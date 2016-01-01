Операция «Теща, прощай!»

Теща и зять: проблемы отношений

Сегодня ко мне пришел мой брат прямо с утра, вид у него был совершенно несчастный, и я сразу же почувствовала, что лично для меня это не предвещает ничего хорошего. Так оно и оказалось: бесконечно вздыхая, и чуть ли не пуская слезу, мой братишка попросил меня пустить его пожить к себе. Я, конечно, люблю своего брата, и всегда готова ему помочь, но вот к такому не совсем готова. Те, кто оказывался в подобном положении, меня поймут. Отказать родному человеку – верх подлости, согласится – это значит пожертвовать своим личным пространством, своими планами на жизнь, да и вообще, всей своей личной жизнью. Никому не пожелаешь попасть в такую ситуацию.

С чего все началось? Да с того, что мой братишка женился…

«Молодая семья», и вся-вся родня

Женился Олег (так зовут моего брата) три года назад, вполне удачно, на мой взгляд, и он сам тоже так считает. Жена его только что родила, прошло всего два месяца, как у меня появился племянник, единственный продолжатель фамилии наших родителей. Но, как говорит сам Олег: «Когда я женился на Лене, то не предполагал, что вся ее семья идет «бонусом» к браку». Родственники со стороны жены оказались людьми прилипчивыми и понятия не имеющими о том, что такое «личное пространство», и почему его нельзя нарушать. Мой брат не любит сериал «Воронины», потому что ему совсем не смешно - каждая серия напоминает ему о собственных семейных проблемах. А когда так живешь в настоящей жизни, и не слышишь закадрового смеха, ситуации видятся не столь забавными.

Мама Лены – бывшая завуч с многолетним стажем. Надо ли что-то добавлять? Вы только представьте, что в вашем доме появляется «та самая» учительница, с которой у вас были просто ужасные отношения в школе, и заявляет, что теперь она будет жить с вами. Острые ощущения, не правда ли? Насколько я знаю, ее недолюбливали в школе и учителя, и ученики, и родители, и с годами ее нрав не стал лучше, как не угасло и желание поучать и командовать на каждом шагу.

«Я чувствую себя рядом с ней вечным двоечником, который опять не сделал домашнее задание, да и еще окно в коридоре разбил. Все жду, когда она родителей вызовет!» – жаловался мне брат все эти три года.

Можно было бы представить, что супруг у такой женщины будет покорным и безвольным. Однако, такого не случилось – папа Лены много лет ведет партизанскую войну против жены, по всему видно – получает от процесса удовольствие, и каждую победу запивает рюмочкой водочки, которую весьма умело прячет в разных потайных местах.

Брат у Лены тоже в наличии, и, как бывший отличник, он совершенно не приспособлен к жизни - долго не задерживается ни на одной работе, потому что «не оценивают по достоинству», как говорит его мама. А, по-моему, потому что в наши дни нет ни одного НИИ, в которых раньше пристраивали вот таких непризнанных гениев. Парню уже 35, и личной жизни у него, конечно же, нет, что его мама объясняет точно так же – нет достойных для такого красавца.

Живут родители Лены вместе с братом далековато, на машине не менее полутора часов ехать, да и то – если не будет пробок. Можно было бы и порадоваться этому, да вот только Татьяна Ивановна (так зовут тещу моего брата) нашла в этом отличный повод частенько оставаться с ночевкой у зятя, и обычно это растягивалось на несколько дней.

Внуки все меняют

И это правда. Когда родился мой племянник, Илюшка, Татьяна Иванова посчитала своим долгом оказать всяческую помощь дочери, и просто-напросто переселилась к ним, взяв с собой тапочки, халат и зубную щетку. А вместе с ними – много других вещей, мужа и сына. Вернее, последних она не то чтобы брала с собой. Просто они после работы приходили сюда ужинать, и фактически сейчас у моего брата семья выросла до шести человек. К этому он не был готов, и пришел просить меня о временном приюте. Кстати, квартира, которую оккупировали горе-родственнички, принадлежит моему брату, он сам на нее заработал.

Продолжение следует…