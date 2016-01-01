Агрессивность. Научитесь владеть собой.

Женская психология: проблемы общения

Или время такое сложное, или темп жизни слишком высокий, а, может быть, культура общения постепенно сходит на «нет», но часто приходится сталкиваться с людьми, мягко говоря, не слишком воспитанными. Повышенная агрессивность у таких людей приводит к тому, что они часто срываются, кричат, устраивают скандалы, разборки, без повода могут нахамить, выплеснуть кучу несправедливых упреков на окружающих.

Общаться с такими людьми чрезвычайно сложно, особенно тяжело, если это происходит на работе или дома, в семье, когда муж или жена по каждому поводу пускаются в крик. Такие люди создают вокруг себя нервозную и тяжелую атмосферу, да и поставить на место этих агрессивных личностей бывает очень трудно, и не всегда понятно, как это можно сделать.

Истоки агрессивности можно нередко обнаружить в детстве агрессора. Унижения и оскорбления, побои и истязания, выставление старшими на посмешище или физические наказания - все это вызывает гнев, подавляемый опасающимся мести или нового наказания ребенком. Но потом, в зрелом возрасте, плотину гнева прорывает... Тут уж не поздоровится всем - от соседей до сослуживцев.

Гнев - это очень сильная отрицательная эмоция, которая провоцирует на необдуманные, часто антиобщественные поступки. И, к сожалению, приступы неконтролируемого гнева могут случиться с каждым. Придя в себя после приступа гнева, можно обнаружить, что вы совершили что-то такое, чего бы никогда не сделали в здравом уме. А последствия таких вспышек эмоций могут быть достаточно серьезными и не всегда поправимыми: испорченные отношения, разрыв с мужем, потеря друзей или работы и пр.

Чтобы не очутиться в подобной ситуации, особенно, если у вас есть способность заводиться с пол-оборота и терять над собой контроль, вам нужно серьезно отнестись к рекомендациям психологов, чтобы научиться отдавать отчет в своих поступках и всегда владеть ситуацией.

- Не пытайтесь решить все проблемы сразу – сосредоточитесь на важных, главных вещах, стараясь не обращать внимание на мелкие помехи. Каждая несправедливость и раздражающая мелочь не стоит того, что бы тратить на нее силы и время. Вырабатывайте философский взгляд на этот мир. Между прочим, это может быть признаком вашей зрелости.

- Не начинайте разговор, если вы раздражены сверх меры и буквально кипите от возмущения. Постарайтесь остаться в одиночестве и приведите свои чувства в порядок. Таким образом, вы только сохраните отношения и на работе, и в семье, и с окружающими вообще. Недаром говорят, что «худой мир лучше доброй ссоры»!

- Не спешите возмущаться, спорить, возражать. Дайте себе время обдумать любую ситуацию со всех сторон, определить, что конкретно вас не устраивает, а что может быть вполне приемлемым. Возможно, окажется, что ситуация вообще не стоит обсуждения.

- Никогда не морализируйте, не поучайте, не высмеивайте и не унижайте другого человека! Не старайтесь найти и обнародовать чьи-то пороки, не присваивайте себе права судить других людей.

- Не пытайтесь быть глашатаем всего коллектива. Если у вас есть собственное мнение, которое вы желаете высказать, так и говорите: «Я считаю… я думаю… мне кажется»

- Если вы желаете чего-то добиться от окружающих, скажите им прямо и открыто об этом. Намеки, расплывчатые слова, незаконченные мысли, нарекания не принесут должного результата, ведь люди, даже самые близкие, еще не научились читать мысли.

- Уясните для себя раз и навсегда – все люди разные! Взгляды на жизнь у всех свои, и для каждого они являются важными и ценными. Даже если чья-то жизненная позиция отличается от вашей собственной, это не повод считать ее неправильной и уж, тем более, критиковать или осуждать.

- Не пытайтесь блистать интеллектом при каждом случае, употреблять ученые слова, непонятные собеседникам. Ваша точка зрения должна быть четкой, ясной и доступной понимаю тех, кому вы ее излагаете.

- Каждый человек отвечает за свои поступки. И вы – тоже!

- Не диктуйте другим людям, что они должны думать и чувствовать, на что они имеют право, по вашему мнению, а на что – нет.

- Не привлекайте к решению ваших конфликтов посторонних людей.

- Если возникло недоразумение, выясните причины и проясните ситуацию, а не обменивайтесь колкостями и резкими выпадами до бесконечности.

Безусловно, все это непросто, но попытка хоть что-то из вышеизложенного применить на практике, это уже шаг вперед. Научиться владеть собой во всех жизненных коллизиях – дело непростое, но не стоит жалеть на это труда, и времени, потому что самая большая ценность в жизни – добрые человеческие отношения, без которых невозможная нормальное существование, работа и, конечно же, семейное благополучие.