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Повторный брак – серьезное испытание

Психология семейных отношений
Психология семейных отношений

Моя история может вызвать у многих женщин возмущение, но что есть, то есть: мой мужчина развелся из-за меня с женой, и я собираюсь выйти за него замуж. Мы встречаемся с ним второй год, и, конечно, я хотела бы иметь семью и детей. Но сказать, что я усиленно уводила его из семьи, нельзя, потому что никакими ухищрениями не пользовалась, никаких условий не ставила.

Да, так случилось, что мужчина, которого я встретила и полюбила, оказался женатым. Собственно, я и узнала об этом не сразу, а спустя какое-то время, когда мы уже оба поняли, что нам хорошо вдвоем, и что не случайно судьба нас свела вместе. И тогда я сказала ему, что ничего не требую, хотя вечной любовницей тоже не буду, так как я - нормальная женщина, и мечтаю о нормальной семейной жизни. Но решать ему одному. Больше мы к этому разговору не возвращались и никаких разговоров о его семейной жизни, жене, ребенке (у него подрастает сын), их проблемах не вели – я сразу пресекла все это.

И вот мой мужчина сообщил, что разводится с женой, и что теперь мы можем пожениться. Конечно, я была рада, потому что считала, что он сделал свой выбор между двумя женщинами самостоятельно, в мою пользу, потому что любит и видит свое будущее именно со мной.

Но с этого времени у нас что-то стало в отношениях портиться, и меня это серьезно напрягает. Я наивно считала, что повторные браки намного прочнее первых. Ведь первый раз женятся молодыми, часто влюбленными и не обращающими внимание на многие черты характера друг друга, которые потом оказываются неприятными и мешают нормально жить.

Психология семейных отношений

Кроме того, в повторном браке люди стараются не совершать тех ошибок, которые уже испортили отношения, больше берегут друг друга, становятся терпимее и умнее что ли. Причем, он так и сказал мне сразу, когда заговорил о женитьбе, мол, тех ошибок, которые он допустил в первой семье, больше не сделает.

Но, как оказалось, мы имели в виду совершенно разные вещи. Если, пока мы встречались, его все устраивало, то теперь он делает мне замечания, что я не так готовлю, что у меня в доме беспорядок, что я бездумно трачу деньги. К слову сказать, свои собственные, заработанные, так как от него я принимала все это время только редкие и недорогие подарки к праздникам и ни копейки не просила, не брала, даже, когда он предлагал.

Теперь мои предложения пойти в кино, в театр, в кафе, он воспринимает с неудовольствием, говоря, что он устал, что нет смысла тратить деньги, когда можно посмотреть кино по телевизору, а кофе и вино выпить дома – так и дешевле, и ходить никуда не надо.

Мои подруги, к которым он всегда относился вполне терпимо, стали его раздражать. А недавно, после визита моей самой близкой подруги, он заявил, что у замужней женщины не может быть подруг: муж - ее лучшая подруга. Много еще таких, вроде бы на первый взгляд, мелочей, например, про свадьбу он и слышать не хочет, а я мечтала побыть невестой, о платье, гостях, у меня друзья есть. Но он с моими желаниями совсем не считается, и меня это все сильно настораживает.

Психология семейных отношений

На днях мы впервые серьезно поругались. Началось все с ерунды – я спросила, почему он мне перестал дарить цветы. Он ответил, что они все равно завянут, так что нечего деньги переводить, а лучше что полезное для дома купить. Так слово за слово мы добрались и до самого главного – я сказала, что хочу, чтобы у нас были дети. Вот тут его и понесло! Он наговорил столько всего: и что я хочу его сразу привязать, что у него уже есть ребенок, и больше ему не надо. И потом сказал, что он пожертвовал ради меня своей семьей, а я неблагодарная, не ценю этого и всеми силами стараюсь ему испортить жизнь.

Но я ничего от него не требовала! Я ни разу не заводила разговор о том, чтобы он бросил семью – он сам принял такое решение, так почему же он меня в этом теперь обвиняет? Но дело даже не в этом… Я завела разговор, чтобы рассказать ему, что беременна. А теперь я не знаю, что мне делать – говорить о том, что я жду ребенка, нельзя, так как я увидела его отношение.

Делать аборт мне страшно: врач сказал, что первый аборт – это опасно, а, кроме того, у меня резус-фактор отрицательный, а это значит, что опасность того, что я не смогу иметь дальше здоровых детей, увеличивается. Рожать ребенка против его желания – тоже страшно, ведь он может меня просто бросить сразу, а мне одной не справиться. Родных у меня близко нет, помочь мне некому. Я имею хорошую работу, но с ребенком я ее сразу потеряю, а на что потом жить?

Да и я не уверена уже, что хочу за него замуж – не так я представляла нашу совместную жизнь, Мы еще даже не женаты, а вон как все поворачивается. Может быть, он просто нервничает из-за развода, боится? Но, а мне что делать? Станет ли он таким, каким был? Я, честно говоря, просто боюсь, ведь время идет, и нужно что-то решать с ребенком. И вообще, правду говорят, что повторный брак – это еще более серьезное испытание, чем первый?

Мария О.
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Коментарии

Александра Полтава Не слушайте советов! Это Ваша жизнь, выделите время и подумайте. Просто почитайте как сложилась жизнь у женщин побывавших в такой же ситуации. Но решайте только сами. У меня уже есть опыт. Нельзя быть счастливым живя в тяготящих отношениях, душа гаснет и человек деградирует. Про ребёнка ничего не скажу, его судьба предопределена.
Тамара Ташкент Друг познается в беде, мужчина познается в декрете. Встречаться, любовь крутить - все молодцы, тут его не узнаешь по-настоящему. Другое дело, что сразу знала, что изменщик и скупердяй, еще может и лентяй, ищет, где проблем поменьше и за чужой счет поживиться. Обрадовалась: "Ах, меня выбрали!" А он смеется: "Дур на всех хватит!" А ты попробуй взять в свои руки все его финансы, или хотя бы сведения о его финансах, так он тебе покажет свою "любовь". И как с ним хорошо жить, спроси у его жены, которая уже вздохнула с облегчением, вероятно. Ты как рулетку крутанула, и не удачно. А сын будет его кровь, и характер и повадки, сколько не воспитывай, только нервы себе повыдергаешь. Тут терпения и мудрости столько нужно, чтобы для ребенка хотя бы иллюзию номальной семьи создать.
Галина Крайгород Не сомневайтесь, рожайте и Вы и малыш будете счастливы!!! Вас уже благословили, высшее счастье женщины- дети, тем более от любимого мужчины.Трудно будет и с ним и без него. Но ребенок даст силы, надежду , радость ни с чем не сравнимую.Как сложатся отношения заранее никто не знает, свободен мужчина или нет. А ребенок плоть Ваша, кровь Ваша. Его убьете - себя убьете. А решение о разводе действительно Ваш мужчина сам принял. И не нужно себя на роль мученика определять, и с Вами встречаться его тоже никто не принуждал. А от отношений мужчины и женщины рождаются дети, он что этого не знал?!
Сергей Киев Не снимайте с себя ответственность. Приймите и признайте, вы розрушили семью. Вы же не сопротивлялись и позволили ему уйти от жены. За такие вещи идет серьезное наказание от вселенной. Как правило, во втором браке отношения еще хуже чем в первом. Редко наоборот. А ребенка нужно рожать. После аборта или выкидыша перекрывается денежный поток у женщины и у мужчины, сексуальность, женственность. Так что подумайте, чем вы готовы пожертвовать. Вы сами виноваты. Он бросил жену ради вас, вы позволили, значит этого хотели. А сейчас увидели что он не такой уж и хороший и решили обезценить его поступок. За то что он розрушил свою семью он всегда будет вас обвинять, ведь ему так проще жить. Он тоже не хочет брать на себя свою часть ответственности.
наталья Крайгород У меня почти тоже самое было.... я ребенка оставила хоть и живу одна в другом городе... собрала сумки уйти от него ,он испугался и сказал что будет все ок. пока ждали ребенка он холодно относился к нему...но когда меня ночью экстренно повезли кесарить (ненаю что произошло)утром он позвонил и услышал голос сына,спросил это он? и сейчас его любит больше чем меня))))даже сам говорит что к сыну от первого брака так не относиться .....Могу вам сказать нервов я себе беременной тоже хорошо помотала.. но не жалею ни о чем...оставьте ребеночка и не сомневайтесь ни вчем.очень хотелось бы пообщаться с вами natasha_juikova mail.ru
Ольга Крайгород Ваша история совпадает с моей!Я также 7 лет назад познакомилась с женатым мужчиной,у него сын есть,в то время ему было 4 года!Я никогда не настаивала,чтоб он ушел из семьи,но он ушел...И тут начались мои "счастливые"дни,месяцы,годы!Я родила от него сына(о чем ни капли не жалею),вот только воспитанием занимаюсь только я!Мужу ребенок не интересен вообще!Поэтому будьте готовы к тому,что вы тоже будете воспитывать одна ребенка-это очень,очень тяжело,поверьте!Когда я была беременна на 6 месяце,узнала,что муж мой ходит к бывшей жене,а она(жена его)звонила мне и рассказывала все в подробностях,чем они занимаются!Я уже и не помню,как все это пережила,это был кошмар и конца его я не видела!В итоге та жена вышла замуж,а мы с мужем разводимся!Мы просто все эти годы тихо ненавидим друг друга и не можем простить обиды!Мой совет из личного опыта:если решитесь рожать-подготовьтесь морально,будет очень сложно!А тем женщинам,которые оскорбляют вас по поводу того,что связалась с женатым,желайте счастья!
Юля Крайгород Добрый день, я наткнулась на статью не случайно, у меня сложилась похожая ситуация, мы познакомились в интернете 2,5 года назад, оба были женаты у обоих ростут дети, мы не предпологали что все так завернется, мы не собирались строить отношения, мы просто переписывались и созванивались, об этом узнали наши вторые половинки, мой муж отнесся нормально, а его жена -нет, в итоге мы развелись и живем сейчас вместе... ни кто из нас не настаивал на разводе другого, теперь мой нынешний(этот) молодой человек хочет очень совместного ребенка но в материальном плане поступает так же, он тоже сказал что не совершит ошибок прошлого, а что он имел ввиду не понятно, как жене он денег не приносит, дает изредка мелочь. Я привыкла быть хозяйкой в доме, и банкоматом для семьи, и никого никогда не ущемляла.... даже сейчас я на свои деньги делаю его ребенку подарки..... Так что влипают женщины по глупости, и на чужом несчастьи строют свое неблагополучие, и уйти жаль, потому что чувства, и остаться нет сил...
Дуняша Крайгород Вы , мадам, у меня сочувствия не вызываете. Пора бы уже взрослеть и строить СВОИ отношения , а не залезать в чужой огород. Читайте библию - там все сказано. И этот бред - почему ты перестал мне дарить цветы ??? Ну это просто смешно - да потому что он вас не любит и никогда не любил. А сына его мне жаль . Это ваша вина , что ребенок( тем более сын)остался без отца и не прикидывайтесь невинной овцой , что не знали , что он женат. Зачем вообще вы написали это письмо ??? Ждете от нас сочувствия - не дождетесь , не будет. Спросить совета ??? Нужно было не у нас спрашивать , а у него , и если мужчина не хочет ребенка ( а он имел право знать) , то выживать скорее всего придется самостоятельно.
Яринка Крайгород Сама виновата знала же что он не свободен надо было сразу прекращать отношения
Светлана Крайгород Маша, примите от жизни самый главный подарок- ребенка, а Ваш мужчина, возможно и пересмотрит свои взгляды, если Вы не будете на него "давить". Скажите, что примите любую его позицию, но Ваш малыш БУДЕТ!!! Станьте мамочкой, а остальное образуется. Будут еще и работы, и мужчины, и много чего... Я сама разного "хлебнула", зато у меня две замечательные доченьки, мое трудное, но СЧАСТЬЕ!!! Примите правильное решение,удачи Вам!
Капитан Немо Крайгород самый большой грех - это не то, что ты связалась с женатым, это и совсем ерунда. А вот аборт - это ужасно.Родиться ребенок, в жизни все образуется само собой.У тебя появятся силы жить, работать и бороться ради ребенка, а мужчина этот твой не стоит того, чтобы ради него лишиться на свете самого дрогого, что может быть у женщины. Будь сильнее и мудрее.
татьяна Крайгород Дорогая Мария, то что написали Вам выше, это, на мой взгляд, мнение обиженных женшин. Но вобщем-то каждый имеет право на свою точку зрения. Каждый имеет право быть счастливым!!!! Каждый!!! Не закобаляйте себя этими отношениями. И беременность сейчас можно прервать медикаментозно. Печально что в жизни происходят разочарования, но на то мы и ЖЕНЩИНЫ, чтобы вопреки всем разочарованиям и полученным душевным ранам, гордо поднять голову и идти по дороге жизни, так чтобы все оборачивались нам в след! Будте Счастливы, Мария!!!!
Галюсик Крайгород как говорят за что боролось на то и напоролась! Сочувствую однако но хочу тебе сказать что готовься - таким он был и со своей первой женой! Так что имей в виду. А вообще женщины думайте головой а не другим местом когда связываетесь с женатыми! Кроме того что это грех так так сами еще и наплачетесь.
Эленн Крайгород НА ЧУЖОМ ГОРЕ СЧАСТЬЯ НЕ ПОСТРОИШЬ-НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ. ВСЕ ВЕРНЕТСЯ В 10 РАЗ УСИЛЕННОЕ!зА ВСЕ ОШИБКИ В ЭТОЙ ЖИЗНИ МЫ ОТВЕТИМ В СЛЕДУЮЩЕЙ.

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