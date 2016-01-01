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На чужом горе...

Психология отношений
Психология отношений

Когда родила свою девочку, я мечтала о ее счастье, представляла, какой она вырастет, как пойдет в школу, будет взрослеть. И, конечно, мечтала и о том, как она влюбится, хотела стать ей подругой, чтобы она могла со мной всем делиться, обо всем рассказать.

Психология отношений

И вот это время наступило, наша двадцатилетняя дочь влюбилась, только не принесло это радости, и оказалось совсем не так, как я представляла в мечтах. Влюбилась она в человека на 24 года старше ее. Может быть, это и не настолько страшно – разница в возрасте, хотя я лично ничего хорошего и нормального в этом не вижу. Но, ко всему прочему, ее избранник три раза был женат, а сейчас обещает дочке жениться не ней в четвертый раз.

Во всех прошлых семьях остались дети, и в последней семье растет сын, а его жена проклинает мою девочку, считая ее распущенной (это я еще мягко сказала). Она даже приходила к нам домой устраивать скандал. После него муж слег с сердечным приступом, а я, наверное, поседела.

Психология отношений

Я сто раз разговаривала с дочерью, объясняла ей все, пыталась пристыдить, рассказывала о детях, которых бросил отец, о жене, которая сейчас страдает. Но она сама плакала и только говорила, что любит, что жить без него не может. И что с женой он все равно разойдется, не она тут причина. Но как можно верить человеку, который уже обманул трех женщин, жен и бросил троих детей?!

Я пыталась поговорить и с тем мужчиной, который вскружил голову нашей девочке. Конечно, он очень представительный, моложавый, при деньгах, опытный – умеет красиво ухаживать, задарил ее подарками, заговорил словами, наобещал златые горы. У нас с мужем просил прощенья и говорил, что любит, что это сильнее его, что дочь будет счастлива с ним, чуть ли не плакал. А когда я напомнила обо всех женах и детях, он сказал, что они обеспечены, и там нет претензий. Ладно, претензий нет, а совесть где?!

Психология отношений

Муж требует все это немедленно прекратить, а как? Запереть ее в квартире? Отобрать одежду или силком куда-то отвезти? Но ведь она – взрослая уже, да и, кто знает, может, это судьба у нее такая, и на роду написано так. Если бы тот мужчина сам что-то понял, вернулся в семью.

Одно уговорила – пока не делать никаких решительных шагов, а проверить свои чувства, чтобы пожили вместе, не расписываясь, и уж, конечно, не рожая детей! Дочери институт закончить нужно, а не о семье думать. Но ее кавалер обещал, что и учиться она будет, и все остальное у нее будет хорошо, и свой дом, и машина.

Мы же живем средне, как большинство людей – на необходимое хватает, а о лишнем нам как-то и не думается очень уж. А дочь теперь говорит что сама, наконец, жизнь настоящую увидела, что не придется копейки считать и думать, что съесть и что купить. У нее появились красивые и дорогие вещи, подруги завидуют.

Психология отношений

Ладно, я могу понять неопытную девочку, которой вскружили голову, но о чем думает этот мужчина? Он же немолодой уже – скоро «полтинник», большая часть жизнь прошла. Когда он старым станет, она только в силу войдет, и что тогда делать? Будет сидеть у кровати старого больного мужа, молодая, полная сил?? А дети?! Если они родят ребенка, как хотят, так его же вырастить нужно, до ума довести, а в его-то возрасте разве успеешь?!

Или ему наплевать на будущее, и он живет сегодняшним днем? Но если любит, так что же о ней-то не подумает, если и правда любит?! Хотя, если он не думал раньше, когда тех жен бросал, с чего бы сейчас задумываться… Где совесть у людей, ответственность, хоть какая-то мораль? Ну не терпится тебе погулять от жены, так есть же много разведенных женщин, которые только рады будут. Зачем же портить жизнь молоденькой девочке?! И ладно бы, она гулена была или что, так нет! У нее только в школе один мальчик был недолго, дружили, и все! А сейчас ее не узнать, она и правду влюбилась так, что ничего больше не слышит и не понимает, даже страшно…

Психология отношений

В доме, как будто покойник – мрачно, тоскливо. Муж постоянно болеет, его эта история совсем подкосила – я и за него переживаю, не дай бог, что случится?! А наша единственная дочь, словно чужая: пришла-ушла, только ночует, да и то, не всегда. Правда еще звонит и предупреждает, что не придет. Дочь говорит, что любит и счастлива. А какое же это счастье, когда мы с мужем от горя почернели, когда там брошенная жена и ребенок страдают?! Разве можно что-то хорошее построить на горе других людей? Только она ничего не понимает…

Не знаю, что и делать, и есть ли вообще какие-то способы как-то изменить все, что случилось? И смотреть на это сил нет, и сделать ничего нельзя…

Ольга Ивановна А.
  любовницы   проблемы взрослых детей   можно ли простить измену   взрослые дети      

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Коментарии

наташа Крайгород У меня похожая ситуация.Только я та самая влюбившаяся 20-ти летняя девочка.Мой любимый старше меня на 10 лети за плечами два брака и ребенок.Я тоже не была причиной их развода,но всё же крайней оставили меня.Ко мне приходила его мать,плакала,просила оставить его в покое,т.к. там ребенок и они ещё могут сойтись.Мои родители естественно тоже против,дома скандалы.Но всё же они предоставляют мне право выбора,моего выбора,чтобы я сама поняла,что мне это не нужно.Сейчас мы расстались,за небольшой кусочек счастья я заплатила слишком дорого,нервами и спокойствием моих родителей.Эта девочка тоже поймет что это не тот человек с которым можно прожить жизнь.Очень грустно что мы не учимся на своих ошибках
Лиза, продолжение Крайгород Но я мечтала и встретила парня старше меня на два года, любящего и любимого. Скоро у нас свадьба.
Мурзик Крайгород Мне кажется, вы все преувеличиваете. И вы и ваш муж. А если бы она встретила своего ровесника, вышла за него, а он бы ей изменял, пил, курил, матерился? Хуже всего поколачивал? Дело не в возрасте, а в человеке. И узнать вы никогда не сможете, правильно ваша дочь поступает или нет. Если ей хорошо, то и вам должно быть хорошо. Люди- не боги, мы никогда не узнаем, как было бы лучше, если не попробуем. Пусть поступает, как хочет. Если будет счастье, дети, семья, настоящая любовь, будь посему. А если что не сложится, то ваша дочь уж точно не должна прийти за утешением к родителям, которые станут кричать: мы же тебе говорили!
Лиза Крайгород У меня были отношения с мужчиной, который был меня старше на 16 лет, мне тогда только исполнилось двадцать, это было год назад. Любовь взаимная, невероятная, пылающая, возвышенная, жертвенная, - мы жили в разных городах. Он был разведен. Приезжал ко мне, я- к нему. Мечтала о жизни в его городе и двух голубоглазых малютках. Видимо не замечала, что разница в возрасте, которая ни для меня, ни для него ничего особенного не имела, казалось, нас подкосила. При всей моей красоте, молодости, обаянии, остроумии, он меня бросил. Критиковал меня во всем. То я слишком веселая, то я мало чего знаю, умею, особенно в работе, я была начинающая в нашей профессии, а он уже метр. Когда следовало бы с его стороны снисходительно похвалить, он критиковал и очень больно. И после расстования не осталось ничего, кроме кучи вновь приобретенных комплексов.
Капитан Немо Крайгород Дочь взрослая.Пусть сама решает, как ей жить.Каждый учится на своих ошибках. Если вы сумеете помешать этим отношениям, то скорее всего ваша дочь еще больше отдалиться от вас, так как в ее мечтах этот жених останется принцем.Нужно ей самой убедиться, что все не так,как она себе представляет.Конечно, может дорогой ценой заплатить, но это был ее выбор и ее ошибка.Не стоит так сильно опекать уже взрослую дочь, если даже она у вас единственная.Люди всегда учатся на своих ошибках, а не на чужих, тем более нравоучения все равно ничего не дадут.
Людмила Крайгород Пожалуйста,напишите мне.mamaort mail.ru/ хочу с Вами пообщаться.У меня 5 детей,5 внуков и 6 зятьев.

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