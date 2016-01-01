Новый год в одиночестве – повод для счастья

Общепринято считать, что встречать Новый год в одиночестве – это все равно, что пережить индивидуальный апокалипсис, то есть – очень плохо.

Правильно говорят, что все обстоятельства, в которые мы попадаем в жизни, нейтральны сами по себе. Они не плохие, и не хорошие, они – просто обстоятельства, а плохими или хорошими мы их делаем своим отношением к ним. Для каждого человека одна и та же ситуация будет видима в своих красках, и это, как нельзя лучше, подтверждает идею о том, что этот мир не враждебен, и не дружелюбен, и только человек придает ему те или иные качества своим отношением.

Вот, возьмем, например, Новый год. Общепринято считать, что встречать Новый год в одиночестве – это все равно, что пережить индивидуальный апокалипсис, то есть – очень плохо. Оно и понятно: за стенкой у соседей собралась веселая компания родных и близких, которые уже часам к восьми вечера как следует, подзаправились и готовы танцевать, бузить и совершать любые другие подвиги, ассоциируемые с весельем. Смотришь в окно – а там влюбленные парочки целуются прямо посреди улицы под огнями красочного новогоднего салюта. Смотришь в телевизор – а там Женя на улице Строителей в Ленинграде поет песню под гитару только что встреченной, но уже ставшей любимой женщине.

И вся эта феерия веселья особенно подчеркивает тишину в вашей квартире, в вашей жизни, в вашей душе. Нет никого, с кем бы можно было разделить это веселье, и возникает острое ощущение, что ты никому не нужен, что весь этот праздник жизни проходит мимо тебя. Тебе попросту нет места на этом празднике жизни. И тут же добавляется крайне неприятное чувство, что ты неудачник, вся твоя жизнь, и даже факт твоего существования – ошибка.

Стакан наполовину полон

Вы заметили, как именно развивалась эта цепочка? Началось все с простого и ни чем непримечательного факта – вы празднуете Новый год в одиночестве. А закончилось тем, что вся ваша жизнь – это страшная ошибка. То есть вся это эмоционально-чувственная цепочка реакций на соседей за стенкой, фильм по телевизору и влюбленных на улице привела к тому, что удовольствие превратилось в бедствие.

Но разве празднование Нового года – это повод к депрессии? А если попробовать отмотать назад всю эту цепочку и с более позитивным подходом прочувствовать ситуацию?

31 декабря вы уже знаете, что будете в новогоднюю ночь в одиночестве. Это означает, что вы можете выбрать меню по собственному вкусовому пристрастию. Например, можете в кои-то веки купить три банки красной икры, и съесть их прямо ложкой, а не так, как было бы если бы пришли гости – бутерброд, на котором поблескивают десяток икринок. Вы можете позволить себе купить к новогоднему столу все, что угодно, и это все равно обойдется намного дешевле, чем, если бы вы накрывали стол для друзей. Разве это не праздник для души?

Далее, вы можете сесть за стол хоть с самого утра, у вас нет никаких причин ждать вечера. Вы можете встречать Новый год хоть голышом, хоть в пижаме, хоть во фраке, и никто ничего не скажет вам о вашем внешнем виде. Вы можете напиться в стельку и танцевать на столе, и никто не снимет это на видеокамеру и не выложит на следующий день в сеть. Вы можете смотреть именно тот канал по телевизору, который хотите сами, а не тот, который хотят другие. Вы можете включать ту музыку, которую хотите вы, а не кто-то еще. И, в конце концов, вы можете просто пройтись по улицам беснующегося города и понаблюдать за его жизнью.

Счастье – это вопрос выбора

Итак, стакан действительно наполовину полон. Вы можете делать все, что угодно, вы можете в кои-то веки просто быть самим собой, а не делать то, что от вас ждут окружающие. И разве это не повод для того, чтобы быть счастливым? Если бы вы только вслушались в себя, то поняли, что только в детстве было такое состояние души, и только в одиночестве. В детстве нам не нужен был повод, для того, чтобы быть счастливыми. Не нужен он и сейчас, ничего не изменилось. Счастье – это не вопрос обстоятельств, это всегда вопрос выбора. И, в конце концов, вы опять, как в детстве, пообщаетесь с самим собой, и поймете, что вы очень даже приятный человек в общении.