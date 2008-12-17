Не встречайтесь с первою любовью...

Света
харьков
Почитала историю, поучительная. Прочла комментарии и ужаснулась, сколько здесь женщин готовы или уже перечеркнули годы прожитые с мужчиной, ради какой то первой любви. Значит на самом деле нету у них любви к своим мужьям. Хотят встряски эмоциональной, физической. Вот и ищут первую любовь, которая давно в прошлом и ничего не будет уже как когда то.
Первая любовь у всех разная. Так что говорить, что она незабываема это глупо. Я помню свою первую любовь, но чтобы снова связать с нею свою судьбу, никогда. Все чувства еще тогда прошли и нету к ним возврата. Только всегда вперед смотрела. И встретила того без кого не могу жить.
зайка
москва
Первая любовь нашла меня в соцсетях спустя 14 лет! Я замужем, есть дочка принцесса, я очень счастлива в браке, муж безумно меня любит и я его тоже. Но вот уже 4 дня общаемся по телефону с тем, первым. Разговариваем часами, не можем наговориться. Так вышло, что муж сейчас на вахте, а он хочет увидеться, живем в разных городах. Но встречи этой я боюсь, да и он наверное тоже. Вчера проехал половину пути ко мне, но что то его остановило и он развернувшись уехал обратно. Думаю, прекратить с ним любое общение, смс и звонки. Я очень дорожу своей семьей и не готова непонятно ради чего все это рушить. Ведь никто не знает, как сложаться отношения с первой любовью. Вот так.
Ирина
Крайгород
А я считаю,что ничего страшного в этом ничего нет. Ну встретитесь,пообщаетесь. Сначала нахлынут старые чувства,эйфория. Потом вы начнете присматриваться к друг другу уже новыми глазами. И увидите: а человек то уже совсем другой! И увидите,что вы прожили разную жизнь с этим человеком. И вас разделяет уже большая пропасть. Самое главное: не поддаваться первым чувствам,а потом жизнь все расставит по своим местам. У меня уже прошло 2 года после такой встречи. Ничего я не натворила,Слава Богу. Остались очень хорошими друзьми и все. Общаемся по телефону. Я по-прежнему отношусь хорошо к нему,но чувство влюбленности исчезло.
Oleko
Крайгород
Избавился бы от такой жены и немедленно из-за брезгливости, предательства. Нет оправдания таким поступкам. Не смог простить, а тем более понять, принять. Это как измена Родине или предал или нет. Не бывает измены на 10%, как и частичной беременности. Включайте голову, а не только то, что между Ваших ног.
Ирина
Крайгород
А у меня еще хуже. Мало того,что первая любовь оказался вдовцом уже 8 лет. Так еще алкоголиком с 10 летним стажем,опустившимся,одиноким,жалким. Так и живу теперь с камнем на сердце,вроде я должна кого-то бежать и спасать,а я вот сижу тут бессовестная. А потом вспоминаю: он мне ничего хорошего не делал,25 лет жизни подарил другой. А про меня и не вспоминал даже с его слов,это я его помнила. Вот по телефону общаемся и кроме жалости ничего не испытываю. Лучше бы и не находила.
Ариадна
Крайгород
Не надо встречаться с первой любовью, чтоб не разочароваться, это понятно всем...Но если щемит,тоскует,по ночам разрывается сердце?Первая любовь-иллюзия,мы её придумали в своих мечтах, пусть она живёт в нас "острым счастьем"или"острой болью"...Каждый решает сам!Но время меняет всё, а уж тем более людей!Как узнать, что мы всё те же и чувства те?
юша
Крайгород
вы правы
Елена
Крайгород
Да,уж точно первая любовь всегда будет в сердце,как хорошо бы не было с новым человеком.Я сама до сих пор вспоминаю своего первого мужа, несмотря на то,что у меня сейчас другой человек.Иногда так хочеться все вернуть,ведь так много было пережито вместе, но потом была его измена и все...
солнышко
Крайгород
А я до сих пор тоскую по первой любви, хотя давно уже замужем и есть дети
talanja
Крайгород
Эту ситуацию с Алешей,она притянула сама,как говорят психологи.Будучи с мужем часто впоминая Алешу и проводя параллели,она морально была готова изменить мужу,и как говорится Бог послал ей ситуацию,скандал-измена-разочарование и наконец протрезвление.Муж поступил мудро,но как теперь на душе-то у героини?Только не в коем случае нинадо испытывать чувство вины за случившееся,если-бы так не произошло,эти две "параллели" и паралельные жизни в душе мешали-бы жить нормально,как и было.Удачи,берегите друг друга и берегитесь соблазнов.
Томара
Крайгород
Мда....."одноклассники"!!!!!Я о нем не помнила больше 20 лет и дернуло меня имнно его поискать!Нашла!!!Списались,созвонились,встретились и закружило!Сказать снесло"крышу"ничего не сказать!Жила за границей,имела все,рванула к любимому и он ушел из семьи.Правда из его жизни начала всплывать спустя 1,5 месяца,а потом и вовсе он собраался возвращаться к жене и детям....Поймала его на лжи,соврал, что на работе будет ночью, а сам к жене на "работу".Интуиция меня не подвела и я рванула проверить,не там-ли он в"ночь"на работе.,благо живем близко!Стоит наша машина возле дома жены!Меня понимают все те,кто застукал с поличным -ЛЮБИМЫХ!Когда утричком пришел с "работы"-у меня уже были собраны вещщи!Вывела на чистую воду,упал на колени,умолял-простила!Пол года вместе уже,гемороя......Но жить друг без друга не можем,сказал будем жениться и обязательно венчаться!Потом напишу что дпльше будет!Любите и ничего не бойтесь,если это чувство настоящее!!!
Лариса
Крайгород
Меня мой первый нашёл через 15 лет в "одноклассниках",сначала часами говорили по телефону,говорил,что всегда меня одну любил(он тоже женат,2-е детей).Я замужем 12 лет,трое детей.Всё вспыхнуло по новому,встретились,изменили...Ощущение сказки! А через пару дней муж узнал...И осталась я у разбитого корыта-мужу разбила сердце,а сама страдала по другому.
Игорь
Крайгород
А я всё-равно люблю только её!
Инкогнито
Крайгород
Все Алеши такие....
Настя
Крайгород
Встречи с первой любовью всегда, наверное, приводят к разочарованиям. Думаешь потом, что лучше бы не стоило. Остались бы красивые воспоминания... а так и вспомнить, помечтать становиться не о чем!
Валерия
Крайгород
да юность блин...до сих пор как его вижу все блин из рук валится, сердце колотится...
Незнакомка
Крайгород
Я с первой любовью познакомилась пять с половиной лет назад,мы встречались,потом начали жить вместе.но оказалось,что человек не готов к серьезным,к семейным отношениям,для него друзья на первом месте. Я начала задумываться о семье,о настоящей.а он мне ее дать не мог.время шло,но ничего в лучшую сторону в наших отношениях не менялось. Мы разошлись по моей инициативе. Сейчас я замужем за другим,жду ребенка от мужа,но забыть первую любовь не могу,хотя понимаю и знаю,что ничего хорошего у нас бы не получилось.а вот Сердце всё равно к нему тянется. Надеюсь,что со временем забуду его. Так что первая любовь-это всегда тяжело,особенно,когда приходится с ней расстаться.
таня
Крайгород
Я согласна,сама пережила такое.Только всё это поняла через nnn....количество лет.
Елена
Крайгород
За мной лет с 15 мужчина ухаживал, жент был, двое малышей. Отношения у нас чисто платонические были, замуж несколько раз звал.. Не могу сказать, чтобы я его любила, но воспоминания самые приятные остались. Я в 18 лет встретила парня, с которым мы вместе уже 6 лет, дочку родила. Но в моменты, когда отношения не очень ладились, вспоминала того.. Мне самой плохо становилось от того, что любимый муж рядом, а я о встрече с другим мечтаю.
Ольга
Крайгород
17.12.2008 Екатерина:
Инна
Крайгород
Да, первая любовь всегда будет жить в сердце. я с первой любовью познакомилась 1,5 года назад, он женат и меня не любит. Изменял ей со мной. Через пол года я начала отношения с другим. Прошел год, мы живем вмести, а с первой любовью я продолжаю изменять своему. Вот так... Как прекратить незнаю, держусь за каждую возможность увидиться. Молчать об измене сложно, но я держусь, боюсь что мой узнает сам. Боюсь за него, он любит меня, а разбить ему сердце я себе не позволю.
Полина
Крайгород
Как-то имела удовольствие встретить свою первую
Галина
Крайгород
Я всю жизнь люблю одного друга и он меня любит это очень больно.Мы знаем что не когда не будем вместе.
Мирослава
Крайгород
А, я вот уже 6 лет как разошлась с первой любовью и вышла замуж за другого. А моя первая любовь до сих пор звонит, пытается встретится и... вспомнить все былое. И мне хочется, но я тоже пержила измену мужа и не хочу что бы его жена страдала так как я когда-то. Не пожелала бы етого никому.
Екатерина
Крайгород
Мой муж встретился с первой любовью, три раза я его выгоняла, а он возвращался. Вот только до сих пор они общаются по телефону.Что делать незнаю.
Людмила
Крайгород
да, первая любовь, это...трудно даже описать, как это всё...Тебе повезло, что твоя первая любовь была,по крайней мере красивой и взаимной до поры , хотя бы. у меня первая любовь была жестокой, хотя и взаимной. а ты большая молодец, даже, я считаю, поступила мудро, не стала слушать ни свою гордость, ни обиду - позвонила мужу и всё. с мужем тебе повезло - радуйся!