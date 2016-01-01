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Я – хорошая теща!

Семейные отношения: теща и зять
Семейные отношения: теща и зять

Честно говоря, уже надоели все эти шуточки и анекдоты про тещ. Стало уже просто традицией какой-то – как только упомянешь про зятя, так сразу тебе какой-нибудь анекдот бородатый выдают. Неприятно быть персонажем из анекдотов, а я – теща даже два раза, то есть, у меня два зятя.

Семейные отношения: теща и зять

А написала я потому, что из своего опыта поняла: дело не в том, что ты теща, а просто с любым человеком отношения построить трудно, и одной это не под силу, особенно, если навстречу тебе не идут! А отношения тещи и зятя зависят в очень большой степени от уровня развития и воспитания обоих.

Как я уже сказала, у меня два зятя. С одним, мужем старшей дочери, у нас прекрасные отношения: мы уважаем друг друга и поддерживаем, хотя и не сразу так все сложилось. Поначалу я придиралась к нему, так как ревновала к дочери. Мне казалось, что она будет несчастна по его вине.

Прошло какое-то время, и я поняла, что самое главное то, что его выбрала моя дочь, сама. Выбрала и любит! И пока он ей нравится, не обижает, устраивает, мое дело принимать его таким, какой он есть, без критики, упреков и вмешательства в их дела.

Семейные отношения: теща и зять

А еще спустя некоторое время я увидела, что мой зять – хороший и добрый человек, семьянин, что он любит мою дочь, детей и заботится о них, а ведь это - самое главное. И еще он очень терпеливо и уважительно относится все время ко мне, не провоцирует ссоры и не обижается, если я когда какие-то замечания делаю.

Мы с ним ладим прекрасно. Как-то я даже его сторону в серьезной их ссоре взяла, дочь тогда обиделась. Но я поступила по справедливости, и зять мне был благодарен за такую объективность.

А вот с мужем младшей дочери отношения никак не складываются. Видимся мы, в основном, по праздникам. Он ко мне относится точно, как к теще из анекдотов, даже не стесняется этого. За помощью к нему можно не обращаться – у него никогда нет времени. Он даже с днем рождения может не поздравить.

Семейные отношения: теща и зять

Когда я предлагаю, чтобы они детей на дачу привезли – пусть детвора по травке побегает, он против. Дети парятся в жару в городе, с нянькой, вместо того, чтобы пожить на даче. Мое мнение он никогда не спрашивает, да я и не высказываю его, стараюсь тоже подальше держаться, хотя не вижу своей вины в том, что так все сложилось. Он меня даже никак не называет, хотя живут они с дочкой уже девятый год, только «выкает», когда уж очень нужно обратиться!

Дочь говорит, что он просто человек такой, что у него и со своими родителями такие же прохладные отношения. Конечно, это мне немного обидно, но, с другой стороны, не буду же я заниматься его воспитанием?! Он – взрослый человек, пусть живет, как умеет. Главное, чтобы моя дочь счастлива была, а я перетерплю.

Семейные отношения: теща и зять

Я очень хочу быть хорошей тещей, а не анекдотической. Но вот два разных зятя, два разных человека, и отношения разные. Так что не только в тещах дело-то! Предвзятость в отношениях играет свою роль! Не знаю, с детства, что ли, такое воспитывается, но, конечно, хотелось бы добрых отношений со всеми, ведь мы – одна семья.

Воспитание в семье закладывает отношения ребенка с другими людьми. И отношения будущего зятя с будущей тещей, и невестки со свекровью – тоже. Вот мне и думается, что не в анекдотах нужно искать суть отношений, а в воспитании – там корень зла, который мешает людям жить в мире и согласии.

Нина Сергеевна Ж.
  семейные отношения   отношения с родственниками   отношения с тещей      

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Коментарии

Виталий Крайгород Самое главное в отношениях тещи и зятя не они, а позиция жены-дочери.

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