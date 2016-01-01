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По секрету всему свету или как сохранить чужие тайны

Женская психология: проблемы отношений
Женская психология: проблемы отношений

Помните, как в детстве играли в «секретики»? Как в укромном месте выкапывали ямку, раскладывали в нее фантики от конфет, разные цветочки, накрывали все это стеклышком, аккуратно засыпали землей. Показывать это можно было только избранным. И не было большего огорчения, чем придти на заветное место и не обнаружить своего сокровища. Сколько слез было пролито!

Позже устраивали тайники, писали секретные записки друг другу, иногда даже шифры всякие изобретали. А еще очень любили устраивать сюрпризы членам семьи на праздники, дни рожденья, Новый год. В детстве возникало неукротимое желание рассказать об этом всем, кто к тайне не был допущен. А когда мы выросли и повзрослели, как стали относиться к тайнам и чужим секретам?

Женская психология: проблемы отношений

Сколько видов тайн вы знаете? Государственная тайна, военная, врачебная, коммерческая и много разных других. Но мы не будем говорить о них. Давайте поговорим о тайнах, которые люди доверяют друг другу: о болезнях, изменах, тайных пристрастиях, размере зарплаты, поступках своих, детей, супругов, о женских тайнах и о мужских тоже.

Почему мы делимся своими тайнами? Почему свои секреты мы стараемся доверить другому человеку? Может быть, мы ценим в собеседнике его умение поддержать нас в трудную минуту, внести ясность в картину событий? А может быть, мы рассчитываем как раз на то, что именно этот человек молчать не будет?

Готовы ли мы к возможной огласке, доверяя нечто сокровенное именно этому человеку? Иногда, точно, лучше промолчать, потому что вряд ли можно на сто процентов поручиться за то, что человек, которому вы доверились, не совершит предательство, вольное или нечаянное, не поступит с вашей тайной так, как сочтет нужным, ведь иногда это требует определенного мужества, готовности рисковать.

Женская психология: проблемы отношений

Да и, в принципе, каждый человек свободен в своем выборе: и вы, и человек, с которым вы вдруг стали излишне откровенны. Тот, кому вы доверяете свои секреты, выслушивая вас, взваливает на себя груз ответственности перед вами. Задавались ли вы вопросом - готов ли он к этому? Войдет ли он в ваше положение, не станет ли осуждать?

Рассказывая о сокровенном, мы, в какой-то степени, перекладываем ответственность на другого, освобождаясь от давления, которое вызывает единоличное обладание чужой тайной. А имеем ли мы на это право? И спрашиваем мы согласия того, другого человека?

Случается и так, что доверенный секрет, становится серьезной причиной внутреннего конфликта того человека, кому этот секрет доверили. В чью пользу делать выбор? Бывают случаи, когда хранить чужую тайну аморальнее, чем ее выдать. Например, если вы по секрету узнали о совершенном преступлении, о грозящих неприятностях и могли бы спасти кого-то от серьезных проблем.

Женская психология: проблемы отношений

Это трудный выбор, приходится поступить нечестно ради благополучия другого человека, ведь с вас могут взять слово о сохранности тайны! Принимая участие в чужой судьбе, спасая кого-то, мы перестаем быть пассивными участниками, просто наблюдателями, хотя, и приходится идти ради этого на определенный риск. Зато в таких ситуациях мы сами себя узнаем с лучшей стороны.

Иногда, сообщая кому-либо какой-то секрет, мы рассчитываем на то, чтобы его узнали другие, не обладая самостоятельно мужеством обнародовать известную вам информацию. Тогда вы выбираете как раз таких людей, чье неумение сохранять секреты, общеизвестно. В таком случае вы очень рискуете, потому что, вместе с чужим секретом, может быть обнародована и информация об его источнике. Вряд ли вам помогут тогда громогласные упреки в адрес не сумевшего сохранить тайну – и к вам станут относиться соответственно.

У некоторых людей потребность предать огласке подробности чужой жизни становится хронической, жизненно необходимой, и удержать от этого человека не способны ни этические, ни какие другие соображения. Эти люди действуют под лозунгом: «Если нельзя, но очень хочется, то значит можно!»

Женская психология: проблемы отношений

Как правило, в этом случае, человек, распространяющий чужие секреты, придает большое значение чужому мнению. Чужая тайна наделяет его магической властью, с помощью которой он становится, пусть и на короткое время, объектом всеобщего интереса. И он готов платить за эти мгновения: терять друзей, знакомых, испытывать угрызения совести, но отказаться от этого он не может, никакие жертвы не кажутся ему чрезмерными.

К какому типу «хранителя чужих тайн» вы себя относите? Если вам трудно хранить чужие тайны, можно, во-первых, отказаться их выслушивать, или, во-вторых, попробовать измениться самим, следуя некоторым советам.

Например, если вы чувствуете неукротимое желание «посекретничать» о ком-то, включите воображение и представьте, что этот человек стоит за вашей спиной и может вас слышать. Может быть, это вас остановит.

Подумайте, что лучше: произвести впечатление человека, который не в курсе данной проблемы, или потерять доверие конкретного, близкого вам человека? Доверие людей всегда пропорционально вашей способности хранить тайны.

Если вам хочется своему собеседнику рассказать какие-то свои секреты, задайте себе вопрос, смогли бы вы то же самое рассказать о себе в присутствии большого количества народу.

Женская психология: проблемы отношений

Случайно выдать чужой секрет и потом горько сожалеть об этом – такое встречается часто у людей открытых, которые воспринимают собеседника как хорошего знакомого, от которого ничего не хочется утаивать. И, естественно, делается это не по злому умыслу.

Прежде, чем отвечать на вопросы собеседника, сделайте паузу. Ее может быть достаточно для осознания ситуации, чтобы вы удержались от желания поделиться чужой тайной.

Кстати, не только женщины, но и мужчины любят посплетничать, и они тоже могут проявлять интерес к чужой жизни, помните об этом.

«Если твои губы всегда готовы говорить, отнесись с осторожностью к пяти пустякам: с кем ты говоришь, о ком ты говоришь, как, когда и где» - это правило поможет избежать недовольства собой от неумения хранить чужие секреты.

Ольга Магаева
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