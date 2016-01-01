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Простить измену можно, а вот забыть…

Пишу открытое письмо: быть может кто-то уже проходил через это и знает, что надо делать…
Пишу открытое письмо: быть может кто-то уже проходил через это и знает, что надо делать…

Мне больно, очень… И я совсем не знаю, как мне жить, поэтому вот и пишу открытое письмо: быть может кто-то уже проходил через это и знает, что надо делать…

Дело в том, что мой муж изменил мне. Недавно я узнала, что у него была любовница, и он спал с ней почти три месяца. Конечно же, говорил, что на работе полный завал, начальник с него «не слазит», и мне придется потерпеть какое-то время.

Боже! Как же примитивно! Мне всегда казалось, что все эти отмазки мужчин – это просто клише, придуманное писательницами дамских романов. Казалось, что мой муж никогда не опустится до такого объяснения, да и вообще не опустится до измены. Наверное, так думают все женщины, и именно поэтому измена становиться ударом.

Пишу открытое письмо: быть может кто-то уже проходил через это и знает, что надо делать…

Ну, хорошо, узнала я, что он изменил… И что же я сделала? Я начала усиленно думать, примеряя на себя, опять-таки, клише всех этих психологов и доморощенных мудрецов. Я говорила себе: «Я же мудрая женщина, и должна думать о семье. Он – мужчина, проявил слабость, а ведь для мужчины секс и любовь – не одно и то же. Ведь он же не ушел к ней, он со мной, значит, именно я нужна ему. И, как мудрая женщина, я должна простить его. Ведь в конце концов, я люблю его, и он отец моих детей»

И я простила его. Ну, как это рисуется всегда в таких историях. Проявила благородство в речах, сказала, что семья – это важно, и все такое. Конечно, прибавила, что второго раза не прощу никогда.

Пишу открытое письмо: быть может кто-то уже проходил через это и знает, что надо делать…

Вот только почему-то до сих пор не чувствую облегчения. И боль моя никуда не делась. Где же волшебство, обещанное психологами и авторами тренингов? Где же обещанное: «прощение делает нас свободными»? Мне больно, по-прежнему очень больно. Я практически видеть его не могу, хотя со дня моего «прощения» прошло уже 4 месяца. Каждый раз, когда я смотрю на него, то не могу избавиться от картинок в воображении, как он кувыркается с другой женщиной, что говорит ей, что говорит ему она…

И тогда я поняла, что прощение в такой ситуации – это просто миф, придуманный глупцами. Это вовсе не прощение, а просто позволение жить изменнику рядом с собой дальше и согласие жить с ним, как прежде. Причем, это лицемерное обоюдное соглашение, по которому оба обещают делать вид, что ничего не произошло. Дают обещание не вспоминать об этом.

Пишу открытое письмо: быть может кто-то уже проходил через это и знает, что надо делать…

Что-то я не вижу здесь никакой мудрости. А вот глупости – сколько угодно. Каждый день на протяжении этих четырех месяцев я веду себя, как параноик. Я пристально наблюдаю и слушаю, пытаясь снова поймать мужа на лжи. Что, действительно есть люди - мужчины и женщины, которые после измены любимого, верят, что это больше никогда не повторится? Не верю! Это тоже одна из форм самообмана, миф, придуманный для самоуспокоения.

Так почему же я остаюсь рядом с этим человеком? Мне больно, а, значит, я люблю его. Посторонний человек не может предать, предательство – прерогатива близких. Значит, мне больно от предательства близкого человека. Конечно же, я будут помнить об этом всегда, конечно же, я буду теперь всегда параноиком. Но остаюсь я вместе с моим мужем ради детей. Для них наше расставание будет непонятным и болезненным, и тогда уже они не смогут простить ни меня, ни его, потому что это тоже предательство любимого человека.

Так что же означает прощение? Возможно ли оно?

Пишу открытое письмо: быть может кто-то уже проходил через это и знает, что надо делать…

Я никогда не буду другим людям советовать прощать. Теперь – нет. Просто не хочу врать: прощения в случае измены не существует.

Но я прошу тех, кто прошел через это: подскажите, как избавиться от боли? Есть ли настоящий, действенный способ избавить себя от паранойи, от навязчивых картинок измены перед глазами? Есть ли способ сделать так, чтобы не чувствовать загнанной себя в ловушку? Избавиться от чувства безысходности?

Вероника М., Санкт-Петербург
  можно ли простить измену   любовницы   причины мужских измен      

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