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О каком мужчине мечтают женщины?

Психология отношений: женщинам о мужчинах
Психология отношений: женщинам о мужчинах

Мы, женщины, можем только предположить, какую жену хотят видеть рядом с собой мужчины. Причем, не всегда наши предположения оказываются верными. А вот каким должен быть мужчина рядом с нами, знаем наверняка.

Психология отношений: женщинам о мужчинах

Ну, а если вы еще не определились, то можно почитать, что говорят психологи, собрав множество разных женских мнений. По их наблюдениям самой большой популярностью в качестве будущего супруга, пользуются пять типов мужчин: надежный, верный, заботливый, великодушный, защитник! Как каждый из этих типов представляют женщины? Примерно вот как:

Главное отличие надежного мужчины от всех остальных состоит в том, что он всегда рядом. Даже если вы в ссоре, он, презрев обиду, спешит на помощь. Кроме того, он никогда не терзает вас проблемой выбора, потому что с первых встреч берет инициативу в свои руки: куда пойти, что делать, что смотреть, есть и так далее. А когда вы просите его что-то сделать, говорит четко - «да» или «нет». Более того, за свои слова он отвечает всегда, если уж пообещал, то сделает непременно.

Психология отношений: женщинам о мужчинах

Заботливый мужчина точно знает, что такое чувство долга, причем не только по отношению к жене. Он готов заботиться о ваших родителях и родственниках, воспринимая эту обязанность спокойно и как само собой разумеющееся. Правда, делается это не от хорошего отношения к этим самым родственникам, а из хорошего отношения к вам самой.

С великодушным мужчиной хорошо бороться за «место под солнцем»: он всегда защитит слабых и беззащитных, не побоится вступить в конфликт с высшими по чину или с равными себе и никогда не обидит тех, кто слабее.

Психология отношений: женщинам о мужчинах

Кто из нас не мечтает о защитнике?! Такой мужчина, прежде всего - охотник и страж, а уже потом все остальное. Он никогда не подставит жену и семью под удар, даже по мелочам. Мужчина-защитник никогда не отпустит вас одну туда, где, по его мнению, может подстерегать опасность, не позволит вам одной добираться до дома по темной улице, и будет ждать вас на остановке ровно столько, сколько потребуется... А еще защитник никогда не спровоцирует конфликт, более того, всегда постарается его погасить и идти на уступки.

Психология отношений: женщинам о мужчинах

Многие недостатки способна простить женщина мужчине, если уверена в его верности. Верному мужчине просто по натуре своей никто, кроме его женщины, не нужен, потому можно быть уверенной на все сто процентов, что «налево» он не только не пойдет, но даже и не взглянет!

А если мужчина состоит их всех этих достоинств одновременно, то есть он – верный заботливый надежный великодушный защитник? Вы такого встречали? Интересно, а они, такие мужчины, вообще существует?

разместил(а)  Шестакова Галина
  мужская психология   как выйти замуж      

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Коментарии

Алексей Крайгород Всё сказанное в статье - красиво звучит в теории, но на практике женщины часто влюбляются в таких мужчин, которые и близко не относятся к этому описанию. Часто женщины разделяют функции в мужчинах. Описание больше подходит просто под хорошего мужа. В общем, сказанное можно отнести к обоим полам...
дина Крайгород супер сказано
Анна Крайгород Для каждой женщины нужен свой мужчина, идеала нет! Мы все разные, и разбросаны по миру как пазлы по столу, нужно просто найти своего мужчину, чтоб каждый пазик подошел. К примеру, я совсем не хочу, чтобы мужчина-защитник " не пускал меня туда, где, по его мнению, может подстерегать опасность", как нибудь сама смогу оценить все опасности и решить за себя сама: идти или дома посидеть. Мой муж - изобретатель, научил меня машину водить, теперь по ночам не хожу, а езжу. Вот так!
Капитан Немо Крайгород Есть такие!!!!
Алексей Крайгород Женщины.Я обладаю всеми этими качествами и
Андрюшкина невеста Крайгород Прочитав статью, хочу сказать... Да, такие есть! И все качества сочетаются и все гармонично!!!А еще я бы добавила чувство юмора!!! И это есть тоже!!! Я оч счастлива) Но то, что таких мало, да...
не идеальный (1) Крайгород Как измерить степень присущести человеку перечисленных качеств? Верность - пожалуй единственное, о чем можно сказать однозначно. Или человек изменяет или нет. Но если жена не гнушается проверить содержимое почтового ящика мужа, то что это, как не недоверие? Интерес? "Я в него залезла, потому что ты мне не безразличен". К слову - не понимаю, какие еще могут быть женщины, когда есть жена.
не идеальный (2) Крайгород ...
не идеальный (3) Крайгород ...
Натали Крайгород Уверена, что есть. Встречала и довольно много. Очень часто мы женщины, действительно не хотим разглядеть в мужчинах что то хорошее, вешаем ярлыки. Согласна с Эвелиной:Будь сама Настоящей Женщиной и рядом обязательно появиться Настоящий Мужчина, а все остальные отсеятся.
Галина Крайгород Такие мужчины есть.
Boy Крайгород есть-Я,тоолько чуть0чуть неврный...
Сергей Крайгород Читаешь всё это и становиться противно лишь от того, что мужчину рассматривают как робота. Вы сами только представте - как можно объеденить предлагаемые вами качества. Точно- купите себе лучше робота и не мучайтесь. Да вот проблемма. Женшина никогда не знает чего она хочет!!!
Екатерина Крайгород Есть такие мужчины... Один из них - мой жених (свадьба летом). Мы давно вместе... и я точно знаю, таких как он - мало.
Яна Крайгород За последние годы,мужчин,изначально воспитывают женщины,матери.И как показывает практика,ничего хорошего,из этого не получается.Маленькому мужчине уже с пеленок,требуется мужское воспитание,но отцам за последнее время,все как-то некогда,заниматься воспитанием сыновей.Как мне кажется,вот поэтому и мужчины по измельчали.Ведь ни каждая женщина,может проявлять материнские чувства к мужчине.
Эвелина, США Крайгород Терпеть не могу излияния типа "измельчали мужчины".
Ольга Крайгород К счастью, такие мужчины существуют не только в описаниях психолога, но и в реальности! Наши любимые, заботливые, верные и надежные - надо только суметь разглядеть эти качества, чтобы потом не завидовать подругам!!!
Наташка Крайгород Да уж! Нет, таких мужчин просто природа не придумала. В генетике нет такого!!! Если только по отдельности, тогда еще может быть. Даже самый самый на первый взгляд супер мужчина, оказывается самолюбивым, самодовольным, и никого не замечающим кроме себя любимого, человечком!!! Вот так!!!
Nemo Крайгород Я тоже не встречал женщин, которые думали о комто кроме себя!! Этакие ангелочки, которые видят вокруг, только как их видете ли то не воспринимают, то ещё какойнибуть гимарой!! А самой посмотреть по сторонам, и проявить хоть какую нибуть снесхадительность, которая не напрямую выгодна в данный момент, эти ангелы не в силах!!!

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