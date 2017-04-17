Телефонный разговор

by Записки Дикой Хозяйки

Мужчина и женщина: психология отношений

Вы думаете, по телефону так уж просто разговаривать? Особенно, если речь идет не о болтовне с подружкой или дежурном обзвоне родственников. Но вот подумайте, вы только познакомились с мужчиной, который вам очень понравился. Обменялись телефонами, и вы, что уж лукавить, ждете его звонка, причем, ждете с нетерпением.

И вот этот звонок, а вы теряетесь, говорите совсем не то, что хотели бы сказать, молчите, а потом сожалеете, что сразу не нашлись нужные слова. И, кто знает, вдруг этот первый звонок станет последним, о чем вы еще не раз с грустью будете вспоминать.

Поэтому, подготовьтесь к разговору заранее, вам ведь хочется выглядеть и умной, и веселой, и независимой и соблазнительной для него? Все зависит только от вас!

Перед тем как начать разговор, продумайте фразы, которые могли бы сказать. Первый разговор по телефону не должен длиться долго – две-три минуты. Вы должны произвести на своего знакомого впечатление человека, который живет активной, полноценной жизнью.

Когда ваш новый знакомый будет приглашать вас по телефону на свидание, не стоит соглашаться идти сразу в то место, куда он предложит. Если мужчина действительно вами заинтересовался, у него в запасе должно быть хотя бы два-три варианта, куда вас можно пригласить. Но и привередничать тоже не стоит - если даже эти три варианта вам кажутся неприемлемыми, на один все же стоит согласиться. Ведь мужчина еще не знает ваших предпочтений!

Во время первого разговора не нужно выкладывать мужчине весь тот негатив, который сопровождал вас на протяжении всего дня. Не жалуйся на жизнь, наоборот, сделайте вид, что вы очень успешны, что у вас все в порядке.

Разговаривайте ясно и эмоционально. Громко смейтесь, если смешно, четко произносите слова. Не стоит заводить разговор о природе или о музыкальных пристрастиях. Выслушайте его конкретные предложения и попрощайтесь.

Только помните, что заканчивать разговор нужно первой и на позитивной ноте. После того как мужчина положит трубку, он должен улыбаться. Даже если ваш разговор не клеился, последняя шутка может все исправить. Это еще больше подстегнет его добиваться второй встречи с вами.