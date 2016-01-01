Ревнует – значит, что-то скрывает?

Говорят, что отпуск порознь чрезвычайно освежает семейные отношения, вот мы и решили освежить.

Этим летом мы с мужем впервые в жизни решили, что отпуск следует провести по отдельности. Все-таки 12 лет женаты, и 12 лет изо дня в день вместе, да и в отпуск всегда только вместе отправлялись. Пора бы уже чуть-чуть побыть порознь, чтобы просто отдохнуть друг от друга. Говорят, что это чрезвычайно освежает семейные отношения, вот мы и решили освежить.

Я поехала в Испанию – давно этого хотела, а муж всегда был против, ему хотелось отечественные курорты посещать. Уверена, что из экономии, но он всегда пафосно провозглашал патриотические лозунги, аргументируя выбор. И в этот раз он поехал по российскому маршруту, на Роза Хутор, что в Сочи. Честно говоря, никак не могу понять, где здесь экономия – мне моя поездка в Испанию обошлась в два раза дешевле, чем ему отдых на отечественном курорте. Ну, да я не об этом.

Отдохнула я просто отлично, быть без мужа мне очень понравилось, впечатлений – море! Я даже почувствовала себя лет на 15 моложе, и вообще было такое ощущение свободы, что семейная жизнь просто сном казалась. Короче, расслабиться удалось.

Но когда я вернулась, оказалось, что войти заново в семейную жизнь довольно сложно. Тем более, что в моем благоверном вдруг, ни с того ни с сего проснулась ревность. Он стал буквально одолевать меня ею, чего раньше за ним не водилось. Все интересовался, как я отдохнула, да где жила, да с кем познакомилась. Выспрашивал, чем я занималась по вечерам, в какие рестораны ходила, да сколько отдавала за ужин. Выспрашивал о том, какие дискотеки, ночные клубы посещала, да как загорала на море одна. Ну и, конечно, с кем познакомилась на экскурсии.

Честное слово, последние лет пять он вообще не проявлял интереса к тому, чем и как я занимаюсь, когда его нет! А тут выспрашивал буквально все, каждую мелочь. И при этом в каждом вопросе обязательно были намеки на то, что, скорее всего, я нашла себе кого-нибудь для флирта, и наверняка уж поцеловалась с кем-нибудь точно, а то и вообще «оттянулась по полной».

Я сначала в смех это переводила, но моего муженька стало заносить на поворотах, и вскоре мне было уже не до смеха. Я не могла понять, в чем дело - его как будто подменили, и оборонятся было уже не так весело, как сначала.

И тогда я решила, как следует разобраться в этом деле. Не буду вдаваться в подробности, как именно я приступила к делу, и что именно я сделала. Расскажу только о результате: оказалось, у моего мужа на сочинском курорте случился роман. Ничего такого, обычный курортный роман, который заканчивается сразу же, как только ты возвращаешься домой. В наше время Инстаграмов и всеобщей интернет-осведомленности очень сложно оставить такие вещи втайне.

И тут мне стали понятны все его вопросы, все намеки и выспрашивание мельчайших подробностей. Муж вспоминал и прокручивал в голове свой собственный роман, примерял это на меня, и понимал, что все, что произошло с ним, могло произойти и со мной.

Ну, я устроила ему такой разнос, что все его «ревности» как водой смыло! Вот это я называю «на воре шапка горит»! Теперь я знаю, что склонны к ревности именно те, кто уже сам изменил не раз, хотя бы даже и мысленно. По принципу: раз я смог, значит, и она наверняка сможет.

Улики были на лицо, мой муж не мог ничего этому противопоставить, сдался, покаялся, и я милостиво его простила. С кем не бывает. Все-таки курорт – это искушение.

Вот и я не устояла. И спасибо большое моему мужу, что он так лихо все закрутил! Это дало мне возможность полностью отвести от себя любые подозрения. У мужа теперь и в мыслях не будет того, что я могу с ним поступить так же, как и он со мной.

А я буду спокойно вспоминать отдых в Испании, как самую сладкую страничку в моей жизни за последние несколько лет. Все-таки, отдыхать по отдельности – это очень даже неплохо. Освежает отношения, буквально перезагрузку делает. Настоятельно рекомендую!