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Синица в руках или журавль в небе?

Женская психология: наедине с собой
Женская психология: наедине с собой

Дорога в большую жизнь у вчерашних школьников начинается примерно одинаково – с мечты. А вот уже потом начинается осмысленный выбор сначала профессии, а потом места жительства, спутника жизни и пр. И каждый раз мы расставляем приоритеты и начинаем штурмовать заданные высоты.

Женская психология: наедине с собой

Сначала, конечно, нужно получить образование, причем понятно, что престижная профессия в будущем гораздо привлекательнее, чем та, которую дадут на курсах или в ПТУ. Но, по здравому размышлению, мы понимаем, что не все могут стать дипломатами, знаменитыми артистами, и так далее, потому часто соглашаемся с тем, что нам кажется по нашим силам и возможностям.

Следующий важный жизненный этап – это выборы спутника жизни. Можно, конечно, ждать «принца на белом мерседесе» до седых волос, свято храня верность детской мечте. Но принц явно опаздывает на свидание, а бывший одноклассник, который не теряет надежды, вдруг становится вполне приемлемой кандидатурой на роль мужа. А уж если еще и квартира имеется, то это вариант уже вполне потянет на замену запоздавшему «мерседесу».

Теперь черед за дочками-сыночками, и можно рассказывать подружкам, что муж – умница, прекрасный отец и неподражаемый любовник, зарабатывает, как следует, и вообще – идеальный вариант. А про то, что этот «идеальный вариант» каждый вечер после добросовестно отработанного дня лежит на диване, уткнувшись в телевизор и потребляя чудодейственный хмельной напиток под названием пиво, а после засыпает до утра следующего дня, можно опустить и не слишком вдаваться в другие детали.

Женская психология: наедине с собой

Что еще? Ну, наряды с ближайшего рынка или с распродаж, потом всю жизнь придется откладывать деньги то на ремонт, то на отдых хоть где-нибудь, а не на том клочке земли с сараюшкой, который гордо называется в разговорах дачей. А тут еще и дети подрастают – нужно откладывать деньги уже для них.

Грустный сценарий, однако, впрочем, есть и другой. Еще в школе можно выбрать себе цель, например, стать успешным юристом, предпринимателем, журналистом и так далее, а затем, приложить все силы, чтобы эти планы сбылись. Но только действительно все силы и умение, без отступлений и откладываний чего-то на «потом» и перестановки приоритетов.

И, что характерно, многим это удается! А потом человек начинает работать с такими же успешными и не менее амбициозными людьми. Что дальше? Прекрасный без натяжек муж, достойный дом, как правило, один ребенок, да и то, с ним занимается няня. Ну и конечно, машина, отдых на лучших курортах мира и туалеты из бутиков.

Написала и задумалась. Получается, одним – все, а другим – ничего! А почему?? Вы, конечно, знаете известную пословицу – «лучше синица в руках, чем журавль в небе»? Вот люди из второго сценария развития жизни такой пословицы просто не знают, а потому идут к поставленной цели и всеми способами пытаются улучшить свою жизнь.

Женская психология: наедине с собой

А те, кто хорошо уяснил про «синицу», жалуются на судьбу, страдают, мучаются, но эту самую «синицу» из рук не выпускают, и в охоту за «журавлем» не спешат. А для того, чтобы как-то приподнять самооценку, часто приукрашивают и свои отношения в семье, и успехи детей, и благополучие и благосостояние.

Правда, выбор спутника, сделанный неправильно, может сильно повлиять на жизненную позицию. Но и тут, если ошиблась женщина успешная, ей, по меньшей мере, думать о куске хлеба не придется, нежели той, кто и с мужем едва концы с концами сводит. Хотя, для развития жизни по второму варианту правильно выбрать спутника жизни очень важно, а то можно начать падение с лестницы успехов, которое трудно будет приостановить.

Счастливыми хотят быть все – и «синички», и «журавли». И у тех, и у других все равно бывают кризисы, проблемы, ситуации, когда, кажется, уже нет сил и желания что-то делать. Но не стоит брать «тайм-аут» у жизни на неопределенное время – можно сбиться с темпа и чего-то не успеть, но часто необходимо притормозить, чтобы уточнить курс и правильно распределить силы. Если вы разобрались, кем являетесь по жизни – «синицей» или «журавлем», то вам могут оказаться полезными эти советы:

Женская психология: наедине с собой

«Синички»:

- Чаще подключайте свое воображение, чаще фантазируйте! Это поможет вам разнообразить вашу жизнь и сделать ее более насыщенной событиями.

- Если вы решились сменить работу, то, приходя на собеседование, хорошо подумайте, может быть, эта должность не совсем подходит вам. Если что-то вас не устраивает (или не совсем), может быть, стоит отказаться от этой и поискать себе другую вакансию, без страха. И не бойтесь того, что вам больше ничего не удастся найти.

- Перед тем как принять какое-либо решение, хорошо подумайте, нужно ли вам это настолько сильно, чтобы тратить на это свое время и силы.

- Прислушивайтесь к людям. Но не забывайте, что и вы сами, несомненно, очень умны и способны решить любую проблему.

- Сделайте перерыв, вы так много усилий прикладываете для достижения своих целей, что, если сейчас не притормозите, скоро ослабеете окончательно.

«Журавли»:

Женская психология: наедине с собой

- Не бойтесь совершать ошибки, только благодаря им, вы учитесь. У вас появляется жизненный опыт, который так необходим в построении будущего.

- Берегите здоровье и занимайтесь физическими упражнениями, это поможет вам правильно планировать ваш день. Благодаря этому вы станете активнее и собраннее и сохраните силы для новых побед.

- Если вы считаете, что только достигнутая вами цель может принести вам радость и удовольствие, то вы ошибаетесь. Постарайтесь радоваться настоящему, тому, что у вас уже есть. Есть люди, у которых нет и половины того, что есть у вас.

- Определите для себя конкретную дату выполнения задуманного. Если ваши запросы очень велики, может быть, стоит подумать о чем-нибудь попроще?

разместил(а)  Щербакова Татьяна
  психология отношений   в гармонии с собой   психология женщины   женская психология      

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