Главная >>  Журнал >>  Семья >>  Свекровь и теща

Неужели нет выхода?!

Молодая семья и родители: как наладить нормальные отношения?
Молодая семья и родители: как наладить нормальные отношения?

Помните, в старом фильме «Берегись автомобиля» герой Миронова говорит: «Жениться надо на сироте!» В кино это смешно, а вот когда в жизни невольно такое приходит в голову, то тут не до смеха.

Пока мы со своим мужем просто встречались, все было хорошо: я и его родителям нравилась, и мои тоже были довольны. А вот когда поженились, началось. Хотя свадьбу две семьи дружно играли, вроде бы и радовались.

Молодая семья и родители: как наладить нормальные отношения?

Теперь свекрови я ничем угодить не могу: все делаю не так, во всем виновата. Но, самая главная моя «вина», что сын им теперь все деньги не отдает и не слушается, как раньше. Свекровь приходит к нам домой (мы живем отдельно в моей квартире, которая осталась мне после смерти бабушки), как к себе домой, лазит по всем шкафам, берет без разрешения все, что ей вздумается. Может даже мои вещи взять для своей дочери.

Муж в ответ на мои претензии отмалчивается. А теперь я заметила, что он стал туда тайком деньги давать – это плюс к тому, что мы и так материально им помогаем. Когда я возмутилась, он стал говорить, что это его родители, и он должен помогать. А в ответ на мой вопрос, почему мы тогда не помогаем моим родителям, ведь их материальное положение не лучше, он предлагает и им тоже давать деньги. И еще говорит, что надеется, что его мать поутихнет и не будет мне нервы мотать. Муж – добрый по натуре человек, действительно хочет, чтобы все без конфликтов было. Он мучится от всех этих сцен. Но если мы так будем помогать родителям, то нам самим придется помощь просить, потому что на жизнь ничего не останется.

Молодая семья и родители: как наладить нормальные отношения?

Вы не подумайте, я не жадная – мне денег не жалко. Но нужно же здраво рассудить: и его родители, и мои работают. Их доходы примерно такие, как и наши, а расходов намного меньше, потому что им не нужно уже покупать кучу вещей, которые за жизнь куплены, а нам практически с нуля начинать.

А если мы решимся на ребенка, то нужно какое-то количество денег и подкопить, пока я работать не смогу. Но этого никто понимать не хочет. А когда я однажды вслух сказала о ребенке, тут и мамочка моя, и свекровь в голос завопили, что, мол, какие дети?! Нищету плодить?! А говорят, что все матери мечтают о внуках!

Понятно, что моим родителям такое положение дел не нравится. Мама тоже стала приходить к нам чаще, стараясь, чтобы попасть со свекровью в одно время. И не мне помочь, а с ней поругаться. Теперь ей мой муж не нравится, она постоянно мне про него гадости говорит, намекает, что он мне изменяет и ни одной юбки не пропускает, и что вообще, мой брак – ошибка, и нужно ее исправлять.

Молодая семья и родители: как наладить нормальные отношения?

А я люблю своего мужа! И не собираюсь исправлять «ошибку». Но мать капает на уши с одной стороны, свекровь достает с другой, и я ловлю себя на том, что до замужества мне жилось куда лучше, чем сейчас. И еще, хотя я и доверяю своему мужу, но все же что-то внутри от всех этих разговоров напрягается. Муж – очень общительный, хорошо ладит с людьми, у него много друзей, и среди них есть женщины тоже, еще со студенческих пор. Я когда-то воспринимала все это спокойно, а сейчас поймала себя на том, что начинаю ревновать и присматриваться - вдруг и правда, изменяет?!

Я не понимаю, зачем они, родители, так хотят нас развести? Им что, лучше будет, если мы по домам разойдемся и одинокими останемся? Понятно, материально станет лучше. Его мать так и говорит, что хочет пожить, ни в чем себе не отказывая, и единственный сын должен обеспечить ей такую жизнь. Но ведь родители должны же и о счастье детей подумать тоже!

Молодая семья и родители: как наладить нормальные отношения?

Мы с мужем любим друг друга и поженились по любви. Если бы к нам не приставали родители, мы бы никогда не ссорились, потому что все ссоры дома только из-за них происходят. Получается, что нужно рассориться совсем с родителями и не общаться? Но, если у мужа есть еще сестра, то я у своих родителей одна. Как можно их совсем оставить? А разговоров и просьб не вмешиваться в нашу жизнь они не понимают, обижаются и говорят, что хотят лучше для меня же. Свекровь так вообще говорит, что она сына для себя рожала, чтобы опора в старости была, а я его пришла и отняла.

Ну почему родители убеждены, что знают, как лучше для нас? Почему они считают, что имею право руководить жизнью взрослых детей, давать им указание и формировать даже семейный бюджет. И неужели это нормально – считать, что детей для себя рожают?

Я не знаю, как выбраться из всего этого, что делать. И очень боюсь, что нас, в конце концов, разведут «любящие родители». Неужели нет выхода?

Я.Ч
г. Санкт-Петербург
  взаимопонимание детей и родителей   отношения со свекровью   отношения с родителями   семейные отношения   муж жена проблемы отношений   взрослые дети      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий 8

Коментарии

Елена Т. Родители (чаще мамы) вмешиваются в жизнь взрослых детей с желанием "все исправить" от того, что в их собственной семейной жизни они не счастливы. Вот и делают мамули "перенос" на семьи детей. Только детям это не надо. Все семьи разные. Если хватает сил жить своим умом, то все будет хорошо. Я сама в такой ситуации. Пришлось один раз, при мамином очередном "поливании грязью" моего мужа, сказать ей, что я все равно не разведусь и выбирать между ним и родителями не буду. К слову, мужа моего упрекнуть не в чем - по хозяйству помогает, еду сам готовит, меня не дожидается, везде всегда и во всем мы вместе. Так мама моя все равно нашла в нем "изъян" - он меня на людях не целует, не обнимает, ласково не называет и... значит не любит. А мы оба просто против прилюдного выражения любви! Для этого дом есть. Детям сложно оценить родителей со стороны, как мы чужих людей оцениваем. С детства родители твердят, что желают нам добра (мне "вдалбливалось", что мама плохого не посоветует). И правда ведь, говорит мама: "Осторожно, не трогай горячий утюг! Обожжежся!", ты не слушаешь, трогаешь, обжигаешься... закрепляется последовательность - мама права! И идет каждый взрослый ребенок по жизни с этим лозунгом. Одного мы не понимаем - наши родители всего лишь люди. Со своим опытом и набором жизненных правил. Но посмотрите, привел ли родителей набор этих правил, которыми они нас пичкают, к счастливой семейной жизни? Скорее всего нет. Счастливые люди не лезут к другим, они лишь дают совет, когда их об этом просят. Моя мама очень хороший человек. Но есть в ней черта нехорошая - интриги любит плести, в дела чужие вмешиваться. И не счастлива она в браке, но это совсем не папина вина. Просто ее не научили быть счастливой. Мы с мужем это давно поняли и держим оборону вместе, на провокации не ведемся. Чего и всем в такой ситуации желаю!
Наталья Михайловское У меня была такая же ситуация: полная бесцеремонность с лазаньем по кастрюлям, шкафам, звонки по пять раз на день, вопросы типа чем ты кормишь моего сына и при всём этом полное отсутствие хоть какой-то помощи даже после рождения детей. Даже не верила раньше, что такие свекрови бывают. При этом всегда старалась уважать её как мать моего мужа. Почему-то это воспринималось как слабость с моей стороны. Даже после её смерти муж остался маминым сыном и сравнивает меня с ней. Стараюсь просто помнить о том, за что я его полюбила и ценить всё то хорошее, что есть в нашей жизни. Мать моего мужа подарила мне бесценный пример того, какой свекровью мне не надо быть. Сейчас я даже жалею её: несчастную женщину, для которой сын был единственной отдушиной в жизни. Теперь стараюсь использовать в жизни принцип Православной Церкви"Не вы терпите, Вас терпят". Знаете, помогает.
Тамара Ташкент А его мать тоже няньчила своих родителей и замуж не выходила? Или она эгоистка с детства? У моей дочери аналогичный случай, только ребенок уже есть. Так теперь выясняется, что он ее захомутал побыстрее, с ребенком никуда не денется, чтоб маме угодить. Мама хочет командовать, чтоб ее слушались и угождали. В результате дочь с внуком живет у меня, он приходит через день (гостевой брак) с деньгами и подарками, свекровь приходит с деньгами к внуку раз в месяц. Ее угощаем, чем можем и выслушиваем, как она считает надо жить правильно. Дочь на грани развода, потому что стала замечать некоторую черствость, несамостоятельность в его характере, сходство с матерью во взглядах на семейную жизнь, где главное - ему должно быть хорошо, а ему хорошо, когда маме хорошо. Маме хорошо, когда она в центре внимания, когда ее уважают и выслушивают. Мы это ей раз в месяц устраиваем и у меня с ней отношения хорошие, можем и порассуждать за жизнь, надеюсь она и поумнеет, если долго жить будет, но моразм подстерегает уже.
кобра Крайгород Муж должен поговорить со своей матерью. Не поймет - ограничьте ее приходы в дом, смените замки, номер телефона, забывайте отдать новые ключи, не открывайте двери. не поможет - уезжайте. но подумайте - если муж тряпка здесь, сможет ли он далеко от мамы стать МУЖЧИНОЙ?Если он сейчас не решает вопросы, сможет ли он в дальнейшем стать вам опорой?
алина Крайгород Я согласна с Мариной. Переезд - это спасение. Иначе брак распадется.
Марина Крайгород Мой совет - собирайте свои вещи, продавайте квартиру, и едьте в другой город, и желательно подальше - км этак за 1000. Так и родители доставать не будут, и личная жизнь появится. На все вопросы по поводу переезда можно сказать - работу предложили или еще что-то. А так жить нельзя - добром так ваш брак не кончится. Понятно, тяжело начинать на новом месте, но пока нет детей - это самый лучший вариант, потому что потом они и ребенка вам воспитать не дадут спокойно.
Наталья Крайгород Нет, здесь однозначно надо принимать жесткое решение! Ведь на карту поставлен ваш брак, родители есть родители, их жалко и охота им помочь, но с другой то стороны, они прожили свою жизнь в полноценной семье, проводили вечера с любимым мужем и любимой женой, то есть получается, они имели и имеют право на счастливую личную жизнь, а дети, значит, рождены для себя и не имеют никаких прав??? Эгоизм чистой воды! И этот эгоизм надо пресечь, и помощь приостановить и в дом их не пускать, а уж причин на это кучу можно найти...Иначе, они добьются своего...и вы свои вечера будете проводить в горьком одиночестве...
Капитан Немо Крайгород А Ваш муж знает что его рожали "для себя"? Он должен найти в себе силы и ограничить приходы к вам в гости его матери, и не подпускать ее близко к своей семье. Действовать нужно спокойно, твердо и жестко. И поговорить с матерью нужно ему самому, иначе она начнет настраивать его против Вас.

Добавить Ваш комментарий


Loading...

Вам будет интересно:
В уютном доме – без семейных проблем

В уютном доме – без семейных проблем

Уютный дом

Уютный дом – мечта каждой женщины, да и мужчины, бесспорно, тоже любят уют, чистоту и порядок в доме. Каждая комната в доме имеет свое назначение и свое символическое значение тоже. Беспорядок в той или иной комнате вызывает застой или проблемы в нашей жизни.
Причина для ссор - деньги (семейные отношения)

Что делать, если причина семейных ссор - деньги

Семейные проблемы: конфликты в семье

Одной из причин семейных ссор, причем очень часто встречающихся, - это ссоры по поводу денег. Понятно, что деньги составляют неотъемлемую часть нашей жизни, делая ее удобной, комфортной, приятной. Но и семейные отношения деньги могут легко испортить или навредить.
В семье не без проблем (семейная психология)

В семье не без проблем

Психология семейных отношений

Так обидно за женщин бывает, когда читаешь рассказы про их семейную жизнь. И счастья, дескать, нет, и любви не хватает, и мужья плохие, и все вокруг виноваты. Но ведь в семье никогда не бывает, чтобы все гладко и без проблем.
Семейный бюджет семьи

Семейный бюджет в семье: статьи и виды семейного бюджета

Как распланировать семейный бюджет и что важно учесть

Как ни странно, но правильное планирование семейного бюджета во многом определяет семейные отношения, формирует ответственность мужа и жены и устраняет большинство причин для семейных конфликтов. Специалисты по семейным отношениям отмечают, что ссоры из-за денег в молодых семьях гораздо чаще происходят, чем, кажется на первый взгляд.
Проблемы медового месяца (семейные отношения)

Проблемы медового месяца

Психология семейных отношений

Говоря, мол, выйти замуж – не напасть, замужем бы не пропасть! И часто случается так, что простая народная мудрость оказывается настолько верной, что брак, не просуществовав и года, разваливается совершенно. Причем, проблемы начинаются с самых первых дней.
Муж, жена и домашние дела (семейные отношения)

Муж, жена и домашние дела

Семейные проблемы

Проблема, которая никогда, наверное, не решится – это нежелание мужей помогать женам в домашней работе. Сколько об этом ни говори, все равно все остается на своих местах – женщины устают, злятся, а мужчины искренне не понимают, как можно заниматься бабьим делом.
Что лежит в основе семейного счастья?

Что лежит в основе семейного счастья?

Семейные отношения

Зачем люди семьи создают? Как-то принято вслух говорить, что ради любви, а на самом деле причин столько, что и перечислить трудно: например, чтобы поправить материальное положение, решить какие-то вопросы и проблемы. Женятся, замуж выходят и для детей, и, желая все разделить пополам, например, жизненные ценности.
Раздельный семейный бюджет – плюсы и минусы

Раздельный семейный бюджет – плюсы и минусы

Семейный бюджет

Как только люди принимают решение жить вместе, они начинают задумываться и о семейном бюджете. И какой вариант им покажется оптимальным, это неважно. Главное, чтобы и муж, и жена были согласны с выбранным ими способом распределять и тратить семейные деньги.
Злополучные пельмени, или кормть ли мужа деликатесами

Злополучные пельмени, или кормть ли мужа деликатесами

Семейные проблемы: конфликты в семье

Семейный скандал в доме моей приятельницы разгорелся не на шутку. Причем, начинал он зреть еще в разгар семейного праздника, хотя гости ничего не заметили. Причем, причина, при ближайшем рассмотрении, показалась несерьезной, а дело чуть ли не до развода дошло.
Будни семейной жизни (психология семьи)

Будни семейной жизни

Семейные отношения

Стаж моей семейной жизни пока еще небольшой – один год и два месяца, но я уже со столькими проблемами столкнулась, что не знаю, как быть дальше. Когда я замуж выходила, все казалось простым и ясным: мы любим друг друга, и поэтому все у нас будет сказочно хорошо.
«Принцип опоссума» в семейной жизни

«Принцип опоссума» в семейной жизни

Проблемы семьи

Таким образом, следуя словам Валерия Красовского: «Из семейных сцен складывается спектакль жизни», в наших силах сделать этот спектакль счастливым и полным или же пасмурным и грустным.
Муж, жена и семейный бюджет (семейная психология)

Муж, жена и семейный бюджет

Проблемы в семейных отношениях

Слишком многое меняется в нашей жизни с течением времени. Кризисы, обрушивающиеся на нас с печальной периодичностью, не только создают множество проблем, требующих разрешения, но и испытывают людей на прочность, выявляя характер, умение собраться, принять верное решение, выстоять в трудную минуту.



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550