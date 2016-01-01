Обмануть или сказать правду?

Психология общения

Тяжело, обидно, неприятно, больно, когда тебя обманывают - с этим вряд ли кто-то поспорит. Только вот вопрос – можно ли прожить и всегда говорить одну только правду? Если вы не пробовали, то и не пытайтесь, иначе ваша жизнь превратится в ад, а отношения с родными, близкими и коллегами будут безнадежно испорчены.

Правда способна испортить жизнь не меньше, чем ложь. Примеров можно привести множество: от похвалы внешнему виду своей подруги, хотя в глубине души вы искренне считаете, что нужно одеваться и краситься по-другому, от восхищения кулинарными способностями своего мужа, хотя приготовленный им обед вы съели с трудом, до молчания и невмешательства в семейные дела, при виде мужа вашей лучшей подруги с другой женщиной.

Правда – страшное оружие в руках человека неумного, бестактного, недоброго. Едко высмеять во всеуслышание недостатки другого человека, да еще с деланным удивлением сказать: «Это же правда!», самый короткий путь для приобретения нового врага. Раскрыть глаза подруге на романы ее мужа – почти наверняка означает разрушенную чужую семью. Высказать все, что ты думаешь, в глаза начальству, - потерянная работа или прерванная карьера.

Что же получается, лучше врать, обманывать всех и всегда? Но это другая крайность! К пойманному на обмане человеку теряется доверие. Умение преподнести правду так, чтобы не ранить, не обескуражить, не уничтожить собеседника – не такое уж сложное искусство, чтобы умный человек не смог им овладеть.

У каждого из нас есть и достоинства, и, естественно, недостатки. Вы искренне хотите, чтобы ваша подруга на важном для нее свидании была красивой, эффектной и понравилась мужчине, в которого она влюблена. Но сказать ей о том, что она выбрала нелепый наряд и выглядит ужасно, можно по-разному. Самое простое – это вот так прямо правду и выпалить. Подруга в слезах, свидание отменяется, вы поссорились.

Но поставьте себя не ее место. И так уверенности в себе не хватает, нужна поддержка, а тут такое услышать. А ведь желаемого результата можно добиться и другим путем, например, похвалив достоинства ее фигуры, которые, несомненно, имеются, прическу, макияж – при желании всегда можно найти, за что похвалить. И сказать, что наряд, конечно эффектный, но вряд ли подойдет к данному случаю – и предложить другие варианты. Если подруга прислушивается к вашему мнению (а это так, иначе она бы им не интересовалась), то вы вместе подберете ту одежду, в которой она будет выглядеть лучше всего.

Таких, на первый взгляд, мелочей в нашей жизни много. Ваш молодой коллега не справился с заданием? Можно, конечно, разгромить его работу в пух и прах, и это будет чистая правда. Но неужели в ней нет ни одного положительного момента? А, чувствуя поддержку опытных коллег, и молодой специалист быстрее наберется опыта, да еще будет вам благодарен.

Есть и еще один момент: а если вы ошибаетесь? Если вас ввели в заблуждение, а вы выдаете эту информацию, как истинную правду? В таких ситуациях уже бесполезно ссылаться на источники (которые, к тому же, иногда просто нельзя обнародовать). Получается, что, желая сказать правду, вы обманули невольно, будучи обманутой сами, но ответственность при этом, лежит на вас.

Очень много зависит от тона, каким вы доносите правду до слушателя. Одной интонацией, бывает, можно уничтожить человека, его репутацию. А если подобным тоном вы обнародуете тщательно скрываемые, но правдивые подробности его жизни, то даже окружающие задумаются – что вы за человек?!

«Правда глаза колет?» - такой вопрос частенько ехидным тоном задают правдолюбы, вернее, правдорубы. В знакомой семье не прекращаются скандалы с тех пор, как подруга «раскрыла глаза» жене, что ее муж часто ходит в кафе с молодой и красивой сотрудницей. Подруга оправдывалась: «Ведь я правду сказала!». А жена кричала ей: «А ты меня спросила, нужна мне эта правда? Я же теперь покой потеряла!»

Чтобы говорить правду и услышать ее, нужно быть готовой это сделать, чтобы потом справиться с услышанным. Задавая вопросы, не ждем ли мы одобрения, подкрепления уверенности в себе, в своей правоте? А ведь может случиться, что услышим совсем обратное. Действительно, что делать с услышанной правдой, если вы оказались к ней не готовы? Плакать ночами в подушку, ссориться с близкими людьми, обижаться на весь мир? Может быть, лучше не задавать вопросы, если вы еще не готовы услышать ответ?

Человеческие отношения – это самое ценное, что у нас есть! Для сохранения доверительности, теплоты, доброжелательности в общении с родными и близкими нужно прилагать много сил. А бравировать собственной правдивостью, не задумываясь, что творят твои слова, - не самый лучший способ для укрепления взаимоотношений. Не надо обманывать, но научиться говорить правду нужно обязательно.