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Как примирить мужа и лучшую подругу?

Психология отношений
Психология отношений

Нередко бывает, что муж вдруг начинает совершенно нетерпимо относиться к подругам жены, более того, он категорически возражает против общения с ними. А если женская дружба исчисляется десятилетиями, пережила трудные времена и испытания, то отказаться от нее даже ради любимого мужа не так-то просто.

Вот и приходится выбираться на встречи, соблюдая конспирацию не меньше, чем разведчик в тылу врага. Телефонные разговоры, которые доставляют столько удовольствия, нужно стараться вести в отсутствие мужа. А уж если подруга позвонила, когда он дома, то, прикрывая трубку, шепотом обещать перезвонить, потому что хмурые взгляды супруга говорят о том, что тот догадывается, с кем вы разговариваете.

Психология отношений

Совершено непонятно, чем она, близкая подруга, так вашему мужу не угодила, но он критикует в ней все – от внешности до поведения, от одежды до поступков, считает легкомысленной, пустой и глупой. И что делать, если вы любите свою подругу, если вы привыкли делиться с нею секретами еще с детского сада или школы?

Не нужно расстраиваться, расставаться с подругой или пытаться обманывать мужа – ни к чему хорошему это не приведет. Попробуйте спокойно разобраться, откуда взялась такая антипатия. Может быть, подруга вправду сделала что-то плохое, что огорчило вашего мужа и вызвало такое стойкое неприятие? Например, неудачно пошутила или нелестно отозвалась о его друзьях, опрокинула на него чай или просто напоминает неприятную знакомую? А может быть, ваш муж даже объяснить не может, что и почему – не нравится, и все!

Психология отношений

Если вы хотите сохранить обоих – и мужа, и подругу, нужно попробовать их примирить. В самом деле, нельзя же встречаться тайком и все время врать обоим?! Попробуйте пригласить в гости подругу с ее другом или мужем – наверняка такой у нее есть! Мужчины быстрее найдут за бокалом вина общий язык, пока вы с подругой будете возиться на кухне, заодно и секретничая.

А если друг или муж подруги понравится вашему благоверному, то следующей его мыслью будет: если такой славный человек живет с вашей подругой, значит, и подруга, по сути, не такая уж плохая, как ему казалось.

Если подруга одинока, то попытайтесь познакомить ее с каким-нибудь одиноким приятелем вашего мужа. Во-первых, кто знает, может, она встретит свою половинку. А во-вторых, если муж постоянно будет слушать самые лестные отзывы о подруге именно от мужчины, тем более, ему хорошо знакомого, возможно, он изменит свое мнение о подруге в лучшую сторону.

Психология отношений

Воспользуйтесь еще некоторыми хитростями. Например, если мужу понравится какая-нибудь вещь, которую вы ему купили, обязательно скажите, что именно подруга выбрала и настояла, чтобы вы купили именно эту вещь. А если он похвалит новое блюдо, сообщите, что именно подруга научила вас, как это блюдо приготовить.

Старайтесь искать точки соприкосновения между двумя близкими вам людьми. Это могут быть общие знакомые, вопросы по работе и так далее. Если подруга пришла к вам, не убегайте от мужа в соседнюю комнату или на кухню, а старайтесь хотя бы какое-то время поговорить вместе, найдя общие темы – будь то победа нашей сборной в хоккейном матче или компьютерные вопросы, в которых ваш муж прекрасно разбирается.

Психология отношений

Попросите мужа помочь вашей подруге в каких-то сложных для нее вопросах. Вполне возможно, решив проблемы вашей подруги и получив от нее искреннюю благодарность, ваш муж станет относиться к ней лучше, ведь не даром говорят, что мы любим людей за то добро, которое им делаем!

Ну, если все же ничего не получается, подумайте о том, что… вам ведь тоже не нравятся некоторые друзья вашего мужа, правда?

разместил(а)  Шестакова Галина
  общение с окружающими   муж жена проблемы отношений   общение с друзьями   проблемы общения      

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Коментарии

Галина Крайгород Жанна, Вы не так поняли. Мы обсуждаем советы, предложенные автором. Никто не подозревает никого ни в чем. Просто вдумайтесь, если Вы начнете регулярно обращать внимание мужа на свою подругу, превознося ее достоинства, к чему со временем это может привести? Думаю, ответ очевиден. И дело не в том, что она "шлюха" или он "кобель" - а в том, что Вы среди них оказываетесь третьим лишним, судьей. Это мое мнение, ниому его не навязываю.
собеседница Крайгород Ну да! А если это "неприятие" потому,что муж "подкатывал" к подруге,а она ему отказала и не говорит Вам,чтоб не ссориться,потому что ей дороже дружба? Или "примирите" мужа с подругой( типа рецепт вкусной еды,или удачный подарок),а муж возьмет и "приглядится" к Вашей подруге и она ему может понравиться! Нет уж! Муж и подруга-это разные полюса и не надо их вообще ни примирять,ни сближать,ни сдруживать!!
Галина Крайгород Согласна с Собеседницей полностью! Следуя таким советам можно не только их примирить, но и любовниками сделать. Интересно, после удачного секса тоже ссылаться на подругино умение и подсказки? Чтоб уж совсем их "примирить"
Жанна Крайгород Ой, да ладно! то же получается, заранее нужно подозревать мужа, что он кобель, а подругу, что она шлюха?? А если мужа караулить от подруг, то его и на работу пускать нельзя - там же женщины!. Получается, что вы готовы наплевать на любую дружбу, на лучшую подрругу, лишь бы мужа укараулить?

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