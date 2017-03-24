www.wild-mistress.ru  >>  Журнал  >>  Наши дети  >>  Дети и родители

Удобный ребенок никогда не станет успешным

Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным.
Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным.

Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным. И вот почему:

– Вызывали? – мама садится напротив Марьиванны и внимательно смотрит.

– Да, конечно! Вы мама Вани? У меня к Вам серьезный разговор!

– Я Вас внимательно слушаю, – мама приветливо улыбается и смотрит на учительницу в сером вязаном свитере, явно не новом, но до скрипа аккуратном.

– Вы понимаете, даже не знаю, как бы вам это сказать. Ваня в школе продавал другим детям прыгуны!

Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным.

Учителя видели и мне сказали! Я вызвала Машу – она говорит, что действительно покупала прыгун! И другие дети тоже, – Марьиванна делает театральную паузу и выжидающе смотрит на маму.

Мама, продолжая приветливо улыбаться, слегка приподнимает правую бровь:

– В смысле – и? – Марьиванна явно ждала другой реакции на свои слова.

– Ну – и что? Продавал прыгуны. Это мячики такие прыгающие, да? Я поняла. А вызывали-то Вы меня зачем?

– Ну как же. Так поэтому и вызывала. В школе, на переменах…

– То есть не на уроках?

– эээ… – учительница явно сбита с толку вопросом. – Нет. Но при чем тут это. Он! В школе! Продавал! Игрушки!

Мама поднимает вторую бровь:

– Он плохо себя вел? На него жаловались учителя? Он получил двойку? Подрался с кем-то? Что-то украл? В конце концов – обманул своего покупателя и не предоставил купленного прыгуна?

Марьиванна на несколько секунд замирает с открытым ртом, прежде чем продолжить:

Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным.

– Нет, но…

– То есть он в свободное время на перемене проявлял свою самостоятельность и реализовывал свой маленький бизнес план, не в ущерб учебе или поведению?

– Вы серьезно?

– Вполне. Я пытаюсь выяснить причину, по которой я сегодня отпросилась с работы, чтобы приехать к Вам.

– Но я же сказала! – Марьиванна явно начинает нервничать.

– Я прошу прощения. Наверное, я не внимательно читала правила поведения в школе. Но абсолютно не могу вспомнить, чтобы там было хоть что-то про запрет продажи прыгунов на перемене.

– Как же Вы не понимаете, – начинает кипятиться учительница. – В школе нельзя ничего продавать!

– Правда? У вас в столовой булочки раздают бесплатно?

– При чем здесь булочки?

– Ну Вы же сказали, что ничего продавать в школе нельзя. Но я зачем-то даю ребенку еженедельно деньги на булочки.

– Так. Вы что серьезно? Он продавал в школе другим школьникам игрушки! Это школа, а не рынок! – начинает кипятиться Марьиванна.

– Я конечно извиняюсь, но что Вы конкретно хотите от меня? Если в Ваших правилах прописано, что этого делать нельзя – просто покажите эти правила Ване. Он очень трепетно относится к нарушению законов.

– А Вы не хотите как-то на него повлиять?

Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным.

– Повлиять? – мама на пару секунд задумывается. – Пожалуй да. Он разработал собственный маленький бизнес план, определил запросы потенциальных покупателей, где-то нашел место закупки, просчитал возможную прибыль. И все это без моей помощи. Абсолютно самостоятельно. Да, я думаю стоит его поощрить. Как думаете – похода в аквапарк на выходных хватит? Да, и, пожалуйста, давайте в следующий раз подобные вопросы решать по телефону. У меня работа, а время – деньги.

Перед вами типичное столкновение двух реальностей – школьной и взрослой, современной и постсоветской, послушной и самостоятельной, привычной и креативной. Почему-то многие родители хотят невозможного, чтобы их ребенок до 18 лет был исключительно послушным, инертным, тихим (и желательно немым) отличником, а потом вдруг резко превратился в успешного, уверенного в себе и преуспевающего бизнесмена.

Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным.

И очень удивляются – вот и в институт «поступили» деточку, и с жильем помогли, и на работу устроили – а ничего не меняется. Тянет сынок офисным планктоном день до вечера, пьет пиво по пятницам и все выходные сидит за компьютером. Еще и деньги у родителей просит. А самому уже двадцать пятый годок пошел… Что ж мы не так сделали то? Ведь все для него, родимого.

И редко помнят, что когда сын в пятом классе хотел на карате – его не пустили (Травмоопасно). В седьмом не дали заниматься брейком (Вообще блажь!). В восьмом отправили силком на авиамоделирование (Какая еще литература? Что за занятия для пацана?). В девятом перевели в английский лицей (Подумаешь друзья! Новых заведет!). А одиннадцатом запретили встречаться с первокурсницей (У него таких Кать еще вагон будет). Не дали поступить на журналистику (куда-куда?). Отправили на платное в экономический (Ну и что, что с математикой плохо! Научится!). Устроили на работу к дяде Коле на фирму (Где ж он сам то сейчас работу найдет… время такое…).

Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным.

Да, еще страшно удивляются. Вон у соседки сын – в детстве просто напастью был! Вечно с разбитыми коленками ходил. В школе каждый год секции менял, не сиделось ему нигде. Пошел учиться на политолога. Бросил через год. Потом работал где-то с восемнадцати лет. В двадцать только на заочный пошел. А сейчас – своя фирма, машина, жена красавица, скоро детки будут. С женой вон вместе велосипедами увлекаются, каждые выходные куда-то ездят, соседка фотографии показывала. Как же так?

Ситуации конечно описаны утрированные. Но общая тенденция такая. Если ребенку не давать проявлять инициативу в три года и запрещать все подряд в десять, то в двадцать он не станет вдруг самостоятельным и уверенным в себе. Он будет очень «удобным» для родителей, не будет рвать одежду, разбивать коленки и спорить с учителями, отстаивая свое мнение.

Он будет послушным и исключительно правильным. Только родителям стоит задуматься – какого ребенка они хотят вырастить? Удобного в детстве или успешного в жизни? Когда ребенок мечется от увлечения к увлечению, ища себя, ах какое искушение – шикнуть и заставить дальше ходить в ненавистную музыкальную школу. Только потом можно на выходе получить человека, не просто не имеющего своего интереса, а еще и люто ненавидящего музыку в принципе.

Не заставляйте ребенка быть удобным! Удобный ребенок никогда не станет успешным.

Не заставляйте ребенка быть удобным! Ребенок – такой же человек, просто маленький. Он должен иметь право голоса и нести ответственность за свои решения. Только так он сможет вырасти ответственным взрослым, а не инфантильным маменькиным сынком. Если принимать все решения за него, не советуясь, можно здорово облегчить жизнь себе сейчас и также усложнить в будущем. Причем как себе, так и ребенку.

разместил(а)  Александров Илья
  общение с детьми   детская психология   ошибки воспитания   воспитание детей      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Loading...

Вам будет интересно:
Почти 5 тысяч детей потеряли родителей после землетрясения в Китае

Почти 5 тысяч детей потеряли родителей после землетрясения в Китае

Почти пять тысяч детей потеряли родителей после разрушительного землетрясения, произошедшего 12 мая на юго-западе Китая, сообщает в пятницу агентство Синьхуа.
Привычка родителей курить в доме делает детей неуправляемыми и снижает их успеваемость

Привычка родителей курить в доме делает детей неуправляемыми и снижает их успеваемость

Дети, чьи родители курят дома, скорее всего, будут себя плохо вести и иметь низкую успеваемость, предупреждают специалисты. Объектом их исследования стали более 55000 американских детей в возрасте младше 12 лет.
Неполная семья и дети

Неполная семья и дети

Воспитание ребенка

Дети всегда очень болезненно переживают ссоры своих родителей, а развод для них является большой трагедией. Ребенок не может выбрать между мамой и папой, но он должен сделать этот выбор.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ РЕБЕНКА – ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ РЕБЕНКА – ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ

(Мамам на заметку)

Дети рождаются со слабым иммунитетом. Дети рождаются с сильным иммунитетом. Дети «впитывают» иммунитет с молоком матери. Дети восприимчивы к факторам внешней среды. Мнений существует множество, и какого придерживаться, выбирают родители.
Ребенка дразнят!

Ребенка дразнят!

Как помочь ребенку воспитать уверенность в себе?

Коллега на работе жалуется: «Дочка в первый класс пошла, а ее там задразнили – она рыженькая и с веснушками. Ребенок плачет и в школу идти не хочет. Что делать – не знаю. Может, самой в школу сходить, с детьми и учительницей поговорить?»
Детский гороскоп: как воспитывать ребенка-Деву?

Детский гороскоп: как воспитывать ребенка-Деву?

Ребенок-Дева всегда вдумчиво и серьезно относится к миру и жизни, в нем определенно есть задатки философа.

Дети, рожденные под знаком Зодиака Дева, всегда будут по-хорошему ошеломлять своих родителей. Кажется, что с маленьким ребенком много хлопот, что ему нужно все объяснять. С детьми-Девами все иначе.
И взрослым детям нужна помощь!

Как ужиться со свекровью: и взрослым детям нужна помощь!

Дети и родители

Родители должны помогать своим детям! Я лично так считаю, потому что, если ждать, когда у молодых людей наступит достаток, и они смогут купить свое жилье, так жениться уже поздно будет, останется только пенсию дожидаться! И еще, жить вместе с молодыми, это даже если не хочешь, а друг другу все равно жизнь испортить можно.
Детский гороскоп: как воспитывать ребенка-Близнецы?

Детский гороскоп: как воспитывать ребенка-Близнецы?

Родители, которым судьба подарила ребенка-Близнецы, просто обязаны быть счастливы. Это крайне позитивный и умный ребенок, который всегда будет вас радовать.

Знак Зодиака Близнецы говорит сам за себя – нрав таких детей крайне неспокоен: сейчас они счастливы, а через пять минут впадают в меланхолию. Это минус, потому что всегда нужно «ловить» их настроение и стараться не придираться, если вдруг ваш ребенок-Близнец покажется вам без причины печальным.
Детский гороскоп: как воспитывать ребенка-Стрельца?

Детский гороскоп: как воспитывать ребенка-Стрельца?

Дети-Стрельцы всегда будут наполнять ваш дом светом, теплом, радостью и оптимизмом.

Не стремитесь переучивать Стрельца, лучше будьте для него поддержкой и понимающим человеком, тогда вы навсегда станете не только его родителем, но и самым лучшим другом. Эти личности умеют любить, дорожить людьми и ценить хорошее отношение к себе. Они замечательные дети, и остаются ими даже во взрослой жизни.
Близорукость у детей: причины, лечение, профилактика

Близорукость у детей: причины, лечение, профилактика

Близорукость, или миопия, у ребенка: как вовремя распознать проблему?

Дети не могут самостоятельно оценить степень ухудшения собственного зрения. Поэтому родители обязаны владеть информацией о том, как не допустить развитие детской близорукости, какие симптомы говорят о проблеме и как с этим справиться.
Развод и дети: как принимают развод дети, и что должны делать родители

Развод и дети: как принимают развод дети, и что должны делать родители

Развод – это сильнейший стресс не только для взрослых, но и для детей

В разном возрасте дети по-разному реагируют на то, что папа и мама будут жить не вместе, как раньше, а порознь. Возможно любое проявление чувств: от полной замкнутости до истерик и скандалов. Как дети воспринимают изменения в семье, и что нужно делать родителям, чтобы свести к минимуму негативное влияние развода на ребенка?
Дети и родители или жертвы и «вампиры»

Дети и родители или жертвы и «вампиры»

Отношения детей и родителей

Про энергетических вампиров уже много сказано, даже полезные советы имеются, как избежать общения с ними, как не позволить собой манипулировать, уберечься от стрессов и испорченного настроения. Но что делать детям, если вампирами являются родители?



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2017 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550 Карта сайта