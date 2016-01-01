Неужели нет выхода?!

Помните, в старом фильме «Берегись автомобиля» герой Миронова говорит: «Жениться надо на сироте!» В кино это смешно, а вот когда в жизни невольно такое приходит в голову, то тут не до смеха.
Пока мы со своим мужем просто встречались, все было хорошо: я и его родителям нравилась, и мои тоже были довольны. А вот когда поженились, началось. Хотя свадьбу две семьи дружно играли, вроде бы и радовались.
Теперь свекрови я ничем угодить не могу: все делаю не так, во всем виновата. Но, самая главная моя «вина», что сын им теперь все деньги не отдает и не слушается, как раньше. Свекровь приходит к нам домой (мы живем отдельно в моей квартире, которая осталась мне после смерти бабушки), как к себе домой, лазит по всем шкафам, берет без разрешения все, что ей вздумается. Может даже мои вещи взять для своей дочери.
Муж в ответ на мои претензии отмалчивается. А теперь я заметила, что он стал туда тайком деньги давать – это плюс к тому, что мы и так материально им помогаем. Когда я возмутилась, он стал говорить, что это его родители, и он должен помогать. А в ответ на мой вопрос, почему мы тогда не помогаем моим родителям, ведь их материальное положение не лучше, он предлагает и им тоже давать деньги. И еще говорит, что надеется, что его мать поутихнет и не будет мне нервы мотать. Муж – добрый по натуре человек, действительно хочет, чтобы все без конфликтов было. Он мучится от всех этих сцен. Но если мы так будем помогать родителям, то нам самим придется помощь просить, потому что на жизнь ничего не останется.
Вы не подумайте, я не жадная – мне денег не жалко. Но нужно же здраво рассудить: и его родители, и мои работают. Их доходы примерно такие, как и наши, а расходов намного меньше, потому что им не нужно уже покупать кучу вещей, которые за жизнь куплены, а нам практически с нуля начинать.
А если мы решимся на ребенка, то нужно какое-то количество денег и подкопить, пока я работать не смогу. Но этого никто понимать не хочет. А когда я однажды вслух сказала о ребенке, тут и мамочка моя, и свекровь в голос завопили, что, мол, какие дети?! Нищету плодить?! А говорят, что все матери мечтают о внуках!
Понятно, что моим родителям такое положение дел не нравится. Мама тоже стала приходить к нам чаще, стараясь, чтобы попасть со свекровью в одно время. И не мне помочь, а с ней поругаться. Теперь ей мой муж не нравится, она постоянно мне про него гадости говорит, намекает, что он мне изменяет и ни одной юбки не пропускает, и что вообще, мой брак – ошибка, и нужно ее исправлять.
А я люблю своего мужа! И не собираюсь исправлять «ошибку». Но мать капает на уши с одной стороны, свекровь достает с другой, и я ловлю себя на том, что до замужества мне жилось куда лучше, чем сейчас. И еще, хотя я и доверяю своему мужу, но все же что-то внутри от всех этих разговоров напрягается. Муж – очень общительный, хорошо ладит с людьми, у него много друзей, и среди них есть женщины тоже, еще со студенческих пор. Я когда-то воспринимала все это спокойно, а сейчас поймала себя на том, что начинаю ревновать и присматриваться - вдруг и правда, изменяет?!
Я не понимаю, зачем они, родители, так хотят нас развести? Им что, лучше будет, если мы по домам разойдемся и одинокими останемся? Понятно, материально станет лучше. Его мать так и говорит, что хочет пожить, ни в чем себе не отказывая, и единственный сын должен обеспечить ей такую жизнь. Но ведь родители должны же и о счастье детей подумать тоже!
Мы с мужем любим друг друга и поженились по любви. Если бы к нам не приставали родители, мы бы никогда не ссорились, потому что все ссоры дома только из-за них происходят. Получается, что нужно рассориться совсем с родителями и не общаться? Но, если у мужа есть еще сестра, то я у своих родителей одна. Как можно их совсем оставить? А разговоров и просьб не вмешиваться в нашу жизнь они не понимают, обижаются и говорят, что хотят лучше для меня же. Свекровь так вообще говорит, что она сына для себя рожала, чтобы опора в старости была, а я его пришла и отняла.
Ну почему родители убеждены, что знают, как лучше для нас? Почему они считают, что имею право руководить жизнью взрослых детей, давать им указание и формировать даже семейный бюджет. И неужели это нормально – считать, что детей для себя рожают?
Я не знаю, как выбраться из всего этого, что делать. И очень боюсь, что нас, в конце концов, разведут «любящие родители». Неужели нет выхода?