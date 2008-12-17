Не встречайтесь с первою любовью...

Света харьков Почитала историю, поучительная. Прочла комментарии и ужаснулась, сколько здесь женщин готовы или уже перечеркнули годы прожитые с мужчиной, ради какой то первой любви. Значит на самом деле нету у них любви к своим мужьям. Хотят встряски эмоциональной, физической. Вот и ищут первую любовь, которая давно в прошлом и ничего не будет уже как когда то. Первая любовь у всех разная. Так что говорить, что она незабываема это глупо. Я помню свою первую любовь, но чтобы снова связать с нею свою судьбу, никогда. Все чувства еще тогда прошли и нету к ним возврата. Только всегда вперед смотрела. И встретила того без кого не могу жить.

зайка москва Первая любовь нашла меня в соцсетях спустя 14 лет! Я замужем, есть дочка принцесса, я очень счастлива в браке, муж безумно меня любит и я его тоже. Но вот уже 4 дня общаемся по телефону с тем, первым. Разговариваем часами, не можем наговориться. Так вышло, что муж сейчас на вахте, а он хочет увидеться, живем в разных городах. Но встречи этой я боюсь, да и он наверное тоже. Вчера проехал половину пути ко мне, но что то его остановило и он развернувшись уехал обратно. Думаю, прекратить с ним любое общение, смс и звонки. Я очень дорожу своей семьей и не готова непонятно ради чего все это рушить. Ведь никто не знает, как сложаться отношения с первой любовью. Вот так.

Ирина Крайгород А я считаю,что ничего страшного в этом ничего нет. Ну встретитесь,пообщаетесь. Сначала нахлынут старые чувства,эйфория. Потом вы начнете присматриваться к друг другу уже новыми глазами. И увидите: а человек то уже совсем другой! И увидите,что вы прожили разную жизнь с этим человеком. И вас разделяет уже большая пропасть. Самое главное: не поддаваться первым чувствам,а потом жизнь все расставит по своим местам. У меня уже прошло 2 года после такой встречи. Ничего я не натворила,Слава Богу. Остались очень хорошими друзьми и все. Общаемся по телефону. Я по-прежнему отношусь хорошо к нему,но чувство влюбленности исчезло.

Oleko Крайгород Избавился бы от такой жены и немедленно из-за брезгливости, предательства. Нет оправдания таким поступкам. Не смог простить, а тем более понять, принять. Это как измена Родине или предал или нет. Не бывает измены на 10%, как и частичной беременности. Включайте голову, а не только то, что между Ваших ног.

Ирина Крайгород А у меня еще хуже. Мало того,что первая любовь оказался вдовцом уже 8 лет. Так еще алкоголиком с 10 летним стажем,опустившимся,одиноким,жалким. Так и живу теперь с камнем на сердце,вроде я должна кого-то бежать и спасать,а я вот сижу тут бессовестная. А потом вспоминаю: он мне ничего хорошего не делал,25 лет жизни подарил другой. А про меня и не вспоминал даже с его слов,это я его помнила. Вот по телефону общаемся и кроме жалости ничего не испытываю. Лучше бы и не находила.

Ариадна Крайгород Не надо встречаться с первой любовью, чтоб не разочароваться, это понятно всем...Но если щемит,тоскует,по ночам разрывается сердце?Первая любовь-иллюзия,мы её придумали в своих мечтах, пусть она живёт в нас "острым счастьем"или"острой болью"...Каждый решает сам!Но время меняет всё, а уж тем более людей!Как узнать, что мы всё те же и чувства те?

юша Крайгород вы правы

Елена Крайгород Да,уж точно первая любовь всегда будет в сердце,как хорошо бы не было с новым человеком.Я сама до сих пор вспоминаю своего первого мужа, несмотря на то,что у меня сейчас другой человек.Иногда так хочеться все вернуть,ведь так много было пережито вместе, но потом была его измена и все...

солнышко Крайгород А я до сих пор тоскую по первой любви, хотя давно уже замужем и есть дети

talanja Крайгород Эту ситуацию с Алешей,она притянула сама,как говорят психологи.Будучи с мужем часто впоминая Алешу и проводя параллели,она морально была готова изменить мужу,и как говорится Бог послал ей ситуацию,скандал-измена-разочарование и наконец протрезвление.Муж поступил мудро,но как теперь на душе-то у героини?Только не в коем случае нинадо испытывать чувство вины за случившееся,если-бы так не произошло,эти две "параллели" и паралельные жизни в душе мешали-бы жить нормально,как и было.Удачи,берегите друг друга и берегитесь соблазнов.

Томара Крайгород Мда....."одноклассники"!!!!!Я о нем не помнила больше 20 лет и дернуло меня имнно его поискать!Нашла!!!Списались,созвонились,встретились и закружило!Сказать снесло"крышу"ничего не сказать!Жила за границей,имела все,рванула к любимому и он ушел из семьи.Правда из его жизни начала всплывать спустя 1,5 месяца,а потом и вовсе он собраался возвращаться к жене и детям....Поймала его на лжи,соврал, что на работе будет ночью, а сам к жене на "работу".Интуиция меня не подвела и я рванула проверить,не там-ли он в"ночь"на работе.,благо живем близко!Стоит наша машина возле дома жены!Меня понимают все те,кто застукал с поличным -ЛЮБИМЫХ!Когда утричком пришел с "работы"-у меня уже были собраны вещщи!Вывела на чистую воду,упал на колени,умолял-простила!Пол года вместе уже,гемороя......Но жить друг без друга не можем,сказал будем жениться и обязательно венчаться!Потом напишу что дпльше будет!Любите и ничего не бойтесь,если это чувство настоящее!!!

Лариса Крайгород Меня мой первый нашёл через 15 лет в "одноклассниках",сначала часами говорили по телефону,говорил,что всегда меня одну любил(он тоже женат,2-е детей).Я замужем 12 лет,трое детей.Всё вспыхнуло по новому,встретились,изменили...Ощущение сказки! А через пару дней муж узнал...И осталась я у разбитого корыта-мужу разбила сердце,а сама страдала по другому.

Игорь Крайгород А я всё-равно люблю только её!

Инкогнито Крайгород Все Алеши такие....

Настя Крайгород Встречи с первой любовью всегда, наверное, приводят к разочарованиям. Думаешь потом, что лучше бы не стоило. Остались бы красивые воспоминания... а так и вспомнить, помечтать становиться не о чем!

Валерия Крайгород да юность блин...до сих пор как его вижу все блин из рук валится, сердце колотится...

Незнакомка Крайгород Я с первой любовью познакомилась пять с половиной лет назад,мы встречались,потом начали жить вместе.но оказалось,что человек не готов к серьезным,к семейным отношениям,для него друзья на первом месте. Я начала задумываться о семье,о настоящей.а он мне ее дать не мог.время шло,но ничего в лучшую сторону в наших отношениях не менялось. Мы разошлись по моей инициативе. Сейчас я замужем за другим,жду ребенка от мужа,но забыть первую любовь не могу,хотя понимаю и знаю,что ничего хорошего у нас бы не получилось.а вот Сердце всё равно к нему тянется. Надеюсь,что со временем забуду его. Так что первая любовь-это всегда тяжело,особенно,когда приходится с ней расстаться.

таня Крайгород Я согласна,сама пережила такое.Только всё это поняла через nnn....количество лет.

Елена Крайгород За мной лет с 15 мужчина ухаживал, жент был, двое малышей. Отношения у нас чисто платонические были, замуж несколько раз звал.. Не могу сказать, чтобы я его любила, но воспоминания самые приятные остались. Я в 18 лет встретила парня, с которым мы вместе уже 6 лет, дочку родила. Но в моменты, когда отношения не очень ладились, вспоминала того.. Мне самой плохо становилось от того, что любимый муж рядом, а я о встрече с другим мечтаю.

Ольга Крайгород 17.12.2008 Екатерина:

Инна Крайгород Да, первая любовь всегда будет жить в сердце. я с первой любовью познакомилась 1,5 года назад, он женат и меня не любит. Изменял ей со мной. Через пол года я начала отношения с другим. Прошел год, мы живем вмести, а с первой любовью я продолжаю изменять своему. Вот так... Как прекратить незнаю, держусь за каждую возможность увидиться. Молчать об измене сложно, но я держусь, боюсь что мой узнает сам. Боюсь за него, он любит меня, а разбить ему сердце я себе не позволю.

Полина Крайгород Как-то имела удовольствие встретить свою первую

Галина Крайгород Я всю жизнь люблю одного друга и он меня любит это очень больно.Мы знаем что не когда не будем вместе.

Мирослава Крайгород А, я вот уже 6 лет как разошлась с первой любовью и вышла замуж за другого. А моя первая любовь до сих пор звонит, пытается встретится и... вспомнить все былое. И мне хочется, но я тоже пержила измену мужа и не хочу что бы его жена страдала так как я когда-то. Не пожелала бы етого никому.

Екатерина Крайгород Мой муж встретился с первой любовью, три раза я его выгоняла, а он возвращался. Вот только до сих пор они общаются по телефону.Что делать незнаю.