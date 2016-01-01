Почему умирает любовь?

Какой самый страшный грех? Для меня это предательство. Измена. Измена любимого человека. Что привело к этому? Почему? Как? За что? Хочу поделится своей болью, ведь есть люди, которые поймут меня.
Я узнал обо всём. Как и почему, это другой вопрос. Я был убит. Меня убили раскаленным прутом прямо в сердце. Потом были объяснения, истерики, скандалы, угрозы. Я не знал, что мне делать. Как жить с этим. Я и не хотел больше жить. Удержался…
Она говорила долго и много. От этих слов моё сердце сжималось так, что я думал - это конец. Оказалось что человек, которого я безумно люблю, уважаю и ценю каждую секундочку времени с ней, меня уже не любит. Не любит уже давно. Что сердце её больше не болит от долгой разлуки, и оно свободно для новой любви. И то, что я «узнал» на самом деле только поиск того, единственного. Я слушал, терпел, умирал…
Она «призналась», что «эти» отношения она прекратила сама. Для того чтобы не разрушать семью. Она, якобы, выбрала между любовью и мной – меня. Я, наивный, поверил. Поверил потому, что хотел верить. Как же мне вернуть её? Никак! Она сказала, что ей нужно время для того, чтобы определится.
Я предложил, деликатно, пожить отдельно. Она согласилась. Но через некоторое время заявила, что в этом случае она всё равно не вернётся, что у меня нет никаких шансов: «Так что наслаждайся мной пока я рядом»… И я наслаждаюсь. Я терплю, теперь уже явные поздние возвращения домой после работы, без объяснения причин. Терплю молчание и нежелание быть со мной. Терплю долгие, ночные посиделки в Интернет, Терплю бесконечный поток СМСок.
Я жду, надеюсь. Хожу за ней по пятам, ухаживаю и берегу. Радуюсь каждой секундочке рядом с ней. Смотрю в её глаза, слушаю её голос. Радуюсь, как мальчишка, когда слышу её смех. Жалею и обещаю то, что никогда не смогу сделать, лишь бы не видеть её слёз. Она призналась, что я дорог ей, и, возможно, она пожалеет о том, что ушла от меня, а, может быть, и вернётся ко мне, поняв, что любит именно меня.
После очередных душевных излияний, я подолгу сижу один и осмысливаю то, что происходит у нас. Кто виноват? Я, она, мы оба. Я только сейчас понял в чём я виноват. Я виноват в том, что нас поглотила рутина. Заботы, быт, проблемы, кризис, работа. Я считал что у нас всё нормально, как в других таких же семьях.
Мы отдалились друг от друга. Стали жить скучно и монотонно. А ей нужна романтика. Она говорит, что я не уделял ей должного внимания. Я не спорю. Может, я и не уделял. Я не помню. Всё может быть. Я виноват. У меня нет оправдания за свои поступки. Да я признаюсь, я делал иногда очень плохие вещи. Были скандалы и ссоры. Но даже когда в этих ссорах была не права ОНА, я первый шёл извиняться, потому, что не могу видеть её слёз и этой милой обиженной мордочки. Теперь я понял, насколько мне ёе не хватает. И, о Боже, как я хочу вернуть её.
А, может, виновата она? Может, она просто решила испытать новые ощущения, приключения, адреналин. Может быть… Но я в это не верю. Я люблю её, и никогда не смогу поверить в то, что она такая. Она не такая! Она умная, ласковая, с хрупкой душой. ОНА ЛУЧШАЯ!
Прошло время, и вроде всё наладилось… Она сказала, что постарается остаться со мной. Мы больше времени проводим вместе. И кажется что всё так хорошо! Но… всегда есть кто-то, кто «поможет» открыть тебе глаза. Она опять ищет любовь… А, самое главное, она опять предала меня…
Боль всё сильней, и уже никогда она не уйдёт. Зачем жить? Зачем любить? Я больше не хочу этого. Кто вы женщины? Почему мы умираем без Вас?! Почему когда убивают ЛЮБОВЬ, умираешь ТЫ…