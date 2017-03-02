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Схожу замуж…

Семейная психология
Семейная психология

С удивлением обнаружила в почте приглашение на свадьбу от хорошей знакомой. Виделись с ней совсем недавно – и намека на предстоящее событие не было. Звоню, спрашиваю, а в ответ: «Да ну, решила - схожу замуж, а то все уже не по одному разу там были. Перед людьми стыдно!»

Семейная психология

Что же, тоже причина – одна из множества, по которым люди женятся и выходят замуж. Причем, ничуть не хуже других причин. Так, очень часто замуж, даже против желания, толкает именно мнение окружающих. Это особенно характерно для маленьких городов, поселков, деревень. Там «засидеться в девках», почти, как в старые времена, чуть ли не покрыть позором себя и свою семью.

Вот и спешат девушки, чувствуя насмешливые взгляды ровесниц с колясками и бабушек на лавочках, устав от сочувствия родственников и знакомых, выскочить за любого, кто согласен жениться, не слишком-то и разбираясь, кто он, что из себя представляет. И уж, конечно, не очень они думают о чувствах – лишь бы не противен был, а там стерпится – слюбится.

Семейная психология

Что в итоге? Бывает, что и «слюбится», тем более, что терпеливость и жертвенность русских женщин, особенно не испорченных цивилизацией, вошла в пословицы. Но, чаще всего, такие браки обречены: муж, не чувствуя любви и нежности, начинает искать ее на стороне, а жена, встретив, наконец, настоящую любовь, разрушит опостылевший брак.

В наше время все чаще браки заключаются по расчету. На это обычно идут уверенные в себе люди, достигшие определенного благосостояния и карьерных вершин. Выбирая жену или мужа, они руководствуются не эмоциями, а той выгодой – моральной или материальной, которую сулит им брак. Мужчина выбирает себе не просто жену, а достойную спутницу, точно так же, как выбирает престижную марку автомобиля, часов, фирму одежды, место для жительства и проведения отпуска. Женщины стараются выгодным браком обеспечить себе высокий уровень жизни и положение в обществе.

Семейная психология

Что ждет такой брак? Как только выгода перестает быть очевидной, например, жена-модель постарела и потеряла «товарный вид», или же появилась более выгодная партия для женщины, этот брак рушится, а супруги расходятся в поисках более интересных вариантов.

Не слишком перспективен и брак, заключаемый по необходимости, например, по причине беременности, для решения квартирных вопросов и пр. Решив свою задачу, такой брак исчерпывает себя. Даже родившийся ребенок далеко не всегда может соединить чужих людей, имеющих разные цели и интересы. И, если семья разрушается, то, в первую очередь, страдают дети.

И, конечно, нельзя не сказать про брак по любви. Если люди решили быть вместе потому, что не представляют своих жизней порознь, это значит, что они будут и в совместной жизни дорожить друг другом, проявлять доверие, уважение и желание понять партнера.

Семейная психология

Конечно, рушатся и браки, заключенные по большой любви. Когда схлынут страсти, часто люди обнаруживают, что совсем не знают и не понимают друг друга. И, вместо того, чтобы делать шаг навстречу, начинают старательно ломать партнера, считая свою позицию единственно верной.

Вот и получается, что, по каким бы причинам не заключался брак, он может быть разрушен, если муж и жена не заинтересованы в сохранении семьи и добрых семейных отношений. Все зависит только от супругов, от их доброй воли, от их желания притереться друг к другу, от ответственности за их союз, от общих целей и способов их достижения.

Людмила Зорина
  проблемы в семейных отношениях   как выйти замуж      

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