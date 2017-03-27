Повторный брак – серьезное испытание

Моя история может вызвать у многих женщин возмущение, но что есть, то есть: мой мужчина развелся из-за меня с женой, и я собираюсь выйти за него замуж. Мы встречаемся с ним второй год, и, конечно, я хотела бы иметь семью и детей. Но сказать, что я усиленно уводила его из семьи, нельзя, потому что никакими ухищрениями не пользовалась, никаких условий не ставила.
Да, так случилось, что мужчина, которого я встретила и полюбила, оказался женатым. Собственно, я и узнала об этом не сразу, а спустя какое-то время, когда мы уже оба поняли, что нам хорошо вдвоем, и что не случайно судьба нас свела вместе. И тогда я сказала ему, что ничего не требую, хотя вечной любовницей тоже не буду, так как я - нормальная женщина, и мечтаю о нормальной семейной жизни. Но решать ему одному. Больше мы к этому разговору не возвращались и никаких разговоров о его семейной жизни, жене, ребенке (у него подрастает сын), их проблемах не вели – я сразу пресекла все это.
И вот мой мужчина сообщил, что разводится с женой, и что теперь мы можем пожениться. Конечно, я была рада, потому что считала, что он сделал свой выбор между двумя женщинами самостоятельно, в мою пользу, потому что любит и видит свое будущее именно со мной.
Но с этого времени у нас что-то стало в отношениях портиться, и меня это серьезно напрягает. Я наивно считала, что повторные браки намного прочнее первых. Ведь первый раз женятся молодыми, часто влюбленными и не обращающими внимание на многие черты характера друг друга, которые потом оказываются неприятными и мешают нормально жить.
Кроме того, в повторном браке люди стараются не совершать тех ошибок, которые уже испортили отношения, больше берегут друг друга, становятся терпимее и умнее что ли. Причем, он так и сказал мне сразу, когда заговорил о женитьбе, мол, тех ошибок, которые он допустил в первой семье, больше не сделает.
Но, как оказалось, мы имели в виду совершенно разные вещи. Если, пока мы встречались, его все устраивало, то теперь он делает мне замечания, что я не так готовлю, что у меня в доме беспорядок, что я бездумно трачу деньги. К слову сказать, свои собственные, заработанные, так как от него я принимала все это время только редкие и недорогие подарки к праздникам и ни копейки не просила, не брала, даже, когда он предлагал.
Теперь мои предложения пойти в кино, в театр, в кафе, он воспринимает с неудовольствием, говоря, что он устал, что нет смысла тратить деньги, когда можно посмотреть кино по телевизору, а кофе и вино выпить дома – так и дешевле, и ходить никуда не надо.
Мои подруги, к которым он всегда относился вполне терпимо, стали его раздражать. А недавно, после визита моей самой близкой подруги, он заявил, что у замужней женщины не может быть подруг: муж - ее лучшая подруга. Много еще таких, вроде бы на первый взгляд, мелочей, например, про свадьбу он и слышать не хочет, а я мечтала побыть невестой, о платье, гостях, у меня друзья есть. Но он с моими желаниями совсем не считается, и меня это все сильно настораживает.
На днях мы впервые серьезно поругались. Началось все с ерунды – я спросила, почему он мне перестал дарить цветы. Он ответил, что они все равно завянут, так что нечего деньги переводить, а лучше что полезное для дома купить. Так слово за слово мы добрались и до самого главного – я сказала, что хочу, чтобы у нас были дети. Вот тут его и понесло! Он наговорил столько всего: и что я хочу его сразу привязать, что у него уже есть ребенок, и больше ему не надо. И потом сказал, что он пожертвовал ради меня своей семьей, а я неблагодарная, не ценю этого и всеми силами стараюсь ему испортить жизнь.
Но я ничего от него не требовала! Я ни разу не заводила разговор о том, чтобы он бросил семью – он сам принял такое решение, так почему же он меня в этом теперь обвиняет? Но дело даже не в этом… Я завела разговор, чтобы рассказать ему, что беременна. А теперь я не знаю, что мне делать – говорить о том, что я жду ребенка, нельзя, так как я увидела его отношение.
Делать аборт мне страшно: врач сказал, что первый аборт – это опасно, а, кроме того, у меня резус-фактор отрицательный, а это значит, что опасность того, что я не смогу иметь дальше здоровых детей, увеличивается. Рожать ребенка против его желания – тоже страшно, ведь он может меня просто бросить сразу, а мне одной не справиться. Родных у меня близко нет, помочь мне некому. Я имею хорошую работу, но с ребенком я ее сразу потеряю, а на что потом жить?
Да и я не уверена уже, что хочу за него замуж – не так я представляла нашу совместную жизнь, Мы еще даже не женаты, а вон как все поворачивается. Может быть, он просто нервничает из-за развода, боится? Но, а мне что делать? Станет ли он таким, каким был? Я, честно говоря, просто боюсь, ведь время идет, и нужно что-то решать с ребенком. И вообще, правду говорят, что повторный брак – это еще более серьезное испытание, чем первый?