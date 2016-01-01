Неужели нет выхода?!

Елена Т. Родители (чаще мамы) вмешиваются в жизнь взрослых детей с желанием "все исправить" от того, что в их собственной семейной жизни они не счастливы. Вот и делают мамули "перенос" на семьи детей. Только детям это не надо. Все семьи разные. Если хватает сил жить своим умом, то все будет хорошо. Я сама в такой ситуации. Пришлось один раз, при мамином очередном "поливании грязью" моего мужа, сказать ей, что я все равно не разведусь и выбирать между ним и родителями не буду. К слову, мужа моего упрекнуть не в чем - по хозяйству помогает, еду сам готовит, меня не дожидается, везде всегда и во всем мы вместе. Так мама моя все равно нашла в нем "изъян" - он меня на людях не целует, не обнимает, ласково не называет и... значит не любит. А мы оба просто против прилюдного выражения любви! Для этого дом есть. Детям сложно оценить родителей со стороны, как мы чужих людей оцениваем. С детства родители твердят, что желают нам добра (мне "вдалбливалось", что мама плохого не посоветует). И правда ведь, говорит мама: "Осторожно, не трогай горячий утюг! Обожжежся!", ты не слушаешь, трогаешь, обжигаешься... закрепляется последовательность - мама права! И идет каждый взрослый ребенок по жизни с этим лозунгом. Одного мы не понимаем - наши родители всего лишь люди. Со своим опытом и набором жизненных правил. Но посмотрите, привел ли родителей набор этих правил, которыми они нас пичкают, к счастливой семейной жизни? Скорее всего нет. Счастливые люди не лезут к другим, они лишь дают совет, когда их об этом просят. Моя мама очень хороший человек. Но есть в ней черта нехорошая - интриги любит плести, в дела чужие вмешиваться. И не счастлива она в браке, но это совсем не папина вина. Просто ее не научили быть счастливой. Мы с мужем это давно поняли и держим оборону вместе, на провокации не ведемся. Чего и всем в такой ситуации желаю!

Наталья Михайловское У меня была такая же ситуация: полная бесцеремонность с лазаньем по кастрюлям, шкафам, звонки по пять раз на день, вопросы типа чем ты кормишь моего сына и при всём этом полное отсутствие хоть какой-то помощи даже после рождения детей. Даже не верила раньше, что такие свекрови бывают. При этом всегда старалась уважать её как мать моего мужа. Почему-то это воспринималось как слабость с моей стороны. Даже после её смерти муж остался маминым сыном и сравнивает меня с ней. Стараюсь просто помнить о том, за что я его полюбила и ценить всё то хорошее, что есть в нашей жизни. Мать моего мужа подарила мне бесценный пример того, какой свекровью мне не надо быть. Сейчас я даже жалею её: несчастную женщину, для которой сын был единственной отдушиной в жизни. Теперь стараюсь использовать в жизни принцип Православной Церкви"Не вы терпите, Вас терпят". Знаете, помогает.

Тамара Ташкент А его мать тоже няньчила своих родителей и замуж не выходила? Или она эгоистка с детства? У моей дочери аналогичный случай, только ребенок уже есть. Так теперь выясняется, что он ее захомутал побыстрее, с ребенком никуда не денется, чтоб маме угодить. Мама хочет командовать, чтоб ее слушались и угождали. В результате дочь с внуком живет у меня, он приходит через день (гостевой брак) с деньгами и подарками, свекровь приходит с деньгами к внуку раз в месяц. Ее угощаем, чем можем и выслушиваем, как она считает надо жить правильно. Дочь на грани развода, потому что стала замечать некоторую черствость, несамостоятельность в его характере, сходство с матерью во взглядах на семейную жизнь, где главное - ему должно быть хорошо, а ему хорошо, когда маме хорошо. Маме хорошо, когда она в центре внимания, когда ее уважают и выслушивают. Мы это ей раз в месяц устраиваем и у меня с ней отношения хорошие, можем и порассуждать за жизнь, надеюсь она и поумнеет, если долго жить будет, но моразм подстерегает уже.

кобра Крайгород Муж должен поговорить со своей матерью. Не поймет - ограничьте ее приходы в дом, смените замки, номер телефона, забывайте отдать новые ключи, не открывайте двери. не поможет - уезжайте. но подумайте - если муж тряпка здесь, сможет ли он далеко от мамы стать МУЖЧИНОЙ?Если он сейчас не решает вопросы, сможет ли он в дальнейшем стать вам опорой?

алина Крайгород Я согласна с Мариной. Переезд - это спасение. Иначе брак распадется.

Марина Крайгород Мой совет - собирайте свои вещи, продавайте квартиру, и едьте в другой город, и желательно подальше - км этак за 1000. Так и родители доставать не будут, и личная жизнь появится. На все вопросы по поводу переезда можно сказать - работу предложили или еще что-то. А так жить нельзя - добром так ваш брак не кончится. Понятно, тяжело начинать на новом месте, но пока нет детей - это самый лучший вариант, потому что потом они и ребенка вам воспитать не дадут спокойно.

Наталья Крайгород Нет, здесь однозначно надо принимать жесткое решение! Ведь на карту поставлен ваш брак, родители есть родители, их жалко и охота им помочь, но с другой то стороны, они прожили свою жизнь в полноценной семье, проводили вечера с любимым мужем и любимой женой, то есть получается, они имели и имеют право на счастливую личную жизнь, а дети, значит, рождены для себя и не имеют никаких прав??? Эгоизм чистой воды! И этот эгоизм надо пресечь, и помощь приостановить и в дом их не пускать, а уж причин на это кучу можно найти...Иначе, они добьются своего...и вы свои вечера будете проводить в горьком одиночестве...