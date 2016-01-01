Главная >>  Журнал >>  Семья >>  Свекровь и теща

Операция «Теща, прощай!»

Теща и зять: проблемы отношений
Теща и зять: проблемы отношений

Сегодня ко мне пришел мой брат прямо с утра, вид у него был совершенно несчастный, и я сразу же почувствовала, что лично для меня это не предвещает ничего хорошего. Так оно и оказалось: бесконечно вздыхая, и чуть ли не пуская слезу, мой братишка попросил меня пустить его пожить к себе. Я, конечно, люблю своего брата, и всегда готова ему помочь, но вот к такому не совсем готова. Те, кто оказывался в подобном положении, меня поймут. Отказать родному человеку – верх подлости, согласится – это значит пожертвовать своим личным пространством, своими планами на жизнь, да и вообще, всей своей личной жизнью. Никому не пожелаешь попасть в такую ситуацию.

Теща и зять: проблемы отношений

С чего все началось? Да с того, что мой братишка женился…

«Молодая семья», и вся-вся родня

Женился Олег (так зовут моего брата) три года назад, вполне удачно, на мой взгляд, и он сам тоже так считает. Жена его только что родила, прошло всего два месяца, как у меня появился племянник, единственный продолжатель фамилии наших родителей. Но, как говорит сам Олег: «Когда я женился на Лене, то не предполагал, что вся ее семья идет «бонусом» к браку». Родственники со стороны жены оказались людьми прилипчивыми и понятия не имеющими о том, что такое «личное пространство», и почему его нельзя нарушать. Мой брат не любит сериал «Воронины», потому что ему совсем не смешно - каждая серия напоминает ему о собственных семейных проблемах. А когда так живешь в настоящей жизни, и не слышишь закадрового смеха, ситуации видятся не столь забавными.

Мама Лены – бывшая завуч с многолетним стажем. Надо ли что-то добавлять? Вы только представьте, что в вашем доме появляется «та самая» учительница, с которой у вас были просто ужасные отношения в школе, и заявляет, что теперь она будет жить с вами. Острые ощущения, не правда ли? Насколько я знаю, ее недолюбливали в школе и учителя, и ученики, и родители, и с годами ее нрав не стал лучше, как не угасло и желание поучать и командовать на каждом шагу.

«Я чувствую себя рядом с ней вечным двоечником, который опять не сделал домашнее задание, да и еще окно в коридоре разбил. Все жду, когда она родителей вызовет!» – жаловался мне брат все эти три года.

Теща и зять: проблемы отношений

Можно было бы представить, что супруг у такой женщины будет покорным и безвольным. Однако, такого не случилось – папа Лены много лет ведет партизанскую войну против жены, по всему видно – получает от процесса удовольствие, и каждую победу запивает рюмочкой водочки, которую весьма умело прячет в разных потайных местах.

Брат у Лены тоже в наличии, и, как бывший отличник, он совершенно не приспособлен к жизни - долго не задерживается ни на одной работе, потому что «не оценивают по достоинству», как говорит его мама. А, по-моему, потому что в наши дни нет ни одного НИИ, в которых раньше пристраивали вот таких непризнанных гениев. Парню уже 35, и личной жизни у него, конечно же, нет, что его мама объясняет точно так же – нет достойных для такого красавца.

Живут родители Лены вместе с братом далековато, на машине не менее полутора часов ехать, да и то – если не будет пробок. Можно было бы и порадоваться этому, да вот только Татьяна Ивановна (так зовут тещу моего брата) нашла в этом отличный повод частенько оставаться с ночевкой у зятя, и обычно это растягивалось на несколько дней.

Теща и зять: проблемы отношений

Внуки все меняют

И это правда. Когда родился мой племянник, Илюшка, Татьяна Иванова посчитала своим долгом оказать всяческую помощь дочери, и просто-напросто переселилась к ним, взяв с собой тапочки, халат и зубную щетку. А вместе с ними – много других вещей, мужа и сына. Вернее, последних она не то чтобы брала с собой. Просто они после работы приходили сюда ужинать, и фактически сейчас у моего брата семья выросла до шести человек. К этому он не был готов, и пришел просить меня о временном приюте. Кстати, квартира, которую оккупировали горе-родственнички, принадлежит моему брату, он сам на нее заработал.

Продолжение следует…

Валентина Галич
  отношения с тещей   отношения с родственниками   отношения с родителями      

  Следующие статьи из этого раздела

  Читать или оставить коментарий

Коментарии

Добавить Ваш комментарий


Вам будет интересно:
Теща и зять: вечная война? (семейные отношения)

Теща и зять: вечная война?

Семейные проблемы: отношения тещи и зятя

Живут два взрослых, культурных, образованных, воспитанных человека, и в неадекватном отношении к другим людям замечены не были, то есть вполне умеют строить свои отношения с другими людьми. Но как только они переходят в новое качество, становятся тещей и зятем, как что-то случается, и в лучшем случае их отношения – холодная неприязнь.
Зять и теща (как не стать тещей из анекдотов)

Зять и теща: как не стать тещей из анекдотов

Семейные проблемы: отношения тещи и зятя

Сколько анекдотов про тещу рассказывается, и во всех теща явно персона вздорная, придирчивая, злая, капризная и изо всех сил старающаяся отравить жизнь зятю, да и дочери заодно. И каждая реальная теща категорически не согласна с такой оценкой себя и своего участия в жизни молодой семьи – дочери и зятя.
Почему не складываются отношения тещи и зятя? Есть ли надежда, что отношения между зятем и тещей наладятся? Как не обмануть ожидания тещи?

Я плохая теща!

Две главные причины, по которым теща не любит своего зятя.

Теща убеждена, что, если мужчина в самом начале отношений дарит женщине на день рождения зубную щетку и одну розу, то через год после свадьбы он не будет дарить ничего, а, когда она выйдет в декрет, начнет попрекать хлебом, который он покупает на свои деньги.
Трудно быть тещей (психология отношений)

Трудно быть тещей

Психология отношений

Очень часто счастье молодой семьи зависит от мудрости и деликатности тещи. Непросто быть тещей, а уж хорошей тещей – тем более, Но вы уж постарайтесь – ради счастья своего ребенка!
Как избавиться от тещи?

Как избавиться от тещи?

Начинаю опасаться, что, выбирая между мной и своей мамочкой, жена отдаст предпочтение ей!

Как избавиться от тещи? Нет, я ничего криминального не имею в виду! В каком-то смысле, моя теща – вполне приличный человек и много нам помогает. Но ее участие в наших семейных делах настолько всеобъемлющее, что мы с женой вдвоем только в спальне. Да и то, мне иногда и там мерещится призрак тещи, дающей указания.
Я – хорошая теща! (письмо в редакцию)

Я – хорошая теща! (письмо в редакцию)

Семейные нотношения: теща и зять

Честно говоря, уже надоели все эти шуточки и анекдоты про тещ. Стало уже просто традицией какой-то – как только упомянешь про зятя, так сразу тебе какой-нибудь анекдот бородатый выдают. Неприятно быть персонажем из анекдотов, а я – теща даже два раза, то есть, у меня два зятя.
Суперская тёща! Как стать хорошей тещей

Суперская тёща!

Как стать хорошей тещей?

На каждом сайте анекдотов можно найти целый раздел про тёщу. О ней рассказывают такие истории, что складывается ощущение, будто корень мирового зла уже давно найден. И имя этого зла – тёща. Хитрая, глупая, злонамеренная, критичная, идеально вписывается в образ бабы Яги.
Про хорошую тещу (психология общения)

Про хорошую тещу

Семейная психология: отношения тещи и зятя

Чего уж скрывать, редко встретишь зятя, который бы любил свою тещу, а я вот уважаю! У меня с тещей за всю мою женатую жизнь ни одного конфликта и трения не было. Так что из всех правил исключения бывают.
Зять - альфонс, и как с ним бороться

Зять - альфонс, и как с ним бороться

Практическое руководство для тещи

То, что очевидно для зрелой опытной женщины, не является фактом для девушки молодой и глупой – это мы, мамы со стажем, знаем хорошо. И так же знаем, какой ценой добывается опыт, особенно в отношении мужчин. Здесь вообще можно довести себя до полного саморазрушения.
Свекровь и теща – это мамы

Свекровь и теща – это мамы

Семейные отношения

Свекровь и теща, прежде всего, мамы, любовь которых к своим детям безгранична. И очень важно для молодой семьи установить добрые отношения с мамами своих половинок. Не всегда это просто, но, если вам удалось, то ваша семья будет жить благополучно и счастливо.
Как стать хорошей тещей или про материнскую ревность? (семейная психология)

Как стать хорошей тещей или про материнскую ревность?

Семейные отношения: теща и зять

Ревность людская многогранна и многолика. Мы ревнуем, нас ревнуют, хотя каждый из нас точно знает, что ревность способна отравить жизнь, и ревнивцу, и объекту ревности. Чаще всего приходится говорить о ревности, подразумевая отношения между мужчиной и женщиной, но насколько же шире и необъятнее поле деятельности настоящей ревности.
Ваша любимая теща!

Ваша любимая теща!

Семейные отношения

Сколько анекдотов про тещу существует - не сосчитать, а вот про свекровей нет совсем. Я и задумалась - почему? И сразу в голову слова Вассы Железновой пришли: "Свекровь - всех пьет кровь!" Ну, это все шутки, а если серьезно? Давайте поговорим об этом?



Информация

Журнал

Кулинария

Здоровье

Диеты

Красота

© 2006-2016 Интернет портал “Записки Дикой Хозяйки”.
Все права защищены. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32550