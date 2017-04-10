Ты начальник – я дурак?

by Записки Дикой Хозяйки

Женщина и карьера: отношения с начальником

Сами по себе сложившиеся хорошие отношения с начальством можно воспринять, как редкую удачу. Тогда и работа в радость, и стрессов не наблюдается, а уж про хорошее настроение нельзя не упомянуть, ведь на работе мы проводим большую часть нашей жизни. Но далеко не всем нам везем с начальниками, причем зачастую виноваты бываем мы сами.

Так каких правил в общении с начальством следует придерживаться, чтобы не обострять отношения? Самое главное – никогда не позволяйте себе кричать. Даже если начальник сам на вас кричит, причем, совершенно несправедливо, не уподобляйтесь ему и не повышайте голос. Конечно, трудно сдержать, особенно, когда сталкиваешься с вопиющей несправедливостью, но попробуйте взять себя в руки. Иначе в эмоциональном возбуждении вы наговорите столько, что еще долго будете сожалеть, а подобный «обмен любезностями», кроме вреда, ничего не принесет.

Не бойтесь высказывать собственное мнение, если считаете, что ваш начальник не прав, ведь начальники – тоже люди, а потому могут ошибаться. Только вот есть один нюанс – нельзя указывать начальству на ошибки в присутствии его подчиненных, поэтому постарайтесь высказывать свое критическое мнение наедине.

И не забудьте про убедительную аргументацию. Если вы не можете дать точный ответ, не стоит говорить все, что придет в голову или тянуть время. Лучше попросить время на обдумывание, подобрать убедительные доводы и только потом высказать свое мнение.

Ошибочно поведение тех сотрудников, которые стараются не замечать начальство, в надежде, что и они останутся незамеченными и не попадут «под раздачу». Напротив, будьте наблюдательны, так как именно таким способом вы сможете выявить любимчиков или, наоборот, тех, к кому ваш начальник испытывает неприязнь. А, проанализировав свои наблюдения, вы сможете понять, как расположить шефа к себе.

Не обсуждайте указания начальства с другими сотрудниками, даже если вы не согласны с его решением. Если вы не смогли убедить шефа в нецелесообразности той или иной работы, то лучше молча выполните распоряжение, потому что все ваши критические обсуждения могут стать известными вашему начальству в скором времени, причем в искаженном виде, что явно не добавим вам симпатии шефа.

Не бойтесь задавать вопросы. Если вам непонятно задание, лучше переспросите и уточните, ведь в итоге неверно сделанная работа заставит усомниться в вашей профессиональной компетенции гораздо сильнее, чем несколько уточняющих вопросов.

И, конечно, не забывайте, что ваш начальник – тоже человек, а, соответственно, имеет свои слабости, привычки, увлечения, привязанности и пр. Проявленный человеческий интерес вызывает невольную симпатию, но, даже имея общие с начальством хобби и увлечения, стоит следить за собой, чтобы не допускать излишней фамильярности. Уважение без подобострастия, простота без амикошонства, достоинство и деликатность – это тот набор качеств, который поможет вам установить хорошие отношения со своим шефом.