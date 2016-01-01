На чужом горе...

Психология отношений

Когда родила свою девочку, я мечтала о ее счастье, представляла, какой она вырастет, как пойдет в школу, будет взрослеть. И, конечно, мечтала и о том, как она влюбится, хотела стать ей подругой, чтобы она могла со мной всем делиться, обо всем рассказать.

И вот это время наступило, наша двадцатилетняя дочь влюбилась, только не принесло это радости, и оказалось совсем не так, как я представляла в мечтах. Влюбилась она в человека на 24 года старше ее. Может быть, это и не настолько страшно – разница в возрасте, хотя я лично ничего хорошего и нормального в этом не вижу. Но, ко всему прочему, ее избранник три раза был женат, а сейчас обещает дочке жениться не ней в четвертый раз.

Во всех прошлых семьях остались дети, и в последней семье растет сын, а его жена проклинает мою девочку, считая ее распущенной (это я еще мягко сказала). Она даже приходила к нам домой устраивать скандал. После него муж слег с сердечным приступом, а я, наверное, поседела.

Я сто раз разговаривала с дочерью, объясняла ей все, пыталась пристыдить, рассказывала о детях, которых бросил отец, о жене, которая сейчас страдает. Но она сама плакала и только говорила, что любит, что жить без него не может. И что с женой он все равно разойдется, не она тут причина. Но как можно верить человеку, который уже обманул трех женщин, жен и бросил троих детей?!

Я пыталась поговорить и с тем мужчиной, который вскружил голову нашей девочке. Конечно, он очень представительный, моложавый, при деньгах, опытный – умеет красиво ухаживать, задарил ее подарками, заговорил словами, наобещал златые горы. У нас с мужем просил прощенья и говорил, что любит, что это сильнее его, что дочь будет счастлива с ним, чуть ли не плакал. А когда я напомнила обо всех женах и детях, он сказал, что они обеспечены, и там нет претензий. Ладно, претензий нет, а совесть где?!

Муж требует все это немедленно прекратить, а как? Запереть ее в квартире? Отобрать одежду или силком куда-то отвезти? Но ведь она – взрослая уже, да и, кто знает, может, это судьба у нее такая, и на роду написано так. Если бы тот мужчина сам что-то понял, вернулся в семью.

Одно уговорила – пока не делать никаких решительных шагов, а проверить свои чувства, чтобы пожили вместе, не расписываясь, и уж, конечно, не рожая детей! Дочери институт закончить нужно, а не о семье думать. Но ее кавалер обещал, что и учиться она будет, и все остальное у нее будет хорошо, и свой дом, и машина.

Мы же живем средне, как большинство людей – на необходимое хватает, а о лишнем нам как-то и не думается очень уж. А дочь теперь говорит что сама, наконец, жизнь настоящую увидела, что не придется копейки считать и думать, что съесть и что купить. У нее появились красивые и дорогие вещи, подруги завидуют.

Ладно, я могу понять неопытную девочку, которой вскружили голову, но о чем думает этот мужчина? Он же немолодой уже – скоро «полтинник», большая часть жизнь прошла. Когда он старым станет, она только в силу войдет, и что тогда делать? Будет сидеть у кровати старого больного мужа, молодая, полная сил?? А дети?! Если они родят ребенка, как хотят, так его же вырастить нужно, до ума довести, а в его-то возрасте разве успеешь?!

Или ему наплевать на будущее, и он живет сегодняшним днем? Но если любит, так что же о ней-то не подумает, если и правда любит?! Хотя, если он не думал раньше, когда тех жен бросал, с чего бы сейчас задумываться… Где совесть у людей, ответственность, хоть какая-то мораль? Ну не терпится тебе погулять от жены, так есть же много разведенных женщин, которые только рады будут. Зачем же портить жизнь молоденькой девочке?! И ладно бы, она гулена была или что, так нет! У нее только в школе один мальчик был недолго, дружили, и все! А сейчас ее не узнать, она и правду влюбилась так, что ничего больше не слышит и не понимает, даже страшно…

В доме, как будто покойник – мрачно, тоскливо. Муж постоянно болеет, его эта история совсем подкосила – я и за него переживаю, не дай бог, что случится?! А наша единственная дочь, словно чужая: пришла-ушла, только ночует, да и то, не всегда. Правда еще звонит и предупреждает, что не придет. Дочь говорит, что любит и счастлива. А какое же это счастье, когда мы с мужем от горя почернели, когда там брошенная жена и ребенок страдают?! Разве можно что-то хорошее построить на горе других людей? Только она ничего не понимает…

Не знаю, что и делать, и есть ли вообще какие-то способы как-то изменить все, что случилось? И смотреть на это сил нет, и сделать ничего нельзя…