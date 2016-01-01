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Болевые точки женщин разных знаков Зодиака

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Это интересно знать

У каждой девушки есть своя болевая точка, на которую стоит слегка нажать, и все! Вы станете ее злейшим врагом, а она утонет в море слез. Причем, утверждают астрологи, эффект зависит от знака Зодиака.

Овен

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Девушку-Овна очень трудно вывести из себя. Но можно. Ее просто разорвет от злости, когда вы станете делать ей что-то назло, и при этом вы будете словно ни при чем. Но хорошенько подумайте, надо ли вам это? Иначе последствий потом не разгребете.

Телец

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Самое больное место у девушки-Тельца – это игнор. Если вы в этом не профессионал, начните просто односложно отвечать на ее вопросы: «Да», «Нет», «Не знаю». Особенно продвинутые могут в разговоре с Тельцом зевать и страдальчески закатывать глаза. Все, девушка будет на взводе, заплачет и обидится на вас навсегда.

Близнецы

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Близнецы – невероятно обидчивые барышни. Кажется, что их задевает все и вся. Но по-настоящему чувствительная точка у них одна – это упреки. Если у вас цель – посильнее задеть Близнецов, то начните упрекать девушку в том, что она сама во всем виновата. Результат не заставит себя долго ждать. А в конце можете заглянуть ей в глазки и сочувственно сказать: «Как мне тебя жаль…»

Рак

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Девушка-Рак – это одна крупная болевая точка. С этой барышней следует быть очень аккуратным. Достаточно «не тем тоном» пожелать ей доброго утра, и все, вселенская обида в вашу сторону гарантирована. Но не забывайте, что многие эмоции Рак держит в себе, поэтому девушка может долго делать вид, что все хорошо. И в самый неподходящий момент вывалит все свои обиды на вас. И вы же останетесь виноваты.

Лев

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Обидеть Львицу особого труда не составит. Достаточно вместо 51 розы подарить ей 45. Да, Львица картинно пострадает, но быстро вычеркнет негодяя из списка своих знакомых. Если же нужно обидеть Львицу навечно, то достаточно при людях засомневаться в ее возможностях или внешних данных. Она этого точно не вынесет.

Дева

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Словами Деву не задеть. Здесь потребуется более тяжелая артиллерия – действия. Если узнать о текущих мечтах, целях и стремлениях Девы и добиться их раньше, чем она, то считайте, что она вычеркнула вас из списка своих знакомых. Ишь ты, конкурировать вздумал!

Весы

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Весы – воздушные натуры, сердце которых занято чем-то миленьким, красивеньким и интересненьким. Там просто нет места для обид. Чего Весы не выносят категорически — это хамства. Если у вас цель – заставить девушку страдать, хамите ей, как хамят в очередях в магазине, поликлинике и так далее. Весы этого не вынесут, и вы прослывете хамом года.

Скорпион

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Многие думают, что Скорпионов не задеть. Никак. Но это не так. Однако их болевая точка расположена на самом видном месте. Достаточно им в чем-то отказать, и вы у цели! Можете на ее предложение ответить в духе: «Не сегодня, милая, я немного занят, да и голова побаливает». Все, вы у цели.

Стрелец

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Девушек-Стрельцов среди других знаков выгодно выделяет легкое отношение к жизни и самоирония. Кажется, что ничто не способно их обидеть. Но это не так. Если вы начнете воспринимать их действия и шуточки всерьез, особенно на людях, то Стрелец тут же обидится на вас и уйдет страдать. Страдать из-за серьезности этого грубого мира.

Козерог

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Девушки-Козероги болезненно реагируют на любой отказ. Но больше всего их «добьет» расставание с ней по вашей инициативе. Без объяснений и выяснения отношений. Она будет искренне недоумевать, как такой хам мог бросить настоящее сокровище?

Водолей

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Водолей обидится на вас со всей серьезностью, если почувствует, что ее общество с ней вас тяготит. Она тут же вообразит, что она унылая, навязчивая и «душная» женщина, которая никому не дает проходу. Да еще и скучная. Этим вы обидите ее смертельно, но есть шанс, что она вас простит.

Рыбы

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Рыбка смертельно обижается, когда ей говорят слова в духе: «Все, дорогая, дальше сама». Как сама? А кто будет ей помогать? Кто будет водить за ручку, а то и вовсе делать какие-то вещи за нее? Конечно, потом она поймет, что и сама может о себе позаботиться. Но как же больно слышать это противное: «САМА».

разместил(а)  Дубинина Тамара
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