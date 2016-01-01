Не хочу в альфонсы! (письмо в редакцию)

кобра Крайгород Дмитрий, вы ограниченное ничтожество...

Юлия Крайгород И вроде бы автор вызывает симпатию. Но то, что он говорит, что есть прям нормальные девушки, которые не хотят с ним встречаться, потому что у него мало денег или «серые мышки», которых ничего не интересует – им бы выйти замуж за соседского «ваньку», нарожать детей, и чтобы бил по выходным в знак любви" реально вызывает отвращение. Автор, так вам серые мышки и подходят, вы то и есть серая мышка только мужского пола. Хотя я сомневаюсь, что этим серым мышкам, о которых вы отзываетесь с таким презрением вы будете нужны, так что иите в альфонсы, так же ж женщины хорошо выглядят...

радмин Крайгород Дима не верь женшинам не стоит им доверят. Не на вижу женских пол .

Лиля Крайгород Во многом вы правы. Но такое отношение к деньгам присуще не только многим девушкам, а и парням. И парни точно так же ищут дочь миллионера, или обеспеченную даму. И познакомившись с девушкой, смотрят на ее приданое. И таких много. Но не все. И, мне кажется, что все зависит только от человека, а не от пола. Была бы в семье любовь, а все остальное заработается и купится вместе!

Лиля Крайгород Во многом вы правы. Но такое отношение к деньгам присуще не только многим девушкам, а и парням. И парни точно так же ищут дочь миллионера, или обеспеченную даму. И познакомившись с девушкой, смотрят на ее приданое. И таких много. Но не все. И, мне кажется, что все зависит только от человека, а не от пола. Была бы в семье любовь, а все остальное заработается и купится вместе!

AntiGlamur Крайгород Полностью согласен с автором.Наши девушки совсем припухли-хотят всего и сразу.А поднять свою гламурную попку с дивана и пойти работать-этого они хотят.Логика у них простая-раз я такая красивая девочка-то ты просто обязан меня всем обеспечивать,а если нет-найду другого.И кто там заикнулся про иностранок-sorry,но я никогда не слышал от них вопросов типа-сколько ты получаешь,какая у тебя тачка и т.д.Иностранкам это не нужно-они сами могут заработать,а не седят дома и ноют,как наши дамы.

Михаил Крайгород Дима, где Вы таких только находите девушек ?! Конечно, в женщине природой заложено искать спутника жизни пообеспеченней. Но почему ? - Чтоб ее потомство не погибло в нищите, чтоб детки были обеспечены, ну, хотя бы всем необходимым. Так что не для себя они пекутся - для будущих детей ! А чисто меркантильных женщин, хоть среди молодых, хоть не очень - не так и много ! Есть, конечно, но их немного - это я Вам как старый любитель женщин говорю. :-) Как раз наши, русские женщины - наименее меркантильны (если сравнивать с зарубежными)

не альфонс и не спонсор Крайгород Sveto4ka:, а что же так грубо? Правду знать не хотите? А я полностью согласен с Дмитрием. Так и есть, смотришь девушке в глаза, а там сумма прописью!

Sveto4ka Крайгород Вы глупы и очень недолеки, но с завышенными требованиями к противоположному полу. В 33 года пора научится пользоваться извилинами и дело вовсе не в деньгах и меркантильных девушках.

sveto4ka Крайгород За грубость, извините. Люди, со своими грехами и пороками вряд ли изменились за 33 года ( молодость ваших родителей). Банально, но факт : хочешь изменить мир? начни с себя. А с правдой мне не очень повезло, мы ровесники с мужем, но я его содержу. это мой выбор, жизнь в 30 лет не заканчивается.

Evge Крайгород Какая-то очень грустная история((С другой стороны московские девушки живут по журналам Гламур и книжкам Робски - пример моя двоюродная сестра,которая встречается с богатым мальчиком и при этом терпеть его не может(причем сама из богатой семьи).Могу рассказать про обратную сторону медали - т.е. про женщин избравших другой путь.Мне 28, я живу одна с сыном, квартира и машина благодаря родителям имееться, сама себя обеспечить могу и от мужчины мне нужно понимание, любовь и ответственность.И если первые 2 пункта с горем пополам предлагаются, то насчет последнего - увы.А когда нет этой преславутой ответственности, то любовь и понимание как-то не заметно проходят.И таких как я много - очень много, почти все мои подруги в похожей ситуации.Вопрос почему??Да потому что женщина не готова терпеть так называемые "мужские претензии на главу семейства" если она в обществе занимает анологичное место(а может и выше)..Поэтому девушки и продаються подороже, чтобы эти претензии хотя бы были обоснованы.

Yes_иха Крайгород P.S. Сегодня в США 51 процент женщин (в возрасте от 15 и старше)предпочитают жить вне брака.

Yes_иха Крайгород Увы - мир изменился.А может и нет, наоборот вернулся к прошлому.И в не так далекие времена сословия не смешивались. Да и девушки слеХка поумнели: они быстро поняли, что молодость быстро проходит и надо успеть её выгодно продать, как скоропортящийся товар, который завтра будет иметь нулевую стоимость. Да и потом всем известно, что мужчина после сорока начинает искать новую партнершу- помоложе и покрасивее, и главное, чтобы она не "помнила" все твои промахи и ошибки (эдакий мачо успешный и почти "белый" и "пушистый")...Так стоит ли тратить свою единственную жизнь в ожидании "светлого бущего", зная, что как только оно наступит, тебя "выставят на мороз" в уже преклонном возрасте без какой либо перспективы на будущее?...И какой выход?...Я всегда предупреждала: никогда не надо говорить женщине, что она глупа и недалека, потому что она захочет избавиться от этого ярлыка. И когда она чуть-чуть поумнеет- мир перевернется!!!!