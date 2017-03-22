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Операция: «Спасти дочь от Прынца». Часть 2

Сердце матери не раз разрывалось, видя, как дочка страдает, и изо всех сил прячет свою боль
Сердце матери не раз разрывалось, видя, как дочка страдает, и изо всех сил прячет свою боль

В воскресенье днем Неля Петровна потащила дочку в торговый центр, сославшись на то, что ей нужно сделать важные покупки и пригодится совет дочери. Бродили они по центру недолго, но тут мама сказалась уставшей, и предложила дочери зайти в кафешку, что-нибудь перекусить. От помпезной забегаловки отказалась, потащила дочь в ту, которая была рядом с детской площадкой. Сослалась на то, что там «мило и по-простому». Сели за столик, заказали себе кофе и пирожные, мама все описывала ей желанные покупки.

Сердце матери не раз разрывалось, видя, как дочка страдает, и изо всех сил прячет свою боль

И тут дочь напряглась, глаза стеклянные сделались, а щеки побледнели, руки задрожали. Неля Петровна проследила за ее взглядом: так и есть, вот он, Прынц! Сидит за столиком с милой брюнеткой, судя по общению – точно жена. Да к тому же к столику то и дело подбегают то мальчик, то девочка, скорее всего погодки. Дети Прынца, надо полагать.

Неля Петровна болтала без умолку, делая вид, что ничего не заметила. Пускай, пускай доченька смотрит, как счастлив в браке ее ненаглядный. Пускай видит, что это семья, и что она пытается разрушить чьи-то надежды, чье-то счастье, сделать несчастными и этих детей, и эту женщину, в которой вовсе нет никакой стервозности, как говорил ее муженек.

В конце концов Людочка не выдержала, вскочила и убежала. Мать еле догнала ее, но до конца играя свою роль, казалась удивленной. Люда со злостью объяснила ситуацию матери, на что получила целое море сочувственных сложно-сочиненных и сложно-подчиненных предложений.

Неля Петровна внутри ликовала, но знала, что радоваться рано. Как говориться, ночная кукушка дневную перекукует. Приедет Прынц с цветами, поцелуями засыплет, дочка-то и оттает. Поэтому, спустя несколько дней, Неля Петровна приступила к выполнению плана «Б».

Сердце матери не раз разрывалось, видя, как дочка страдает, и изо всех сил прячет свою боль

Надо сказать, что за эти дни сердце матери не раз разрывалось, видя, как дочка страдает, и изо всех сил прячет свою боль, не желая давать матери понять, что та хоть в чем-то, но была права. Но что поделаешь, лучше она сейчас перестрадает, а потом начнет строить свою жизнь, чем застрянет на несколько лет с тем же итогом.

Надо сказать, что у них была семейная традиция, которую все поддерживали много лет: раз в две недели они семьей шли на премьеру фильма в кинотеатр.

Фильм выбирали тщательно, исключительно через всеобщее голосование. Перед фильмом, обычно, сидели в кафешке, поедали мороженое, вдыхали запах кинотеатра, говорили обо всем. И вот подошла очередь очередной премьеры. У Людочки особого настроения не было, поэтому инициативы в выборе фильма она не проявляла. Пошли на «Викинга» - так много об этом фильме говорят, обязательно надо посмотреть!

Сердце матери не раз разрывалось, видя, как дочка страдает, и изо всех сил прячет свою боль

Пока сидели в кафешке, Люда все отмалчивалась, и переписывалась смс-ками со своим возлюбленным. Неля Петровна пару раз "из вежливости" поинтересовалась, как там дела у Прынца. Люда сказала, что он дома, ребенок болен, помогает жене. А мама прямо-таки от души похвалила парня: надо же, какой положительный, детей любит. Хорошим мужем будет! Люда даже приободрилась немного.

А потом они пошли в зал, и через 10 минут должен был начаться сеанс.

И тут Люда резко остановилась, так, что отец даже налетел на нее. Она, не отрываясь, смотрела на явно влюбленную парочку, парень нежно приобнимал девушку за талию, увлекая ее в сторону входа в зал. Она что-то мило щебетала, прижимаясь к нему ровно настолько тесно, насколько это возможно было сделать в движении. Девушка была Людочке неизвестна, а вот парень был ни кто иной, как ее Прынц! И он явно был не с женой. И не с больным ребенком.

Неля Петровна сочувственно поглядывала на дочь. Уж она-то знала эту девицу, потому как сама попросила свою подругу-сослуживицу помочь ей вывести мерзавца на чистую воду. Ну вот, это случилось, а мама не знала, что теперь делать дальше. Даже растерялась как-то. Но от нее действий никаких и не требовалось. Людочка решительно двинулась вперед, подошла к влюбленной парочке, закатила Прынцу ха-а-арошую оплеуху, и спокойно направилась в кинозал.

Сердце матери не раз разрывалось, видя, как дочка страдает, и изо всех сил прячет свою боль

Мамина сослуживица, хотя и юная, но умная, потому что замужняя, не растерялась, и разыграла тут же роль обманутой невинности. Закончилось все еще одной оплеухой, и актриса тоже направилась в кинозал. Неля Петровна с мужем под руку, который засыпал жену недоуменными вопросами, отправилась за девчонками. Она прошла мимо несостоявшегося зятя, который ошалело смотрел в сторону кинозала, а потом медленно побрел назад, к выходу из кинотеатра.

Прощай, Прынц!

Валентина Галич
  проблемы взрослых детей   взрослые дети   ребенок влюбился      

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