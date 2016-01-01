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Дружба или карьера

Совсем недавно, и совершенно символично - под Новый год, в моей жизни была поставлена точка в когда-то самой крепкой дружбе.
Совсем недавно, и совершенно символично - под Новый год, в моей жизни была поставлена точка в когда-то самой крепкой дружбе.

Совсем недавно, и совершенно символично - под Новый год, в моей жизни была поставлена точка в когда-то самой крепкой дружбе. История началась давно, длилась очень долго, и вот – итог.

Совсем недавно, и совершенно символично - под Новый год, в моей жизни была поставлена точка в когда-то самой крепкой дружбе.

Наша дружба с Леной началась еще на студенческой скамье. Я училась легко, быстро усваивала материал, проскакивала на сессиях из-за умения заговорить зубы учителям. Лена была самой настоящей троечницей, училась кое-как, и просто переползала с курса на курс, пока, наконец-то, на последнем курсе решила, что журналистика – это не ее, и… пошла на бухгалтерские курсы. Самая идиотская выходка, по мнению окружающих, тем не менее, принесла неожиданный результат: Лена оказалась просто прирожденным бухгалтером. И, хотя ее высшее образование прервалось, она стала довольно-таки неплохо проявлять себя на вновь выбранной стезе.

Интересно то, что удача сопутствовала ей на выбранном пути. После окончания курсов она быстро нашла работу, хотя ее однокурсники не могли устроиться даже к ИП, чтобы наработать хоть какой-то опыт. Через пару лет Лена поступила в экономический институт на заочное обучение, теперь уже для того, чтобы получить корочку. На работе ее хвалили, да и сама работа ей нравилась, поэтому перспективы карьерного роста обрисовались довольно быстро, и только это побудило Лену вновь поступить в институт.

Совсем недавно, и совершенно символично - под Новый год, в моей жизни была поставлена точка в когда-то самой крепкой дружбе.

И все это время мы оставались близкими подругами. Сначала я у нее была подружкой на свадьбе, потом она, к тому моменту разведясь со своим мужем, смогла стать подружкой на моей. Мы знали друг о друге все, еще со студенческой скамьи буквально «делили корку хлеба пополам». Все самые серьезные и самые пустячные жизненные вехи проходили на глазах подруги и при непосредственном ее участии. Конечно же, ссорились, могли месяцами не разговаривать. Потом возвращались, как ни в чем не бывало, и дружба продолжалась. Появились дети, и совместное проведение праздников двумя семьями стало традицией.

А Лена окончила институт, и практически сразу ее повысили до главного бухгалтера. Через несколько лет главный бухгалтер трансформировался в заместителя генерального директора по финансовым вопросам. И чем дальше шла Лена по карьерной лестнице, тем реже мы виделись. У меня тоже работа бурная, занимает много времени, правда, раньше это не мешало. Но со временем мы не просто стали реже видеться, но и тем для разговора у нас стало меньше.

Совсем недавно, и совершенно символично - под Новый год, в моей жизни была поставлена точка в когда-то самой крепкой дружбе.

Все чаще и чаще я слышала от нее поучительные речи о том, как надо правильно жить и как надо правильно ставить цели, и работать много, и добиваться больших результатов. И все чаще и чаще в этих речах я слышала упрек в мой адрес: мол, я довольствуюсь тем, что есть, и не ставлю перед собой великих целей, сижу без денег, и не могу себе позволить отправить детей учиться в Англию. Я сначала переводила все в смех, потом просто стала уходить от этих разговоров, пока, в конце концов, не стала уходить буквально, от общения.

И неожиданно два месяца назад Лену назначали финансовым директором той медиа-компании, в которой я работаю простым журналистом. Она никогда не упоминала о такой возможности - хотела «сюрприз сделать». И вот в один прекрасный день оказалось, что моя подруга стала моей начальницей, причем, из когорты топ-менеджеров, властителей судеб.

Совсем недавно, и совершенно символично - под Новый год, в моей жизни была поставлена точка в когда-то самой крепкой дружбе.

Конечно же, я искренне за нее порадовалась! Вообще-то моя жизнь сложилась очень даже неплохо, и хотя в ней не было сверхприбылей, счастье обосновалось прочно. Поэтому завидовать мне было нечему, а вот порадоваться за подругу – причин предостаточно.

Продолжение следует…

Валентина Галич
  психология отношений   отношения с подругами   женская психология      

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