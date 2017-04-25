Чайлдфри поневоле: по каким причинам семьи отказываются иметь детей

by Записки Дикой Хозяйки

Если бы смысл жизни был только лишь в продлении рода, то мы бы умирали сразу же, как доводили бы до совершеннолетия самого младшего ребенка

С детства я сталкиваюсь с тем, что другие люди знают лучше, что мне надо. И с детства я пытаюсь держать оборону, потому что, ну, уж очень хочется просто быть самой собой, и делать то, что я действительно хочу.

Наверное, моя ситуация не такая уж и особенная, ведь большинство людей могут сказать о себе то же самое. В детстве мы еще на многое не обращаем внимания, а потому просто живем, и радуемся. Детская радость – это отсутствие загруженности всякими стереотипами, и принятие жизни такой, какая она есть в каждый момент времени. И о зле дети узнают не раньше, чем взрослые им расскажут. Одним словом, вхождение во взрослый мир – это самое неприятное событие, но это понимаешь уже тогда, когда сам становишься взрослым. И кто-то принимает еще с детства навязанные ему сценарии взрослой жизни, а кто-то активно или пассивно сопротивляется.

Я сопротивлялась активно. И, конечно же, мне этого не прощали. Ладно бы я «пошла по кривой дорожке». Так ведь нет, училась нормально, отношения умела поддерживать, а всякие хулиганско-уголовные наклонности – ни-ни. Ну, так за что же меня так со всех сторон прессовали, спросите вы? А за то, что имела свое мнение по всем вопросам. Например, еще со школьной скамьи, как узнала, что мы произошли от обезьян, очень обиделась, и прямо так сказала учительнице: это бред! Это просто неразумно, нелогично. Конечно же, получила двойку, родителей вызвали. Ну и так во всем.

Почему я это рассказываю, и какое это имеет отношение к заголовку моего рассказа? Просто хочу, чтобы вы поняли, что имею по всем вопросам свое мнение, и точно знаю, что в обществе это не поощряется. В обществе принято жить по правилам, то есть, по стереотипам. Один из таких стереотипов: смысл жизни в продлении рода.

Дети – смысл жизни?

Если бы смысл жизни был только лишь в продлении рода, то мы бы умирали сразу же, как доводили бы до совершеннолетия самого младшего ребенка. А что: смысл реализован, все, нет необходимости в человеке. Не нравится? Почему-то тем, кто придумывает стереотипы и живет по ним, очень не нравится логика, как таковая. У них к логике личная неприязнь.

А ведь цепочку можно продолжить: люди, не способные продлить род, вообще не должны рождаться по законам такой природы. Тем не менее, они рождаются. И я одна из них. Я не могу иметь детей. И по всем законам нашего общества, я должна быть глубоко несчастным человеком, потому что у меня ведь нет смысла жизни.

Меня жалеют. Жалость навязывает мне мнение о себе, как о человеке-неудачнике, ошибке природы. Как будто самое главное – это иметь действующий яйцеклад внутри. Ум, индивидуальность, творчество – это не важно, получается?

Не поймите меня превратно, я люблю детей. Очень люблю, потому что они такие непосредственные и не зацикленные на всяких взрослых глупостях, что я просто получаю удовольствие от общения с ними. Но мне пришлось стать убежденным чайлдфри, потому что я должна была отбиться от нападок доброхотов.

Продолжение следует...