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Домашнее хозяйство, или почему муж и жена ссорятся?

Семейные проблемы: конфликты в семье
Семейные проблемы: конфликты в семье

Ох уж эта домашняя работа! Про то, как ее жене и мужу поделить, столько всего сказано-пересказано, правда, толку-то немного. И по-прежнему даже до развода доходит дело, когда разногласия в семье по поводу домашних дел нарастают, как снежный ком.

Женщины сразу начнут говорить, что несправедливо, когда мужчина приходит с работы, съедает приготовленный женой ужин и начинает культурно отдыхать с газетой или телевизором. А жена, перемыв посуду, отрабатывает «вторую смену» – стирает, убирает, готовит обед, проверяет у детей уроки, гладит... Продолжать список домашних дел? Понятно, не стоит!

Семейные проблемы: конфликты в семье

Но и сразу ругать мужа тоже не нужно, потому как в сложившейся ситуации довольно часто виноваты сами женщины. Не стоит возражать, достаточно прислушаться к мнению психологов о неких стереотипах поведения, укоренившихся в женском сознании. О чем речь? Ну вот, к примеру, многие женщины считают, что мужчины беспомощны, и, если бы не женская забота, они буквально погибли бы!

Так все время утверждала моя знакомая, регулярно ругавшая мужа, не желающего ей ни в чем помогать. Но когда ей пришлось уехать и почти на полгода оставить мужа одного, по возвращении она с удивлением обнаружила, что тот жив и здоров, даже не похудел, а в доме вполне приличный порядок. Вы думаете, что-то изменилось в их семейном укладе после воссоединения семьи? Нет! Через некоторое время приятельница продолжила в разговорах ругать мужа, а мои вопросы, как же он выжил без нее эти полгода, она просто не замечала.

Семейные проблемы: конфликты в семье

Мужчина все прекрасно умеют делать, а тому, чем еще не занимались, очень быстро обучаются. Причем, многие вещи они делают гораздо лучше нас, женщин. Не случайно самые лучшие повара, портные, парикмахеры – мужчины. Правда, заниматься бытовыми проблемами и домашними делами они предпочитают лишь в том случае, когда нет другого выхода.

Многие женщины стараются изо всех сил заботиться о муже, пытаясь стать идеальной женой, потому что… боятся, как бы муж не ушел к другой, более хозяйственной женщине. Но задумайтесь, если вас любят и ценят только за то, что вы умеете хорошо готовить, мыть, стирать и убираться, разве это то, о чем вы мечтали? Может быть, стоит изменить свою жизнь, пока не поздно?

Семейные проблемы: конфликты в семье

Одна из самых удивительных причин, по которым женщины сами взваливают на себя все обязанности, это то, что они убеждены: если мужу что-то доверить, он непременно все испортит, потому что у него руки растут не из того места. Начнем с того, что подобные заявления способны погасить у любого мужчины желание помочь или что-то сделать в доме. Если вы действительно хотите, чтобы ваш муж вам помогал, потерпите, не ругайте его за неудачи, ведь в первый раз не все сразу получается. Зато потом вы сможете им гордиться.

Один из самых распространенных стереотипов, засевших, как в женском сознании, так и в мужском, это то, что семейные обязанности делятся на мужские и женские, при этом, домашнее хозяйство относится исключительно к женским. Скорее всего это придумали мужчины, во всяком случае, женщины в этом убеждены!

Семейные проблемы: конфликты в семье

Но ломать стереотипы не только можно, но и нужно! Особенно, если вы хотите, чтобы в вашем доме все было мирно и ладно, оставаясь при этом не загнанной и замученной, а веселой, довольной и имеющей время не только на дела, но и на отдых, увлечения и развлечения.

Чтобы облегчить себе жизнь, разумно прислушаться, что советуют женщинам специалисты в области семейных отношений.

• Чтобы ваш муж с желанием начал вам помогать, почаще хвалите его, восхищайтесь его умением что-то делать, благодарите и подчеркивайте, что без его помощи вы бы провозились с делами гораздо дольше, и устали сильнее.

• Обязательно привлекайте мужа к домашним делам, требующим физических усилий, объясняя, что вам это не по силам. У него будет возможность почувствовать себя настоящим мужчиной.

Семейные проблемы: конфликты в семье

• Не старайтесь все успеть. Иногда не стоит спешить приготовить еду или погладить рубашку. Пусть ваш муж почувствует, что вы не робот-автомат, а слабая женщина, которая тоже устает и нуждается и в отдыхе, и в его помощи.

• Поддерживайте любую инициативу вашего мужа, направленную на домашние дела, даже если вы считаете, что это в данную минуту делать не стоит. И не забывайте благодарить и хвалить его. Мужчинам важно чувствовать, что их помощь нужна, что ее оценили.

разместил(а)  Симакова Анастасия
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