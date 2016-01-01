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Брак после развода или повторный брак

Психология семейных отношений
Психология семейных отношений

Число разводов растет, и, соответственно, выросло число повторных браков. И к обычным семейным проблемам во вновь созданной семье прибавляются новые – те, которые тянутся из прошлого супруга, побывавшего уже в браке.

В том, что развод – это серьезное решение, не сомневается никто. Принимая такое решение, каждый человек испытывает стресс, и ошибкой будет считать, что он прошел бесследно. Более того, решение о разводе страшно и трудно принимать первый раз, а вот в последующем…

Психология семейных отношений

Вы собрались выйти замуж за разведенного мужчину? Не исключено, что ваш брак будет удачным и счастливым, но только в том случае, если вы с открытыми глазами совершаете этот шаг и понимаете, с чем вам придется столкнуться.

Кроме последствий стресса, вступая в повторный брак, ваш будущий муж принесет своеобразное «приданное». Это дети от первого брака и бывшая жена, с которой ему придется общаться, если он заботится о детях и не уклоняется от выполнения отцовских обязанностей.

Кстати, если разведенный мужчина не желает слышать о своих оставленных детях и никак не помогает им, это серьезный повод задуматься – откуда у вас уверенность, что он точно так же не поступит с вами и вашими детьми?

Психология семейных отношений

Кроме того, ваш будущий муж на подсознательном уровне будет сравнивать вас с бывшей женой. Хорошо, если это сравнение будет в вашу пользу, а если нет? Тем более, что по прошествии времени плохое от первого брака стирается из памяти, а первое чувство обычно надолго задерживается.

Если у вас были доверительные отношения до принятия решения вступить в брак, тогда вы в курсе проблем вашего мужчины в его первой семье. Это уже хорошо, потому что у вас есть время оценить, сумеете ли вы удовлетворить те потребности вашего будущего мужа, с которыми не справилась его первая жена.

А если нет, и ваш мужчина ругает свою бывшую жену, считая ее исчадием ада, но при этом не говорит ни о чем конкретно? Вряд ли можно поверить что, что за долгую жизнь с другой женщиной, которую он же сам и выбрал, да еще родившей ему детей, ваш мужчина не был счастлив. Но если он так быстро забыл все хорошее и теперь во всем обвиняет только ее, стоит подумать, что будет, если вдруг вы тоже обманете его ожидания.

Психология семейных отношений

Слишком часто мы считаем бывшую жену своего мужчины личным врагом, обвиняем ее во всех бедах и несчастьях, считаем препятствием к настоящему счастью. А если хоть раз задуматься, какой была жизнь этой женщины, которую обманывал ее муж, и, в конце концов, бросил с детьми? Может быть, стоит поискать и вину мужчины, который нарушил данное в день свадьбы обещание верности и любви?

Если вы явились причиной развода вашего мужчины, то на чем основывается ваша уверенность в том, что вы сможете стать для него единственной навсегда? Ведь не секрет, что существуют мужчины, которые просто не способны хранить верность одной женщине. Даже самая яркая влюбленность со временем у них остывает, и такие мужчины снова готовы на поиски новых ощущений и впечатлений.

Но верно, всякое в жизни бывает. Случается и так, что, прожив какое-то время в браке, люди понимают, что они совершенно чужие. И, чтобы не усугублять проблему, они мирно договариваются о разводе. Если это ваш случай, вам повезло. Вы можете явиться для своего мужчины и будущего мужа той самой половинкой, к которой он стремился всю жизнь.

Психология семейных отношений

Осталось только сделать так, чтобы ревность к бывшей жене, к детям от первого брака, к прошлому не отравила вашу жизнь и не стала поводом для ссор и скандалов. Психологи и специалисты по семейным отношениям обычно советуют не проявлять инициативы и не вмешиваться в отношения мужа и его бывшей семьи. Пусть он решает все сам, а вы должны делать то, о чем он вас попросит.

Повторный брак – это совсем не гарантия, что все ошибки уже совершены и остались в прошлой семье. Более того, в таком браке понимания, терпения, выдержки, любви и заботы требуется еще больше, чем в первом. И вы должны все это понимать прежде, чем скажете свое «да» в ответ на сделанное предложение.

разместил(а)  Симакова Анастасия
  дети в повторном браке   повторный брак      

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Коментарии

Еммануил ПротоСколково Это не статья, это набор страшилок! В этом формате не слишком удобно отвечать по пунктам, поэтому конспективно, по основным вариантам. Их, собственно два: это первый брак для женщины или повторный. Детей (всех) выведем за скобки, для упрощения ситуации. Итак - это первый брак. В чём риски? Во всём. Можно нарваться на любого персонажа, но чем брак с неженатым в таком случае отличается от брака с разведённым? Собственно говоря, ничем. У вас нет личного опыта совместного жития, единственный совет , который может помочь: не старайся подстраивать мужчину под себя. Прогадаешь! Засунь амбиции подальше и доверься опытному кадру. Ибо твой муж уже обжёгся и ушёл он не столько от жены, а сколько от неустраивающего его её поведения. В случае же, когда и для женщины брак повторный, то учить тут нечему. Зачем замуж выходить - поживите годик, два, три. Если решитесь на совместного ребенка - тогда да, есть смысл. Кстати, есть же разные варианты этих браков, по возрастному принципу. Разведенка в 27 лет это не разведенка в 47. Для второй вопрос совместного ребенка, увы, скорее всего не стоит. Поэтому надо в каждом конкретном случае разбираться отдельно.

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