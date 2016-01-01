Дружба или карьера. Продолжение

Моя лучшая подруга стала моей начальницей. Это же повод для гордости! Это повод порадоваться за человека, который долгие годы поддерживал меня в трудные минуты и разделял радость в минуты веселья.
Так как Лена не была моей непосредственной начальницей, то мы не пересекались по работе, и я старалась вести себя максимально деликатно: в кабинет к ней не врывалась, на стол не садилась, и не просила ее секретаршу принести нам кофе. Наоборот, я никому не говорила о том, что наш финансовый директор – моя лучшая подруга.
Но… Проходя по коридорам, Лена едва кивала мне, очень натурально делая вид, что мы вообще не знакомы. У меня создалось впечатление, что она стесняется меня, или просто боится того, чтобы ее, как человека нового, не заподозрили в личных интересах. И я, поняв, что это значит для подруги, подыгрывала ей, вела себя с ней, как чужая.
Пыталась позвонить ей вечером, после работы – она сослалась на занятость, обещала перезвонить, и не перезвонила ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. Если бы ей было что сказать, если бы она хотела мне что-то сказать, она нашла бы и время, и возможность. Значит, бесполезно было ждать, и от этого стало как-то очень грустно.
Однако, приближался день рождения мужа Лены, и традиционно мы собирались у них, чтобы отметить его. Лена всегда звонила за неделю до события, приглашала, предупреждала, и мы вместе с ней планировали меню. Это было традицией, которая прижилась на все совместные праздники. Я помогала ей готовить, и для этого приходила раньше на три часа до намеченного времени. Помимо нас Лена еще приглашала свою сестру, маму, и кое-кого из друзей.
Но на этот раз от Лены звонка не было ни за неделю, ни за три дня. Я уже давно купила подарок, и теперь не понимала, как бы его вручить. Да и вообще не понимала, откуда такие резкие перемены. Муж спрашивал меня, идем ли мы к Лене на день рождения, и мне пришлось сказать, что Лена уезжает в командировку.
Ну, а утром «дня икс» я все-таки решила пойти к Лене прямо в ее рабочий кабинет в рабочее время, чтобы поздравить и вручить подарок. Боялась, что секретарша меня не пустит, но, к счастью, позора не случилась, и Лена изволила меня принять.
Сложно передать атмосферу этого разговора. Моя подруга практически не смотрела мне в глаза, хотя и улыбалась. Она выслушала мои поздравления, взяла подарок и поблагодарила. Потом сбивчиво, но жестким тоном начала объяснять, почему в этом году мы не соберемся вместе на ее день рождения. Задала дежурные вопросы обо мне, муже, детях, но я видела, что она едва выносит мое присутствие. С каждой минутой я все острее чувствовала, что это все, конец нашей многолетней дружбе. Чувствовала, что ниточки, которые нас раньше связывали, разорвались одна за другой, и даже не под влиянием ссоры, конфликта, а просто так, потому что между нами теперь уже нет ничего общего.
Я попрощалась, и направилась к двери. В это время дверь распахнулась, и в нее буквально ворвалась наша директриса по рекламе с букетом цветов, какой-то блестящей коробкой и улыбкой до ушей. Моя Лена буквально встрепенулась, защебетала приветствия, ее гостья не оставалась в долгу, и все это выглядело очень мило: две подружки, которые души не чают друг в друге, наконец-то встретились, что бы по-дружески посплетничать.
И я все поняла. Мое время прошло. На мое место пришла другая подруга. Пускай и не проверенная временем и бедами, но зато – «статусная», та, которая больше соответствует социальному статусу моей подруги и способствует карьерному росту.
Что ж, я рада, что у нее все хорошо складывается…