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Операция «Теща, прощай!». Продолжение

Теща и зять: проблемы отношений
Теща и зять: проблемы отношений

Ну что можно сказать в такой ситуации? Конечно же, я начала внушать брату, что он ни в коем случае не должен отступать, и позволять теще полностью царить в его жизни. Уходить из дома – это не выход, потому что это его дом, в котором живут его жена и сын. Поэтому надо каким-то образом выселить тещу, за которой автоматически, как на поводке, уйдут тесть вместе со своим сыном.

И тогда мы вместе с братом придумали целый план, назвали его операцией «Теща, прощай!» и с энтузиазмом взялись за его реализацию.

Теща и зять: проблемы отношений

«Тещенька, живите, сколько надо!»

В воскресенье, когда вся многочисленная семья моего брата собралась за завтраком, Олег быстренько со всеми попрощался, пообещал «обалденный сюрприз», и убежал, оставив всех в недоумении. Примерно через пару часов Олег позвонил теще, и огорошил ее вопросом:

- Татьяна Ивановна, а трубы канализации вы давно меняли в квартире?

- Два года назад, во всем доме меняли, централизованно? А что, почему ты спрашиваешь?

- Да это покупатели интересуются, вопросы задают, а я и не знаю, что отвечать…

- Какие покупатели?!

- Те, которые хотят вашу квартиру купить, мы сейчас у вас здесь, осматриваем с ними все. Татьяна Ивановна, я сейчас не могу говорить, скоро придут следующие покупатели, агентство их направляет. Приеду – все расскажу.

Татьяна Ивановна за сердце схватилась, все в панике, тестю было велено немедленно ехать на квартиру, и «пресечь безобразие». Но тесть Олега уже не застал, тот сам появился перед «умирающей» тещей.

Теща и зять: проблемы отношений

- Это я вам сюрприз готовил, да вот не получилось все по-тихому…

- Олег, какой сюрприз?! Почему приходят покупатели в квартиру моих родителей?!

- Успокойся, дорогая! Я просто решил, что раз уж Татьяна Ивановна сюда переселилась, да и тесть с твоим братом тоже, то почему бы нам не продать их квартиру, и на эти деньги не купить дачу в Подмосковье. Илюшка вырастет, ему полезно будет на свежем воздухе, будем туда зимой и летом ездить.

А здесь, в двушке, мы все прекрасно разместимся. Поставим ширмочки, чтобы друг другу не мешать. Вещи из той квартиры можно все беднякам отдать, все равно там все старое. Я уже дачу присмотрел, договорился о покупке. Хорошая, двухэтажная, с камином. Как раз все деньги от квартиры уйдут на покупку. Правда, далековато, но ничего, у тестя же машина есть, и у меня есть. Ведь хорошо же я придумал, правда?

Что тут началось! Теща судорожно собирала по всей квартире все свои вещи, распихивала их по пакетам, и истошно визжала о том, что собственный зять пытается ее ограбить. Лена убежала в комнату успокаивать Илюшку, оравшего в унисон с бабкой. Брат Лены, заикаясь и сбиваясь через слово, пытался рассказать Олегу о том, что с юридической точки зрения тот не имеет права…

Теща и зять: проблемы отношений

И только Олег украдкой улыбался, понурив голову только для того, чтобы никто улыбку эту не увидел. Через полчаса тещи и след простыл. Операция «Теща, прощай!» прошла блестяще. Настолько блестяще, что с тех пор теща приезжала редко, не больше, чем на полчаса, всегда оставляла в свое отсутствие мужа дома, а с Олегом разговаривала, поджав губы. Лена, конечно, обиделась на моего брата. Но потом он ей все объяснил, рассказал правду, и она долго смеялась. Олег послал теще в подарок целый набор ниток для вязания и самоучитель по вязанию крючком и спицами – пускай осваивает основную обязанность бабушки, вяжет внуку носки и шапки. У себя дома.

Валентина Галич
  отношения с родителями   отношения с тещей   отношения с родственниками      

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