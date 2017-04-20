Семейная ссора: как погасить конфликт?

by Записки Дикой Хозяйки

Психология отношений: конфликты в семье

Чем часто заканчивается ссора с мужем? Женскими слезами и отказом мужа признавать само существование проблемы, вызвавшей ссору. Грустно признавать, но от семейных ссор никуда не деться. Если ваши подруги взахлеб убеждают вас, что они ни разу с мужем не поссорились – не верьте, они обманывают. А вот зачем – это у каждой свой интерес.

Что же делать, если ссор не избежать? Нужно научиться ссориться так, чтобы по окончании этой самой ссоры не казалось, что с ней закончилась и вся семейная жизнь.

Для начала давайте разберемся, чем ссора отличается от дискуссии. Если вы с мужем обсуждаете волнующую вас проблему, по которой имеете различные позиции, а ваш обмен мнениями закончился простым утверждением типа «Я согласен», «Да, это так», «Хорошо, я постараюсь это сделать», то между вами и вашим супругом была дискуссия.

Но если вы в пылу употребили хоть одно ругательство или обозвали свою половину, если ваш диалог закончился словами, вроде: «Ты же знаешь, я это ненавижу!», «Не трогай мои вещи!», «Я не согласен и никогда с тобой не соглашусь!», это была именно ссора.

Очень жаль, но психологи не пришли к единому мнению, как преодолевать конфликты и выходить из них без ссор, в которых теряется лицо, звучат оскорбления и пр. Во многом способ разрешения конфликтов зависит от личностных особенностей мужа и жены, от умения их вовремя остановиться или от степени терпения. Видимо, каждая супружеская пара должна найти свой способ, если не предотвращения ссор, так, по меньшей мере, научиться гасить зарождающиеся конфликты или выяснять отношения с минимальными потерями для самолюбия и гордости друг друга.

Важно понять, что ни одна ссора не возникает на пустом месте, чаще всего это обострение проблем, которые имеются в вашей семье. А обострение вполне можно предвидеть, так как есть даже его предвестники. Подумайте, вспомните, что случается перед крупной семейной ссорой? Вы стали меньше общаться, не торопитесь домой, отговариваясь срочной работой? Вы стали невоздержанны в словах и позволяете критиковать вторую половину даже при посторонних? А, может, вы не сдерживаетесь и повторяете вашему мужу (жене): «Я устал(а) от такой жизни», что можно понять, как «я устал(а) от тебя»? Эти и другие признаки надвигающейся ссоры должны быть сигналом к тому, что нужно начинать действовать, чтобы предотвратить конфликт.

Очень важно выработать у себя привычку не поддерживать, а сразу же прекращать разговор, если он начал вестись на повышенных тонах. И уж, тем более, в таком состоянии не принимать никаких решений. Ведь это нетрудно – достаточно уйти в другую комнату.

Умейте вовремя повиниться, если вы чувствуете себя в чем-то виноватым. Не думайте о самолюбии, о ложной гордости – подойдите первым. Такой ваш шаг, пусть он не погасит конфликт сразу, станет началом процесса эмоционального прощения. Показав готовность идти на компромисс, вы, тем самым, гасите раздражение партнера, ведь, если разобраться, так ли серьезны и непримиримы ваши разногласия?

Но вот погасить ссору в зародыше не удалось, если конфликт затянулся и превратился в «холодную войну», обоюдное молчание? Если вы стараетесь даже не смотреть друг на друга, то и в этой ситуации можно попробовать найти выход.

Американский психолог Даниэль Дэн предлагает свой метод преодоления затянувшихся ссор.

ШАГ 1. Найдите время для беседы. Ваша задача на данном этапе заключается в том, чтобы уговорить противоположную сторону на участие в вашем диалоге. Партнер может не соглашаться, но вы должны убедить его, что разговор важен для обоих, а также заручиться его согласием, что он выслушает вас до конца, даже если эта беседа будет казаться ему бесполезной.

ШАГ 2. Подготовьте условия. Кажется, что эти условия незначительные, ведь речь идет о месте и времени вашего разговора. На самом деле для эффективного общения обстановку надо продумать очень тщательно. Лучше всего подойдет место, где вас никто не будет прерывать: ни бегающие дети, ни телефонные звонки. Удобными должны быть стулья или кресла, а освещение - приглушенным. На беседу должно быть времени с избытком, второпях вы ни к чему положительному не придете.

ШАГ 3. Обсудите проблему. Обязательно скажите супруге (или супругу), что рады, что она (он) согласию вести разговор, и что вы надеетесь, что найдете общее решение. Сформулируйте вопрос:- «Насколько я понимаю, проблема у нас возникла из-за того, что мы имеем разные точки зрения...» Пригласите к разговору:- «Расскажи мне, как ты видишь ситуацию...» Во время диалога слушайте супругу (супруга) терпеливо и внимательно, не давая воли раздражению и эмоциям. Ваша задача - изменить ориентацию своего партнера с позиции «я против тебя» на позицию «мы против проблемы». И, естественно, самому встать на эту позицию. Теперь вы можете обсудить варианты решения, которые удовлетворят обоих.

ШАГ 4. Заключите соглашение. Вы оба должны четко отразить в вашем устном соглашении, кто, что, когда и при каких условиях делает для решения общей проблемы. А если в ходе беседы вы пытались просто восстановить доверие друг к другу, никакого соглашения вам не потребуется.

Конечно, иногда в пылу ссоры в лицо друг другу раздраженные супруги бросают унижающие достоинство выражения, которые невозможно игнорировать. Не терпите обиду, не молчите и не глотайте свою боль! Обязательно донесите до сознания партнера, насколько вы обижены и оскорблены. Но, разобравшись с обидами, не поминайте их друг другу при каждом удобном и неудобном случае. Прощать тоже нужно уметь…