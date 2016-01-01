Не хочу в альфонсы! (письмо в редакцию)

Я не стесняюсь признаться, что читаю женские журналы и вот почему. Женщины вообще существа загадочные, а чтобы их понять, нужно попытаться заглянуть «изнутри» что ли. Поэтому я внимательно смотрю, что говорят женщины сами о себе, о своих проблемах, делах, друг о друге, пытаюсь постичь женскую психологию.
Мне 33 года, я не женат, живу и работаю в Москве. Родом я из Подмосковья, там остались мои родители и младшая сестра. После окончания университета удалось устроиться на интересную работу, а у нас в городе работы по моей специальности не найти. Я бы хотел жениться, завести свою семью и детей, но столкнулся с рядом трудностей, которые пытаюсь разрешить, пока что безуспешно.
Живу я на частной квартире, зарабатываю достаточно, чтобы содержать себя, оплачивать квартиру и немного помогать родителям. Купить свою квартиру пока нереально, дарить любимой женщине бриллианты и меха, возить на теплые острова я тоже не могу себе позволить.
Получается вот какая история. У нас в офисе работают молодые и симпатичные девчонки, но в качестве потенциального жениха я совершенно не рассматриваюсь – доходы не те. Знакомился с девушками в разных местах – если не приглашаешь в ночной клуб, ресторан, то две-три встречи, и «ее нет дома». А я и ресторанов не люблю, да и ходить туда ежедневно не имею возможности.
Молодые девушки ищут состоятельных «папиков», могущих немедленно удовлетворить все их потребности. Честно говоря, это противно, потому что я часто слышу их рассуждения и понимаю, что они готовы пойти по головам, увести из семьи, а о таких понятиях, как любовь, порядочность, ответственность даже и не упоминается. Я не хочу сказать, что все девушки меркантильны, но думаю, что подавляющее большинство на первое место поставит материальные блага.
Родители рассказывали, как они поженились, как сообща «наживали добро», радуясь всему. Они воспитывали меня иначе, а не так, что все продается и все покупается. А теперь я думаю, что они мне оказали недобрую услугу, не научив жить, как все живут. Пока учился – было не до девушек, потому что приходилось подрабатывать, и считал, что рано еще. Сейчас, когда знакомые девушки узнают, что я снимаю квартиру, а сам из Подмосковья, они резко теряют интерес. Более того, почти сразу после знакомства спрашивают про зарплату и работу.
У себя в городе девушки или те, кто стремится уехать на любых условиях в столицу, вырваться из провинциального болота, или же «серые мышки», которых ничего не интересует – им бы выйти замуж за соседского «ваньку», нарожать детей, и чтобы бил по выходным в знак любви. Конечно, я немного утрирую, но суть от этого не меняется.
Есть варианты другие – женщины возрастом постарше. Одна такая сделала мне предложение, вполне конкретное: я должен на ней жениться, быть послушным, ни в коем случае не «ходить налево», а она обеспечит мне приличную жизнь (это она так и выразилась). И хотя, несмотря на возраст (лет 45 ей) она выглядит отлично, ничего, кроме отвращения, ее предложение у меня не вызвало.
Получается, что я попал в какое-то «среднее сословие» - с одной стороны молодой, здоровый, симпатичный, образован, а с другой – могу быть или альфонсом, или же искать в жены дикую провинциалку, которая, может запросто расцвести на столичной ниве и потом удариться в поиски «красивой жизни».
Умом я понимаю, что это неправильно, а вот в глубине души вертится сомнение – что это я такой ущербный и никуда негодный. И это при том, что по статистике мужчин меньше, чем женщин. Тут еще друг обозвал дураком, что я не согласился на выгодное предложение той дамочки. Сказал, что я мог бы и денег подкопить, и квартирку прикупить, а потом «послал» бы ее и жил, как хочется.
Вот я и пытаюсь понять эту самую женскую психологию. Неужели уже все так изменилось? Неужели для меня и таких, как я, нет вариантов? Судя по журналу, у вас, у многих, есть взрослые дочери. Спросите у них, за кого они хотели бы выйти замуж? Или вам самим какой зять вам нужен?