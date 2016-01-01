Ваша любимая теща!

Семейные отношения

Сколько анекдотов про тещу существует - не сосчитать, а вот про свекровей нет совсем. Я и задумалась - почему? И сразу в голову слова Вассы Железновой пришли: "Свекровь - всех пьет кровь!" Ну, это все шутки, а если серьезно? Давайте поговорим об этом? У вас дочь или сын?? Вы свекровь или теща? Как складываются у вас отношения с новым членом семьи, которого выбирали не вы, а ваш ребенок??

Мать, выращивая дочь, уже заранее готовится к мысли, что ее придется отдать замуж, в другую семью. Ведь исстари было так заведено, что сын приводил невестку, а дочь уходила из дома. А свекровь готовится к тому, что придет чужой человек в ее дом. И что ее сын, опора и надежда в старости, будет любить кого-то еще. Здесь и от женской ревности много, от соперничества. Может, потому и отношения у свекрови с невесткой складываются труднее, чем у тещи с зятем? И еще, вы заметили, что подобных проблем у тестя или свёкра куда как меньше?? Это происходит от того, что мужчины вообще гораздо менее склонны вмешиваться в чужие дела.

В принципе, все сводится к двум вариантом - нравится или нет. Когда нравится - понятно, вы просто полюбите зятя или невестку и начнете относиться к нему, как к своему собственному ребенку, из-за чего возникнет масса сложностей, хотя бы потому, что ребенок-то чужой, вырос в другой семье, с другими принципами, взглядами и привычками. А уж если не нравится - тут совсем грустно - вы же не сможете скрывать неприязнь, даже если ваше дитя смотрит на него обожающими глазами. Скорее напротив - это будет раздражать еще сильнее из-за обиды, что вас «променяли» или не могут разобраться в спутнике жизни так же «хорошо», как разобрались вы с первого взгляда.

В чем же корень зла не складывающихся отношений с зятем или невесткой? Меня, как тещу уже со стажем, это вопрос, безусловно, интересовал с самого начала. Более того, когда-то я пыталась себе в теории представить, как можно полюбить чужого незнакомого человека только потому, что его полюбила дочь. Честно говоря, в голове не укладывалось до тех пор, пока не познакомилась с будущим зятем. Оказалось, что все не так и сложно. Достаточно выполнять несколько простых правил.

Понятно, что каждый шаг молодой семьи вас интересует и не оставляет равнодушной. Но все же – постарайтесь свести к минимуму ваш надзор и участие в ней. Не диктуйте каждый шаг, ссылаясь на свой жизненный опыт, не контролируйте, не опекайте. И помните, что ваши советы – это всего лишь советы, а не непременное руководство к действию. Хорошо уже то, что вашим мнением интересуются и выслушивают. Но решение должны принимать не вы. Дети и в более раннем возрасте имели право на ошибку тоже. А жизненный опыт - не эстафетная палочка. Чужим умом жизнь не проживешь, и взрослых людей не переделаешь. Даже ваша конкретная помощь, например по хозяйству, может оказаться не только лишней, но и вредной.

Не пытайтесь чувствовать себя хозяйкой в доме ваших детей - уважайте дочь или невестку, не устанавливайте там свои привычки и правила, не лазьте по ящикам и ни в коем случае не комментируйте те или иные действия молодой хозяйки.

К вам обратились с просьбой помочь? Внимательно выслушайте и попытайтесь понять, что же от вас требуется точно - некоторая сумма денег, посидеть с ребенком, кулинарный рецепт или помощь по дому. И старайтесь не выходить из заданных рамок. То есть, давая деньги, не ставьте условий и не требуйте отчета, если вас попросили посидеть с ребенком - не наводите порядок во всех шкафах, а если невестка просит научить готовить любимое блюдо вашего сына, то не доказывайте ей, что она даже яичницу готовит неправильно.

Вы можете не любить своего зятя или невестку, но вы же любите своего ребенка? Щадите его чувства, не старайтесь показать выбранного спутника жизни с неприглядной стороны. Ошибка этот выбор или нет - только время покажет. Я как-то с ужасом слушала ожесточенную свекровь, которая невзлюбила невестку до такой степени, что, невзирая на счастливого и довольного жизнью сына, твердила: "Я их все равно разведу!!"

Организуйте свою собственную жизнь так, чтобы любопытство и нездоровый интерес к молодой семье не отравлял вам каждый день. Вокруг столько всего интересного, что вы обязательно найдете, чем заполнить пустоту. Поверьте, если вы будете жить полноценной и интересной жизнью - ваши дети будут только счастливы.

И не соперничайте ни с невесткой, ни с дочерью. Вы объективно куда как более опытная хозяйка, да и жизненный опыт несоизмеримо больше. Потому не подчеркивайте промахи невестки и не тыкайте носом дочь в каждую неудачу, особенно в присутствии членов семьи.

И еще, вы тоже когда-то начинали, делали первые шаги в роли молодой хозяйки дома. Вспоминайте почаще свои трудности, которые вам создавало непонимание матери или свекрови, ваши чувства по этому поводу и не заставляйте вашу дочь или сына, невестку или зятя переживать то же самое. Счастье молодой семьи во многом зависит и от вас, от вашей мудрости и деликатности. Помогайте, но не навредите!