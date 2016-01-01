О каком мужчине мечтают женщины?

Алексей Крайгород Всё сказанное в статье - красиво звучит в теории, но на практике женщины часто влюбляются в таких мужчин, которые и близко не относятся к этому описанию. Часто женщины разделяют функции в мужчинах. Описание больше подходит просто под хорошего мужа. В общем, сказанное можно отнести к обоим полам...

дина Крайгород супер сказано

Анна Крайгород Для каждой женщины нужен свой мужчина, идеала нет! Мы все разные, и разбросаны по миру как пазлы по столу, нужно просто найти своего мужчину, чтоб каждый пазик подошел. К примеру, я совсем не хочу, чтобы мужчина-защитник " не пускал меня туда, где, по его мнению, может подстерегать опасность", как нибудь сама смогу оценить все опасности и решить за себя сама: идти или дома посидеть. Мой муж - изобретатель, научил меня машину водить, теперь по ночам не хожу, а езжу. Вот так!

Капитан Немо Крайгород Есть такие!!!!

Алексей Крайгород Женщины.Я обладаю всеми этими качествами и

Андрюшкина невеста Крайгород Прочитав статью, хочу сказать... Да, такие есть! И все качества сочетаются и все гармонично!!!А еще я бы добавила чувство юмора!!! И это есть тоже!!! Я оч счастлива) Но то, что таких мало, да...

не идеальный (1) Крайгород Как измерить степень присущести человеку перечисленных качеств? Верность - пожалуй единственное, о чем можно сказать однозначно. Или человек изменяет или нет. Но если жена не гнушается проверить содержимое почтового ящика мужа, то что это, как не недоверие? Интерес? "Я в него залезла, потому что ты мне не безразличен". К слову - не понимаю, какие еще могут быть женщины, когда есть жена.

не идеальный (2) Крайгород ...

не идеальный (3) Крайгород ...

Натали Крайгород Уверена, что есть. Встречала и довольно много. Очень часто мы женщины, действительно не хотим разглядеть в мужчинах что то хорошее, вешаем ярлыки. Согласна с Эвелиной:Будь сама Настоящей Женщиной и рядом обязательно появиться Настоящий Мужчина, а все остальные отсеятся.

Галина Крайгород Такие мужчины есть.

Boy Крайгород есть-Я,тоолько чуть0чуть неврный...

Сергей Крайгород Читаешь всё это и становиться противно лишь от того, что мужчину рассматривают как робота. Вы сами только представте - как можно объеденить предлагаемые вами качества. Точно- купите себе лучше робота и не мучайтесь. Да вот проблемма. Женшина никогда не знает чего она хочет!!!

Екатерина Крайгород Есть такие мужчины... Один из них - мой жених (свадьба летом). Мы давно вместе... и я точно знаю, таких как он - мало.

Яна Крайгород За последние годы,мужчин,изначально воспитывают женщины,матери.И как показывает практика,ничего хорошего,из этого не получается.Маленькому мужчине уже с пеленок,требуется мужское воспитание,но отцам за последнее время,все как-то некогда,заниматься воспитанием сыновей.Как мне кажется,вот поэтому и мужчины по измельчали.Ведь ни каждая женщина,может проявлять материнские чувства к мужчине.

Эвелина, США Крайгород Терпеть не могу излияния типа "измельчали мужчины".

Ольга Крайгород К счастью, такие мужчины существуют не только в описаниях психолога, но и в реальности! Наши любимые, заботливые, верные и надежные - надо только суметь разглядеть эти качества, чтобы потом не завидовать подругам!!!

Наташка Крайгород Да уж! Нет, таких мужчин просто природа не придумала. В генетике нет такого!!! Если только по отдельности, тогда еще может быть. Даже самый самый на первый взгляд супер мужчина, оказывается самолюбивым, самодовольным, и никого не замечающим кроме себя любимого, человечком!!! Вот так!!!