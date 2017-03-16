by Записки Дикой Хозяйки

Женщина и карьера: отношения с начальником

На работе мы проводим большую часть своей жизни, и, конечно, от того, как нам повезло с начальником, зависит очень многое: настроение, желание трудиться, любовь к работе и производительность труда. Причем, сложившиеся плохо рабочие отношения, непонимание со стороны начальства, придирки, резкий тон и пр. способно довести человека до стресса и депрессии, более того, такое состояние дел влияет не только на работу, но и на всю жизнь, включая отношения в семье.

Можно ли каким-то образом урегулировать, изменить отношения с начальником? Как узнать, чего вам ожидать от начальника, если вы только устраиваетесь на работу? Хорошо ли, когда начальник — женщина? Как сложатся отношения, как выдвинуться, сделать карьеру в ее команде? Психологи установили ряд соответствий между качествами начальников-женщин, и соответствующими им знаками Зодиака. Почитайте, подумайте, насколько верны данные характеристики, а затем, стройте свои отношения в соответствии с рекомендациями звезд.

Если вы работаете в коллективе начальницы-Овна, не попадайтесь ей под горячую руку. Она может вспылить, резко высказать все, что думает. Если вы человек ранимый, обидчивый, с такой начальницей будет нелегко, ее резкость может довести до стресса. Но если вы деятельны и инициативны, у вас хорошие шансы с ней сработаться. Начальница-Овен ценит смелость и прямоту. Откровенно высказывая правду, вы не рискуете быть уволенным, а, напротив, попадете в число людей, которым она доверяет. Начальница-Овен предпочитает работать с мужским коллективом, она умеет мобилизовать сильную половину человечества на трудовые подвиги. Женский коллектив ей нравится меньше, женщины кажутся ей обидчивыми и нерасторопными, а «разборки» и подсиживания могут довести ее до белого каления. Она с удовольствием избавится от обидчивых и сентиментальных. Ее команда должна состоять из активных людей, которые не боятся трудностей и готовы вместе с ней к их энергичному преодолению.

Руководительница-Телец привыкает к сотрудникам и не любит, чтобы они покидали коллектив. Она болезненно воспринимает текучку кадров, это явление идет вразрез с ее тягой к стабильности и постоянству. Поэтому она с трудом отпускает талантливых подчиненных на повышение, уход ценного работника может оказаться для нее настоящим стрессом. Как правило, в ее коллективе хорошие заработки, а в офисе прекрасный интерьер. Начальница этого знака любит спокойную обстановку на работе, подчиненных с уравновешенным характером и практичным складом ума. Если хотите сделать карьеру в ее команде, покажите финансовое чутье. Не разбрасывайтесь, а главное — не увлекайтесь малоосуществимыми идеями, ведь Тельцы терпеть не могут тех, кто строит воздушные замки.

Начальница-Близнецы — не бюрократ, и вас не сживет со света за случайные опоздания. Но раскрепощенные отношения с подчиненными могут иметь не только плюсы, но минусы: однажды вас заденет ее невнимание к вашим деловым предложениям или «забывчивость», когда нужно отметить ваши заслуги или выписать премию. Женщина-Близнецы молода душой, и подчиненные часто зовут ее по имени, невзирая на возраст, солидное имя-отчество ей не подходит. Она не любит административных обязанностей и быстро найдет заместителя, который будет тянуть всю скучную работу и следить за дисциплиной.

Начальнице знака Рака лучше удается руководить женским коллективом, она сумеет установить с сотрудницами теплые, доверительные отношения. Руководство мужчинами ей удается меньше: эта начальница чересчур заботится о своих подопечных и нередко делает их работу сама, в то время как разленившиеся представители сильного пола коротают время в буфете или курилке. Скрытность и обидчивость — главные недостатки начальницы-Рака. Вы не сразу поймете, как она к вам относится: она не станет открыто высказывать претензии, может затаить недовольство, а потом внезапно выместить накопившийся негатив. Есть только один способ преуспеть в ее коллективе: наладить личный контакт. Попадете в число ее любимчиков, и карьера обеспечена!

Руководительница-Лев — настоящее украшение фирмы. Она внушает уважение деловым партнерам, привлекает их внимание. Ей не безразлично, как к ней относятся подчиненные. Часто Львицы подбирают сотрудников по принципу личной преданности. Эта начальница по-королевски возвысит того, в чьих глазах увидит обожание. Львица не любит, когда ей возражают, ее директивы должны выполняться беспрекословно. Она поддержит ярких и талантливых людей, но, скорее всего, отправит на повышение в другую фирму, ведь достоинства сотрудников не должны затмить ее собственных.

Преуспеть в коллективе начальницы знака Девы могут убежденные трудоголики. Девы не стремятся занимать руководящие кресла, они не любят выделяться. Часто Девы бывают заместителями большого начальника и ведут всю мелкую и кропотливую работу. Если Девы становятся руководителями, то, как правило, в роли «и.о.» временно отсутствующего шефа. Оказавшись на руководящем посту, Дева потребует от подчиненных дисциплины и пунктуальности и, как само собой разумеющееся, предложит сверхурочную работу. Ничего удивительного, ведь сами Девы могут буквально дневать и ночевать на службе. Сотрудникам придется смириться с таким положением вещей, как и с тем, что начальница будет дотошно проверять их работу.

Весы тоже не знак начальников, женщины-Весы редко попадают на руководящие посты. Этой начальнице нужен сильный коллектив, опытные сотрудники, которые могли бы решать сложные проблемы. У начальницы знака Весов обычно несколько заместителей, она часто устраивает совещания и находит решения, устраивающие все заинтересованные стороны. Начальница-Весы производит приятное впечатление. Эта одетая по последней моде дама вежлива и дружелюбна. Она не протестует против чаепитий на работе, не говоря уже о праздниках, днях рождения, которые в ее коллективе отмечаются постоянно. Чтобы прижиться в ее команде, нельзя нарушать эту размеренную жизнь. Повышенная активность, энергичная инициатива могут вызвать раздражение шефа. Начальница-Весы не любит карьеристок. Если хотите оставаться в поле ее благосклонного внимания, не нужно лезть на рожон.

Женщина-Скорпион - прирожденный руководитель. Она умеет постоять за интересы дела, не пасует перед трудностями. Все, попавшие в коллектив Скорпиона, проходят проверку на личную преданность, Скорпион должна чувствовать, что сотрудники находятся в ее власти. Она живо интересуется личными проблемами подчиненных, но причина этого не в переполняющем ее сочувствии, а в подсознательном стремлении узнать слабые стороны людей. Если в коллективе появятся противоборствующие группировки, она не станет настойчиво всех мирить, а, скорее, напротив, подогреет размолвку, ведь она придерживается принципа «разделяй и властвуй»... Чтобы преуспеть в ее команде, нужно всегда быть на ее стороне.

Начальница-Стрелец не придирается по мелочам, она добродушна и ценит юмор, от сотрудников требует расторопности и широкого взгляда на вещи. Но подчиненных может озадачить ее стремление не столько критиковать твою работу, сколько учить «жизни», объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Вам могут не понравиться такие воспитательные наклонности, но это, пожалуй, самый большой недостаток начальницы этого знака. В ее коллективе легко выдвинуться, удачливые Стрельцы могут привлечь везение и в вашу жизнь. Руководительница-Стрелец щедро делится знаниями с подчиненными, учит их не только «жизни», но и делу, помогает продвинуться, занять более высокое место на службе.

Начальница-Козерог предпочитает руководить мужским коллективом, и ей это удается. Она пользуется заслуженным уважением, и мужчины немного побаиваются ее. Эта начальница строга, но справедлива. Она не любит чаепитий на работе с женской болтовней или мужскими разговорами о футболе, не выносит необязательности и опозданий. Ее раздражают сотрудники, обсуждающие на службе личные дела. Придя на работу, свои проблемы вы должны оставить дома. Нельзя пропадать в курилке или семь раз на дню звонить домой. Козерог ценит профессионалов, и, если вы из их числа, вы легко сделаете карьеру под ее руководством.

Начальница-Водолей — мечта человека со свободолюбивым характером. Ей важен результат вашей работы, а не процесс ее выполнения, она не из тех, кто стремится контролировать подчиненных. В ее коллективе нечасто можно застать сотрудников на рабочих местах, они обычно находятся в «творческом поиске». Но это не значит, что она поощряет бездельников и лодырей. Не раздумывая, она уволит тунеядца, нет шансов в ее коллективе и у тех, кто не блещет умом. Водолей поощряет творческий подход к делу, поддержит оригинальные планы. Работа под ее руководством будет интересной, захватывающей. Минусом может стать невысокая зарплата, ведь Водолей не очень хорошо ориентируется в материальной стороне жизни.

Начальница-Рыбы — это, скорее, исключение, а не правило. Рыбы не любят ответственности, не умеют в борьбе отстаивать интересы дела. Их мягкий характер несовместим с требовательностью к сотрудникам, они скорее пожалеют лентяя и пьяницу, чем выгонят его с работы. Коллектив начальницы-Рыбы напоминает тихую гавань, где находят приют люди с необычными способностями и особенностями характера, подрабатывают пенсионеры и студенты. Если вам нужно изменить график, подработать или поработать по совместительству, начальница-Рыбы поймет и поможет. Она пойдет навстречу, если понадобится решать личные проблемы: пораньше отпустит со службы, даст отпуск за свой счет. Тем, кто ищет творческую работу, коллектив Рыбы подойдет как нельзя лучше. Но если вы организованны и пунктуальны, сработаться с Рыбами будет труднее: вас может раздражать необязательность шефа, ее невыполненные обещания.