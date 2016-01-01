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Почему умирает любовь?

Семейные отношения: измена жены
Семейные отношения: измена жены

Какой самый страшный грех? Для меня это предательство. Измена. Измена любимого человека. Что привело к этому? Почему? Как? За что? Хочу поделится своей болью, ведь есть люди, которые поймут меня.

Семейные отношения: измена жены

Я узнал обо всём. Как и почему, это другой вопрос. Я был убит. Меня убили раскаленным прутом прямо в сердце. Потом были объяснения, истерики, скандалы, угрозы. Я не знал, что мне делать. Как жить с этим. Я и не хотел больше жить. Удержался…

Она говорила долго и много. От этих слов моё сердце сжималось так, что я думал - это конец. Оказалось что человек, которого я безумно люблю, уважаю и ценю каждую секундочку времени с ней, меня уже не любит. Не любит уже давно. Что сердце её больше не болит от долгой разлуки, и оно свободно для новой любви. И то, что я «узнал» на самом деле только поиск того, единственного. Я слушал, терпел, умирал…

Она «призналась», что «эти» отношения она прекратила сама. Для того чтобы не разрушать семью. Она, якобы, выбрала между любовью и мной – меня. Я, наивный, поверил. Поверил потому, что хотел верить. Как же мне вернуть её? Никак! Она сказала, что ей нужно время для того, чтобы определится.

Семейные отношения: измена жены

Я предложил, деликатно, пожить отдельно. Она согласилась. Но через некоторое время заявила, что в этом случае она всё равно не вернётся, что у меня нет никаких шансов: «Так что наслаждайся мной пока я рядом»… И я наслаждаюсь. Я терплю, теперь уже явные поздние возвращения домой после работы, без объяснения причин. Терплю молчание и нежелание быть со мной. Терплю долгие, ночные посиделки в Интернет, Терплю бесконечный поток СМСок.

Я жду, надеюсь. Хожу за ней по пятам, ухаживаю и берегу. Радуюсь каждой секундочке рядом с ней. Смотрю в её глаза, слушаю её голос. Радуюсь, как мальчишка, когда слышу её смех. Жалею и обещаю то, что никогда не смогу сделать, лишь бы не видеть её слёз. Она призналась, что я дорог ей, и, возможно, она пожалеет о том, что ушла от меня, а, может быть, и вернётся ко мне, поняв, что любит именно меня.

После очередных душевных излияний, я подолгу сижу один и осмысливаю то, что происходит у нас. Кто виноват? Я, она, мы оба. Я только сейчас понял в чём я виноват. Я виноват в том, что нас поглотила рутина. Заботы, быт, проблемы, кризис, работа. Я считал что у нас всё нормально, как в других таких же семьях.

Семейные отношения: измена жены

Мы отдалились друг от друга. Стали жить скучно и монотонно. А ей нужна романтика. Она говорит, что я не уделял ей должного внимания. Я не спорю. Может, я и не уделял. Я не помню. Всё может быть. Я виноват. У меня нет оправдания за свои поступки. Да я признаюсь, я делал иногда очень плохие вещи. Были скандалы и ссоры. Но даже когда в этих ссорах была не права ОНА, я первый шёл извиняться, потому, что не могу видеть её слёз и этой милой обиженной мордочки. Теперь я понял, насколько мне ёе не хватает. И, о Боже, как я хочу вернуть её.

А, может, виновата она? Может, она просто решила испытать новые ощущения, приключения, адреналин. Может быть… Но я в это не верю. Я люблю её, и никогда не смогу поверить в то, что она такая. Она не такая! Она умная, ласковая, с хрупкой душой. ОНА ЛУЧШАЯ!

Семейные отношения: измена жены

Прошло время, и вроде всё наладилось… Она сказала, что постарается остаться со мной. Мы больше времени проводим вместе. И кажется что всё так хорошо! Но… всегда есть кто-то, кто «поможет» открыть тебе глаза. Она опять ищет любовь… А, самое главное, она опять предала меня…

Боль всё сильней, и уже никогда она не уйдёт. Зачем жить? Зачем любить? Я больше не хочу этого. Кто вы женщины? Почему мы умираем без Вас?! Почему когда убивают ЛЮБОВЬ, умираешь ТЫ…

Сергей Колчин
  измена жены   причины женских измен      

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Коментарии

Елена Киев Удивительно. Читаю и не верю своим глазам. Ощущение, что это моя жизнь, но только местами женский и мужской пол, поменять. Поверьте, я Вас, понимаю лучше чем кто либо. Сама сижу и жду, что все вернется и будет как прежде, хоть умом - понимаю "нет". А я все жду и надеюсь, ведь перед уходом, человек, даже не удосужился объяснить, за что и почему. А ведь я его люблю и "знаю" - это на всегда.
Елена Крайгород моё мнение оставьте её, не давите на неё. Я была на месте вашей девушки и скажу, чем больше передо мной ОН унижался, тем больше я вытирала ноги об него. Как только ушёл, через 4 месяца побежала за ним как побитая собака. ПОНЯЛА....
Мария Крайгород Вы достойны уважения!Конечно, можно сейчас надавать кучу советов, но понять сможет лишь тот, кто пережил такую же ситацию. Я это пережила (сама семейный психолог). не хотелось жить, перестала обращать на себя внимание, но силы и веру в себя получила только прийдя в Церковь.
Faria Крайгород Мне кажется,ее поведение, это верх цинизма. По моему характеру,я бы очень жестоко отомстил этому человеку.Не стану перечислять, но только я знаю массу способов превратить всю оставшуюся жизнь человека в кромешный Ад,чтобы он жестоко пожалел.Как говорили в одном романе,нет ничего прекраснее справедливого возмездия и верхом наслаждения будет сообщить своей жертве о том, кто это сделал.
Олег Крайгород Да брат, у тебя лучший выход отойти от нее в сторону, иначе ты себя загонишь в угол. У меня друг с женой 20 лет прожил и как только серьезно заболел, жена через год устроила себе новую жизнь и двух больших детей перенастроила. Он Афган прошел и в сорок лет застрелился из охотничего ружья. Это не любовь, любовь это радость от жизни, а когда тебя не слышит подруга, это уже чужой тебе человек. Ищу свою половину, девчонок много классных, не все из них "Б Леди".
Рамина Крайгород У Соломона на кольце была напись-
Капитан Немо Крайгород не горюй. значит игра не стоила свеч. Принимай новую жизнь
Капитан Немо Крайгород Валерия У меня такая же история в жизни только наоборот с мужем.Очень жаль.
Андрюха Крайгород Серега, радуйся! Начинается НОВАЯ жизнь! Боль пройдет, но шрамы останутся конечно. Со временем ты сам будешь с себя поражаться, что ты так "убивался" из-за неё (по-себе знаю). Я уже повстречал девушку, влюбился, она от меня без ума, скора мне дочь родит))) И у тебя всё наладится, всё будет лучше и ярче, вот увидишь. Главное не зацикливайся. Удачи.
Сергей Колчин Крайгород Вчера она подала заявление на развод. Вот , всё и кончилось.
RussianHypnosis.com Крайгород Zdravstvuyte Seregey!
Андрюха Крайгород спасибо за поднятую тему, за советы. У меня похожая ситуация, как у Сергея, только я сразу ушел. Так же мучался, колебался, хотел простить и вернуться, но благо хватило гордости и сил не сделоть этого. Прошло какое-то время, началась новая жизнь, хотя все равно мысли "о ней" время от времени накатывают, но сильного резонанса не вызвают. Я прозрел, трезвее стал анализировать все что произошло. Сейчас уверен, что правильно сделал, не простил и ушел. Как было сказано до меня- уважай себя, а она пусть локти кусает, пусть не сейчас, но она поймет, кого потеряла, возможно попытается да же искупить вину, вернуть всё как было. Я не знаю как ты в своем случае, а я 2-го шанса "нагадить" мне в душу не предоставлю... Всё познается в сравнении, и чем больше неудачных эпизодов в её жизни будет, тем больше будет приходить к выводу- что ты, был единственный "правильный" мужик в её жизни... Но это уже будут её проблемы.
Сергей Колчин Крайгород Юра, спасибо за твои слова, я именно так теперь и считаю. Мы поживём отдельно друг от друга. И может у неё будет любовник. Но что они будут делать дальше. Ломать жизнь или строить? Мне кажется что мне нужно просто подождать. Я люблю её, и прощу, конечно же. А сейчас нужно просто её не трогать. И как сказала её подруга, уважать СЕБЯ.
Юрий Крайгород Здоровская статья. Искренняя.
александра Крайгород да это правда похоже больше на зависимость!!! тут без психоаналитика делать нечего
IRADAN Крайгород Здравствуйте! Сказать, что крик души - ничего не сказать. Почему понимаю: много лет назад пережила подобное:
Елена Крайгород Я очень люблю своего мужа, все бы отдала чтобы хоть наполовину любил меня так!
sdf Крайгород завидую
Сергей Колчин Крайгород С того момента когда я написал это письмо, прошло достаточно времени. И многое произошло. У нас в очередной раз был скандал, даже не скандал а разговор по душам. Я не навижу ЭТИ разговоры. Начинает Она , а я закончить его не могу. Она уходит, не желает слушать, кричит.
Сергей Колчин Крайгород Она сказала - перестань бегать за автобусами!!! Не унижайся! Люби себя, уважай, будь сильным или хотя бы показывай ей что ты сильный! Я знаю её, она никогда не встретит такого мужика как ты! Да если бы она тебя бросила на полгода раньше мы тут с подругами за тебя драться начали бы! Ты офигенный мужик и снаружи и внутри! Она просто тебя изводит тем что всё вокруг должно крутиться вокруг неё. И никуда она не уйдёт от тебя, а если уйдёт то вернётся.
Каприз Крайгород Серёжа мне очень жаль вас. Уменя похожие отношения сложились с гражданским мужем.... Он меня долго добивался, говорит что любит и рад со мной быть рядом, а сам приходит с работы, ест, читает, разговаривает по телефону, а мне кивает или отвечает односложно или незамечает (то ли привык ко мне, то ли разлюбил, а сам не замечает.... незнаю)но мне больно от этого так, что передать сложно, чувствую себя то ли прислугой, то ли домашним котом... Если бы я как ты точно знала бы, что меня разлюбили и я больше не нужна я бы сразу бы ушла (незадумываясь ни минуты),а я к сожалению прост незнаю что происходит...............
инна Крайгород Нужно было меньше бегать за ней. Женщине становится скучно когда ее так слепо любят. если бы она почуствовала что теряет вас она вела бы себя по другому.Такой вот пародокс любви.
d0ct0r Andrei Крайгород дружище ты чо гонишь!!! в твоей жизни появиться новая женщина которая тебя будет понимать, уважать и ценить твое отножение к ней, не будь тряпкой , тыж мужик, ты достоен лучщего!!!
Капитан Немо Крайгород это не любовь, а просто болезнь, зависимость и т.д.Молодому человеку надо поработать над собой, может быть пойти к профессиональному психологу.Это непросто, но я сама примерно через такое прошла (правда, к психологу не ходила,а много читала психологические статьи про созависимые отношения), нашла в себе силы стать независимой от таких мучительных чувств.Для этого надо немало потрудиться, поверить в себя и полюбить себя.
Ольга Крайгород Вот это письмо, потрясло всю душу, действительно написано откровенно.

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