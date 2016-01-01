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Развод… из-за зависти

Причины развода
Причины развода

Девочки мои дорогие, не могу не поделиться с вами просто уникальной историей, которая приключилась со мной недавно! Уверена, вы еще ни разу не слышали о таком! Мой муж недавно подал на развод, и причина – банальная зависть, которой он даже не скрывает. Как такое возможно? А вот об этом я и расскажу сейчас.

Мы женаты уже давно, наша семья появилась на свет 14 лет назад, и нашему единственному сыну сейчас 11 лет.

Причины развода

Поженились мы по большой любви, наши родители, и мы, естественно, принадлежали к одной социальной категории людей среднего достатка. Равные возможности, обычная семья. Но так получилось, что у моего мужа не сложилась карьера, а у меня – наоборот. Сережа, еще когда мы мечтали пожениться и стать самой счастливой семьей, планировал, что станет бизнесменом, и мы будем кататься, как сыр в масле.

И он не просто мечтал, он пробовал воплотить мечту в жизнь. Но у него ничего не получилось, и нам пришлось отдавать его долги почти пять лет. Хорошо, что мне от бабушки досталась квартира, и не болела голова о том, где жить. Сын наш, Илья, родился и детство провел не совсем, чтобы в изобилии, но и не голодал, не бедствовал. Саша устроился на работу, на шее у меня не сидел ни в коем случае. Работает он бригадиром в строительной фирме, занимающейся возведением многоэтажных жилых домов. Сами понимаете, работа есть всегда, и получает он за нее вполне нормальную зарплату.

Причины развода

А вот у меня все сложилось по-другому. Я не планировала карьеру никогда, меня больше привлекало быть домохозяйкой, я люблю домашнюю работу, люблю заниматься сыном. Но у меня неплохо получается считать, работала с самого начала бухгалтером (без высшего образования). И у меня хорошо получалось. Настолько хорошо, что сначала меня повысили до главного бухгалтера, и директор заставил меня поступить заочно в институт на экономиста.

А когда я окончила институт, меня назначили главным экономистом фирмы. Это случилось совсем недавно, всего десять месяцев назад, и я была просто на седьмом небе от счастья! Сама того не желая, я сделала карьеру не потому, что шла по головам, а просто потому, что хорошо знала и любила свою работу. Конечно, зарплата увеличилась, а я стала больше времени проводить на работе.

Причины развода

Из-за этого, наверное, не сразу заметила, что с моим мужем происходит что-то неладное. Знаете, как это бывает: долго живешь с человеком под одной крышей, и просто привыкаешь к быту, перестаешь обращать внимание на некоторые нюансы. Он ворчал по поводу того, что я задерживаюсь на работе подолгу, ругал моего начальника, стал раздражительным, но я была просто полностью погружена в свои новые обязанности, и не заостряла на этом внимания.

И вот на днях мой благоверный просто ошарашил меня: заявил, что подает на развод! Вы, наверное, думаете, что причина развода в том, что я перестала уделять внимание семье, и мы стали чужими? А вот и ошибаетесь! Сначала он говорил именно так, но когда градус разговора сильно повысился, он уже не смог сдерживаться, и выложил все, как на духу. Оказывается, он чувствует себя неудачником по сравнению со мной.

Причины развода

Мой муж уверен, что женщина не должна быть более удачливой в плане карьеры, чем ее муж. И он просто не может смотреть на то, как у меня получилось реализовать его же мечту, а он до конца дней будет с кирпичом и цементом возиться.

Он буквально так и сказал: «Я за тебя рад, конечно, но просто не могу жить теперь с тобой под одной крышей! Ты теперь начальница, а я никто, люмпен. А ведь это я должен был быть на твоем месте! И я не могу каждый день смотреть, как ты на свою важную работу собираешься! Я как подумаю обо всем этом, мне жить не хочется!»

Знаете, меня эти слова так потрясли, что я до сих пор не знаю, как на них реагировать. Не уверена, что в такой ситуации можно сохранить семью…

Валентина Смирнова
  семейные отношения   развод   проблемы в семейных отношениях   причины развода      

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