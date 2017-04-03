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Женщины мечтают о любви...

Мужчина и женщина: курортный роман
Мужчина и женщина: курортный роман

Женщины мечтают о любви. Мечтают все – от мала до велика. И если детсадовские мечты вызывают улыбку и умиление, то любовные женские притязания, когда тебе уже далеко за…, порой выглядят нелепыми – так думают многие женщины и тщательно скрывают свое нескончаемое, не поддающееся возрасту ожидание любви.

Наверное, нет смысла возражать, ведь перед собой лукавить ни к чему. Да и со стороны часто заметно то, что мы сами от себя тщательно скрываем! Но становится грустно и обидно за женщин, которые ищут любовь и не находят, готовы отдать все тепло своей души, а это не востребовано…

Мужчина и женщина: курортный роман

В санатории, где я нахожусь на лечении, женщин значительно больше, чем мужчин. Да и возраст тут, то, что называется, пенсионный. Нет, конечно, общую картинку приятно разнообразят дамы от 35 до 45 лет, но их немного. Между собой у них такое молчаливое соперничество, примерно, как на конкурсе красоты. Но все это делается так, чтобы никто не догадался. Хотя наряды меняются по несколько раз в день, в парикмахерскую не пробиться, парфюм и украшения мгновенно сметаются с прилавков заезжих коробейников.

Провожаемые ревнивыми и придирчивыми взглядами более старших отдыхающих дам, молодые (относительно) санаторские дивы гордо дефилируют на высоченных каблуках, в ярких нарядах с вечерним макияжем даже в лечебном корпусе и на физзарядке.

Но интереснее всего наблюдать за танцевальными вечерами, которые являются неотъемлемой частью развлекательной программы любого санатория. Выпившие для храбрости и куража мужчины приходят пораньше и занимают стратегически выгодные места для наблюдения. А, затем, вполголоса переговариваясь, оценивают каждую вновь пришедшую даму, выставляя оценки и решая, стоит приглашать на танец или нет.

Мужчина и женщина: курортный роман

Мужчины редко любят и еще реже умеют танцевать, поэтому дискотека в санатории – это место для знакомств, а не, собственно, для танцев. А вот женщины потанцевать очень любят. Даже те, кто не танцует по разным причинам, с удовольствием устраиваются в креслах и наблюдают. Кроме того, именно в танце женщины заметно молодеют, отвлекаются от обыденности и повседневности, раскрепощаются и выглядят очень привлекательными, словно сбросили с себя добрый десяток лет.

Да и, если подумать, женщинам, которым уже за…, не так часто выпадает случай в обычной жизни потанцевать, тем более вот так, на паркете, в танцевальном зале, в окружении большого количества людей, в парадно-выходном наряде и допоздна, не думая о том, что завтра рано вставать, да еще куча не сделанных дел осталась. А если еще и партнер достался достойный, так это вообще – маленькое женское счастье!

В большинстве своем приезжающие в санаторий женщины о романтических отношениях и курортных романах изначально не думают. Они надеются отдохнуть от домашней и прочей суеты, подлечиться, да просто отоспаться. Кроме того, дома ведь муж, семья… Но женщина всегда остается женщиной, и, если вдруг вполне симпатичный мужчина подходящего возраста рассыпается в комплиментах, угощает шампанским и всеми силами старается произвести впечатление, то, как тут устоять и не ответить хотя бы легкой симпатией?!

Мужчина и женщина: курортный роман

Моя соседка по номеру влюбилась. И, хотя она старается ничего не рассказывать, все выдает в ней начавшиеся отношения: тут и непреодолимое желание нравиться, снова, как когда-то в юности, почувствовать весь хмель флирта, комплиментов, ухаживаний – все то, из чего состоит любой роман. Правда, курортный роман отличается тем, что здесь в единицу времени можно успеть гораздо больше, да чувствуется все гораздо острее, чем в обычной жизни.

И это понятно, ведь на отдыхе и времени больше, и занято оно только мыслями о себе: что надеть, как лучше выглядеть, как провести время и пр. Кроме того, влюбленная пара может не расставаться круглые сутки, и так весь срок, отведенный путевкой. Если посчитать, сколько времени двое проводят вместе в обычной обстановке, то получается, что за 24 дня отдыха общения у образовавшейся пары столько, сколько в общей сложности бывает у встречающихся не менее полугода, а то и больше. Да еще и ничто не отвлекает – ни работа, ни домашние дела, ни обычные жизненные заботы.

Может быть, потому многие влюбляются на курорте так, что потом долгие годы переживают эту свою внезапную любовь, все время наделяя ее новыми штрихами, приукрашивая детали и переживая случившееся вновь и вновь со сладкой остротой свершившегося греха.

Мужчина и женщина: курортный роман

И вот начались откровения Галины, моей соседки. Ей 54 года, замужем. Дети выросли и давно живут своей жизнью. С мужем отношения вообще-то хорошие – нормальные, как сказала Галя. Но про любовь она и думать забыла, говорит, какая, мол, любовь, когда столько лет бок о бок – привыкла, сроднилась, и все.

А тут кавалер: пригласил танцевать, познакомились, разговорились. И выяснилось, что они такие родственные души, что как в кино – одно и то же любят, одинаково обо всем думают. И такой он понимающий, такой внимательный и заботливый, что она, словно заново родилась.

У кавалера тоже семья, дети, и тоже отношения приелись – нет в них радости и полета. Вот и встретились двое с острой потребностью любви, понимания, нежности. Галина говорила, что за несколько дней она услышала от своего нового друга столько ласковых слов, сколько муж за всю жизнь не сказал. И еще внимание, от которого она отвыкла, и цветы, и прогулки – все то, чего в ее обычной жизни нет.

Когда-то в санаториях и домах отдыха персонал считал своим долгом бдеть нравственность и свирепо контролировать моральный облик отдыхающих. За задержку в чужом номере после отбоя обвиняли в аморальном поведении, выписывали из санатория раньше срока, сообщали на работу и пр. Сейчас этого нет, разве что нарушение распорядка уж очень значительное и мешает отдыхать другим.

Мужчина и женщина: курортный роман

Но Галина со своим другом не прячется в номерах. Они обычно сидят рядышком в креслах или прогуливаются вдвоем по санаторскому парку. И все время увлеченно разговаривают. Вечером, придя со свидания, она еще долго не может уснуть, и мы рассуждаем с ней о женской доле, о том, почему к пятидесяти годам все чувства заменяет долг, ответственность и привычка. Почему муж забывает проявлять свою любовь и заботу, почему все время учат только женщин, как нужно расшевелить мужчину и не воспитывают в мужчинах то же самое?! И, самое главное, почему пропадают все желания?

24 дня пролетели быстро. Галин кавалер уезжал на день раньше ее – окончился праздник. В день отъезда я подошла на площадку, откуда отправлялся автобус с отдыхающими. Моя знакомая пара прощалась: он уже сидел в автобусе, а она стояла возле его окошка и едва сдерживала слезы. Мужчина, наверное, мысленно был уже дома, с семьей, потому что явно чувствовал себя неловко под страдающим взглядом своей временной подруги. А по всей территории разносилась веселая музыка - модный певец повторял: «Ты зачем придумала то, чего не было?!»

Вечером Галина никуда не пошла, мы решили провести последний вечер в номере. Она уже ни о чем не говорила, но было видно, что перебирает в памяти приятные воспоминания. Потом женщина вздохнула и сказала: «Ни о чем не жалею – я себя женщиной почувствовала. Хоть будет, что вспомнить на старости лет…»

Мужчина и женщина: курортный роман

Кто-то скажет – что хорошего, ведь курортный роман – это супружеская измена! Но я не интересовалась, как далеко зашла Галина в своей внезапной влюбленности, и, конечно, не берусь осуждать чужие поступки – тут все люди взрослые, и сами знают уже давно, что такое хорошо, а что такое – плохо. Только за почти месяц общения моя соседка ни разу не упоминала счастливые моменты своей супружеской жизни. Она многое рассказывала о семье, о муже и детях, но никогда – о своих чувствах. И, получается, что, прожив более четверти века жизни с мужем, женщина будет вспоминать курортный роман, как эпизод в своей жизни, оставивший самый сильный след. Кто виноват, что чужой мужчина, а не родной человек, дал ей возможность почувствовать себя желанной и востребованной, привлекательной женщиной, которая может нравиться?

Ирина Савченко
  женская психология   психология отношений мужчины и женщины   случайная встреча   курортный роман      

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