О каком мужчине мечтают женщины?

Мы, женщины, можем только предположить, какую жену хотят видеть рядом с собой мужчины. Причем, не всегда наши предположения оказываются верными. А вот каким должен быть мужчина рядом с нами, знаем наверняка.
Ну, а если вы еще не определились, то можно почитать, что говорят психологи, собрав множество разных женских мнений. По их наблюдениям самой большой популярностью в качестве будущего супруга, пользуются пять типов мужчин: надежный, верный, заботливый, великодушный, защитник! Как каждый из этих типов представляют женщины? Примерно вот как:
Главное отличие надежного мужчины от всех остальных состоит в том, что он всегда рядом. Даже если вы в ссоре, он, презрев обиду, спешит на помощь. Кроме того, он никогда не терзает вас проблемой выбора, потому что с первых встреч берет инициативу в свои руки: куда пойти, что делать, что смотреть, есть и так далее. А когда вы просите его что-то сделать, говорит четко - «да» или «нет». Более того, за свои слова он отвечает всегда, если уж пообещал, то сделает непременно.
Заботливый мужчина точно знает, что такое чувство долга, причем не только по отношению к жене. Он готов заботиться о ваших родителях и родственниках, воспринимая эту обязанность спокойно и как само собой разумеющееся. Правда, делается это не от хорошего отношения к этим самым родственникам, а из хорошего отношения к вам самой.
С великодушным мужчиной хорошо бороться за «место под солнцем»: он всегда защитит слабых и беззащитных, не побоится вступить в конфликт с высшими по чину или с равными себе и никогда не обидит тех, кто слабее.
Кто из нас не мечтает о защитнике?! Такой мужчина, прежде всего - охотник и страж, а уже потом все остальное. Он никогда не подставит жену и семью под удар, даже по мелочам. Мужчина-защитник никогда не отпустит вас одну туда, где, по его мнению, может подстерегать опасность, не позволит вам одной добираться до дома по темной улице, и будет ждать вас на остановке ровно столько, сколько потребуется... А еще защитник никогда не спровоцирует конфликт, более того, всегда постарается его погасить и идти на уступки.
Многие недостатки способна простить женщина мужчине, если уверена в его верности. Верному мужчине просто по натуре своей никто, кроме его женщины, не нужен, потому можно быть уверенной на все сто процентов, что «налево» он не только не пойдет, но даже и не взглянет!
А если мужчина состоит их всех этих достоинств одновременно, то есть он – верный заботливый надежный великодушный защитник? Вы такого встречали? Интересно, а они, такие мужчины, вообще существует?