, поздно будет об этом думать.

разместил(а)  Щербакова Татьяна
  причины женских измен   случайная встреча   измена жены      

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Коментарии

Михаил Москва В статье представлено все так, что если женщина налево сходила и промолчала то все и забудется. Ага, ЩАС! А если через год-другой мужу что-то в голову стукнет и попросит он вас пройти тест на детекторе лжи? Ну, или его знакомый психолог у вас в гостях что-то почувствует и незаметно для вас копнет чуть-чуть. А любовник точно не сделает скрытно пару фото или аудиозапись и не потребует от вас регулярных встреч с ним или его друзьями под угрозой передачи компромата мужу? Представьте, у вас уже и ребенок и ипотека и машина в кредит. И тут на! На 100% уверены, что вас простят - даже через пару лет? У вас точно есть такой набор исключительных качеств, которого нет хотя бы у десятка ваших соседок?
Элшад Лабинск Нету причины которая оправдало бы измену. Могут быть "смягчающие" обстоятельства, но не более того. Простить или нет - личное решение каждого. Очень тяжёлый выбор. Но если даже получиться простить, забыть не удастся никогда. Со временем пламя боли утихнет, и превратится в вечно тлеющие угольки. Что бы не случилось, и какова бы на Ваш взгляд не была бы причина - это не даёт право на предательство.
Игорь набережные челны Я дальнобойщик гражданская жена младше на17 лет чувствую что скрывает от меня что то прям кожей, практически перестала интересоваться мной , часты конфликты на почве ревности, может я и не прав но брак у меня второй , в загс не хочет ,может телефон не взять говорит не слышала или на зарядке был ХОТЕЛ подключить скайп или локатор ВОСПРИНЯЛА очень АГРЕССИВНО ,думаю ей есть что СКРЫВАТЬ пошли частые скандалы,пытаюсь все наладить но не надолго
Мариночка Красноярск Вот у мужчин такие интересные рассуждения на тему женской измены, а сами? Вот только по-чесноку ответьте, мужчины - Кто ни разу не изменял своей жене? Почему же женщинам нельзя жить полной жизнью и чувствовать себя желанными? Я вот никогда мужу не изменяла, все для него делала, он до сих пор клянется в верности, но я то знаю, что врет! И дело даже не в фактах, которые он оправдывает, я просто чувствую это всей кожей!
Михаил нефтек Лена, а на кой надо было выходить замуж за того к кому особых чувств то и не было, да и ещё детей заводить??? из-за таких как вы ВСЕ страдают потом, а самое главное ДЕТИ!!!!
Luba omsk Я взрослый человек, уже многократно бабушка, обращаюсь ко всем : не изменяйте, не предавайте своих и от этого только выиграете. Поверьте, это не прощает никто, только на время забывают.....
Максим Херсон В нашу семейную жизнь пришел новый друг моей жены, то есть до это я как то не замечал. Правда я сразу и раскусил эту дружбу, как бы по сути факта измены нет, но по видимому идет к этому. Решил поговорить, начала врать неудачно конечно оправдалась кризисом среднего возраста (30) лет. Попросила понимания и доверия мол волноваться не стоит, все пройдет это временное увлечение. Кстати на фоне этого очень изменилась как психологически так и внешне. Чувствую что теряю, вижу и знаю что врет. Что делать конкретно не знаю боюсь сделать хуже. Жена в свою очередь видит что боюсь её потерять и этим пользуется. Прямых разговоров стала избегать, поняла что я стал не доверять. В каком то плане я её просто не чувствую, она где то далеко. Меня не слышит и не видит, предпосылок для измены со своей стороны я не вижу ну как бы стараюсь быть всегда и внимательным, и романтичным, и заботливым. Возможно не на высшем уровне, но не могу же я прыгнуть выше своей головы. Кстати сказать мой условный соперник как бы типичный бабник. Одним словом нужна она ему максимум на один ну или пару раз и все. Жена об этом знает и понимает но делает наоборот. Как ей доверять если врет? Как понять временное влечение своей жены к другому?
Марат Крайгород Так возьмите и скажите мужу, разведитесь, зачем его мучить? Вы большое влияние оказываете на мужчин, начиная с воспитания с детства. Проходят годы и вы уже перестаете быть сексуальными для них, совсем не хотите, и не надо врать что все кабанчики любят пить и жрать, многие не такие, большинство нормальных мужчин вкалывают как лошади что бы дать все вам в этой жизни а итог один и тот же, и внимание вам уделяют и замечают то как вы меняетесь, но вас один хрен тянет на лево. Вы просто не имеете чести вот и все. Не мучайте мужиков, хотите к другим, разводитесь, мы это переживем поверьте и найдем себе ту которая по настоящему будет любить и ценить и хранить честь и достоинство. Позор Вам. Изменяйте дальше. Даже мужики всегда стараются изменить все в жизни в лучшую сторону, и задумываются о том как сделать чувства ярче и сохранить свою честь для жены. А любовь та которая сопровождается страстью, это всего лишь сексуальное влечение, оно через время проходит и наступает такой же момент как и с мужем, и что? опять пойдете к другому? я в шоке, еще жизнь одного мужчины развалина, вы просто тратите наше время. вы не умеете хранить домашний очаг, совсем разучились. И мне наплевать на вашу демократию, говорите что хотите, мир разваливается как и семьи, это не очень то радует.
лили Крайгород Спасибо
Гм... Крайгород Интересно, что мужчины оправдывают измену мужчин, а женщины оправдывают измену женщин, но нет комментариев, где бы автор сказал, что изменять нельзя ни мужчине, ни женщине.
Валерия Крайгород С парнем уже 2 года встречаемся. В самом начале наших отношений я ему изменяла с первой любосью.Год перерыва и вот мой мальчик уходит в армию...вроде все было хорошо любила его...но тут опять первый мой на пути встал...опять измены...ненавижу себя за это, но понимаю что больше такого шанса не будет ... поэтому живу одним днём ... я сейчас так счастлива! Душа цветет...только боюсь что к моему солдатику чуства остынут.
вроде бы мужик Крайгород не может же измена продолжаться вечно. Зачем тогда держать мужа? Хорошо иметь тыл за спиной! А если любовник завелся ради денег? А муж что лошара?
Катя Крайгород Я с Алёной полностью соласна!!!
Алена Крайгород Да, девочки, жизнь прожить - не поле перейти. А измена по любви - это и не измена вовсе. Если жена полюбила другого ( именно полюбила, а не просто переспала), значит муж ее упустил и женщину судить за это не надо. Раньше ему надо было думать. Все люди имеют право на любовь и на счастье, а не только мужчины.
Женщина Крайгород Женщина изменяет, потому что не чувствует себя любимой находясь рядом со своим мужем.Потому что муж превратился в кабанчика, который только и знает, что пить пиво, смотреть телик, и постоянно требует жрать.Потому что муж относится к жене как к прислуге.Все это вместе - серьезный повод для романа на стороне...
Лена Крайгород А если с мужем чувств особых нет и не было? Всю жизнь что ли ради ребенка вместе жить? Так это безразличие в отношениях надоело. Вот и влюбилась... Мужа жалко, он если узнает - не знаю как перенесет. И себя жалко - так любить и быть любимой хочется. Так тяжело...

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