Домашнее хозяйство, или почему муж и жена ссорятся?

Семейные проблемы: конфликты в семье

Ох уж эта домашняя работа! Про то, как ее жене и мужу поделить, столько всего сказано-пересказано, правда, толку-то немного. И по-прежнему даже до развода доходит дело, когда разногласия в семье по поводу домашних дел нарастают, как снежный ком.

Женщины сразу начнут говорить, что несправедливо, когда мужчина приходит с работы, съедает приготовленный женой ужин и начинает культурно отдыхать с газетой или телевизором. А жена, перемыв посуду, отрабатывает «вторую смену» – стирает, убирает, готовит обед, проверяет у детей уроки, гладит... Продолжать список домашних дел? Понятно, не стоит!

Но и сразу ругать мужа тоже не нужно, потому как в сложившейся ситуации довольно часто виноваты сами женщины. Не стоит возражать, достаточно прислушаться к мнению психологов о неких стереотипах поведения, укоренившихся в женском сознании. О чем речь? Ну вот, к примеру, многие женщины считают, что мужчины беспомощны, и, если бы не женская забота, они буквально погибли бы!

Так все время утверждала моя знакомая, регулярно ругавшая мужа, не желающего ей ни в чем помогать. Но когда ей пришлось уехать и почти на полгода оставить мужа одного, по возвращении она с удивлением обнаружила, что тот жив и здоров, даже не похудел, а в доме вполне приличный порядок. Вы думаете, что-то изменилось в их семейном укладе после воссоединения семьи? Нет! Через некоторое время приятельница продолжила в разговорах ругать мужа, а мои вопросы, как же он выжил без нее эти полгода, она просто не замечала.

Мужчина все прекрасно умеют делать, а тому, чем еще не занимались, очень быстро обучаются. Причем, многие вещи они делают гораздо лучше нас, женщин. Не случайно самые лучшие повара, портные, парикмахеры – мужчины. Правда, заниматься бытовыми проблемами и домашними делами они предпочитают лишь в том случае, когда нет другого выхода.

Многие женщины стараются изо всех сил заботиться о муже, пытаясь стать идеальной женой, потому что… боятся, как бы муж не ушел к другой, более хозяйственной женщине. Но задумайтесь, если вас любят и ценят только за то, что вы умеете хорошо готовить, мыть, стирать и убираться, разве это то, о чем вы мечтали? Может быть, стоит изменить свою жизнь, пока не поздно?

Одна из самых удивительных причин, по которым женщины сами взваливают на себя все обязанности, это то, что они убеждены: если мужу что-то доверить, он непременно все испортит, потому что у него руки растут не из того места. Начнем с того, что подобные заявления способны погасить у любого мужчины желание помочь или что-то сделать в доме. Если вы действительно хотите, чтобы ваш муж вам помогал, потерпите, не ругайте его за неудачи, ведь в первый раз не все сразу получается. Зато потом вы сможете им гордиться.

Один из самых распространенных стереотипов, засевших, как в женском сознании, так и в мужском, это то, что семейные обязанности делятся на мужские и женские, при этом, домашнее хозяйство относится исключительно к женским. Скорее всего это придумали мужчины, во всяком случае, женщины в этом убеждены!

Но ломать стереотипы не только можно, но и нужно! Особенно, если вы хотите, чтобы в вашем доме все было мирно и ладно, оставаясь при этом не загнанной и замученной, а веселой, довольной и имеющей время не только на дела, но и на отдых, увлечения и развлечения.

Чтобы облегчить себе жизнь, разумно прислушаться, что советуют женщинам специалисты в области семейных отношений.

• Чтобы ваш муж с желанием начал вам помогать, почаще хвалите его, восхищайтесь его умением что-то делать, благодарите и подчеркивайте, что без его помощи вы бы провозились с делами гораздо дольше, и устали сильнее.

• Обязательно привлекайте мужа к домашним делам, требующим физических усилий, объясняя, что вам это не по силам. У него будет возможность почувствовать себя настоящим мужчиной.

• Не старайтесь все успеть. Иногда не стоит спешить приготовить еду или погладить рубашку. Пусть ваш муж почувствует, что вы не робот-автомат, а слабая женщина, которая тоже устает и нуждается и в отдыхе, и в его помощи.

• Поддерживайте любую инициативу вашего мужа, направленную на домашние дела, даже если вы считаете, что это в данную минуту делать не стоит. И не забывайте благодарить и хвалить его. Мужчинам важно чувствовать, что их помощь нужна, что ее оценили.