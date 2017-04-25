www.wild-mistress.ru  >>  Журнал  >>  Семья  >>  Семейные отношения  >>  Семейные проблемы

Чайлдфри поневоле: по каким причинам семьи отказываются иметь детей

Если бы смысл жизни был только лишь в продлении рода, то мы бы умирали сразу же, как доводили бы до совершеннолетия самого младшего ребенка
Если бы смысл жизни был только лишь в продлении рода, то мы бы умирали сразу же, как доводили бы до совершеннолетия самого младшего ребенка

С детства я сталкиваюсь с тем, что другие люди знают лучше, что мне надо. И с детства я пытаюсь держать оборону, потому что, ну, уж очень хочется просто быть самой собой, и делать то, что я действительно хочу.

Если бы смысл жизни был только лишь в продлении рода, то мы бы умирали сразу же, как доводили бы до совершеннолетия самого младшего ребенка

Наверное, моя ситуация не такая уж и особенная, ведь большинство людей могут сказать о себе то же самое. В детстве мы еще на многое не обращаем внимания, а потому просто живем, и радуемся. Детская радость – это отсутствие загруженности всякими стереотипами, и принятие жизни такой, какая она есть в каждый момент времени. И о зле дети узнают не раньше, чем взрослые им расскажут. Одним словом, вхождение во взрослый мир – это самое неприятное событие, но это понимаешь уже тогда, когда сам становишься взрослым. И кто-то принимает еще с детства навязанные ему сценарии взрослой жизни, а кто-то активно или пассивно сопротивляется.

Я сопротивлялась активно. И, конечно же, мне этого не прощали. Ладно бы я «пошла по кривой дорожке». Так ведь нет, училась нормально, отношения умела поддерживать, а всякие хулиганско-уголовные наклонности – ни-ни. Ну, так за что же меня так со всех сторон прессовали, спросите вы? А за то, что имела свое мнение по всем вопросам. Например, еще со школьной скамьи, как узнала, что мы произошли от обезьян, очень обиделась, и прямо так сказала учительнице: это бред! Это просто неразумно, нелогично. Конечно же, получила двойку, родителей вызвали. Ну и так во всем.

Если бы смысл жизни был только лишь в продлении рода, то мы бы умирали сразу же, как доводили бы до совершеннолетия самого младшего ребенка

Почему я это рассказываю, и какое это имеет отношение к заголовку моего рассказа? Просто хочу, чтобы вы поняли, что имею по всем вопросам свое мнение, и точно знаю, что в обществе это не поощряется. В обществе принято жить по правилам, то есть, по стереотипам. Один из таких стереотипов: смысл жизни в продлении рода.

Дети – смысл жизни?

Если бы смысл жизни был только лишь в продлении рода, то мы бы умирали сразу же, как доводили бы до совершеннолетия самого младшего ребенка. А что: смысл реализован, все, нет необходимости в человеке. Не нравится? Почему-то тем, кто придумывает стереотипы и живет по ним, очень не нравится логика, как таковая. У них к логике личная неприязнь.

А ведь цепочку можно продолжить: люди, не способные продлить род, вообще не должны рождаться по законам такой природы. Тем не менее, они рождаются. И я одна из них. Я не могу иметь детей. И по всем законам нашего общества, я должна быть глубоко несчастным человеком, потому что у меня ведь нет смысла жизни.

Меня жалеют. Жалость навязывает мне мнение о себе, как о человеке-неудачнике, ошибке природы. Как будто самое главное – это иметь действующий яйцеклад внутри. Ум, индивидуальность, творчество – это не важно, получается?

Не поймите меня превратно, я люблю детей. Очень люблю, потому что они такие непосредственные и не зацикленные на всяких взрослых глупостях, что я просто получаю удовольствие от общения с ними. Но мне пришлось стать убежденным чайлдфри, потому что я должна была отбиться от нападок доброхотов.

Продолжение следует...

Лариса Черникова, 28 лет, Санкт-Петербург
  отношения с родственниками   проблемы в семейных отношениях   семейные отношения      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Loading...

Вам будет интересно:
В поисках идеала или Как создать счастливую семью (психология семьи)

В поисках идеала или Как создать счастливую семью (психология семьи)

Психология семьи

В одной притче рассказывается: «Решил мужчина создать счастливую семью, долго думал, что для этого требуется, и пришел к выводу, что нужно найти свой идеал. Много дней бродил он по свету в поисках совершенства, встречал много женщин – красивых, умных, верных, богатых, но в каждой из них находился какой-то изъян,
Семья: какой она должна быть? (психология семьи)

Семья: какой она должна быть?

Психология семейных отношений

Об отношениях в семье можно говорить бесконечно. Прав классик, утверждая, что похожи только счастливые семьи, но, наверное, не так это все легко, если из года в год растет число разводов. Что нужно, чтобы семья была прочной, благополучной, счастливой? Есть ли какие-то общие «рецепты», следуя которым каждая пара добьется желаемого результата?
В семье не без проблем (семейная психология)

В семье не без проблем

Психология семейных отношений

Так обидно за женщин бывает, когда читаешь рассказы про их семейную жизнь. И счастья, дескать, нет, и любви не хватает, и мужья плохие, и все вокруг виноваты. Но ведь в семье никогда не бывает, чтобы все гладко и без проблем.
Не семья, а детский сад! (психология семьи)

Не семья, а детский сад!

Психология семейных отношений

Молодые нынче созревают раньше и очень спешат все успеть, так ранними браками никого не удивить. Причем большинство ранних браков заключается по причине ожидания ребенка. Вот и получается семья – двое детей ждут третьего. Случается и так, что по разным причинам будущие муж и жена совершенно не приспособлены ни к семейной жизни, ни к самостоятельной жизни вообще.
Если муж хозяин, то кто – жена? (психология семьи)

Если муж хозяин, то кто – жена? (психология семьи)

Семейные отношения

При все самостоятельности и независимости современных женщин немало семей, где царит самый настоящий партриархат. В таких семьях муж – единоличный глава, хозяин в полном смысле слова. Он принимает все мало-мальски важные решения, а жена зависит от него полностью и не всегда имеет право даже высказывать собственное мнение.
Возраст семьи и семейные кризисы (семейная психология)

Возраст семьи и семейные кризисы

Психология семейных отношений

Семья – это живой организм, поэтому и можно говорить об ее возрасте. В жизни каждой семьи есть свои детство и юность, зрелость и старость, и переход от одного периода к другому часто порождает конфликты.
Кто в семье кормилец? (семейные отношения)

Кто в семье кормилец?

Психология семейных отношений

Как-то всегда было принято, что в семье мужчина – добытчик и кормилец. Но время вносит свои коррективы, и во многих семьях сейчас жены зарабатывают не меньше, а то и заметно больше, чем мужья. Казалось бы, что тут плохого – ведь все идет в общий семейный бюджет? Но такое положение дел нередко создает проблемы в семейных отношениях, а иногда становится и причиной распада семьи.
Семья и дети: как достичь понимания

Семья и дети: как достичь взаимопонимания

Психология детей

Все мы любим наших детей и не желаем им зла, всю жизнь мы пытаемся уберечь их от неприятностей. Мы стараемся воспитать их умными, вежливыми, тактичными, любящими, но посмотрите, как мы это делаем. Мы раздражаемся, кричим, приказываем им, а позднее, когда они подрастают, читаем им нотации.
Идеальная семья – какая она?

Идеальная семья – какая она?

Семейная психология

Счастливую, а потому и идеальную семью можно создать и, отбирая то, что вам подходит, из моделей чужих супружеских отношений. А можно создать свою собственную, уникальную модель семьи, в которой всем будет тепло и комфортно, в которой будет царить мир, любовь, уважение.
«Тихая пристань» (письмо в редакцию)

Семья - тихая пристань

Семейная психология

Когда читаешь или слушаешь все эти рассуждения о неземной любви, страсти и вечных поисков того и другого, делается смешно, честное слово! Зачем люди сами себя обманывают? Неужели лучше жить в иллюзиях, чем хорошо организованной нормальной жизнью?
Правила этикета счастливой семьи (семейная психология)

Правила этикета счастливой семьи

Психология отношений в семье: домашний этикет

Возможно, найдутся те, кто при прочтении заголовка, недовольно поморщится: «Ну, где еще побыть самим собой и расслабиться, как не дома?!» К сожалению, многие из нас считают, что правила этикета – это для окружающей среды – на людях, на работе, в общественных местах, а дома можно вести себя так, как хочется, как привык, вобщем, как вздумается.
Когда в семье матриархат (семейная психология)

Когда в семье матриархат

Психология семейных отношений

Нередко случается, что довольно успешные и вполне состоявшиеся в профессии мужчины дома оказываются совершенно беспомощными буквально во всех делах. И не то, чтобы такие мужчины не умели готовить, стирать, убирать и следить за собой, они просто не пробовали и не хотят пробовать или учиться это делать.



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2017 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550 Карта сайта