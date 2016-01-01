Благие намерения или дорога в ад

Психология отношений

Про благие намерения, которыми выстлана дорога в ад, наверняка все слышали. И про то, что «не делай добра – не получишь зла», тоже. В откровенных разговорах доводилось не раз слышать сетования: «Я столько ей (ему) помогала, столько сделала добра, а в ответ такая неблагодарность, сплетни, буквально ненависть. За что?!» И, правда, за что люди, к которым относишься со всей душой и стараешься помочь, вдруг начинают вести себя неадекватно и вместо теплых к вам чувств начинают испытывать совсем иные эмоции?

Давайте разберемся. Конечно, есть на свете и люди (к сожалению, немало), которые с удовольствием буквально паразитируют на человеческой доброте, этакие иждивенцы, желающие, чтобы их заботы и проблемы решались кем угодно, только не ими самими. И, если вы проявляется свои добрые чувства к таким людям, помогаете им, ссужаете деньгами, даете полезные советы, делаете за них их дела, то не ждите искренней благодарности ни в коем случае, хотя на словах они будут превозносить вас в глаза, восхищаясь вашей бескорыстной помощью. Что они говорят «за глаза», это трудно предвидеть.

Но, если в один прекрасный день вы решите, что хватит, у вас иссякли всяческие желания помогать людям, которые удобно примостились у вас не шее, ждите взрыва негодования, возмущения, обиды, в которых будете виноваты вы сами. Именно потому, что вы прикормили иждивенца, приучили человека к тому, что благо сыпется на него постоянно, и ничего не требуется взамен. Тут вступает другой принцип - «положено – дай!». Ты умнее – думай за меня, ты богаче – делись деньгами, ты энергичнее, умелее – выполняй за меня мою работу.

Что нужно сделать, чтобы не попасть в такое положение? Это очевидно! Во-первых, учитесь лучше разбираться в людях, а во-вторых, прежде, чем сделать доброе дело, задайте себе вопрос: «А почему сам человек не может это сделать? Что ему мешает?»

Если ваша подруга регулярно просит у вас взаймы, а на эти деньги покупает все, что подвернется под руку, безделушки, то вряд ли стоит ее поощрять в мотовстве. Если ваш коллега занят личными делами на работе и не успевает сделать нужные дела и взывает о помощи, то рассудите, почему вы должны делать работу за лентяя и бездельника?

Помогать нужно тем, кто сам что-то делает или пытается делать. Тут неплохо вспомнить одну мудрость: «Желаешь накормить голодного – не давай ему рыбу, а дай удочку». Если вы будете регулярно по первому требованию открывать свой кошелек для знакомых, то в тот день, когда вы откажете в этой просьбе, приобретете и врагов. Более того, в случае отказа ваши знакомые будут обижены, потому что вы сами их приучили к возможности пользоваться вашими деньгами в любой нужный им момент. И уже нет необходимости тщательно рассчитывать семейный бюджет, потому что в любой момент можно прийти к вам и попросить в долг на неопределенный срок.

Моя соседка регулярно раз в две недели приходила с просьбой дать ей в долг тысячу рублей. Я давала, она возвращала, а через несколько дней снова приходила за этой тысячей. Я уже даже держала ее отдельно для нее, зная, что скоро придется отдавать. Получалось, что ей не хватало на еженедельные расходы именно тысячи рублей, ведь она то брала, то приносила деньги назад. И тогда на день рождения я подарила ей эти деньги в конверте в качестве подарка. Соседка была очень благодарна и… через несколько дней пришла ко мне с просьбой дать в долг… правильно тысячу рублей! А когда я отказала, обиделась и больше не приходила.

А как быть с благими намерениями и добрыми делами, если речь идет о людях вам близких, друзьях, родственниках? Во-первых, все же не стоит навязывать свои услуги. Если вам кажется, что человеку требуется помощь, а в ваших силах и возможностях ее оказать, то предложите свои услуги, но не настаивайте и, тем более, ничего не делайте без согласия этого человека. При необходимости человек может воспользоваться вашим предложением, но, может быть, он хочет справиться и сам.

Оказывая человеку какую-то услугу, мы часто не думаем о благодарности, потому что помогаем не из желания услышать слова или получить что-то взамен. Но это только на поверхности, а в глубине души мы все равно рассчитываем на адекватное отношение. Ведь по сути своей любые взаимоотношения, хотим мы того или нет, состоят из обмена, своего рода расчета. Например, мы любим, но ведь нас не устраивает безответная любовь – мы хотим взаимности. Мы доверяем, но хотим ответного доверия, иначе замкнемся в себе.

Те же взаимоотношения и в дружбе: нам человек или приятен, или полезен, или интересен, то есть мы что-то хотим от него получить, но готовы ли мы отдавать, платить за полученное? Мы часто сетуем, что вот детям все отдавали: сыты, обуты, накормлены, покупали все, что хотят, а они платят неблагодарностью. А тут просто неправильная оценка «стоимости» - детям не хватает ответной любви, внимания, понимания. То же самое бывает и в семейных отношениях. Вроде бы, чего этому мужу не хватает?! Но вопрос остается без ответа, потому что и не вопрос вовсе, а обида, заявление, претензия.

А с подругами как случается: ты стараешься, выслушиваешь ее, помогаешь, а она про тебя сплетни распускает и платит за все черной неблагодарностью. Правда, при этом мы можем ни разу не задаваться вопросом – а какая система ценностей у вашей подруги? Может быть то, что вы считаете высшим благом, для нее обычная малоценная вещь?

Вы зашли пару раз в соседнюю квартиру к подруге, чтобы полить ее цветочки во время отъезда, а она отказалась вас отвезти на машине на дачу. Одна-две таких обиды, и дружба начнет расползаться по швам, ведь нельзя же все время чувствовать себя ущемленной?! А для подруги вполне, может быть, просто не по карману расход бензина для такой поездки, или в данный момент она не располагает нужным количеством времени.

Наверняка вы сталкивались и с тем, что человек, которому вы оказали услугу, пытается отплатить вам чем-то – подарком, предложением своих услуг, в которых у вас нет нужды. В конце концов, каждый из нас понимает, что за сделанным добрым делом должна последовать благодарность. Вы чем-то помогли человеку, он сказал вам спасибо, и все, разошлись спокойно.

Но иногда человек начинает реагировать неадекватно и рассуждает примерно так: «Вот она мне так помогла, чем же я ее отблагодарю?» Спасибо-то сказано, но этого явно недостаточно в соответствии с системой ценности облагодетельствованного вами человека, поэтому он начинает думать, что требуется нечто большее. При этом не просто думать и искать способ, а мучиться от угрызений совести, что не может «расплатиться» с вами. И вот уже, с течением времени, постепенно нарастающая внутренняя напряженность приводит его из состояния благоговения и благодарности в состояние враждебности, и даже ненависти к своему благодетелю.

Хуже всего, если благодетель всеми силами пытается от любых форм этой самой благодарности уклониться. И чем больше он повторяет, что просто хотел помочь, что действовал от чистого сердца и не рассчитывал ни на какие ответные шаги и благодарности, тем быстрее ставит человека в совершенно беспомощное положение сильной моральной и психологической зависимости, которая рано или поздно закончится взрывом эмоций в той или иной форме.

Вы сталкивались с ситуациями, когда люди, явно нуждающиеся в поддержке, наотрез от нее отказываются? Скорее всего, они не имеют никакой возможности отплатить за помощь и не могут себе позволить жить с грузом невыполненных обязательств.

Только не надо думать, что любая помощь – то самое, чем выстилается дорога в ад! На самом деле будет все гораздо проще, если вы, решаясь оказать кому-то услугу, подумаете и о чувствах того человека, кому она адресована. Если вы действительно хотите помочь человеку, создайте такие условия, чтобы он сумел отблагодарить вас, как подсказывает ему сердце, как позволяют его материальные или эмоциональные средства. И тогда никаких проблем не возникнет — наоборот, у вас сохранятся прекрасные отношения, и вы оба будете довольны друг другом.