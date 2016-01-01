Почему умирает любовь?

Елена Киев Удивительно. Читаю и не верю своим глазам. Ощущение, что это моя жизнь, но только местами женский и мужской пол, поменять. Поверьте, я Вас, понимаю лучше чем кто либо. Сама сижу и жду, что все вернется и будет как прежде, хоть умом - понимаю "нет". А я все жду и надеюсь, ведь перед уходом, человек, даже не удосужился объяснить, за что и почему. А ведь я его люблю и "знаю" - это на всегда.

Елена Крайгород моё мнение оставьте её, не давите на неё. Я была на месте вашей девушки и скажу, чем больше передо мной ОН унижался, тем больше я вытирала ноги об него. Как только ушёл, через 4 месяца побежала за ним как побитая собака. ПОНЯЛА....

Мария Крайгород Вы достойны уважения!Конечно, можно сейчас надавать кучу советов, но понять сможет лишь тот, кто пережил такую же ситацию. Я это пережила (сама семейный психолог). не хотелось жить, перестала обращать на себя внимание, но силы и веру в себя получила только прийдя в Церковь.

Faria Крайгород Мне кажется,ее поведение, это верх цинизма. По моему характеру,я бы очень жестоко отомстил этому человеку.Не стану перечислять, но только я знаю массу способов превратить всю оставшуюся жизнь человека в кромешный Ад,чтобы он жестоко пожалел.Как говорили в одном романе,нет ничего прекраснее справедливого возмездия и верхом наслаждения будет сообщить своей жертве о том, кто это сделал.

Олег Крайгород Да брат, у тебя лучший выход отойти от нее в сторону, иначе ты себя загонишь в угол. У меня друг с женой 20 лет прожил и как только серьезно заболел, жена через год устроила себе новую жизнь и двух больших детей перенастроила. Он Афган прошел и в сорок лет застрелился из охотничего ружья. Это не любовь, любовь это радость от жизни, а когда тебя не слышит подруга, это уже чужой тебе человек. Ищу свою половину, девчонок много классных, не все из них "Б Леди".

Рамина Крайгород У Соломона на кольце была напись-

Капитан Немо Крайгород не горюй. значит игра не стоила свеч. Принимай новую жизнь

Капитан Немо Крайгород Валерия У меня такая же история в жизни только наоборот с мужем.Очень жаль.

Андрюха Крайгород Серега, радуйся! Начинается НОВАЯ жизнь! Боль пройдет, но шрамы останутся конечно. Со временем ты сам будешь с себя поражаться, что ты так "убивался" из-за неё (по-себе знаю). Я уже повстречал девушку, влюбился, она от меня без ума, скора мне дочь родит))) И у тебя всё наладится, всё будет лучше и ярче, вот увидишь. Главное не зацикливайся. Удачи.

Сергей Колчин Крайгород Вчера она подала заявление на развод. Вот , всё и кончилось.

RussianHypnosis.com Крайгород Zdravstvuyte Seregey!

Андрюха Крайгород спасибо за поднятую тему, за советы. У меня похожая ситуация, как у Сергея, только я сразу ушел. Так же мучался, колебался, хотел простить и вернуться, но благо хватило гордости и сил не сделоть этого. Прошло какое-то время, началась новая жизнь, хотя все равно мысли "о ней" время от времени накатывают, но сильного резонанса не вызвают. Я прозрел, трезвее стал анализировать все что произошло. Сейчас уверен, что правильно сделал, не простил и ушел. Как было сказано до меня- уважай себя, а она пусть локти кусает, пусть не сейчас, но она поймет, кого потеряла, возможно попытается да же искупить вину, вернуть всё как было. Я не знаю как ты в своем случае, а я 2-го шанса "нагадить" мне в душу не предоставлю... Всё познается в сравнении, и чем больше неудачных эпизодов в её жизни будет, тем больше будет приходить к выводу- что ты, был единственный "правильный" мужик в её жизни... Но это уже будут её проблемы.

Сергей Колчин Крайгород Юра, спасибо за твои слова, я именно так теперь и считаю. Мы поживём отдельно друг от друга. И может у неё будет любовник. Но что они будут делать дальше. Ломать жизнь или строить? Мне кажется что мне нужно просто подождать. Я люблю её, и прощу, конечно же. А сейчас нужно просто её не трогать. И как сказала её подруга, уважать СЕБЯ.

Юрий Крайгород Здоровская статья. Искренняя.

александра Крайгород да это правда похоже больше на зависимость!!! тут без психоаналитика делать нечего

IRADAN Крайгород Здравствуйте! Сказать, что крик души - ничего не сказать. Почему понимаю: много лет назад пережила подобное:

Елена Крайгород Я очень люблю своего мужа, все бы отдала чтобы хоть наполовину любил меня так!

sdf Крайгород завидую

Сергей Колчин Крайгород С того момента когда я написал это письмо, прошло достаточно времени. И многое произошло. У нас в очередной раз был скандал, даже не скандал а разговор по душам. Я не навижу ЭТИ разговоры. Начинает Она , а я закончить его не могу. Она уходит, не желает слушать, кричит.

Сергей Колчин Крайгород Она сказала - перестань бегать за автобусами!!! Не унижайся! Люби себя, уважай, будь сильным или хотя бы показывай ей что ты сильный! Я знаю её, она никогда не встретит такого мужика как ты! Да если бы она тебя бросила на полгода раньше мы тут с подругами за тебя драться начали бы! Ты офигенный мужик и снаружи и внутри! Она просто тебя изводит тем что всё вокруг должно крутиться вокруг неё. И никуда она не уйдёт от тебя, а если уйдёт то вернётся.

Каприз Крайгород Серёжа мне очень жаль вас. Уменя похожие отношения сложились с гражданским мужем.... Он меня долго добивался, говорит что любит и рад со мной быть рядом, а сам приходит с работы, ест, читает, разговаривает по телефону, а мне кивает или отвечает односложно или незамечает (то ли привык ко мне, то ли разлюбил, а сам не замечает.... незнаю)но мне больно от этого так, что передать сложно, чувствую себя то ли прислугой, то ли домашним котом... Если бы я как ты точно знала бы, что меня разлюбили и я больше не нужна я бы сразу бы ушла (незадумываясь ни минуты),а я к сожалению прост незнаю что происходит...............

инна Крайгород Нужно было меньше бегать за ней. Женщине становится скучно когда ее так слепо любят. если бы она почуствовала что теряет вас она вела бы себя по другому.Такой вот пародокс любви.

d0ct0r Andrei Крайгород дружище ты чо гонишь!!! в твоей жизни появиться новая женщина которая тебя будет понимать, уважать и ценить твое отножение к ней, не будь тряпкой , тыж мужик, ты достоен лучщего!!!

Капитан Немо Крайгород это не любовь, а просто болезнь, зависимость и т.д.Молодому человеку надо поработать над собой, может быть пойти к профессиональному психологу.Это непросто, но я сама примерно через такое прошла (правда, к психологу не ходила,а много читала психологические статьи про созависимые отношения), нашла в себе силы стать независимой от таких мучительных чувств.Для этого надо немало потрудиться, поверить в себя и полюбить себя.