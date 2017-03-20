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Проверка на прочность

Как правильно выбрать спутника жизни
Как правильно выбрать спутника жизни

Существует несколько способов проверить, сумеют ли мужчина и женщина ужиться в браке или семейные узы превратятся для них в кандалы. Одни доверяют проверку на совместимость астрологам, другие пытаются вычислить свои шансы по группе крови. А есть возможность выяснить, как влияет на совместимость партнеров темперамент каждого из них.

Сексологи и специалисты по семейным отношениям уже давно подсчитали, что влюбленность - чувство, которое сближает, а потом соединяет людей, держится в наших сердцах не более трех лет. Именно за этот, такой в сущности, короткий срок, среднестатистическая пара должна «притереться» друг к другу, обзавестись общими детьми, друзьями, имуществом, планами, интересами - словом, всем тем, что держит семью «на плаву».

Но, если супруги психологически несовместимы, ничто из перечисленного не сохранит брак. Специалисты по семейным отношениям считают, что психологическая совместимость пары напрямую связана с темпераментом составляющих ее мужчины и женщины.

Разделение людей в соответствии с их темпераментами на четыре типа уходит корнями в античность и, что самое удивительное, не потеряло актуальности до сих пор. Итак, знакомьтесь...

Как правильно выбрать спутника жизни

Меланхолики

Легко ранимые, тонко чувствующие и крайне эмоциональные личности, большую часть времени они пребывают погруженными в свой внутренний мир, испытывая присущие им глубокие переживания. Меланхолики с трудом выдерживают психологические и физические нагрузки. При этом они бескорыстны и готовы всегда прийти на помощь. Из них получаются пусть не отличающиеся веселым и легким нравом, но очень верные и заботливые супруги.

Как правильно выбрать спутника жизни

Флегматики

Степенность и медлительность - вот их основные качества. Они очень рассудительны, все делают неторопливо, но очень основательно. Каждое сказанное флегматиком слово имеет свой особый вес. С флегматиком не страшны никакие бытовые трудности - в нем вы всегда найдете крепкую непоколебимую опору.




Холерики

Как правильно выбрать спутника жизни

Холерики, по сути своей, быстрокрылые птицы. Они парят над жизнью, источая волю и энергию. Они живут в постоянном напряжении, на грани возможного. Все, что преграждает им дорогу к достижению выбранной цели, немедленно оказывается на обочине. Пока холерики только добиваются вашей любви, их напор и настойчивость поражают. Однако, добившись желаемого, холерики никогда не отдыхают, а летят дальше, тратя свою энергию на новую любовь или новую должность, в зависимости от поставленной цели.

Сангвиники

Как правильно выбрать спутника жизни

Это самые натуральные павлины. Почувствовать себя центром большой и шумной компании - вот, что доставляет им удовольствие. У сангвиника всегда море друзей и знакомых. Он способен развеселить даже самого унылого человека. Как холерики, сангвиники очень энергично идут к намеченной цели, но... только до первой неудачи. При столкновениях с трудностями, сангвинику проще сменить род деятельности, чем бороться с препятствиями.

Так какие шансы ужиться друг с другом? Что удивительно, самые маленькие шансы на удачный брак имеют сочетания "холерик-холерик» и «сангвиник-сангвиник». Каждый будет доказывать, что он в доме хозяин и тянуть одеяло на себя. Также тяжко придется паре «сангвиник-флегматик», если только партнеры не научатся быть терпимыми по отношению друг к другу. А вот с терпимым меланхоликом всем ужиться легче всего.

Как правильно выбрать спутника жизни

Все супружеские отношения строятся на принципе «дополнительности» - каждый член семьи восполняет недостающие психологические потребности другого. Это похоже на магнит - друг к другу притягиваются разные полюса. Получается, что в своем сочетании два любящих друг друга человека, должны взаимно дополнять друг друга. Если вы привыкли брать на себя роль лидера, то ваш муж не должен претендовать на принятие серьезных решений, а тому, кто любит заботиться о другом, лучше всего подойдет тот, кому необходимы опека и забота. А, кроме того, «чистые» типы темперамента встречаются не так часто, поэтому нужно сначала разобраться, что же «намешано» в вашем избраннике, да и в вас самой.

разместил(а)  Симакова Анастасия
  психология отношений мужчины и женщины   как выйти замуж   психология отношений   мужская психология      

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Коментарии

ILKa Крайгород Для выяснения темперамента - своего и друга или подруги - можно воспользоваться тестом Айзенка - он есть в интернете. Есть общий и более подробный варианты. Тест достаточно надежный))

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