Дружба или карьера. Продолжение

Моя лучшая подруга стала моей начальницей. Это же повод для гордости!

Моя лучшая подруга стала моей начальницей. Это же повод для гордости! Это повод порадоваться за человека, который долгие годы поддерживал меня в трудные минуты и разделял радость в минуты веселья.

Так как Лена не была моей непосредственной начальницей, то мы не пересекались по работе, и я старалась вести себя максимально деликатно: в кабинет к ней не врывалась, на стол не садилась, и не просила ее секретаршу принести нам кофе. Наоборот, я никому не говорила о том, что наш финансовый директор – моя лучшая подруга.

Но… Проходя по коридорам, Лена едва кивала мне, очень натурально делая вид, что мы вообще не знакомы. У меня создалось впечатление, что она стесняется меня, или просто боится того, чтобы ее, как человека нового, не заподозрили в личных интересах. И я, поняв, что это значит для подруги, подыгрывала ей, вела себя с ней, как чужая.

Пыталась позвонить ей вечером, после работы – она сослалась на занятость, обещала перезвонить, и не перезвонила ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. Если бы ей было что сказать, если бы она хотела мне что-то сказать, она нашла бы и время, и возможность. Значит, бесполезно было ждать, и от этого стало как-то очень грустно.

Однако, приближался день рождения мужа Лены, и традиционно мы собирались у них, чтобы отметить его. Лена всегда звонила за неделю до события, приглашала, предупреждала, и мы вместе с ней планировали меню. Это было традицией, которая прижилась на все совместные праздники. Я помогала ей готовить, и для этого приходила раньше на три часа до намеченного времени. Помимо нас Лена еще приглашала свою сестру, маму, и кое-кого из друзей.

Но на этот раз от Лены звонка не было ни за неделю, ни за три дня. Я уже давно купила подарок, и теперь не понимала, как бы его вручить. Да и вообще не понимала, откуда такие резкие перемены. Муж спрашивал меня, идем ли мы к Лене на день рождения, и мне пришлось сказать, что Лена уезжает в командировку.

Ну, а утром «дня икс» я все-таки решила пойти к Лене прямо в ее рабочий кабинет в рабочее время, чтобы поздравить и вручить подарок. Боялась, что секретарша меня не пустит, но, к счастью, позора не случилась, и Лена изволила меня принять.

Сложно передать атмосферу этого разговора. Моя подруга практически не смотрела мне в глаза, хотя и улыбалась. Она выслушала мои поздравления, взяла подарок и поблагодарила. Потом сбивчиво, но жестким тоном начала объяснять, почему в этом году мы не соберемся вместе на ее день рождения. Задала дежурные вопросы обо мне, муже, детях, но я видела, что она едва выносит мое присутствие. С каждой минутой я все острее чувствовала, что это все, конец нашей многолетней дружбе. Чувствовала, что ниточки, которые нас раньше связывали, разорвались одна за другой, и даже не под влиянием ссоры, конфликта, а просто так, потому что между нами теперь уже нет ничего общего.

Я попрощалась, и направилась к двери. В это время дверь распахнулась, и в нее буквально ворвалась наша директриса по рекламе с букетом цветов, какой-то блестящей коробкой и улыбкой до ушей. Моя Лена буквально встрепенулась, защебетала приветствия, ее гостья не оставалась в долгу, и все это выглядело очень мило: две подружки, которые души не чают друг в друге, наконец-то встретились, что бы по-дружески посплетничать.

И я все поняла. Мое время прошло. На мое место пришла другая подруга. Пускай и не проверенная временем и бедами, но зато – «статусная», та, которая больше соответствует социальному статусу моей подруги и способствует карьерному росту.

Что ж, я рада, что у нее все хорошо складывается…