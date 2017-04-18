Первый рабочий день: 15 запретных фраз

by Записки Дикой Хозяйки

Ниже представляем 22 фразы, которые специалисты по подбору персонала не рекомендуют произносить в первый день на работе.

То, что вы говорите в первый рабочий день на новой работе, может сильно повлиять на то мнение, которое сложится у ваших коллег о вас, а кроме того, ваши слова могут стоить вам должности.

Так как во многих компаниях принято брать сотрудника сначала на испытательный срок, который может длиться от месяца до полугода, то ваши слова, тон голоса и умение вести беседу могут существенно повлиять на то, как будет складываться ваша судьба на новом рабочем месте.

Совершенно естественно, что все мы хотим понравиться и вписаться в новый коллектив, однако многие стараются слишком сильно, говорят слишком много, вместо того чтобы слушать.

Ниже представляем 22 фразы, которые специалисты по подбору персонала не рекомендуют произносить в первый день на работе.

1. А на моей прошлой работе….

Никто не любит всезнаек. Эксперты по трудоустройству говорят о том, что, несомненно, на новую работу необходимо идти с уверенностью в себе, однако при этом в первое время на новом месте стоит прислушиваться к тому, что говорят, учиться у коллег, узнавать тонкости работы на новом месте, а не учить и не наставлять. Это может испортить впечатление о вас.

2. Вы выглядите не так, как я вас представлял при разговоре по телефону.

Не стоит начитать беседу с указания на то, что вы можете быть разочарованы, удивлены или озадачены тем, что человек, которого вы видите, не соответствует вашим ожиданиям. Вместо этого лучше поприветствовать своего нового коллегу и сказать, что вам приятно познакомиться.

3. О Боже мой, я это обожаю!

Вас уже наняли, поэтому не нужно изо всех сил стараться понравиться окружающим людям. Конечно, нужно постараться влиться в коллектив, но и здесь необходимо соблюдать меру, так как чрезмерные старания могут привести к обратному эффекту. Эксперты по трудоустройству советуют просто быть самим собой.

4. Кстати, в пятницу мне нужно пораньше уйти.

Если вы не обговаривали этот вопрос, до того как приступить к своим обязанностям, то такое неожиданное заявление может быть воспринято как неуважение и хамство с вашей стороны, предупреждают эксперты.

Когда вы только приходите на работу, ожидается, что вы будете присутствовать в офисе в течение всего положенного времени и будете готовы работать, учиться новому и общаться с коллегами.

5. С кем я должен встречаться и кого я должен избегать здесь?

Подобные вопросы вынуждают ваших коллег сплетничать, а это крайне плохо скажется на вашей карьере. Если у одного коллеги с другим случились какие-то неприятности или конфликт, то это только их дело, к которому вы не должны иметь никакого отношения.

В первый рабочий день стоит немного поболтать с каждым из коллег, которые будут готовы к этому. А оценивать каждого из них стоит самостоятельно.

6. Так я не научусь этого делать.

Эксперты советуют сохранять позитивный настрой. Не стоит говорить, что вы не можете что-то сделать. Лучше продемонстрировать свою готовность учиться и узнавать что-то новое. Кроме того, не стоит критиковать тех коллег, которые пытаются научить вас чему-то.

Да, вы можете быть более опытным или знать чуть больше. Но свои мысли лучше формулировать более выдержанно и избегать критики, особенно в первый день на работе.

7. Сплетничать

Не стоит распускать сплетни, тем более в первый рабочий день на новом месте. Не стоит задавать вопросы или распространять сплетни о компании, о ее руководстве или о предыдущих сотрудниках.

8. Как проходят корпоративы? На праздники выплачиваются какие-то бонусы?

Эти вопросы звучат не очень-то вежливо. Эксперты рекомендуют дождаться праздников и увидеть собственными глазами, как они проходят и есть ли какие-то бонусы.

9. У меня сейчас тяжелые времена.

Не стоит рассказывать о своих личных проблемах, особенно в первый день на работе, когда вы видите своих коллег впервые в жизни. Если вы будете говорить о личных делах, то коллеги или начальство могут решить, что вы не очень сосредоточены на работе. Или же у них может сложиться мнение о вас, как о нытике, который вечно жалуется на жизнь.

Эксперты советуют в первый день говорить о работе и о вопросах, которые так или иначе ее касаются. Вопросы личной жизни лучше отложить на потом, когда вы с коллегами получше узнаете друг друга.

10. Это бессмысленно.

На новом рабочем месте вы можете столкнуться с методами вести дела, которые покажутся вам незнакомыми или даже странными, с которыми вы никогда раньше не встречались. Но не стоит резко высказываться, иначе у вас может сложиться не очень хорошая репутация.

Эксперты советуют не заявлять сразу о том, что что-то кажется вам бессмысленным, а спросить, почему в компании принято делать это именно таким способом. Возможно, на это есть определенные причины, а может, просто таково мнение руководства, которое никто не хочет оспаривать.

11. Мой прошлый босс был неграмотным.

Возможно, ваш прошлый босс был настоящим идиотом. Но любые негативные отзывы будут восприниматься не очень-то хорошо. Эксперты отмечают, что подобные заявления могут плохо отразиться на вашей карьере и на вашей репутации в новой компании. При этом первое впечатление будет очень сложно изменить, отмечают эксперты.

Если после первого рабочего дня у коллектива сложилось о вас мнение как о человеке, который негативно настроен по отношению к другим, то вам потребуется очень много времени и усилий, чтобы это мнение изменить. Поэтому эксперты советуют сразу настроиться на то, чтобы произвести впечатление человека позитивного.

12. Спасибо, я принес обед с собой.

Если вы отклонили предложение пообедать с коллегами или начальством в свой первый день, то это может показаться невежливо, даже если вы действительно принесли с собой обед. Дело в том, что обеденный перерыв – это еще одна возможность пообщаться с новым коллективом, узнать получше о том, что принято, а что не принято в этой компании.

13. Заигрывания с коллегами.

Даже если кто-то из коллег покажется вам привлекательным, не стоит в первый день открыто флиртовать. Во-первых, во многих компаниях это строго запрещается. Во-вторых, вы не знаете, как обстоят дела в этом коллективе, и, вероятно, начав флиртовать в первый же день, вы рискуете нажить себе врагов среди ваших коллег. В-третьих, понравившийся коллега может быть человеком семейным, поэтому эксперты рекомендуют не спешить с флиртом.

14. Какую скидку на продукцию получают сотрудники компании?

Подобные вопросы должны были обсуждаться еще на стадии собеседования. Но если это не упоминалось, то не стоит открыто спрашивать об этом ваших коллег. Возможно, эта информация есть на сайте компании или в других источниках. Однако подобные вопросы могут также звучать невежливо.

15. Неформальные шутки.

Даже если вы заметили, что в новом коллективе любят пошутить, эксперты не рекомендуют шутить в первый же день на работе. Вы не знаете, какие шутки приняты в этом коллективе, поэтому ваша шутка может прозвучать неловко.

Эксперты рекомендуют присматриваться и прислушиваться в первый день, отмечая для себя, на какие темы говорят и шутят ваши коллеги. Кроме того, ваши шутки в первый же рабочий день могут быть восприняты как отсутствие уважения, что также плохо скажется на мнении коллег о вас.