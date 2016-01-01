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Не хочу в альфонсы! (письмо в редакцию)

Мужчина и женщина: проблемы отношений
Мужчина и женщина: проблемы отношений

Я не стесняюсь признаться, что читаю женские журналы и вот почему. Женщины вообще существа загадочные, а чтобы их понять, нужно попытаться заглянуть «изнутри» что ли. Поэтому я внимательно смотрю, что говорят женщины сами о себе, о своих проблемах, делах, друг о друге, пытаюсь постичь женскую психологию.

Мужчина и женщина: проблемы отношений

Мне 33 года, я не женат, живу и работаю в Москве. Родом я из Подмосковья, там остались мои родители и младшая сестра. После окончания университета удалось устроиться на интересную работу, а у нас в городе работы по моей специальности не найти. Я бы хотел жениться, завести свою семью и детей, но столкнулся с рядом трудностей, которые пытаюсь разрешить, пока что безуспешно.

Живу я на частной квартире, зарабатываю достаточно, чтобы содержать себя, оплачивать квартиру и немного помогать родителям. Купить свою квартиру пока нереально, дарить любимой женщине бриллианты и меха, возить на теплые острова я тоже не могу себе позволить.

Получается вот какая история. У нас в офисе работают молодые и симпатичные девчонки, но в качестве потенциального жениха я совершенно не рассматриваюсь – доходы не те. Знакомился с девушками в разных местах – если не приглашаешь в ночной клуб, ресторан, то две-три встречи, и «ее нет дома». А я и ресторанов не люблю, да и ходить туда ежедневно не имею возможности.

Мужчина и женщина: проблемы отношений

Молодые девушки ищут состоятельных «папиков», могущих немедленно удовлетворить все их потребности. Честно говоря, это противно, потому что я часто слышу их рассуждения и понимаю, что они готовы пойти по головам, увести из семьи, а о таких понятиях, как любовь, порядочность, ответственность даже и не упоминается. Я не хочу сказать, что все девушки меркантильны, но думаю, что подавляющее большинство на первое место поставит материальные блага.

Родители рассказывали, как они поженились, как сообща «наживали добро», радуясь всему. Они воспитывали меня иначе, а не так, что все продается и все покупается. А теперь я думаю, что они мне оказали недобрую услугу, не научив жить, как все живут. Пока учился – было не до девушек, потому что приходилось подрабатывать, и считал, что рано еще. Сейчас, когда знакомые девушки узнают, что я снимаю квартиру, а сам из Подмосковья, они резко теряют интерес. Более того, почти сразу после знакомства спрашивают про зарплату и работу.

Мужчина и женщина: проблемы отношений

У себя в городе девушки или те, кто стремится уехать на любых условиях в столицу, вырваться из провинциального болота, или же «серые мышки», которых ничего не интересует – им бы выйти замуж за соседского «ваньку», нарожать детей, и чтобы бил по выходным в знак любви. Конечно, я немного утрирую, но суть от этого не меняется.

Есть варианты другие – женщины возрастом постарше. Одна такая сделала мне предложение, вполне конкретное: я должен на ней жениться, быть послушным, ни в коем случае не «ходить налево», а она обеспечит мне приличную жизнь (это она так и выразилась). И хотя, несмотря на возраст (лет 45 ей) она выглядит отлично, ничего, кроме отвращения, ее предложение у меня не вызвало.

Получается, что я попал в какое-то «среднее сословие» - с одной стороны молодой, здоровый, симпатичный, образован, а с другой – могу быть или альфонсом, или же искать в жены дикую провинциалку, которая, может запросто расцвести на столичной ниве и потом удариться в поиски «красивой жизни».

Мужчина и женщина: проблемы отношений

Умом я понимаю, что это неправильно, а вот в глубине души вертится сомнение – что это я такой ущербный и никуда негодный. И это при том, что по статистике мужчин меньше, чем женщин. Тут еще друг обозвал дураком, что я не согласился на выгодное предложение той дамочки. Сказал, что я мог бы и денег подкопить, и квартирку прикупить, а потом «послал» бы ее и жил, как хочется.

Вот я и пытаюсь понять эту самую женскую психологию. Неужели уже все так изменилось? Неужели для меня и таких, как я, нет вариантов? Судя по журналу, у вас, у многих, есть взрослые дочери. Спросите у них, за кого они хотели бы выйти замуж? Или вам самим какой зять вам нужен?

Дмитрий Лошкарев
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Коментарии

кобра Крайгород Дмитрий, вы ограниченное ничтожество...
Юлия Крайгород И вроде бы автор вызывает симпатию. Но то, что он говорит, что есть прям нормальные девушки, которые не хотят с ним встречаться, потому что у него мало денег или «серые мышки», которых ничего не интересует – им бы выйти замуж за соседского «ваньку», нарожать детей, и чтобы бил по выходным в знак любви" реально вызывает отвращение. Автор, так вам серые мышки и подходят, вы то и есть серая мышка только мужского пола. Хотя я сомневаюсь, что этим серым мышкам, о которых вы отзываетесь с таким презрением вы будете нужны, так что иите в альфонсы, так же ж женщины хорошо выглядят...
радмин Крайгород Дима не верь женшинам не стоит им доверят. Не на вижу женских пол .
Лиля Крайгород Во многом вы правы. Но такое отношение к деньгам присуще не только многим девушкам, а и парням. И парни точно так же ищут дочь миллионера, или обеспеченную даму. И познакомившись с девушкой, смотрят на ее приданое. И таких много. Но не все. И, мне кажется, что все зависит только от человека, а не от пола. Была бы в семье любовь, а все остальное заработается и купится вместе!
Лиля Крайгород Во многом вы правы. Но такое отношение к деньгам присуще не только многим девушкам, а и парням. И парни точно так же ищут дочь миллионера, или обеспеченную даму. И познакомившись с девушкой, смотрят на ее приданое. И таких много. Но не все. И, мне кажется, что все зависит только от человека, а не от пола. Была бы в семье любовь, а все остальное заработается и купится вместе!
AntiGlamur Крайгород Полностью согласен с автором.Наши девушки совсем припухли-хотят всего и сразу.А поднять свою гламурную попку с дивана и пойти работать-этого они хотят.Логика у них простая-раз я такая красивая девочка-то ты просто обязан меня всем обеспечивать,а если нет-найду другого.И кто там заикнулся про иностранок-sorry,но я никогда не слышал от них вопросов типа-сколько ты получаешь,какая у тебя тачка и т.д.Иностранкам это не нужно-они сами могут заработать,а не седят дома и ноют,как наши дамы.
Михаил Крайгород Дима, где Вы таких только находите девушек ?! Конечно, в женщине природой заложено искать спутника жизни пообеспеченней. Но почему ? - Чтоб ее потомство не погибло в нищите, чтоб детки были обеспечены, ну, хотя бы всем необходимым. Так что не для себя они пекутся - для будущих детей ! А чисто меркантильных женщин, хоть среди молодых, хоть не очень - не так и много ! Есть, конечно, но их немного - это я Вам как старый любитель женщин говорю. :-) Как раз наши, русские женщины - наименее меркантильны (если сравнивать с зарубежными)
не альфонс и не спонсор Крайгород Sveto4ka:, а что же так грубо? Правду знать не хотите? А я полностью согласен с Дмитрием. Так и есть, смотришь девушке в глаза, а там сумма прописью!
Sveto4ka Крайгород Вы глупы и очень недолеки, но с завышенными требованиями к противоположному полу. В 33 года пора научится пользоваться извилинами и дело вовсе не в деньгах и меркантильных девушках.
sveto4ka Крайгород За грубость, извините. Люди, со своими грехами и пороками вряд ли изменились за 33 года ( молодость ваших родителей). Банально, но факт : хочешь изменить мир? начни с себя. А с правдой мне не очень повезло, мы ровесники с мужем, но я его содержу. это мой выбор, жизнь в 30 лет не заканчивается.
Evge Крайгород Какая-то очень грустная история((С другой стороны московские девушки живут по журналам Гламур и книжкам Робски - пример моя двоюродная сестра,которая встречается с богатым мальчиком и при этом терпеть его не может(причем сама из богатой семьи).Могу рассказать про обратную сторону медали - т.е. про женщин избравших другой путь.Мне 28, я живу одна с сыном, квартира и машина благодаря родителям имееться, сама себя обеспечить могу и от мужчины мне нужно понимание, любовь и ответственность.И если первые 2 пункта с горем пополам предлагаются, то насчет последнего - увы.А когда нет этой преславутой ответственности, то любовь и понимание как-то не заметно проходят.И таких как я много - очень много, почти все мои подруги в похожей ситуации.Вопрос почему??Да потому что женщина не готова терпеть так называемые "мужские претензии на главу семейства" если она в обществе занимает анологичное место(а может и выше)..Поэтому девушки и продаються подороже, чтобы эти претензии хотя бы были обоснованы.
Yes_иха Крайгород P.S. Сегодня в США 51 процент женщин (в возрасте от 15 и старше)предпочитают жить вне брака.
Yes_иха Крайгород Увы - мир изменился.А может и нет, наоборот вернулся к прошлому.И в не так далекие времена сословия не смешивались. Да и девушки слеХка поумнели: они быстро поняли, что молодость быстро проходит и надо успеть её выгодно продать, как скоропортящийся товар, который завтра будет иметь нулевую стоимость. Да и потом всем известно, что мужчина после сорока начинает искать новую партнершу- помоложе и покрасивее, и главное, чтобы она не "помнила" все твои промахи и ошибки (эдакий мачо успешный и почти "белый" и "пушистый")...Так стоит ли тратить свою единственную жизнь в ожидании "светлого бущего", зная, что как только оно наступит, тебя "выставят на мороз" в уже преклонном возрасте без какой либо перспективы на будущее?...И какой выход?...Я всегда предупреждала: никогда не надо говорить женщине, что она глупа и недалека, потому что она захочет избавиться от этого ярлыка. И когда она чуть-чуть поумнеет- мир перевернется!!!!
Арина Крайгород Беда не в том, что девушки продаются, беда в том, что бедные девушки совершенно уверены, что продают себя навсегда. Что-то вроде индульгенции, раз продалась и на всю жизнь обеспечена. А после 40-ка, когда товарная стоимость уже идет к нулю, они начинают кричать, что у них украли лучшие годы их жизни, забыв что годы не украдены, а проданы.

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