Усталость: как с ней справиться?

by Записки Дикой Хозяйки

Женская психология: наедине с собой

Усталость… Каждая из нас знает, что это такое, особенно, когда тебе уже за… Сил становится меньше, а забот и проблем не убавляется, вот и приходится иногда просыпаться после выходных в состоянии, словно это не понедельник, а пятница.

А какие причины нашей усталости? Давайте попробуем в них разобраться и, возможно, найти какие-то способы противостоять усталости. Тем более, что специалисты-психологи и медики имеют ряд полезных рекомендаций для множества ситуаций в нашей жизни. Так от чего мы устаем?

Скучная нелюбимая работа, даже если для ее выполнения не требуется прилагать большие усилия, способствует развитию утомления. Опытным путем доказано, что производительность труда работника значительно возрастает, если ему ясна конечная цель его работы. Кстати, узкая специализация, монотонная однообразная работа препятствует развитию личности и, следовательно, способствует развитию утомления.

Неосуществленная мечта. Вы усиленно учились в школе, затем, в институте, в надежде получить хорошую профессию и добиться успеха. Но раннее замужество, рождение ребенка сделали невозможным ваше поступление на работу. Никто не понимает, почему вы устаете. А ведь это переутомление, возможно, исчезло бы, если бы вы получили возможность заняться деятельностью, соответствующей вашим желаниям и умственным способностям.

Эмоции. Страх, радость, удивление, досада, зависть – все эти привычные эмоции, в том случае, когда они проявляются с нормальной силой, легко переносятся организмом, который к ним быстро приспосабливается. Если же эти волнения проявляются с большой силой и через короткие промежутки времени, то организм каждый раз вынужден приспосабливаться к изменившимся условиям окружающей среды и мобилизовать все свои защитные средства за счет перенапряжения нервной системы.

Умственное переутомление. Это утомление свойственно тем, кто истощает свой мозг непосильной для него работой. Умственное переутомление редко имеет своей причиной исключительно перенапряжение, развивающееся в процессе работы. Оно почти всегда связано со свойствами личности. Умственное переутомление развивается на фоне тревожного состояния, которое, вопреки распространенному мнению, редко является следствием мук творчества. Это означает, что в спокойном состоянии вы можете сохранять высокую работоспособность гораздо дольше, нежели в состоянии стресса.

Гормоны Нервное или физическое переутомление может оказать вредное влияние на работу желез внутренней секреции, вырабатывающих гормоны. Чрезмерное или недостаточное поступление в организм гормонов способствует развитию не только переутомления, но и различных заболеваний. Заболевания щитовидной железы, недостаточная функция надпочечных желез тоже являются причинами, вызывающими повышенную утомляемость.

Шум. Среди всех внешних факторов переутомления шум, без сомнения, является самым серьезным, так как он обостряет влияние неблагоприятных условий окружающей среды на организм человека. Если наша нервная система расшатана, мы болезненно реагируем на любые звуки, они кажутся нам покушением на нашу личность. Постоянные или сильные шумы способствуют развитию переутомления. Громкие разговоры, лай собак на фоне постоянно включенного радио или телевизора способны вызвать головную боль и невероятную усталость. Подумайте о том, насколько может быть благотворной и полезной тишина.

Конечно, счастливая и довольная жизнью женщина, даже при большом количестве дел, довольно легко со всем справляется и глубоко убеждена, что ей все нипочем, что и дальше она будет жить в таком же темпе. Но это не так!

Даже счастливые женщины могут уставать, и эта усталость имеет свойство накапливаться. Тогда появляется раздражение, а в голову начинают приходить не самые хорошие мысли. Все, вышеперечисленные факторы, вызывающие усталость, и абсолютно довольной жизнью женщине могут повредить в той же степени, что и тем, у кого есть свои проблемы.

Не оставляйте без внимания даже самые незначительные симптомы развивающегося переутомления организма. Для этого, прежде всего, обследуйте мысленно сами себя, чтобы убедиться в реальности симптомов вашего переутомления. Если у вас обнаружено серьезное переутомление, не считайте себя безнадежной жертвой «болезни века». Переутомление излечимо, равновесие можно вернуть. Но не затягивайте лечение, иначе вам грозит депрессия, а вот от нее избавиться гораздо труднее!

Вы не хотите признаваться в усталости и любите доказывать себе, что вообще не подвержены утомлению? Вы с удовольствием узнаете, что окружающие тоже так считают. Все это создает у вас приятное чувство превосходства, и вы снова и снова работаете больше других. У вас именно такой случай?

Если вы находитесь на этой стадии, будьте благоразумны и немедленно притормозите. Вы можете жить напряженной жизнью, если этого требует ваш характер, но вы должны полноценно отдыхать, чтобы иметь возможность восстановить свои силы.

Со многими женщинами, имеющими семью, детей и напряженную работу случается так, что они сознают, что играют в опасную игру со своим здоровьем, но убеждены, что без их участия все пойдет вкривь и вкось. Это хорошо, что вы - душа своего дома, и чувствуете себя незаменимой. Но подумайте серьезно и поймите, что ваш муж, дети и директор предприятия заинтересованы в вашем хорошем здоровье. Тогда правильно понятое самопожертвование заставит вас экономно рассчитывать свои силы, чтобы сохранить их на всю жизнь.

Не забывайте, что муж и дети отнюдь не пылают любовью к домохозяйке, которая разрывается между метлой и плитой. Они, прежде всего, нуждаются в общении с вами, вы нужны им как личность. Подумайте, правильно ли вы организуете свое время? Как вы живете? Только сегодняшним днем, выполняя свою работу по мере необходимости? Попробуйте, хотя бы из любопытства, записать на листе бумаги, что вы сделали за неделю, за месяц, не забывая при этом указать, сколько времени вы уделили отдыху.

Если вы научитесь правильно отдыхать и заботиться о своем здоровье, то усталость будет приятной, а не болезненной. А, кроме того, успевать вы будете больше, и все дела будут приносить вам радость. Исчезнет раздражение и обида на жизнь, а ваша семья, дети, начальство, и, конечно, вы сами, только выиграете от такого перераспределения сил!