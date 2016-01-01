Про одиночество...

Женская психология: проблемы общения

«Счастье - это когда тебя понимают» - фраза из нашумевшего в свое время фильма, стала, чуть ли не единственно верной формулой счастья. Но, чтобы тебя понимали, важно, чтобы рядом были люди, и не просто знакомые, а близкие по духу, мировоззрению, принципам. Иначе - одиночество...

Правда, с годами таких людей находить все труднее и труднее. А друзья, сопровождавшие тебя всю жизнь, отдаляются, теряются в суете жизни. Редкие телефонные звонки, какие-то случайные новые знакомства и встречи не заполняют образовавшейся пустоты.

Впрочем, некоторые люди выбирают одиночество вполне осознанно. Как правило, это те, кому требуется сосредоточиться на своем духовном мире, люди творческих профессий, философы и пр.

Есть люди, которым в силу особенностей характера трудно налаживать общение: они чересчур придирчивы и очень тщательно отбирают круг друзей и знакомых. У такого одиночества, безусловно, есть свой резон. Когда-то Омар Хайям сказал по этому поводу:

«Выше всех поучений и правил, как правильно жить, Две основы достоинства я предпочел утвердить: Лучше вовсе не есть ничего, чем что попало, Лучше быть в одиночестве, чем с кем попало дружить».

Потребность побыть одному, вдали от суеты, шума, людей, возникает, наверное, у каждого человека. Именно в одиночестве, оставшись наедине с самим собой, мы глубже понимаем суть многих вещей, открываем сами себя, иногда с неожиданной стороны. И даже сама жизнь выглядит иначе, чем в суете и быстром течении жизни.

Но французский писатель Люк де Клапье де Вовенарг сказал: «Одиночество так же необходимо разуму, как воздержание в еде - телу, и точно так же гибельно, если оно слишком долго длится». Поэтому добровольное уединение и вынужденное одиночество – вещи совершенно разные и, соответственно, переносятся по-разному.

Обычно, в праздники, одиночество ощущается особенно остро. И труднее всего переносится одинокая встреча Нового года и своего дня рождения. В эти праздники, невольно, человек подводит какие-то итоги прошедших лет, строит планы, намечает цели, о чем-то мечтает, в конце концов. И, когда не с кем это все разделить, становится тоскливо и больно.

Не всегда человек сам виноват в своем одиночестве. Стечение обстоятельств, перенесенные неудачи, потери близких людей, приводит к тому, что он, словно оказывается в чужой стране без знания языка, не умея объясниться сам, не понимая других. И даже попытки поделиться с другими чем-то добрым, хорошим, приведут к неудаче, потому что его не поймут и не примут, даже если захотят.

Одиночество ведет к стрессу, депрессии, к ощущению собственной ненужности, никчемности прожитой жизни. И самое тяжелое ощущение, которое несет одиночество, это когда мы отчаянно стремимся поделиться с другими сокровищами нашего сердца, но не можем, как бы ни хотели, донести это до собеседника, когда нам хочется высказать много прекрасных, глубоких мыслей, но нет никого, кто мог бы их выслушать и понять.

От одиночества единого рецепта нет, настолько разное мироощущение у людей. И вряд ли одному с этим состоянием можно справиться. Вот и получается, что нужно учиться жить среди людей и у людей.